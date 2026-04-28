Андрей Янкулов: Борислав Сарафов не трябваше да чака Румен Радев

28 Април, 2026 12:09 592 13

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не мисля, че сме наблюдавали еуфория, не видях голяма радост от оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор. Факт е, че Сарафов трябваше да се оттегли много по-рано. Това заяви служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов пред Нова телевизия.

Според него Борислав Сарафов не е трябвало да чака преформатирането на политическото пространство със силния на деня.

Андрей Янкулов заяви още, че темата за Сарафов трябва да бъде затворена с мотив, че продължаващото ѝ коментиране дали проблемите на съдебната власт трябва да бъдат решение с насилие, е силно проблематично.

"Има опит за политическо позициониране, защото ако това е проявление на воля затова как ще се развиват събитията занапред, то това трябва да ни притеснява сериозно занапред", предупреди правосъдният министър.

Според него мнозинството в новото Народно събрание не иска да вкарат в новия Висш съдебен съвет (ВСС) просто "натискачи на копчета".

"Ако сега волята е нещата да се случват по по-различен начин, това трябва да бъде демонстрирано чрез процедурите, по които да се избере новият избор на ВСС. Ако волята е да бъдат направени така нещата, както досега, каквито и процедури да се разписват, никога няма да бъдат изпълнени с реално съдържание", посочи още министърът на правосъдието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    10 4 Отговор
    Сега като го няма Сарафов каква дъвка ще дъвчат некадърните жълтопаветници?

    12:11 28.04.2026

  • 2 Фен

    6 2 Отговор
    Няма угодия. Сектата пак квичи.

    12:15 28.04.2026

  • 3 Ето

    3 1 Отговор
    сделка !

    12:15 28.04.2026

  • 4 историк

    6 1 Отговор
    До сега няма Г. Прокурор в държавата ни , който да не е за затвора !!

    12:16 28.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ТОВА БЕШЕ ТАКТИЧЕСКО ПРЕГРУПИРАНЕ
    НА ДЖУДЖЕТА
    .......
    ТАКА СПЕЧЕЛИХА 3 ДО 6 МЕСЕЦА ВРЕМЕ ПРЕДИ
    ДА БЪДЕ ИЗБРАН НОВИЯ ВСС
    ......
    ВСИЧКИ СА НАЯСНО С ИГРИЧКИТЕ НА СНЕЖИНКИТЕ

    12:17 28.04.2026

  • 6 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Президентът Радев дръпна килимчето под краката на дебилите и педофилите и го остави без работа. Те няколко години се опитваха да разкарат главния прокурор с грачене и храчене, само защото не бил техен, а с появяването на Радев , Сарафов сам подви опашка и си тръгна, защото усети истинския вятър на промяната , а не онази ала-бала промяна на жълтопаветните отпадъци, които се борят за еднополови бракове.

    12:20 28.04.2026

  • 7 Този психопедо

    3 1 Отговор
    фил е по-импoтeнтен и от дядо си Ленин!

    12:21 28.04.2026

  • 8 оня с коня

    2 1 Отговор
    Правосъдният министър със излишна строгост обвинява Сарафов че е закъснял с Оставката си,защото последният няма абс. никакъв опит в подаване на Оставка до сега.Затова и е редно да се даде ВТОРИ ШАНС на Сарафов да заеме отново Длъжността си на Гл. Прокурор и следващият път като му се каже да подава оставка,да я подаде моментално.

    12:24 28.04.2026

  • 9 МИ ИИИ ВИЕ ОТ

    2 3 Отговор
    ПП И ДБ КАТО СТЕ МИШКИ НИЩО НЕ НАПРАВИХТЕ ПЕТ ГОДИНИ ТО ТОВА Е ЯСНО НАТЕГАЧИ ЧЕ СПАСЕНИЕТО Е У РАДЕВ. НО ПОЖИВЬОМ УВИДИМ. И ОНЯ ОТ МВР И ТИ СЕ ПЕНЯВИТЕ КОЛКО СТЕ ДОБРИ НО ОТИВАТ У КАНАЛИТЕ. КАКТО И ТУУЛУПИ И ШИШИ.

    12:25 28.04.2026

  • 10 Асен Василев е виновен

    1 2 Отговор
    СарафOFF се размени със заместничката си, която сам си я е избрал и назначил, и от и.г.п. стана заместник главен прокурор. Без да му търсят отговорност за безобразията и престъпленията.

    Видно е, че триглавата ламя на мафията Борисов-пеевски-кРадев играят игрички пред npocтолюдието.
    След като преляха над 350 000 контролирани гласа от едното крило на мафията на другото крило на мафията значи са се разбрали.

    Благодарение на бюджетите на Асен Василев България е в Еврозоната и Шенген, повишаване на пенсиите, помощи за младите семейства, безплатни учебници, детски градини, .... ПП-ДБ ни преведе през кризата предизвикана при започване на войната в Украйна и последствията от Ковид пандемията по един благоприятен и с добра финансова политика начин. Бяха изгонени 70 руски шпиони, бутнаха МОЧА, бяха прекратени почти всички енергийни зависимости на България от Кремъл, ..... и още, и още. Всичко това в овладяната на всички нива от ГЕРБ-Пеевски държава.

    12:28 28.04.2026

  • 11 дондьо 2026

    1 0 Отговор
    Промяната Продължава!

    12:29 28.04.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор
    Сменяй плочата, Саферов вече го няма.

    12:30 28.04.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    "Царят умре, да живее царят"...
    или -
    "Преоблякъл се Илия - пак в тия"...
    Нашите олигарси ..амата на вашите !
    Нещо за Боташ ???
    Явно вече тази тема ще е табу !
    Плащай народе и гласувай за рожбата на Решетников и Импексовата.
    Неговия и вашия Господ е Господ Ленин.
    Дано поне за дълго да пратят при бай Ставри Svin Ята, зайчара и тяхната прислуга...
    "А дано, ама на дали"

    12:30 28.04.2026

