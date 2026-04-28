Поредно заседание по делото „Дебора“ в Пловдив

28 Април, 2026 08:02 633 19

Преди повече от две години и половина Георги Георгиев беше обвинен, че е упражнил насилие над приятелката си, като ѝ е нанесъл порезни рани с макетен нож

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредно заседание по делото „Дебора“ се очаква днес в Пловдивския районен съд. Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев.

На последното заседание пред съда показания дадоха свидетели, сред които и медицинско лице. Преди повече от две години и половина Георги Георгиев беше обвинен, че е упражнил насилие над приятелката си, като ѝ е нанесъл порезни рани с макетен нож. Срещу него има и повдигнато обвинение за закана за убийство към Дебора.

Досега защитата на Георгиев е поискала 20 пъти отвод на съдебни състави в Пловдивския районен съд заради предполагаема предубеденост. Според адвокатите всички съдебни състави в Пловдив са предубедени, особено след като институцията беше осъдена за забавено правосъдие и трябва да изплати на Георги Георгиев обезщетение от 500 евро.

Дебора Михайлова заяви за БНТ, че намира развитието на делото за твърде бавно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    9 0 Отговор
    Изнасилвача няма дело. Всичко било семейно задължение!

    Коментиран от #3

    08:06 28.04.2026

  • 3 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Пък и кой ще ти повярва!

    08:06 28.04.2026

  • 4 Поредно отвличане на вниманието на

    10 2 Отговор
    хората от проблемите които ни заливат като вряла вода

    Коментиран от #6

    08:06 28.04.2026

  • 5 Локум Захов

    0 1 Отговор
    Алкохолик, наркоман, лъжец, крадец....

    Коментиран от #10

    08:07 28.04.2026

  • 6 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Поредно отвличане на вниманието на":

    От какво?

    Коментиран от #8

    08:07 28.04.2026

  • 7 Тез и те ли

    7 3 Отговор
    Ще правят партия ?!? Само за тях слушаме.

    08:08 28.04.2026

  • 8 Ми то пише

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Ти ако нямаш проблеми какво ти пука.

    08:09 28.04.2026

  • 9 Някой

    5 1 Отговор
    Момата нали не се познаваше с подсъдимия, а сега излезе, че и бил бивш приятел.
    И с какви средства си купи кола и кара с превишена скорост?

    Коментиран от #14

    08:09 28.04.2026

  • 10 Това са героите

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Локум Захов":

    На нашето време. Да те бият лъжат и крадат. Проблема е че са между нас и хората казват че били много добрички и ги поздравявали.

    Коментиран от #13

    08:12 28.04.2026

  • 11 Само с боклуци

    5 1 Отговор
    Си запълвате страниците!
    Каквото повикало, такова се обадило!
    Айде сега « включете» и оня психар, на онова баща му!

    Коментиран от #15

    08:14 28.04.2026

  • 12 луд

    5 1 Отговор
    Едно е сигурно,,СЛЕДОВТЕЛИ СЪДИИ И ПРОКУРОРИ ТРЯБВА ДА ВЪРНЯТ ЗАПЛАТИТЕ СИ ЗА 3 ГОД ВЪВ ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ. И ТО ВЕДНАГА.

    08:22 28.04.2026

  • 13 Локум Захов

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това са героите":

    Ама покажете излъганите, битите!

    08:26 28.04.2026

  • 14 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    А откъде знаете кой какви глоби има?

    Коментиран от #18

    08:34 28.04.2026

  • 15 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само с боклуци":

    Форумът е пълен с фашизирани индивиди!

    08:35 28.04.2026

  • 16 Възраждане

    2 2 Отговор
    Няма такава смехория като българската съдебна система. Щом един такъв обикновен битов скандал се точи вече с години, какво да кажем за хиляди такива случаи, за които медиите не знаят??? Ако Генерал Румен Радев Боташа наблегне на кеша, а не оправи всичко това, ще си върнем България и лева

    Коментиран от #17, #19

    08:35 28.04.2026

  • 17 Локум Захов

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Те ли са те упълномощили за това?

    08:42 28.04.2026

  • 18 Пак

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Клипчето с нарушението го показаха и по телевизиите.
    При ограничение 80 км. тя караше със 120 км.
    Селска пръчка.

    08:43 28.04.2026

  • 19 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Възраждане":

    Този ги изреди всички партии - ГЕРБ, ППДБ, ДПС, БСП, ППДБ, ВЕЛИЧИЕ откъде може да капе нещо!

    08:44 28.04.2026

