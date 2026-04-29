Гюров: Проверяваме има ли схема за празни рафтове и пълни джобове с "магазините на човека"

Гюров: Проверяваме има ли схема за празни рафтове и пълни джобове с "магазините на човека"

29 Април, 2026 10:24 1 194 15

  • андрей гюров-
  • мс-
  • иван христанов

В България вече сме виждали фалити по Магнитски. И искам министър Христанов да каже дали сме изправени пред още един, добави Гюров

Гюров: Проверяваме има ли схема за празни рафтове и пълни джобове с "магазините на човека" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес ще говорим за “магазините на човека“. Има ли схема за празни рафтове и пълни джобове? Министърът на земеделието ми докладва за скандални загуби на тази верига магазини, създадена за политическо алиби. Това каза в началото на заседанието на МС премиерът Андрей Гюров и допълни:

Докладва ми, че по рафтовете няма стоки, че сметките са на червено, но шефовете си угаждат с хиляди евро заплати, а днес се разбягаха. Това все повече прилича на държавно финансиран експеримент по източване, заяви министър-председателят Андрей Гюров в началото на правителственото заседание.

В България вече сме виждали фалити по Магнитски. И искам министър Христанов да каже дали сме изправени пред още един, добави Гюров. Премиерът беше категоричен, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират “магазините на човека“. Не плащат, за да гледат как 10 милиона от държавните пари изтичат, а щандовете стоят празни. Според министър-председателя това не е социална политика, а поредната витрина на провала за модела, който беше свален с протести. Премиерът Андрей Гюров очаква от министъра на земеделието и храните да предложи отговори и решение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хтхнхрхбн

    17 4 Отговор
    А дано после и ваште джобове проверят

    10:26 29.04.2026

  • 2 честен ционист

    3 13 Отговор
    "Магазините на човека", Радев ще ги продължи и доразвие, понеже без тях ще почнат гладните бунтове като немчура си обере крушите и разглоби ламаринените зарзаватчийници.

    10:27 29.04.2026

  • 3 анализатор

    22 3 Отговор
    Магазините на човека се плащат с данъците на всички нас .Това е безобразие . Явно държавата е много слаба ,за да не може да се справи с едни лице уличено за гранде корупция и санкционирано по Магнитски . Това лице е депутат , лидер на партия , каво е това чудо ?

    10:29 29.04.2026

  • 4 Селянин

    26 2 Отговор
    За всеки с коефициент на интелигентност малко над този на немска овчака беше ясно, че е популистко прикрита схема за източване на 10 милиона. От ден едно на предложението беше ясно, че идва от капацитети, като Курбан Курбан и подобни с еднакви имена и беше ясно, че това са хора, които си нямат и грам идея как работи бизнеса на храни и логистиката.
    Като в същото това време над 80% от вноса на зелеленчуци е незаконен и за него не се плащат редовни данъци, а само в чекмеджето.

    10:30 29.04.2026

  • 5 протеста

    20 2 Отговор
    Някой очаквал ли е нещо друго ,освен фалит

    Коментиран от #9, #14

    10:31 29.04.2026

  • 6 икономист

    16 3 Отговор
    Оставте лицата с двойните имена като Байрам ,Хамид и вся осталная ....... без партийна хранилка и ще видите ,че един дюнер не могат да въртят .

    10:33 29.04.2026

  • 7 ха-ха

    14 4 Отговор
    Не се излагай повече. Цените на всичко са по-високи отколкото в ЕС. Продажник и некадърник. Само затвор за такива като теб.

    10:36 29.04.2026

  • 8 хмммм

    11 0 Отговор
    Увеличавате броя на магазините, а в същото време се съмнявате за корупция в тях.

    10:41 29.04.2026

  • 9 Докато НС заседава

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "протеста":

    УС на магазина взе че подаде оставка

    10:42 29.04.2026

  • 10 Гюро

    4 0 Отговор
    Защо за човеци, а не за хора?
    Или не знаеш как Пеевски си кръсти поредната верига от магазини?
    Ти пренесе ли този опит в Украйна?

    10:42 29.04.2026

  • 11 Факти

    7 0 Отговор
    Гюро: Проверяваме има ли схема за празни рафтове и пълни джобове с "хоремаците" на Шиши

    10:44 29.04.2026

  • 12 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Проверете дали няма "схема" за празни глави, бълващи пропаганда в сл. кабинет?

    11:32 29.04.2026

  • 13 Какво имате ?

    1 0 Отговор
    Срещу Нашту Човек ?

    И Той Душа !

    Носи !

    11:32 29.04.2026

  • 14 Да , очаквахме

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "протеста":

    Да се наредим и ние на касичката.

    Тамън да ме назначат , и хоп оставка

    11:39 29.04.2026

  • 15 Браво

    1 0 Отговор
    Дубайският магнитски с-и-чуг дебелян в Белене

    12:04 29.04.2026

