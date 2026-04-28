Нов опит да стартира процесът срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

28 Април, 2026 07:36

  • дело-
  • кирил петков-
  • божидар божанов-
  • принуда

Двамата са подсъдими за опит за принуда на бившия министър на електронното управление в кабинета „Денков“ Александър Йоловски

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов. Двамата са подсъдими за опит за принуда на бившия министър на електронното управление в кабинета „Денков“ Александър Йоловски.

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Петков и Божанов. Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър Александър Йоловски, а Божанов – в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    15 8 Отговор
    Крайно време е!

    Коментиран от #15

    07:40 28.04.2026

  • 2 Нови

    15 6 Отговор
    тъпни в една завладяна от олигарси и мафия държава ! В една изцедена като лимон държава от тях и един изчезващ за съжаление народ !

    07:41 28.04.2026

  • 3 За Киро ми жал щот е глъм но за божо

    11 8 Отговор
    Не ми пука. Той е много хитър. Ще се опрай.

    07:41 28.04.2026

  • 4 България беше съсипана

    13 4 Отговор
    Вчера един дето му хлопа костюма обикаля студията да оплаква съдбата. Как една водеща поне един път не го попита защо въведе плосък данък да убива народа и да създава милионери и милиардери.

    07:46 28.04.2026

  • 5 А ДАНО СЕ ОТПУШИ

    13 5 Отговор
    После и Боко и Шиши.

    Коментиран от #8

    07:48 28.04.2026

  • 6 Ние сме страната на

    10 3 Отговор
    Държавно планово създадените и изцяло покровителствувани от самата тая държава народни изедници и дерибеи. По европейски проект. Народен съд требе за тая държава.

    07:54 28.04.2026

  • 7 Прокурватурата!

    10 6 Отговор
    Жалки сте! А за онази Мутра,която заплашваше един производител,че семейството ще го изяде като консерва кога?! И това беше казано по Национални Медии!

    Коментиран от #11

    07:54 28.04.2026

  • 8 Зад всичките тия герои

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "А ДАНО СЕ ОТПУШИ":

    Стоят техните партии. Никой нищо не е направил без партия. В партиите е проблема. Доган беше сменен но дойде нов партиен феномен. Партиите са отговорни и виновни.

    07:59 28.04.2026

  • 9 Фен

    5 3 Отговор
    Кики, нема да се плашиш. Съдът от край време е на Сектата ви, скоро там ще е и прокуратурата.

    08:06 28.04.2026

  • 10 Така е!

    6 3 Отговор
    Всичко е за пари. За много пари. Кирчо се оттегли след операциите с газа и комисионните от Киев. На Божанков му предстои неочакван срив и проблеми. Ще видим.

    08:12 28.04.2026

  • 11 Данчо

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Прокурватурата!":

    Ти не разбра ли как свърши цялата драма , поинтересувай се ! Това не го ли каза Пилето , дето в НС го разпитваше Мая Манолова , а ?Тоя същият разказа и за един бизнесмен дето в затвора го уважили , така бил чул ,така му разказали ! Някой си измисля нещо , друг кълве и всичко това истина ! Майко мила , що за идиотия по тия ширини !

    08:14 28.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мнение

    5 7 Отговор
    Явно Кирил Петков и Божидар Божанов яко са засегнали интересите на мафиотизираните олигарси около Шиши Магнитски. И както вече знаем, когато някой засяга интересите на мафията, завладяната от тях прокуратура се задейства със скалъпени разследвания и фалшиви обвинения със зависими и фалшиви свидетели.

    08:17 28.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма ли

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    да има някакъв мумурандум и да ги пуснат хората..?

    08:40 28.04.2026

  • 16 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Киро канадският вече избръсна ли се? Като беше на власт,нищо добро не направи за българите,а само смучеха пари в партията им.

    08:44 28.04.2026

  • 17 Сицилиевия от Харвар

    0 0 Отговор
    Киро може лесно да се прибере в родната Канада. Ама другият тарикат има ли къде да бяга, или ще прави ала-бала с Президента?

    08:46 28.04.2026

