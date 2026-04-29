Гюров: Проверяваме има ли схема за празни рафтове и пълни джобове с "магазините на човека"

Днес ще говорим за “магазините на човека“. Има ли схема за празни рафтове и пълни джобове? Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби на тази верига магазини, създадена за политическо алиби. Това каза в началото на заседанието на МС премиерът Андрей Гюров и допълни:

Докладва ми, че по рафтовете няма стоки, че сметките са на червено, но шефовете си угаждат с хиляди евро заплати, а днес се разбягаха. Това все повече прилича на държавно финансиран експеримент по източване, заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.

В България вече сме виждали фалити по Магнитски. И искам министър Христанов да каже дали сме изправени пред още един, добави Гюров. Премиерът беше категоричен, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират “магазините на човека“. Не плащат, за да гледат как 10 милиона от държавните пари изтичат, а щандовете стоят празни. Според министър-председателя това не е социална политика, а поредната витрина на провала за модела, който беше свален с протести. Премиерът Андрей Гюров очаква от министъра на земеделието и храните да предложи отговори и решение.