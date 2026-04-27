Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, четири преливат

Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, четири преливат

27 Април, 2026 16:40

МОСВ напомня на местните власти да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления

Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, четири преливат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, съобщават от МОСВ. Сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб. м, което представлява 78,67% от общия им обем.

Преливат язовирите „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“. Със 100% запълване са язовирите „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Студена“, „Домлян“, „Тополница“, „Александър Стамболийски“ и „Кричим“.

С настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници, пишат от МОСВ.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес и утре времето ще е почти без валежи, с изключение на краткотрайни превалявания в планинските райони на Югозападна България. В сряда ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на места в Западна и Северна България, докато в четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, като има повишена вероятност в отделни райони те да бъдат интензивни и значителни по количество.

Днес и утре, 28 април, нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите на 29 и на 30 април се очакват повишения на речните нива, но водните количества ще останат под праговете за внимание, заявяват още от МОСВ.

Министерството напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язовирите са пълни със 17% повече

    17 0 Отговор
    много вода
    я пак ги изпуснете контролирано по навик както винаги го правите некадърници
    пак да има суша и воден режим

    Коментиран от #4, #8

    16:43 27.04.2026

  • 2 Герп боклуци

    16 0 Отговор
    И у плевен пак ще седят на сухо цяло лято щото гербара вместо да прави тръби и да търси води, той им прави стадиона, то даже и отбор нямат...

    16:45 27.04.2026

  • 3 честен ционист

    9 2 Отговор
    Откакто иранците гръмнаха няколко щатски радари из Близкия Изток времето се застуде като през Социализъма и свърши банановия рахат за Ганчо.

    16:46 27.04.2026

  • 4 Лост

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Язовирите са пълни със 17% повече":

    Нещо не им вярвам за тези 17%.При толкова валежи тази година, нещо не ми се връзва.

    16:50 27.04.2026

  • 5 хехе

    15 1 Отговор
    споко частните вецове ще ги източат.

    16:50 27.04.2026

  • 6 Пич

    15 0 Отговор
    Спокойно! Водата може и да е в излишък, но управлението и е толкова мъдро, че лятото отново ще им безводие!

    16:51 27.04.2026

  • 7 Интересно

    13 0 Отговор
    Та, откога почваме режимът на водата?

    16:55 27.04.2026

  • 8 Интересно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Язовирите са пълни със 17% повече":

    Яз. Кърджали ще подава вода за султаната по заповед. Нашите ще се наведат и ще слушкат.

    16:58 27.04.2026

  • 9 Вервайте

    8 1 Отговор
    където е текло пак ще тече, даже и в леврозоната !

    16:58 27.04.2026

  • 10 Депутатче с три ВЕЦа

    10 1 Отговор
    Няма се плашите, след месец отново ще са празни. Няма да позволим да ви залеят!

    16:59 27.04.2026

  • 11 Не верващ

    5 0 Отговор
    При толкова много дъжд. Язовирите преливат а само 17 %. Пак шменди капели. Пак сух режим. Разстрел за мошениците. И старите ще са като новите.

    17:16 27.04.2026

  • 12 Само в България

    4 0 Отговор
    Половин година:
    - О, ужас! Язовирите са празни, няма вода!
    - С какво ще напояваме?
    - Какво ще пием?

    После половин година:
    - О, ужас! Язовирите преливат! Какво да правим?

    И в същото време, цели области са на воден режим, а фермерите реват, че не им разрешават да ползват водата.

    Феноменално, нали?!?

    Коментиран от #13

    17:31 27.04.2026

  • 13 агент Сава

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само в България":

    Така ще е, докато мои хора управляват ВЕЦ-овете.

    17:45 27.04.2026

