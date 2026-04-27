Започва издаването на задгранични паспорти за 10 години, които ще са 48 страници. Паралелно ще се издават и с 5-годишен срок. Цените се повишават. За 10-годишните паспорти цената на обикновената услуга ще е 29 евро, на бързата – 58 евро, а на експресната – 145 евро, съобщи бТВ.
При паспортите за 5 години обикновената поръчка става 26,59 евро (досега беше 20,45 евро).
„Промяна в цените има, но те са съобразени със себестойността на продукта. Промяната не е значителна“, уточни зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.
Вътрешният министър Емил Дечев припомни, че през юни 2024 г. започна издаването на новата българска лична карта, която следващата беше отличена като най-добрата в Европа.
Официално беше открит днес в София и нов Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ в кв. „Младост 4“ в София. Досега той беше в центъра на града – на бул. „Мария Луиза“.
„Този център е изграден с най-високи технологични възможности. В него ще стартира и електронната идентификация. Откриването на този център не означава, че останалите паспортни служби в София ще бъдат затворени, само тези в 7. РУ и 8. РУ“, обясни Иван Анчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
