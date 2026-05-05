Възобновяват делото срещу Благомир Коцев

5 Май, 2026 15:54 988 13

Разпоредителното заседание е насрочено на 30 юни, а като резервна е посочена датата 14-ти юли

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Окръжният съд във Варна възобновява делото срещу кмета на морската столица Благомир Коцев. Разпоредителното заседание е насрочено на 30 юни, а като резервна е посочена датата 14-ти юли, информират от Нова телевизия.
Подсъдими по делото, освен кмета Благомир Коцев, са и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и PR- експертът Антоанета Петрова.
През март процесът беше временно преустановен заради участие на Кателиев и Стефанов в парламентарните избори. Съгласно българското законодателство, кандидатите за народни представители се ползват с имунитет по време на предизборната кампания. След като стана ясно, че двамата не влизат като депутати в 52-то Народно събрание отпадна и основанието за спиране на делото.


  • 1 глоги

    5 1 Отговор
    PR- експертКАТА Антоанета Петрова.

    15:56 05.05.2026

  • 2 честен ционист

    9 7 Отговор
    Партия Петрохан се разпада.

    15:57 05.05.2026

  • 3 кабел

    5 1 Отговор
    А срещу Коце Владимиров какво ще правят?!

    15:57 05.05.2026

  • 4 лоза

    5 1 Отговор
    До 30-ти юни време валяло.

    15:58 05.05.2026

  • 5 герап

    3 1 Отговор
    За всичко била виновна Цецито Цачкова.

    16:00 05.05.2026

  • 6 коко

    7 3 Отговор
    Как е възможно, такъв ангел и искат да го съдят! Малко крадлив наистина ....По улиците на Варна и руски танк ще закъса но това не е проблем,главното е че в общината се краде за световно!

    16:13 05.05.2026

  • 7 Браво!

    7 3 Отговор
    Само кекс за ППЛГДБ

    16:13 05.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Всички кметове са за затвора.

    16:22 05.05.2026

  • 9 Миризлив пор

    2 1 Отговор
    Наши хора спечелиха изборите, Сарафа вече не е шеф-прокурор, МВР е наше а този все още го съдят? Явно има нещо за да не сметат делото.

    16:24 05.05.2026

  • 10 Добре

    1 1 Отговор
    а кой спечели търговете за манджи в крайна сметка? Хората на ГЕРБ или тези на Петрохан? Голяма сага...

    16:31 05.05.2026

  • 11 Цвете

    2 1 Отговор
    КОЕ НАЛАГА ВРЪЩАНЕ ОТНОВО? КОЙ ИЛИ КОЯ Е РАЗПОРЕДИЛ ДА СЕ " ВРЪЩА " НЕЩОТО КОЕТО БЕШЕ ПРИКЛЮЧИЛО ? ТОЛКОВА МНОГО МРЪСНИЦИ ИМА В ПРОКУРАТУРАТА, ЧЕ ТЯХ АКО ГИ ЕМНАТ, МЕСТО НЯМА ДА СИ НАМЕРЯТ. ДО ЕДИН ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ, КОЙ С КАКВО РАЗПОЛАГА ОТ МОМЕНТА НА ВСТЪПВАНЕТО ИМ В ДЛЪЖНОСТ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОКУРОР, СЪДИЯ, АДВОКАТ И НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ.ДА СЕ ПРОВЕРИ ИМУЩЕСТВЕНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ, ДО ЕДИН. ТОВА НЕ СЕ ПОНАСЯ ПОВЕЧЕ. ДВАМАТА ДЕРИБЕИ ГИ ОХРАНЯВАТ, А ТЕ ЗАВЛЕКОХА БЪЛГАРИЯ НА ДЪНОТО. НА ТЯХ ЩЕ ИМА ЛИ ДЕЛА? 🎃👎🐷👎☹️🙄🤔👎

    16:34 05.05.2026

  • 12 Монк

    0 2 Отговор
    Благо Процента да заминава в пандиза, стига са го представяли като политически обвиняем

    16:34 05.05.2026

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
