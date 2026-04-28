"Спаси София": Район "Младост" иска да подари декари общинска земя за частен строеж

София не е разменна монета и общинската собственост не е за подаряване. Подновяват се опитите за застрояване на общински терени в "Младост", но с нови действащи лица. Това заявиха от "Спаси София" по повод доклад, внесен от кмета на района, предвиждащ частен инвеститор да строи 22 етажна сграда върху терен, 93% от който е общинска собственост срещу едва 26% обезщетение.

От "Спаси София" определят този доклад като съществена злоупотреба с общински ресурси и призовават за незабавното му оттегляне. “Това не е нов доклад - през 2022 г. е внесен идентичен текст от тогавашния районен кмет и общински съветници от ГЕРБ, ВМРО и ДБ,” обяснява арх. Росица Николова. Справка в архивите на общинския съвет показва, че в предходния мандат общинските съветници, съвносители на доклада са Стефан Стефонов (кмет на район “Младост” в предишен мандат) Ивайло Петков и Ваня Тагарева (ГЕРБ), Карлос Контрера (ВМРО) и Борис Милчев (ДБ).

Докладът 2022 г. е бил оттеглен от архитектурна комисия и не е стигнал изобщо до гласуване. “Сигурно заради това сега председателят на Столичния общински съвет - Цветомир Петров от Продължаваме промяната - услужливо не го е разпределил в тази комисия,” допълни още арх. Николова.

“Частният инвеститор участва с едва 7% от земята, но получава 74% от застрояването. Дори включените в доклада оценки говорят, че по-справедливо обезщетение е такова над 35%. Ефектът на тази сграда върху вече и без друго презастроеният Младост го оставяме настрана - това е пладнешки обир, маскиран като инвестиция,” коментира Борис Бонев - председател на "Спаси София" и поясни, че вносители на този доклад са кметът Ивайло Кукурин и Драгомир Драгомиров - и двамата, напуснали Продължаваме промяната с обвинения към партията, че участва в корупционни схеми. “Съучастието на председателя на СОС в този опит да се прокара доклада без професионален дебат в ресорната комисия е висша форма на цинизъм,” коментира още Бонев.