Новини
България »
Президентът подписа указа за свикване на Народното събрание

28 Април, 2026 08:45 811 25

  • йотова-
  • указ-
  • народно събрание

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10.00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията.

Това съобщиха от пресцентъра на президентството.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    От нелигитимен премиер излиза нелигитимен парламент.

    Коментиран от #4, #19, #25

    08:46 28.04.2026

  • 2 провинциалист

    7 3 Отговор
    Защо чак тогава? Всеки един ден, даже всеки един час, през който петроханците имат достъп до власт, е критично опасен за България.

    Коментиран от #7

    08:51 28.04.2026

  • 3 глоги

    5 5 Отговор
    ПрезидентКАТА подписа указа за свикване на Народното събрание.

    Коментиран от #22, #23

    08:51 28.04.2026

  • 4 честен ционист

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой сега е вице-президент на България?

    Коментиран от #8

    08:52 28.04.2026

  • 5 Хмм

    4 1 Отговор
    после празници, консултации през ден, срещи, разговори, евентуално прекъсване заради седмица екскурзия в чужбина, като шопинга в Милано, ако не беше я скастрил Радостин щеше да се размотава още месец за служебното, така ще е и сега, вече няма и БСП, пълна скръб

    08:53 28.04.2026

  • 6 ПРИЗОВАВАМ

    9 1 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА ДА ПРОЯВЯТ РАЗУМ И МИСЛЕНЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ !!! СТИГА С ПРЕДАТЕЛСТВОТО !!!

    Коментиран от #9

    08:53 28.04.2026

  • 7 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "провинциалист":

    защото се надява да гласуват за нея на президентските избори, вече каза, че настоявала Кандев да е главен секретар, нищо чудно да предложи да остане цялото правителство на ПП-ДБ с надеждата като външен и запрянов като военен, нали каза че Русия е агресор

    08:57 28.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Копринков в джакузито в хотел Адел.

    Коментиран от #10

    08:57 28.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "ПРИЗОВАВАМ":

    Вчера депутатка на Радев каза че е смешно да се говори за Българският Лев.

    08:58 28.04.2026

  • 10 честен ционист

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ако нещо стане с президентката, кой може да свиква НС? Патриархът, или Галя?

    Коментиран от #12, #15

    08:59 28.04.2026

  • 11 Гориил

    15 0 Отговор
    Вярвам, че на България ѝ липсва национална сила и воля. Хората трябва да защитават себе си и страната си с всички налични средства. Те не трябва да толерират грубост и хулиганство от европейските лидери.Повече чест и достойнство. Надявам се, че новият национален лидер ще успее да поддържа баланс между Брюксел и останалия свят.

    Коментиран от #14

    09:00 28.04.2026

  • 12 Не бе,

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    само Гюро.

    09:01 28.04.2026

  • 13 Идиотова

    4 2 Отговор
    защо бърза толкоз, можеше да го свика някъде след отпускарския сезон в края на септември.

    09:03 28.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    председателят на парламента

    09:06 28.04.2026

  • 16 Мечок

    2 0 Отговор
    ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
    Всички мишки на събрание!
    Най-големият мишок, ще играе казачок!

    09:35 28.04.2026

  • 17 Плъх в Народното събрание

    3 1 Отговор
    Виц от соца:
    Много хора спяли сладко в Народното събрание, когато внезапно един плъх се прокраднал и изтичал между краката им. Тези, които били будни и го видели се развикали: "Убийте го! Убийте го!".
    Един другар се стреснал и събудил, и веднага се развикал: "И сина му! И сина му!".

    Който е живял тогава, ще зацепи.

    Коментиран от #21

    09:39 28.04.2026

  • 18 Неразумний юроде!

    2 0 Отговор
    Рицарят-тамплиер ще сеика Народното събрание.
    Цар Калоян ни гледа...

    09:41 28.04.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво ще рече "нелегитимен премиер"-
    неук писател тук ли🤔❓

    Коментиран от #20

    09:42 28.04.2026

  • 20 Значи, че

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че Гюра е премиерка в тотално нарушение на правилата. И Йото я е назначил, като много добре е знаел какво е положението.

    09:45 28.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Плъх в Народното събрание":

    Който е живял тогава -знаеше,
    че народните представител ходеха на работата,
    която си работеха, а не чакаха на заплата от НС ❗
    Събираха се веднаж на 2 или 3 месеца и приемаха решения, а не като сегашните - ходят в зала 2-3 пъти в седмицата, понякога за 10-15 минути и си гласуват по 10 МРЗ месечно❗

    09:48 28.04.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Жена хирург- хирургИЧКА ли се пише или хирургКА❓

    Коментиран от #24

    09:51 28.04.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Ами жена -шут в царския двор как се изписва 🤔❗

    09:52 28.04.2026

  • 24 Отвори очички!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То е мъжко, бре! Кога ще разберете, че при елита всички са с преобърнат п0л?!? Това е първият м.6.ж президент на България.

    10:11 28.04.2026

  • 25 ФАКТ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

    Демократични избори както в другите държави от ЕС!
    1/ активна регистрация , както в другите държави от ЕС.
    Там няма нито една "мъртва душа" в избирателните списъци, а тук са стотици хиляди!
    2/ Възможност за гласуване и по пощата!
    И то поне седмица преди изборният ден!
    Както е в другите държави от ЕС.
    3/ Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита като невалидно,
    както в другите държави от ЕС!
    А не с гласовете на неотбелязалите преференция
    да се привилегироват водачите на партийни листи
    и да се бетонира изборът им.В нарушение на Конституцията!

    10:31 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове