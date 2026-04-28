Президентът подписа указа за свикване на Народното събрание

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10.00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията.

Това съобщиха от пресцентъра на президентството.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.