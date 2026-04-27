Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, четири преливат

Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, съобщават от МОСВ. Сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб. м, което представлява 78,67% от общия им обем.
Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“. Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Тополница“, „Александър Стамболийски“ и „Кричим“.
С настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници, пишат от МОСВ.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре времето ще е почти без валежи, с изключение на краткотрайни превалявания в планинските райони на Югозападна България. В сряда ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на места в Западна и Северна България, докато в четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, като има повишена вероятност в отделни райони те да бъдат интензивни и значителни по количество.
Днес и утре, 28 април, нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите на 29 и на 30 април се очакват повишения на речните нива, но водните количества ще останат под праговете за внимание, заявяват още от МОСВ.
Министерството напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Язовирите са пълни със 17% повече
я пак ги изпуснете контролирано по навик както винаги го правите некадърници
пак да има суша и воден режим
16:43 27.04.2026
4 Лост
До коментар #1 от "Язовирите са пълни със 17% повече":Нещо не им вярвам за тези 17%.При толкова валежи тази година, нещо не ми се връзва.
16:50 27.04.2026
8 Интересно
До коментар #1 от "Язовирите са пълни със 17% повече":Яз. Кърджали ще подава вода за султаната по заповед. Нашите ще се наведат и ще слушкат.
16:58 27.04.2026
12 Само в България
- О, ужас! Язовирите са празни, няма вода!
- С какво ще напояваме?
- Какво ще пием?
После половин година:
- О, ужас! Язовирите преливат! Какво да правим?
И в същото време, цели области са на воден режим, а фермерите реват, че не им разрешават да ползват водата.
Феноменално, нали?!?
17:31 27.04.2026
13 агент Сава
До коментар #12 от "Само в България":Така ще е, докато мои хора управляват ВЕЦ-овете.
17:45 27.04.2026