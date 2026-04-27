Темида забавя, но не забравя: Жена получи писмо за прекратено производство за кражба, извършена през 1995 г.

27 Април, 2026 09:38 797 11

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

31 години по-късно жена получи писмо от прокуратурата за кражба от 90-те години на ХХ век. Тя получава известие за прекратено досъдебно производство за обир, извършен през 1995 година, след като давността е изтекла още преди две десетилетия, разказват от Нова телевизия. Случаят връща назад към разбито таванско помещение, откраднати вещи и дълго забравено разследване, което днес изненадващо отново излиза на дневен ред.
„Темида забавя, но не забравя”. Така журналистът от БНР Диана Янкулова описва случая в своя публикация във фейсбук. „На 18 юли 1995 г. беше извършена кражба на тавана ми. Бяха задигнати цветен телевизор, постелно бельо, мръсно бельо и бална рокля. Подадох сигнал в Първо районно управление и беше образувано досъдебно производство”, разказа тя.

Янкулова не получава обратна връзка нито от полицията, нито от прокуратурата в продължение на години. „Съседка от онзи адрес, на който живеех преди, беше се сетила, че има някакво известие, свързано мен, а аз реших да го проверя в пощенския клон. Съобщава ми се, че не са намерени крадците на моите вещи и още същата година през ноември производството е прекратено”, посочи журналистът.
След това обаче прокурор решил, че за това престъпление по Наказателни кодекс се предвиждат 8 г. затвор. Така производството е възобновено с давност до 2005 г., но Янкулова бива информирана 21 г. по-късно. В заключение тя отправи оптимистичен поглед към бъдещето на управлението у нас и на шега пожела на всеки гражданин „да доживее, за да може да си дочака правосъдието”.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 честен ционист

    Отговор
    През 95г всеки крадеше, та на госпожата таванското помещение е било последна грижа на Темида.

    09:59 27.04.2026

  2 Констатация

    Отговор
    Чистили са си архива😁😁😁😁😁

    10:05 27.04.2026

  3 Студопор

    Отговор
    Като прочете човек такива гръмки заглавия, ще каже, че са хванали крадците. Пък то? Съседката се сетила след 20 години, че имала нещо да казва...
    Темида няма нищо общо. Иначе какво стана с жената, дето клошарят беше заклал в парк в Пловдив? Какво стана с Лютви Местан, дето блъсна цяло семейство и ги преби? Полицаят, който блъсна и уби дете на пешеходната (май в Стара Загора беше) къде е днес??
    Темида. Само не ми говорете за нея!! Не и в България!!

    10:09 27.04.2026

  4 Ха ха ха ха

    Отговор
    Даже мръсни долни гащи крадяха при комуниста Жан Виденов. Какви времена. Какви нрави. Липсват ми. Бяхме млади, безгрижни и мизерни. Нямахме нищо.

    После дойде демокрадциата и ни взе всичко. И младоста ни взе. Станахме дърти и сърдити.

    10:10 27.04.2026

  5 Цвете

    Отговор
    ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ, ДА ПЛАЧЕШ ЛИ? ДОБРЕ ЧЕ ПАК СА СЕ СЕТИЛИ, А ЖЕНАТА ЖИВА ЛИ Е? ЕТО КАК РАБОТЯТ МАГИСТРАТИТЕ С ХЪС. 📻📻🚔🇧🇬🎲🚔

    10:11 27.04.2026

  6 хахаха

    Отговор
    Как не я е срам Темида...трябвало е всички полицаи, прокурори и съдии да разследват случая с откраднатото мръсно бельо от някакъв си таван:)))

    10:16 27.04.2026

  7 Край

    Отговор
    Това не е единичен случай на Темида Българска. Важното е да се смени главния прокурор с наш човек и готово - цяла съдебна реформа.

    10:26 27.04.2026

  8 За къде се е разбързало "правосъдието"?

    Отговор
    Можеше да изчака да отлежи делото 50-60 г…

    10:36 27.04.2026

  9 Трол

    Отговор
    Това е за рубриката "Вицове".

    10:39 27.04.2026

  10 95-та

    Отговор
    бяхме в епохата на първоначалното натрупване на капитал.
    До края на хилядолетието капиталът вече беше натрупан и се переше.

    10:46 27.04.2026

  11 в юса и след 50 години пращат и пишат

    Отговор
    неуморно работят . а тук се учудват на дребни безсмислици . на петрохан и след 40 години ще пращат и пишат . клаушевския сериен убиец е без аналог и оригинал за криминалистиката . всеки месец с ново 20 . в америка има закон дето забранява доживот разни да притискат хората . изнудването и рекета е най доходоносното престъпление . наглите 3 та са се скрили някъде .

    10:56 27.04.2026

