Божидар Божанов: Трябва да бъдем единни, включително в парламента. Пишем си с ПП

Трябва да бъдем единни, включително в парламента, защото при концентрация на власт, каквато е налице по обективни причини, е нужно да има много силна проевропейска и антикорупционна опозиция. Това заяви пред медиите Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ на въпрос относно дали биха се сформирали две парламентарни групи в парламента – една на „Да, България“ (ДБ) и една на „Продължаваме промяната“ (ПП)., предават от БТА.

Божанов направи коментара в Съдебната палата в София, където беше на заседание по дело, по което е обвиняем в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка.

От ДБ сме съгласни с написаното от Атанас Атанасов, че трябва да имаме курс към повече единство, за да убедим избирателите, че сме техният инструмент. Продължаваме да поддържаме тази теза заедно с „Демократи за силна България“, каза още Божанов.

Той допълни, че спорове винаги е имало и ще има, но няма разделителни линии между „Продължаваме промяната“ и „Да, България“.

Божанов коментира темата относно избирателния район, от който влиза лидерът на ПП Асен Василев, като буря в чаша вода и допълни, че на ниво ръководство не е имало подобен спор.

Нашето мнение е, че трябва да бъдем една парламентарна група и сме предприели документални действия в тази посока. Пишем си с ПП, допълни Божанов.