Андрей Янкулов: Борислав Сарафов не трябваше да чака Румен Радев

Не мисля, че сме наблюдавали еуфория, не видях голяма радост от оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор. Факт е, че Сарафов трябваше да се оттегли много по-рано. Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов пред Нова телевизия.
Според него Борислав Сарафов не е трябвало да чака преформатирането на политическото пространство със силния на деня.
Андрей Янкулов заяви още, че темата за Сарафов трябва да бъде затворена с мотив, че продължаващото ѝ коментиране дали проблемите на съдебната власт трябва да бъдат решение с насилие, е силно проблематично.
"Има опит за политическо позициониране, защото ако това е проявление на воля затова как ще се развиват събитията занапред, то това трябва да ни притеснява сериозно занапред", предупреди правосъдният министър.
Според него мнозинството в новото Народно събрание не иска да вкарат в новия Висш съдебен съвет (ВСС) просто "натискачи на копчета".
"Ако сега волята е нещата да се случват по по-различен начин, това трябва да бъде демонстрирано чрез процедурите, по които да се избере новият избор на ВСС. Ако волята е да бъдат направени така нещата, както досега, каквито и процедури да се разписват, никога няма да бъдат изпълнени с реално съдържание", посочи още министърът на правосъдието.
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ДЖУДЖЕТА
.......
ТАКА СПЕЧЕЛИХА 3 ДО 6 МЕСЕЦА ВРЕМЕ ПРЕДИ
ДА БЪДЕ ИЗБРАН НОВИЯ ВСС
......
ВСИЧКИ СА НАЯСНО С ИГРИЧКИТЕ НА СНЕЖИНКИТЕ
12:17 28.04.2026
10 Асен Василев е виновен
Видно е, че триглавата ламя на мафията Борисов-пеевски-кРадев играят игрички пред npocтолюдието.
След като преляха над 350 000 контролирани гласа от едното крило на мафията на другото крило на мафията значи са се разбрали.
Благодарение на бюджетите на Асен Василев България е в Еврозоната и Шенген, повишаване на пенсиите, помощи за младите семейства, безплатни учебници, детски градини, .... ПП-ДБ ни преведе през кризата предизвикана при започване на войната в Украйна и последствията от Ковид пандемията по един благоприятен и с добра финансова политика начин. Бяха изгонени 70 руски шпиони, бутнаха МОЧА, бяха прекратени почти всички енергийни зависимости на България от Кремъл, ..... и още, и още. Всичко това в овладяната на всички нива от ГЕРБ-Пеевски държава.
12:28 28.04.2026
13 АГАТ а Кристи
или -
"Преоблякъл се Илия - пак в тия"...
Нашите олигарси ..амата на вашите !
Нещо за Боташ ???
Явно вече тази тема ще е табу !
Плащай народе и гласувай за рожбата на Решетников и Импексовата.
Неговия и вашия Господ е Господ Ленин.
Дано поне за дълго да пратят при бай Ставри Svin Ята, зайчара и тяхната прислуга...
"А дано, ама на дали"
12:30 28.04.2026