Гюров: Проверяваме има ли схема за празни рафтове и пълни джобове с "магазините на човека"

Днес ще говорим за “магазините на човека“. Има ли схема за празни рафтове и пълни джобове? Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби на тази верига магазини, създадена за политическо алиби. Това каза в началото на заседанието на МС премиерът Андрей Гюров и допълни:
Докладва ми, че по рафтовете няма стоки, че сметките са на червено, но шефовете си угаждат с хиляди евро заплати, а днес се разбягаха. Това все повече прилича на държавно финансиран експеримент по източване, заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.
В България вече сме виждали фалити по Магнитски. И искам министър Христанов да каже дали сме изправени пред още един, добави Гюров. Премиерът беше категоричен, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират “магазините на човека“. Не плащат, за да гледат как 10 милиона от държавните пари изтичат, а щандовете стоят празни. Според министър-председателя това не е социална политика, а поредната витрина на провала за модела, който беше свален с протести. Премиерът Андрей Гюров очаква от министъра на земеделието и храните да предложи отговори и решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хтхнхрхбн
10:26 29.04.2026
2 честен ционист
10:27 29.04.2026
3 анализатор
10:29 29.04.2026
4 Селянин
Като в същото това време над 80% от вноса на зелеленчуци е незаконен и за него не се плащат редовни данъци, а само в чекмеджето.
10:30 29.04.2026
5 протеста
Коментиран от #9, #14
10:31 29.04.2026
6 икономист
10:33 29.04.2026
7 ха-ха
10:36 29.04.2026
8 хмммм
10:41 29.04.2026
9 Докато НС заседава
До коментар #5 от "протеста":УС на магазина взе че подаде оставка
10:42 29.04.2026
10 Гюро
Или не знаеш как Пеевски си кръсти поредната верига от магазини?
Ти пренесе ли този опит в Украйна?
10:42 29.04.2026
11 Факти
10:44 29.04.2026
12 Ти да видиш
11:32 29.04.2026
13 Какво имате ?
И Той Душа !
Носи !
11:32 29.04.2026
14 Да , очаквахме
До коментар #5 от "протеста":Да се наредим и ние на касичката.
Тамън да ме назначат , и хоп оставка
11:39 29.04.2026
15 Браво
12:04 29.04.2026