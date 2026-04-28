Андрей Янкулов: Борислав Сарафов не трябваше да чака Румен Радев

Не мисля, че сме наблюдавали еуфория, не видях голяма радост от оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор. Факт е, че Сарафов трябваше да се оттегли много по-рано. Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов пред Нова телевизия.

Според него Борислав Сарафов не е трябвало да чака преформатирането на политическото пространство със силния на деня.

Андрей Янкулов заяви още, че темата за Сарафов трябва да бъде затворена с мотив, че продължаващото ѝ коментиране дали проблемите на съдебната власт трябва да бъдат решение с насилие, е силно проблематично.

"Има опит за политическо позициониране, защото ако това е проявление на воля затова как ще се развиват събитията занапред, то това трябва да ни притеснява сериозно занапред", предупреди правосъдният министър.

Според него мнозинството в новото Народно събрание не иска да вкарат в новия Висш съдебен съвет (ВСС) просто "натискачи на копчета".

"Ако сега волята е нещата да се случват по по-различен начин, това трябва да бъде демонстрирано чрез процедурите, по които да се избере новият избор на ВСС. Ако волята е да бъдат направени така нещата, както досега, каквито и процедури да се разписват, никога няма да бъдат изпълнени с реално съдържание", посочи още министърът на правосъдието.