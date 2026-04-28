Поредно заседание по делото „Дебора“ в Пловдив

Поредно заседание по делото „Дебора“ се очаква днес в Пловдивския районен съд. Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова – Георги Георгиев.
На последното заседание пред съда показания дадоха свидетели, сред които и медицинско лице. Преди повече от две години и половина Георги Георгиев беше обвинен, че е упражнил насилие над приятелката си, като ѝ е нанесъл порезни рани с макетен нож. Срещу него има и повдигнато обвинение за закана за убийство към Дебора.
Досега защитата на Георгиев е поискала 20 пъти отвод на съдебни състави в Пловдивския районен съд заради предполагаема предубеденост. Според адвокатите всички съдебни състави в Пловдив са предубедени, особено след като институцията беше осъдена за забавено правосъдие и трябва да изплати на Георги Георгиев обезщетение от 500 евро.
Дебора Михайлова заяви за БНТ, че намира развитието на делото за твърде бавно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дзак
Коментиран от #3
08:06 28.04.2026
3 Анонимен
До коментар #2 от "Дзак":Пък и кой ще ти повярва!
08:06 28.04.2026
4 Поредно отвличане на вниманието на
Коментиран от #6
08:06 28.04.2026
5 Локум Захов
Коментиран от #10
08:07 28.04.2026
6 Факт
До коментар #4 от "Поредно отвличане на вниманието на":От какво?
Коментиран от #8
08:07 28.04.2026
7 Тез и те ли
08:08 28.04.2026
8 Ми то пише
До коментар #6 от "Факт":Ти ако нямаш проблеми какво ти пука.
08:09 28.04.2026
9 Някой
И с какви средства си купи кола и кара с превишена скорост?
Коментиран от #14
08:09 28.04.2026
10 Това са героите
До коментар #5 от "Локум Захов":На нашето време. Да те бият лъжат и крадат. Проблема е че са между нас и хората казват че били много добрички и ги поздравявали.
Коментиран от #13
08:12 28.04.2026
11 Само с боклуци
Каквото повикало, такова се обадило!
Айде сега « включете» и оня психар, на онова баща му!
Коментиран от #15
08:14 28.04.2026
12 луд
08:22 28.04.2026
13 Локум Захов
До коментар #10 от "Това са героите":Ама покажете излъганите, битите!
08:26 28.04.2026
14 Дзак
До коментар #9 от "Някой":А откъде знаете кой какви глоби има?
Коментиран от #18
08:34 28.04.2026
15 Факт
До коментар #11 от "Само с боклуци":Форумът е пълен с фашизирани индивиди!
08:35 28.04.2026
16 Възраждане
Коментиран от #17, #19
08:35 28.04.2026
17 Локум Захов
До коментар #16 от "Възраждане":Те ли са те упълномощили за това?
08:42 28.04.2026
18 Пак
До коментар #14 от "Дзак":Клипчето с нарушението го показаха и по телевизиите.
При ограничение 80 км. тя караше със 120 км.
Селска пръчка.
08:43 28.04.2026
19 Факт
До коментар #16 от "Възраждане":Този ги изреди всички партии - ГЕРБ, ППДБ, ДПС, БСП, ППДБ, ВЕЛИЧИЕ откъде може да капе нещо!
08:44 28.04.2026