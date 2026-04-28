Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
От "Прогресивна България" са готови със състава на правителството. Тече подготовка по приемане на редовен бюджет

28 Април, 2026 15:35 614 13

  • прогресивна българия-
  • готови-
  • правителство-
  • подготовка-
  • приемане-
  • редовен бюджет

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици и ще бъде факт в началото на май. Вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет. Прави се анализ на финансовото състояние на държавата. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти, цитиран от "Фокус".

Витанов заяви, че няма информация кой ще издигне коалицията за председател на Народното събрание и открои кои ще са първите задачи на новото правителство.

"Първо, възстановяване на справедливостта във всички нейни форми. Било то съдебна власт и не само, било то политическата справедливост, като аз и вчера казах - не става дума за реваншизъм. Не става дума за възмездие, става дума за справедливост и ако тя минава, включително и през обвинение на политически фигури, които под една или друга форма са манипулирали процеси, то нека така да бъде. Веднъж, възстановяване на справедливост, и, второ, от първостепенна необходимост са мерките, които трябва да бъдат предприети за възпиране на галопиращата инфлация и цените, така че хората да бъдат спокойни", подчерта той.

Бившият евродепутат от БСП коментира и историческия крах на партията, която за първи път от демократичните промени в България не получава място в Народното събрание.

"Мъчно ми е за БСП - аз десен няма да ставам, аз съм ляв, тежи ми, че една група хора продадоха партията за жълти стотинки, а друг дойде и плати сметката - Крум Зарков", посочи още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО БЪРЗО

    17 3 Отговор
    ЧЕ БЪРДАКА И ЕВРОТО НИ УБИВАТ.

    15:51 28.04.2026

  • 2 Боруна Лом

    5 3 Отговор
    ОЩЕ НЕ СА ПОЧНАЛИ И ВЗЕХА ДА СЕ ИЗМЯТАТ КАТО МОКРА ЧАМОВА ДЪСКА!

    15:52 28.04.2026

  • 3 регресивен блх@рин

    3 8 Отговор
    долен ляф амбриаж

    15:52 28.04.2026

  • 4 хмммм

    4 9 Отговор
    Какво ви е правителството? гълъб до гълъба. Вече сме им виждали куришките.

    Коментиран от #13

    15:52 28.04.2026

  • 5 Красимир Петров

    11 0 Отговор
    Ако Радев не започне разследване срещу Борисов и Пеевски значи,че имат уговорка.

    15:53 28.04.2026

  • 6 историк

    11 0 Отговор
    България ще просперира само когато боко и шиши влязат в затвора !!

    15:53 28.04.2026

  • 7 Сатана Z

    4 1 Отговор
    В бюджета на Радев за следващата година трябва да има заделени пари за подготвяне на задължителната наборната служба в БА на младите пацани,които и без това няма да могат да ходят до Дубай или Малдивите по обясними причини.

    15:53 28.04.2026

  • 8 Почва се

    6 0 Отговор
    Правоверните ГЕРбаджии преориентирахте ли се вече
    и да се напаснете плътно
    да се установите на новия стан

    15:54 28.04.2026

  • 9 радев

    0 3 Отговор
    българи ще ви спася!!!

    15:55 28.04.2026

  • 10 Град Симитли

    0 2 Отговор
    "....Мъчно ми е за БСП ..."
    Не му е мъчно.И има съществен принос за състоянието и!
    Партайгеносе Витанчо!

    15:55 28.04.2026

  • 11 вадете пуканките

    5 0 Отговор
    "борбата" срещу мафията и олигархията започва!!!!

    15:55 28.04.2026

  • 12 в кратце

    4 0 Отговор
    Само да не изТече тази подготовка по приемането на редовния бюджет в неподходящата река,защото бюджетът трябва да се върне на хората. Без такси.

    15:56 28.04.2026

  • 13 Коко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    е ииии

    16:05 28.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол