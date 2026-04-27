Темида забавя, но не забравя: Жена получи писмо за прекратено производство за кражба, извършена през 1995 г.

31 години по-късно жена получи писмо от прокуратурата за кражба от 90-те години на ХХ век. Тя получава известие за прекратено досъдебно производство за обир, извършен през 1995 година, след като давността е изтекла още преди две десетилетия, разказват от Нова телевизия. Случаят връща назад към разбито таванско помещение, откраднати вещи и дълго забравено разследване, което днес изненадващо отново излиза на дневен ред.
„Темида забавя, но не забравя”. Така журналистът от БНР Диана Янкулова описва случая в своя публикация във фейсбук. „На 18 юли 1995 г. беше извършена кражба на тавана ми. Бяха задигнати цветен телевизор, постелно бельо, мръсно бельо и бална рокля. Подадох сигнал в Първо районно управление и беше образувано досъдебно производство”, разказа тя.
Янкулова не получава обратна връзка нито от полицията, нито от прокуратурата в продължение на години. „Съседка от онзи адрес, на който живеех преди, беше се сетила, че има някакво известие, свързано мен, а аз реших да го проверя в пощенския клон. Съобщава ми се, че не са намерени крадците на моите вещи и още същата година през ноември производството е прекратено”, посочи журналистът.
След това обаче прокурор решил, че за това престъпление по Наказателни кодекс се предвиждат 8 г. затвор. Така производството е възобновено с давност до 2005 г., но Янкулова бива информирана 21 г. по-късно. В заключение тя отправи оптимистичен поглед към бъдещето на управлението у нас и на шега пожела на всеки гражданин „да доживее, за да може да си дочака правосъдието”.
3 Студопор
Темида няма нищо общо. Иначе какво стана с жената, дето клошарят беше заклал в парк в Пловдив? Какво стана с Лютви Местан, дето блъсна цяло семейство и ги преби? Полицаят, който блъсна и уби дете на пешеходната (май в Стара Загора беше) къде е днес??
Темида. Само не ми говорете за нея!! Не и в България!!
10:09 27.04.2026
4 Ха ха ха ха
После дойде демокрадциата и ни взе всичко. И младоста ни взе. Станахме дърти и сърдити.
10:10 27.04.2026
10 95-та
До края на хилядолетието капиталът вече беше натрупан и се переше.
10:46 27.04.2026
