Божидар Божанов: Трябва да бъдем единни, включително в парламента. Пишем си с ПП

Божидар Божанов: Трябва да бъдем единни, включително в парламента. Пишем си с ПП

28 Април, 2026 17:19 418 9

  • божидар божанов-
  • единни-
  • парламент-
  • пп-
  • писане

Спорове винаги е имало и ще има, но няма разделителни линии между „Продължаваме промяната“ и „Да, България“, коментира още Божанов

Божидар Божанов: Трябва да бъдем единни, включително в парламента. Пишем си с ПП - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да има много силна проевропейска и антикорупционна опозиция. Това заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ на въпрос относно дали биха се сформирали две парламентарни групи в парламента – една на „Да, България“ (ДБ) и една на „Продължаваме промяната“ (ПП)., предават от БТА.

Божанов направи коментара в Съдебната палата в София, където беше на заседание по дело, по което е обвиняем в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.
От ДБ сме съгласни с написаното от Атанас Атанасов, че трябва да имаме курс към повече единство, за да убедим избирателите, че сме техният инструмент. Продължаваме да поддържаме тази теза заедно с „Демократи за силна България“, каза още Божанов.

Той допълни, че спорове винаги е имало и ще има, но няма разделителни линии между „Продължаваме промяната“ и „Да, България“.

Божанов коментира темата относно избирателния район, от който влиза лидерът на ПП Асен Василев, като буря в чаша вода и допълни, че на ниво ръководство не е имало подобен спор.

Нашето мнение е, че трябва да бъдем една парламентарна група и сме предприели документални действия в тази посока. Пишем си с ПП, допълни Божанов.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срамни сте

    4 0 Отговор
    И двете формации ,здраво гризнахте дръвцето , а мечтаехте за 121 дупетата !!

    Коментиран от #7

    17:21 28.04.2026

  • 2 Горски

    6 0 Отговор
    По-важното в случая е КОЙ е поел защитата на Просто Киро и Божо Пърхота – Даниела Доковска, адвокатът на мафията. Защо Пеевският съд върна делото срещу Петков и Божанов? По логиката на самите ППДБ, това означава, че двамата са хора на Пеевски. Нали така? Ама и двамата смотаняци са си наели най скъпите адвокати на Мафията та да отърват кожата. А иначе поемащият отговорност Кирца се е сдобил с една купчина имоти , включително складове по околовръстното и ся си лапа наеми и се смее на тъпаните,които го направиха почти звезда в политическото Театро.

    17:27 28.04.2026

  • 3 Ежко Таралежко

    4 0 Отговор
    Ще ме борят и мачкат с г. д.пета.

    17:28 28.04.2026

  • 4 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    ППДБ на бунищ,ето

    17:31 28.04.2026

  • 5 въпрос към Адмѝна

    3 0 Отговор
    в случай че се случи
    допустимо ли е да се ползва глагола "оаквам се"
    в трето лице единствено число или трето лице множествено число
    така де никой не е застрахован от това действие

    17:33 28.04.2026

  • 6 Стенли

    1 0 Отговор
    Това к км ппдб са такива лицемери и да не забравяме че с тяхното любезно съдействие ни набутаха в клуба на богатите , дето така забогатяхме че чак главите ни се завъртяха като повечето стоки и услуги само си смениха знака а цифрите останаха същите😕😡

    17:33 28.04.2026

  • 7 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "срамни сте":

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

    Демократични избори както в другите държави от ЕС!
    1/ активна регистрация , както в другите държави от ЕС.
    Там няма нито една "мъртва душа" в избирателните списъци, а тук са стотици хиляди!
    2/ Възможност за гласуване и по пощата!
    И то поне седмица преди изборният ден!
    Както е в другите държави от ЕС.
    3/ Гласуване с неотбелязана преференция да се отчита като невалидно,
    както в другите държави от ЕС!
    А не с гласовете на неотбелязалите преференция
    да се привилегироват водачите на партийни листи
    и да се бетонира изборът им.В нарушение на Конституцията!

    17:34 28.04.2026

  • 8 Нищо ново в България

    1 0 Отговор
    "Депутат, депутат, туй е чудо занаят, спиш и дремеш си рахат, а омръзне ли ти брат,
    станеш, вземеш важна поза, понапсуваш този, онзи и си дремнеш пак благат верен на дълга си свят.
    Депутат, депутат, мил и сладък занаят, чест, пари, имунитет в трена без пари билет
    и на всичко туй отгоре щом от скука се умориш, хайде братко в Париж на държавен гръб вървиш!"
    Тома Измирлиев/ брат на Христо Смирненски/, 1930 година

    17:37 28.04.2026

  • 9 Развод

    0 0 Отговор
    По петрохански,сълзи сополи и храч Ки

    17:42 28.04.2026

