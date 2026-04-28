"Спаси София": Район "Младост" иска да подари декари общинска земя за частен строеж

"Спаси София": Район "Младост" иска да подари декари общинска земя за частен строеж

28 Април, 2026 09:26, обновена 28 Април, 2026 09:52 1 529 21

Частният инвеститор участва с едва 7% от земята, но получава 74% от застрояването

"Спаси София": Район "Младост" иска да подари декари общинска земя за частен строеж - 1
Снимка: Фейсбук
Спаси София Спаси София неправителствена организация

София не е разменна монета и общинската собственост не е за подаряване. Подновяват се опитите за застрояване на общински терени в "Младост", но с нови действащи лица. Това заявиха от "Спаси София" по повод доклад, внесен от кмета на района, предвиждащ частен инвеститор да строи 22 етажна сграда върху терен, 93% от който е общинска собственост срещу едва 26% обезщетение.

От "Спаси София" определят този доклад като съществена злоупотреба с общински ресурси и призовават за незабавното му оттегляне. “Това не е нов доклад - през 2022 г. е внесен идентичен текст от тогавашния районен кмет и общински съветници от ГЕРБ, ВМРО и ДБ,” обяснява арх. Росица Николова. Справка в архивите на общинския съвет показва, че в предходния мандат общинските съветници, съвносители на доклада са Стефан Стефонов (кмет на район “Младост” в предишен мандат) Ивайло Петков и Ваня Тагарева (ГЕРБ), Карлос Контрера (ВМРО) и Борис Милчев (ДБ).

Докладът 2022 г. е бил оттеглен от архитектурна комисия и не е стигнал изобщо до гласуване. “Сигурно заради това сега председателят на Столичния общински съвет - Цветомир Петров от Продължаваме промяната - услужливо не го е разпределил в тази комисия,” допълни още арх. Николова.

Снимка: Фейсбук

“Частният инвеститор участва с едва 7% от земята, но получава 74% от застрояването. Дори включените в доклада оценки говорят, че по-справедливо обезщетение е такова над 35%. Ефектът на тази сграда върху вече и без друго презастроеният Младост го оставяме настрана - това е пладнешки обир, маскиран като инвестиция,” коментира Борис Бонев - председател на "Спаси София" и поясни, че вносители на този доклад са кметът Ивайло Кукурин и Драгомир Драгомиров - и двамата, напуснали Продължаваме промяната с обвинения към партията, че участва в корупционни схеми. “Съучастието на председателя на СОС в този опит да се прокара доклада без професионален дебат в ресорната комисия е висша форма на цинизъм,” коментира още Бонев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХиХи

    14 1 Отговор
    Толкова то от Василка кметункова

    09:29 28.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 4 Отговор
    Ще я търсите Иванчева ❗

    Коментиран от #9

    09:30 28.04.2026

  • 3 гост

    19 0 Отговор
    те целия Младост го подариха и сега строи ударно - къде им е келепира не знам - разбирам да имаме супер производство в София и износ, а то само официални вносители ...

    09:30 28.04.2026

  • 4 Кметицата Иванчева

    13 2 Отговор
    Нали знаете как стават тези работи?
    Радев ще пребори корупцията.

    Коментиран от #6

    09:31 28.04.2026

  • 5 Продължаваме Промяната

    4 9 Отговор
    Мис Бони обвинява ПП-ДБ в корупция и допуснато престъпно ощетяване на държавата и презастрояване. Това е смешно, защото според всички софиянци кметът Терзиев е най-добрият кмет на София. Пък и ако маше нещо нередно, нали президентът Румен Радев щеше да го види

    09:34 28.04.2026

  • 6 Разбирач

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кметицата Иванчева":

    Кой? Мистър Кеш Боташа ли? Или олигарсите, които стоят зад него

    09:35 28.04.2026

  • 7 Софиянец

    21 3 Отговор
    Младост, имаше обширни поляни с щъркели. Сега са грозни сгради, построени на гъсто, всяка с различна архитектура, ако въобще имат архитектура, квадратни сгради с различни цветове замазка, на изолацията. В Азия се ползват замаски, които се самопочистват и не се натрупва мухъл и мърсотия. Фасадите на София , са масово мръсни.

    Коментиран от #8

    09:37 28.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жената си

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    заплати за спазването на закона. Да беше само съдебната система..

    09:46 28.04.2026

  • 10 Сораведливо е

    2 1 Отговор
    Тогава да дари така и на всеки от нас, който има желание!

    09:47 28.04.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 5 Отговор
    АКО РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ ПИЧА, КАКЪВТО БЕШЕ В ДЕТСТВОТО НИ,
    .... МНОГО СГРАДИ В СОФИЯ ЩЕ СТАНАТ НАРОДНА СОБСТВЕНОСТ И ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕОБОРУДВАТ В
    ДЕТСКИ ГРАДИНИ , КЛИНИКИ - ДОРИ БОЛНИЦИ :)
    И ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
    ....... :)

    Коментиран от #17

    09:47 28.04.2026

  • 12 Някой

    15 1 Отговор
    Нали затова я махнаха Иванчева, че и по затворите я разкарваха. Щото се опъна на строителната мафия. А

    Коментиран от #14

    09:50 28.04.2026

  • 13 Жбръц

    14 0 Отговор
    Ето такива хиени,сготвиха преди години Иванчева.Която им блокираше врътките през СОС и местният общински съвет.И лековерните обитатели на Младост,дори скочиха на протести срещу нея.Махнаха я ,и новия кмет им разказа играта.Застрояване на кило,където има петно.Сега поредните шматки в това каре,ще захапят дръжката на теслата.Ще си гледат само в дограми и балкони на десет метра от техните.Което лично мен ме кефи!

    09:55 28.04.2026

  • 14 Панелно-бетонен АД

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Веднъж си хванах такси в Младост. Шофьорът слушале новините по радиото, стана дума за Иванчева. Попитах го, дали е от Младост и дали има промяна, откакто им затвориха кметицата. Човекът каза: "Да, оттук съм си. Промяна има, още на следващия ден нахлуха навсякъде с булдозери и тежка техника..."

    10:01 28.04.2026

  • 15 Мафията управлява всичко

    11 1 Отговор
    Помните ли оня бо...лук, дето обвиняваше Иванчева, че карала фирмите да си почистят и поправят след тях и да изградят зелени площи с пейки и детски площадки? Това му беше болката, в това я обвини...
    А пълният джоб на полицайката, който после се сви, а колата се оказаха пари? А как я унижаваха часове наред, насред улицата, А че й светна само брадата и бузите, където я стискаше полицайката?
    Пред очите на цял Народ!

    10:05 28.04.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    ОТ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ ДА БУТАТ КМЕТА
    ВАСКО БОКЛУКА ЗА ТОВА ЧЕ Е ДАЛ БОКЛУКА
    НА ОПГ-ТА
    И СОФИЯНЦИ ДА СЕ ИЗГЛАСУВАТ НА ПРЕДСРОЧНИ ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ

    10:08 28.04.2026

  • 17 Да бе да

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тоя филм с "народна собственост" свърши много отдавна. Освен ако държавата не е готова да си плати с лихвите за съответният имот разбира се. Не сме варвари все пак.

    10:24 28.04.2026

  • 18 това е направо страшно

    2 0 Отговор
    същото се готви и малко по надолу по същия булевард при Била...престъпници

    10:26 28.04.2026

  • 19 Вън ГРАБЕЖА и Забрана

    3 0 Отговор
    Трябва пълна ЗАБРАНА за строежи в България.. Може някой да строи СОБСТВЕНА къща и да живее там..
    Трябва да ЗАБРАНЯТ на хора в България да имат повече от 15 апартамента... или до 1 блок ( с апартаменти)..

    Разни МОШЕНИЦИ, свързан ис крдливи кметове около партия ГРАБЕЖ на анкя-лийския Бандит разпродават българската земя и партаменти на араби и китайци !!!
    Който има ЗЕМЯ, нека прави БИЗНЕС, като произвежда някакви стоки ли прави ТЪРГОВИЯ с стоки, а НЕ да продава земята и апартаменти !!!

    Коментиран от #20

    10:34 28.04.2026

  • 20 Да бе да

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вън ГРАБЕЖА и Забрана":

    Ти пък кой си ,че да забраняваш каквото и да е бе, сельо? Ако искам 150 ще имам, не 15. Как се придобива тази земя можеш ли да ми кажеш? Имаш пари, купуваш си и си строи, какъв ти е проблема? Айде у лево

    Коментиран от #21

    10:37 28.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

