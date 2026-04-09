Зам.-министър на МВР: Българската граница е в сигурни ръце

"Неоснователни и неоправдани са твърденията, че България е изправена пред миграционен натиск".

Това заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ Иван Анчев, служебен зам.-министър на вътрешните работи, цитиран от novini.bg

с 54% е намалял броят на мигрантите за една година, информира той

Българската граница е в сигурни ръце и това се признава от всички, заяви Анчев. Той поясни, че разбира се страната ни е заплашена от миграционна вълна от Иран, но за момента такава няма.

Зам.-министърът коментира и изборните нарушения. Той заяви, че трудно може да се изкорени купуването на гласове и не може да коментира дали даден глас се купува предварително.

Относно това от къде са дошли парите, с които се купуват гласове, Анчев заяви, че не може да коментира, но посъветва с усмивка: "Да се внимава с фалшиво евро да не се купи някой глас".