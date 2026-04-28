Президентът подписа указа за свикване на Народното събрание

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10.00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията.
Това съобщиха от пресцентъра на президентството.
В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #19, #25
08:46 28.04.2026
2 провинциалист
Коментиран от #7
08:51 28.04.2026
3 глоги
Коментиран от #22, #23
08:51 28.04.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой сега е вице-президент на България?
Коментиран от #8
08:52 28.04.2026
5 Хмм
08:53 28.04.2026
6 ПРИЗОВАВАМ
Коментиран от #9
08:53 28.04.2026
7 Хмм
До коментар #2 от "провинциалист":защото се надява да гласуват за нея на президентските избори, вече каза, че настоявала Кандев да е главен секретар, нищо чудно да предложи да остане цялото правителство на ПП-ДБ с надеждата като външен и запрянов като военен, нали каза че Русия е агресор
08:57 28.04.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #4 от "честен ционист":Копринков в джакузито в хотел Адел.
Коментиран от #10
08:57 28.04.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #6 от "ПРИЗОВАВАМ":Вчера депутатка на Радев каза че е смешно да се говори за Българският Лев.
08:58 28.04.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ако нещо стане с президентката, кой може да свиква НС? Патриархът, или Галя?
Коментиран от #12, #15
08:59 28.04.2026
11 Гориил
Коментиран от #14
09:00 28.04.2026
12 Не бе,
До коментар #10 от "честен ционист":само Гюро.
09:01 28.04.2026
13 Идиотова
09:03 28.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
До коментар #10 от "честен ционист":председателят на парламента
09:06 28.04.2026
16 Мечок
Всички мишки на събрание!
Най-големият мишок, ще играе казачок!
09:35 28.04.2026
17 Плъх в Народното събрание
Много хора спяли сладко в Народното събрание, когато внезапно един плъх се прокраднал и изтичал между краката им. Тези, които били будни и го видели се развикали: "Убийте го! Убийте го!".
Един другар се стреснал и събудил, и веднага се развикал: "И сина му! И сина му!".
Който е живял тогава, ще зацепи.
Коментиран от #21
09:39 28.04.2026
18 Неразумний юроде!
Цар Калоян ни гледа...
09:41 28.04.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво ще рече "нелегитимен премиер"-
неук писател тук ли🤔❓
Коментиран от #20
09:42 28.04.2026
20 Значи, че
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че Гюра е премиерка в тотално нарушение на правилата. И Йото я е назначил, като много добре е знаел какво е положението.
09:45 28.04.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Плъх в Народното събрание":Който е живял тогава -знаеше,
че народните представител ходеха на работата,
която си работеха, а не чакаха на заплата от НС ❗
Събираха се веднаж на 2 или 3 месеца и приемаха решения, а не като сегашните - ходят в зала 2-3 пъти в седмицата, понякога за 10-15 минути и си гласуват по 10 МРЗ месечно❗
09:48 28.04.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "глоги":Жена хирург- хирургИЧКА ли се пише или хирургКА❓
Коментиран от #24
09:51 28.04.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "глоги":Ами жена -шут в царския двор как се изписва 🤔❗
09:52 28.04.2026
24 Отвори очички!
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То е мъжко, бре! Кога ще разберете, че при елита всички са с преобърнат п0л?!? Това е първият м.6.ж президент на България.
10:11 28.04.2026
25 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":КРАЙНО ВРЕМЕ Е!
Демократични избори както в другите държави от ЕС!
1/ активна регистрация , както в другите държави от ЕС.
Там няма нито една "мъртва душа" в избирателните списъци, а тук са стотици хиляди!
2/ Възможност за гласуване и по пощата!
И то поне седмица преди изборният ден!
Както е в другите държави от ЕС.
3/ Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита като невалидно,
както в другите държави от ЕС!
А не с гласовете на неотбелязалите преференция
да се привилегироват водачите на партийни листи
и да се бетонира изборът им.В нарушение на Конституцията!
10:31 28.04.2026