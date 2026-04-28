Божидар Божанов: Трябва да бъдем единни, включително в парламента. Пишем си с ПП

Трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да има много силна проевропейска и антикорупционна опозиция. Това заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ на въпрос относно дали биха се сформирали две парламентарни групи в парламента – една на „Да, България“ (ДБ) и една на „Продължаваме промяната“ (ПП)., предават от БТА.
Божанов направи коментара в Съдебната палата в София, където беше на заседание по дело, по което е обвиняем в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.
От ДБ сме съгласни с написаното от Атанас Атанасов, че трябва да имаме курс към повече единство, за да убедим избирателите, че сме техният инструмент. Продължаваме да поддържаме тази теза заедно с „Демократи за силна България“, каза още Божанов.
Той допълни, че спорове винаги е имало и ще има, но няма разделителни линии между „Продължаваме промяната“ и „Да, България“.
Божанов коментира темата относно избирателния район, от който влиза лидерът на ПП Асен Василев, като буря в чаша вода и допълни, че на ниво ръководство не е имало подобен спор.
Нашето мнение е, че трябва да бъдем една парламентарна група и сме предприели документални действия в тази посока. Пишем си с ПП, допълни Божанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 срамни сте
Коментиран от #7
17:21 28.04.2026
2 Горски
17:27 28.04.2026
3 Ежко Таралежко
17:28 28.04.2026
4 Красимир Петров
17:31 28.04.2026
5 въпрос към Адмѝна
допустимо ли е да се ползва глагола "оаквам се"
в трето лице единствено число или трето лице множествено число
така де никой не е застрахован от това действие
17:33 28.04.2026
6 Стенли
17:33 28.04.2026
7 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "срамни сте":КРАЙНО ВРЕМЕ Е!
Демократични избори както в другите държави от ЕС!
1/ активна регистрация , както в другите държави от ЕС.
Там няма нито една "мъртва душа" в избирателните списъци, а тук са стотици хиляди!
2/ Възможност за гласуване и по пощата!
И то поне седмица преди изборният ден!
Както е в другите държави от ЕС.
3/ Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита като невалидно,
както в другите държави от ЕС!
А не с гласовете на неотбелязалите преференция
да се привилегироват водачите на партийни листи
и да се бетонира изборът им.В нарушение на Конституцията!
17:34 28.04.2026
8 Нищо ново в България
станеш, вземеш важна поза, понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат верен на дълга си свят.
Депутат, депутат, мил и сладък занаят, чест, пари, имунитет в трена без пари билет
и на всичко туй отгоре щом от скука се умориш, хайде братко в Париж на държавен гръб вървиш!"
Тома Измирлиев/ брат на Христо Смирненски/, 1930 година
17:37 28.04.2026
9 Развод
17:42 28.04.2026