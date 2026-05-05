Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на морската столица Благомир Коцев. Разпоредителното заседание е насрочено на 30 юни, а като резервна е посочена датата 14-ти юли, информират от Нова телевизия.
Подсъдими по делото, освен кмета Благомир Коцев, са и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и PR- експертът Антоанета Петрова.
През март процесът беше временно преустановен заради участие на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. Съгласно българското законодателство, кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания. След като стана ясно, че двамата не влизат като депутати в 52-то Народно събрание отпадна и основанието за спиране на делото.
Възобновяват делото срещу Благомир Коцев
5 Май, 2026 15:54
