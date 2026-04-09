Зам.-министър на МВР: Българската граница е в сигурни ръце

9 Април, 2026 09:33 582 23

Снимка: БНТ
"Неоснователни и неоправдани са твърденията, че България е изправена пред миграционен натиск".

Това заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ Иван Анчев, служебен зам.-министър на вътрешните работи, цитиран от novini.bg

с 54% е намалял броят на мигрантите за една година, информира той

Българската граница е в сигурни ръце и това се признава от всички, заяви Анчев. Той поясни, че разбира се страната ни е заплашена от миграционна вълна от Иран, но за момента такава няма.

Зам.-министърът коментира и изборните нарушения. Той заяви, че трудно може да се изкорени купуването на гласове и не може да коментира дали даден глас се купува предварително.

Относно това от къде са дошли парите, с които се купуват гласове, Анчев заяви, че не може да коментира, но посъветва с усмивка: "Да се внимава с фалшиво евро да не се купи някой глас".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    18 1 Отговор
    Единственото успокоение е, че и мигрантите бягат от България като дявол от тамян.

    Коментиран от #4, #6, #10, #11

    09:36 09.04.2026

  • 2 Гост

    14 1 Отговор
    Иван Анчев - зам министър на МВР, виден деятел на лобистката организация "Атлантически клуб" в България финансирана от......... Велизар Шаламанов - зам. министър на отбраната, виден деятел на "Атлантически клуб" в България финансирана от........... Ха сега познайте чии интереси защитават!

    Коментиран от #15

    09:40 09.04.2026

  • 3 гръндж

    12 0 Отговор
    Българската граница е в сигурни ръце-В РЪЦЕТЕ НА АМЕРИТЕ.

    09:42 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    10 1 Отговор
    Полицаите на терен не са виновни за нищо!!! Ей заради такива некадърници, които твърдят, че МВР нищо не трябва да прави, МВР нищо не прави!!!

    09:42 09.04.2026

  • 6 да, тия паразити идващи от турция бягат,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    но за сметка на това олигарсите "бизнесмени" си внасят ислямисти от пакистан

    09:42 09.04.2026

  • 7 Развитие

    10 0 Отговор
    И тоя евроатлантик - военолюбец се окръгли !

    09:43 09.04.2026

  • 8 Сталин

    11 1 Отговор
    Както и златния резерв на България,27 тона злато от БНБ е в Лондон,,всички вие негодници продавахте България на западните мародери и пирати, единствените които се опитаха да спасят България бяха Жан Виденов и Волен Сидеров

    Коментиран от #17

    09:45 09.04.2026

  • 9 Аве

    4 0 Отговор
    С фалшиво евро да не се купи някой от вас! Шиши и Боко ще следят за това.

    09:46 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1488

    8 0 Отговор
    скоро с бусове от турция ще докарат няколко милиона хлебарки за изборите

    09:51 09.04.2026

  • 13 Гай Турий

    4 1 Отговор
    България и в частност МВР Гранична полиция непременно и аргументирано, усилено и безотлагателно трябва да изисква от всички западни страни, членки на НАТО и ЕС, да предадат огромни средства, техника, модерно оборудване, материали, пари за укрепване на нашите външни граници на ЕС. Не трябва да изпитват срам и неудобство, това е за тяхна защита. Както реват постоянно, че укра воювала за сигурността на Европа и искат да наливат стотици милиарди незаслужени евро на киевската крадлива, уродлива от корупция и бесове наркохунта, така България като редови член на двата блока може с огромно парво да изисква същите обилни средства. Не може да се държим все като просяци и бедняци доволни от погалване и потупване по тиквето за верен слугинаж, да поемаме всичкия труд и риск, а ония там да щракат с пръсти от спокойствие и лукс. България трябва да иска императивно своето, което тия западни хищници ни дължат от десетилетия и векове.
    Какво правят Англия за нас? - Нищо. Посланникът само се хвали, че правят изложба за техния Гладстон, че преди 150 годиин писал за кланетата на турците по Априлското въстание, а накрая ни окастриха с 2/3 от теротирята ни записана в Санстефанския договор. България има да си връща много като позиция на стратегическо географско място и трябва да го направи императивно с гръм и трясък, не да мънка и прикляка.

    09:52 09.04.2026

  • 14 само да попитам

    3 0 Отговор
    и в кои ръце е ? щото българските са толкова сигурни колко пари имат мигрантите…

    09:53 09.04.2026

  • 15 ПО ТОЧНО

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    ЧУЖДИ ЛОБИСТИ ШПИОНИ НА ВЛАСТ У НАС..........

    09:54 09.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 имаш грешка!

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    волен сидеров беше отроче на доган ! никога не се е опитвал да спаси българия просто правеше циркове с теми болни за народа ни знаейки съзнателно че никога няма да си спази обещанията които даваше…

    Коментиран от #18

    09:56 09.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ще им видим

    0 0 Отговор
    Е аз не признавам , че в сигурни ръце. Ако ядосат Ердоган ще им видим сигурните ръце на тия плаше-п-утарници.

    10:22 09.04.2026

  • 21 ТОЛКОВА Е ЗЛЕ

    0 0 Отговор
    Че и африканците не остават тук! Няма страшно ще внесат азиатци!

    10:25 09.04.2026

  • 22 Байрактар"70

    1 0 Отговор
    Ако трябва да бъдем коректни, да кажем истината г-н министре. Българската граница е в турски ръце! И, ще дойде момента, в който те вече просто няма да ВИЖДАТ нарушителите. И тогава ще се разбере истината!

    10:38 09.04.2026

  • 23 смешен бръмбар

    2 0 Отговор
    Българската граница е в сигурни ръце

    и затова духалите софия щъкат кафяви талибани

    10:52 09.04.2026

