"Спаси София": Район "Младост" иска да подари декари общинска земя за частен строеж

София не е разменна монета и общинската собственост не е за подаряване. Подновяват се опитите за застрояване на общински терени в "Младост", но с нови действащи лица. Това заявиха от "Спаси София" по повод доклад, внесен от кмета на района, предвиждащ частен инвеститор да строи 22 етажна сграда върху терен, 93% от който е общинска собственост срещу едва 26% обезщетение.
От "Спаси София" определят този доклад като съществена злоупотреба с общински ресурси и призовават за незабавното му оттегляне. “Това не е нов доклад - през 2022 г. е внесен идентичен текст от тогавашния районен кмет и общински съветници от ГЕРБ, ВМРО и ДБ,” обяснява арх. Росица Николова. Справка в архивите на общинския съвет показва, че в предходния мандат общинските съветници, съвносители на доклада са Стефан Стефонов (кмет на район “Младост” в предишен мандат) Ивайло Петков и Ваня Тагарева (ГЕРБ), Карлос Контрера (ВМРО) и Борис Милчев (ДБ).
Докладът 2022 г. е бил оттеглен от архитектурна комисия и не е стигнал изобщо до гласуване. “Сигурно заради това сега председателят на Столичния общински съвет - Цветомир Петров от Продължаваме промяната - услужливо не го е разпределил в тази комисия,” допълни още арх. Николова.
“Частният инвеститор участва с едва 7% от земята, но получава 74% от застрояването. Дори включените в доклада оценки говорят, че по-справедливо обезщетение е такова над 35%. Ефектът на тази сграда върху вече и без друго презастроеният Младост го оставяме настрана - това е пладнешки обир, маскиран като инвестиция,” коментира Борис Бонев - председател на "Спаси София" и поясни, че вносители на този доклад са кметът Ивайло Кукурин и Драгомир Драгомиров - и двамата, напуснали Продължаваме промяната с обвинения към партията, че участва в корупционни схеми. “Съучастието на председателя на СОС в този опит да се прокара доклада без професионален дебат в ресорната комисия е висша форма на цинизъм,” коментира още Бонев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХиХи
09:29 28.04.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #9
09:30 28.04.2026
3 гост
09:30 28.04.2026
4 Кметицата Иванчева
Радев ще пребори корупцията.
Коментиран от #6
09:31 28.04.2026
5 Продължаваме Промяната
09:34 28.04.2026
6 Разбирач
До коментар #4 от "Кметицата Иванчева":Кой? Мистър Кеш Боташа ли? Или олигарсите, които стоят зад него
09:35 28.04.2026
7 Софиянец
Коментиран от #8
09:37 28.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жената си
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":заплати за спазването на закона. Да беше само съдебната система..
09:46 28.04.2026
10 Сораведливо е
09:47 28.04.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... МНОГО СГРАДИ В СОФИЯ ЩЕ СТАНАТ НАРОДНА СОБСТВЕНОСТ И ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕОБОРУДВАТ В
ДЕТСКИ ГРАДИНИ , КЛИНИКИ - ДОРИ БОЛНИЦИ :)
И ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
....... :)
Коментиран от #17
09:47 28.04.2026
12 Някой
Коментиран от #14
09:50 28.04.2026
13 Жбръц
09:55 28.04.2026
14 Панелно-бетонен АД
До коментар #12 от "Някой":Веднъж си хванах такси в Младост. Шофьорът слушале новините по радиото, стана дума за Иванчева. Попитах го, дали е от Младост и дали има промяна, откакто им затвориха кметицата. Човекът каза: "Да, оттук съм си. Промяна има, още на следващия ден нахлуха навсякъде с булдозери и тежка техника..."
10:01 28.04.2026
15 Мафията управлява всичко
А пълният джоб на полицайката, който после се сви, а колата се оказаха пари? А как я унижаваха часове наред, насред улицата, А че й светна само брадата и бузите, където я стискаше полицайката?
Пред очите на цял Народ!
10:05 28.04.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВАСКО БОКЛУКА ЗА ТОВА ЧЕ Е ДАЛ БОКЛУКА
НА ОПГ-ТА
И СОФИЯНЦИ ДА СЕ ИЗГЛАСУВАТ НА ПРЕДСРОЧНИ ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ
10:08 28.04.2026
17 Да бе да
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тоя филм с "народна собственост" свърши много отдавна. Освен ако държавата не е готова да си плати с лихвите за съответният имот разбира се. Не сме варвари все пак.
10:24 28.04.2026
18 това е направо страшно
10:26 28.04.2026
19 Вън ГРАБЕЖА и Забрана
Трябва да ЗАБРАНЯТ на хора в България да имат повече от 15 апартамента... или до 1 блок ( с апартаменти)..
Разни МОШЕНИЦИ, свързан ис крдливи кметове около партия ГРАБЕЖ на анкя-лийския Бандит разпродават българската земя и партаменти на араби и китайци !!!
Който има ЗЕМЯ, нека прави БИЗНЕС, като произвежда някакви стоки ли прави ТЪРГОВИЯ с стоки, а НЕ да продава земята и апартаменти !!!
Коментиран от #20
10:34 28.04.2026
20 Да бе да
До коментар #19 от "Вън ГРАБЕЖА и Забрана":Ти пък кой си ,че да забраняваш каквото и да е бе, сельо? Ако искам 150 ще имам, не 15. Как се придобива тази земя можеш ли да ми кажеш? Имаш пари, купуваш си и си строи, какъв ти е проблема? Айде у лево
Коментиран от #21
10:37 28.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.