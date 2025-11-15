Иван Анчев: Отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” са приятелска подкрепа от страна на САЩ

Безспорно това е глътка въздух, защото в противен случай щяхме да бъдем поставени почти до стената. Това каза в предаването „Офанзива” по Нова нюз съпредседателят на Атлантическия съвет Иван Анчев за САЩ, които извадиха от санкциите за 6 месеца дъщерните дружества на “Лукойл” в България.
“Тези месеци дават възможност на правителството да предприеме необходимите стъпки, за да не се стигне до кризисен момент с горивата. Това би могло да има едно много силно отражение върху вътрешнополитическата обстановка заедно с приемането на еврото”, смята Анчев.
Според него това действие е приятелска подкрепа от страна на САЩ.
“Знак е и че правителството, заедно с посолството ни във Вашингтон, са свършили добра работа”. “Американският инвестиционен фонд Carlyle проучва покупката на международните активи на "Лукойл". Това е един от най-големите хедж фондове в САЩ и всичките тези огромни финансови институции не представляват сами себе си, а са общност от икономически интереси”, обясни съпредседателят на Атлантическия съвет.
По думите му понякога зад тях могат да стоят конкретни корпорации и играчи. “По-важно е да гледаме дали Carlyle ще има одобрението на американското правителство да предприеме дори тези първоначални стъпки”.
“Видяхме как в ситуацията с Gunvor, в която една много значима част притежаваше Генадий Тимченко - дясната ръка на Путин, американската администрация реагира незабавно и каза, че няма начин сделката да бъде позволена”, коментира Анчев.
Според него ситуацията с “Лукойл” е много уязвима и същевременно може да бъде прекратена във всеки един момент, ако Тръмп реши, че тези санкции са свършили своите цели и са изпълнили част от задачите, които той си е поставил. “Ние трябва да работим като правителство и държава, за да гарантираме сигурността на българската икономика и гражданите. Но и трябва да си зададем далеч по-високи въпроси - защо допуснахме преди 25 години за 101 млн. долара да дадем такава значима част от нашата национална сигурност на компания, собственост на държава, която ни обявява за вражеска страна? Визирам сделката по приватизацията на “Лукойл”, обясни Анчев.
Той зададе и друг въпрос - какво направихме за тези 25 години, за да не допуснем тази силна зависимост от “Лукойл”? “Почти всеки един автомобил, който се движи по републиканската пътна мрежа, е с горива от “Лукойл”.
“Напълно е възможно Carlyle да купи целия международен бизнес и след това поотделно да бъдат продавани на други инвеститори. Фондът няма опит в този тип индустрия, а зад него стоят потенциални клиенти, които имат интерес”, смята Анчев.
Анчев обясни, че бизнесът на “Лукойл” не е само “Нефтохим Бургас“. Той има петролни полета в Африка, в Ирак, в Централна Азия. “Това е една огромна структура, към която тепърва ще има много голям интерес”.
