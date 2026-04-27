Новини
България »
Започва издаването на задгранични паспорти за 10 години

27 Април, 2026 13:42 1 201 13

  • паспорти-
  • задгранични паспорти-
  • иван анчев

Цената на новия документ ще е от 29 евро до 145 евро

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започва издаването на задгранични паспорти за 10 години, които ще са 48 страници. Паралелно ще се издават и с 5-годишен срок. Цените се повишават. За 10-годишните паспорти цената на обикновената услуга ще е 29 евро, на бързата – 58 евро, а на експресната – 145 евро, съобщи бТВ.

При паспортите за 5 години обикновената поръчка става 26,59 евро (досега беше 20,45 евро).

„Промяна в цените има, но те са съобразени със себестойността на продукта. Промяната не е значителна“, уточни зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

Вътрешният министър Емил Дечев припомни, че през юни 2024 г. започна издаването на новата българска лична карта, която следващата беше отличена като най-добрата в Европа.

Официално беше открит днес в София и нов Център за административно обслужване на дирекция „Български документи за самоличност“ в кв. „Младост 4“ в София. Досега той беше в центъра на града – на бул. „Мария Луиза“.

„Този център е изграден с най-високи технологични възможности. В него ще стартира и електронната идентификация. Откриването на този център не означава, че останалите паспортни служби в София ще бъдат затворени, само тези в 7. РУ и 8. РУ“, обясни Иван Анчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цеко сифоня

    6 7 Отговор
    Първа стъпка към излизане от EU.

    13:47 27.04.2026

  • 2 Свети Кибик-Юродив

    9 13 Отговор
    Айде копейките, нов паспорт и бегом към "матушката". Там ви чака "руский мир" и " путинският рай". Много е хубаво, вервайте ми. Не се колебайте, мятайте се по "двама и трима на кон" и дим да ви няма.

    13:48 27.04.2026

  • 3 ТИР

    13 0 Отговор
    Винаги съм се питал, след като работиш, плащаш данъци, глоби, такси, участваш в избори - поне едната лична карта със себестойност от 0,50 нови евростотинки не трябваше ли да е безплатна и да се подменя автоматично след изтичането,,,,

    13:51 27.04.2026

  • 4 Защо цените се повишават?

    10 1 Отговор
    Аха, защото цените нямат нищо общо с еврото, нали! ;))

    13:51 27.04.2026

  • 5 лоза

    11 1 Отговор
    Цените се повишават,защото това беше целта с вкарването на това изскуственно евро.

    14:00 27.04.2026

  • 6 Хейт

    12 0 Отговор
    Само у нас храним администрацията на всеки няколко години. Много е здравословно да киснем часове на опашки и да бухаме пари за бумащина.

    14:01 27.04.2026

  • 7 в кратце

    9 1 Отговор
    Новите паспорти ще са свързани с масово напускане на България от гражданите й и оставането й във вид на пустиня.Нищо,че е в умерения географски пояс.

    14:02 27.04.2026

  • 8 Русодебилите нямат кинти

    6 6 Отговор
    Ще си седят на село при кравите.

    14:04 27.04.2026

  • 9 Здрасти

    6 0 Отговор
    Какво налага плащането на тези такси, при положение, че личните документи са необходини на държавата за да функционира? Гражданите можем да си живеем и без лични документи.

    Коментиран от #12

    14:11 27.04.2026

  • 10 Мдаааа

    0 1 Отговор
    НА НИКОЙ СЕВЕРНЯК ДА НЕ СЕ ПОДНОВЯВА ПАСПОРТА

    14:21 27.04.2026

  • 11 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ!

    3 0 Отговор
    М да нашето государство въвежда “данък паспорт”!! Поради какви причини паспорт за десет години е два пъти по скъп?! Изобщо не се налагат повече страници на десет годишния паспорт, а тъкмо тези увеличени страници придават някакво глупаво обяснение и легитимират поскъпването! Дъщеря ми например има и американски паспорт и той си е с нормално количество стр но е за десет г. Разчитам издаването н тези 10г паспорти като поредният държавен произвол!

    14:21 27.04.2026

  • 12 Гражданите сте собственост на

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Здрасти":

    държавната корпорация. Само човеците са свободни и живеят без измислени самоличности и бумажки за паспортизация и контрол на инвентара.

    14:23 27.04.2026

  • 13 Пак пари

    1 0 Отговор
    на вятъра за нас.
    Няма надънване тази “държава”…

    14:27 27.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове