Иван Анчев: Отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” са приятелска подкрепа от страна на САЩ

15 Ноември, 2025 18:16 554 31

  • иван анчев-
  • отсрочка-
  • санкции-
  • лукойл

Тези месеци дават възможност на правителството да предприеме необходимите стъпки, за да не се стигне до кризисен момент с горивата. Това би могло да има едно много силно отражение върху вътрешнополитическата обстановка заедно с приемането на еврото

Иван Анчев: Отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” са приятелска подкрепа от страна на САЩ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безспорно това е глътка въздух, защото в противен случай щяхме да бъдем поставени почти до стената. Това каза в предаването „Офанзива” по Нова нюз съпредседателят на Атлантическия съвет Иван Анчев за САЩ, които извадиха от санкциите за 6 месеца дъщерните дружества на “Лукойл” в България.

“Тези месеци дават възможност на правителството да предприеме необходимите стъпки, за да не се стигне до кризисен момент с горивата. Това би могло да има едно много силно отражение върху вътрешнополитическата обстановка заедно с приемането на еврото”, смята Анчев.

Според него това действие е приятелска подкрепа от страна на САЩ.

“Знак е и че правителството, заедно с посолството ни във Вашингтон, са свършили добра работа”. “Американският инвестиционен фонд Carlyle проучва покупката на международните активи на "Лукойл". Това е един от най-големите хедж фондове в САЩ и всичките тези огромни финансови институции не представляват сами себе си, а са общност от икономически интереси”, обясни съпредседателят на Атлантическия съвет.

По думите му понякога зад тях могат да стоят конкретни корпорации и играчи. “По-важно е да гледаме дали Carlyle ще има одобрението на американското правителство да предприеме дори тези първоначални стъпки”.

“Видяхме как в ситуацията с Gunvor, в която една много значима част притежаваше Генадий Тимченко - дясната ръка на Путин, американската администрация реагира незабавно и каза, че няма начин сделката да бъде позволена”, коментира Анчев.

Според него ситуацията с “Лукойл” е много уязвима и същевременно може да бъде прекратена във всеки един момент, ако Тръмп реши, че тези санкции са свършили своите цели и са изпълнили част от задачите, които той си е поставил. “Ние трябва да работим като правителство и държава, за да гарантираме сигурността на българската икономика и гражданите. Но и трябва да си зададем далеч по-високи въпроси - защо допуснахме преди 25 години за 101 млн. долара да дадем такава значима част от нашата национална сигурност на компания, собственост на държава, която ни обявява за вражеска страна? Визирам сделката по приватизацията на “Лукойл”, обясни Анчев.

Той зададе и друг въпрос - какво направихме за тези 25 години, за да не допуснем тази силна зависимост от “Лукойл”? “Почти всеки един автомобил, който се движи по републиканската пътна мрежа, е с горива от “Лукойл”.

“Напълно е възможно Carlyle да купи целия международен бизнес и след това поотделно да бъдат продавани на други инвеститори. Фондът няма опит в този тип индустрия, а зад него стоят потенциални клиенти, които имат интерес”, смята Анчев.

Анчев обясни, че бизнесът на “Лукойл” не е само “Нефтохим Бургас“. Той има петролни полета в Африка, в Ирак, в Централна Азия. “Това е една огромна структура, към която тепърва ще има много голям интерес”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Заради Украйна.Половината продукция на Нефтохим Бургас отива в Украйна.

    Коментиран от #4

    18:18 15.11.2025

  • 2 Сандо

    10 1 Отговор
    Янките нямат приятели,те имат врагове и слуги!Поне за 35 години тази азбучна истина трябваше стадото да я научи.Ама то не иска нито да знае,нито да учи,стадото иска да го лъжат,да рупа и да блее.

    18:19 15.11.2025

  • 3 Край

    14 1 Отговор
    Къде точно ги правят членовете на атлантическия съвет. Как можеш да наречеш това че америка ни РАЗРЕШАВА да си купуваме гориво от Нефтохима построен от Бай Тошо и СССР - "приятелска подкрепа". Как може да не те е срам че някой разрешава на суверенната ни държава нещо си. Тия се оказаха по кухи кратуни от комунделите.

    18:21 15.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДРУГАРЮ МИТКО БOMБOB
    АМИ СЛОЖИ ТИЕНТИ ПОД ЦИСТЕРНИТЕ ВЕ....

    18:24 15.11.2025

  • 5 Мдаа

    8 1 Отговор
    Нагледно е сравнимо да ти ударят един шамар и после да те галят по главата за успокоение. На мен не ми прилича на приятелска подкрепа.

    18:24 15.11.2025

  • 6 Демократичко и ясно

    8 1 Отговор
    Да ви имам приятелите! Първо създават бъркотия, после ви обещават още малко живот!

    18:24 15.11.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    САЩ мощно го мушна на Ганя!
    Сега САЩ малко го поизвади!

    18:26 15.11.2025

  • 8 Герберизми

    6 1 Отговор
    "прятелска подкрепа" за да им го хариже продажника от Банкя за без пари! Знаем ги тия "приятели" от САЩ и какво искат всъщност!

    Коментиран от #25

    18:26 15.11.2025

  • 9 Дрът русофил

    4 6 Отговор
    80 години племето пълни гушката на маскаля! Нали си е роб!

    18:27 15.11.2025

  • 10 Лукойл години наред не плащаше данъци

    5 1 Отговор
    17 години уж работи на " загуба"!
    Тогава, колко струва Лукойл?
    Отговор- 0 лв.

    Коментиран от #13, #21, #22

    18:28 15.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 гост

    6 1 Отговор
    Само като чуеш заглавието на предаването можеш да превключиш канала! Мазни приказки към управляващите и помия към останалите!

    18:34 15.11.2025

  • 13 Идиот

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лукойл години наред не плащаше данъци":

    Не плащаше данъци защото печалбите се реинвестираха в нови мощности и нови технологии.От кой инкубатор за тролове са те изтървали толкова умен?

    18:34 15.11.2025

  • 14 До вчера разни русофили врякаха, че

    3 3 Отговор
    Лукойл не била руска!
    Къде са сега да ги е..?

    Коментиран от #17

    18:35 15.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Демократичен ЦЕНТър

    4 1 Отговор
    Браво, заслужи си центовете

    18:35 15.11.2025

  • 17 Прочети коментар 13

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "До вчера разни русофили врякаха, че":

    и ще им видиш колко им е акъла на русофилите!

    18:36 15.11.2025

  • 18 Румен

    0 0 Отговор
    Лукойл чий е ?

    18:36 15.11.2025

  • 19 Боклук

    4 1 Отговор
    Този правоверен атлантик гледа изпод вежди като бивол.Го ба в плешивата кратуна.

    18:37 15.11.2025

  • 20 За пореден път питам

    6 1 Отговор
    Какво струва тази "приятелска" подкрепа на България? На какво са се съгласили Режимът Желязков и неговия говорител Борисов за да получат отсрочка?
    Американосите винаги подават морков на туземците преди да ги изгърбят с тоягата!

    18:38 15.11.2025

  • 21 Един политик

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лукойл години наред не плащаше данъци":

    каза,че Лукойл бил пълнил най-много хазната,през акциза на горивата!!!

    18:38 15.11.2025

  • 22 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лукойл години наред не плащаше данъци":

    В Нефтохим Бургас се вложиха 2 милиарда и половина за модернизация а печалбата е 130 млн на година.

    18:40 15.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Серсемин

    2 0 Отговор
    Ей, защо ме изтрихте? НЕ съм ползвал забранение думички, казвам истината!
    И така, казах, е само враговете се бият. Приятелите си "доставят удоволствия", "уважават се" един на друг, сещайте се де, чрез таковане... Сега на нас ни "доставят удоволствие", "уважават ни" като ни таковат...

    18:45 15.11.2025

  • 25 От чужбина

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Герберизми":

    Никой не ти е казвал, чия е собствеността на Нефтохима. Знаеш едно име на фирма, ама кой са хората които ядат, пият и принбират печалбите от дейсността на предприятието - нямаш представа. Както каза Проф. Николай Витаноя - Лицето Х ще си продаде рафинерията на лицето Х.

    Коментиран от #26

    18:51 15.11.2025

  • 26 Последния Софиянец

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "От чужбина":

    Лукойл е собственост на Ротшилд.

    18:55 15.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 сноу

    2 1 Отговор
    Пръцлюхатлантиков пощипалката на илейнкремова каканиже идиотизми най безсрамно и нагло...въшлюнепотребен ...от цялото дрънкане една едничка истина не каза..че те руснаците ти построиха нефтохима бе боклук..

    18:56 15.11.2025

  • 29 име

    4 1 Отговор
    Значи първо ни създават проблема, а после приятелски ни подкрепят...

    19:02 15.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този

    1 0 Отговор
    Фашизиран натовец иска да ни убеди, че да отложиш с 1-2 месеца разстрела на осъден на смърт е приятелски жест и подкрепа от страна на палача към жертвата! А благодаря, дано на теб ти се случи такава благословия.

    19:23 15.11.2025

