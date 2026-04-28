Нов опит да стартира процесът срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийският градски съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов. Двамата са подсъдими за опит за принуда на бившия министър на електронното управление в кабинета „Денков“ Александър Йоловски.
Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.
В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Петков и Божанов. Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.
До коментар #5 от "А ДАНО СЕ ОТПУШИ":Стоят техните партии. Никой нищо не е направил без партия. В партиите е проблема. Доган беше сменен но дойде нов партиен феномен. Партиите са отговорни и виновни.
До коментар #7 от "Прокурватурата!":Ти не разбра ли как свърши цялата драма , поинтересувай се ! Това не го ли каза Пилето , дето в НС го разпитваше Мая Манолова , а ?Тоя същият разказа и за един бизнесмен дето в затвора го уважили , така бил чул ,така му разказали ! Някой си измисля нещо , друг кълве и всичко това истина ! Майко мила , що за идиотия по тия ширини !
до коментар #1 от "иван костов":да има някакъв мумурандум и да ги пуснат хората..?
