Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Ивайло Мирчев: Внимателно слушах Антон Кутев тази сутрин. Не смее да спомене модела „Пеевски-Борисов“

29 Април, 2026 11:35 967 22

  • ивайло мирчев-
  • антон кутев-
  • прогресивна българия-
  • демонтаж-
  • пеевски-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Снимка: Фейсбук
Ивайло Мирчев Ивайло Мирчев политик

Внимателно слушах Антон Кутев тази сутрин. Не смее да спомене модела „Пеевски-Борисов“.

Това коментира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Затова нека му припомня, ако седмица след изборите вече е забравил: Българските граждани дадоха ясен мандат за управление, но преди всичко това е мандат с една свръхзадача: задачата, която протестите, свалили предишната власт, ясно формулираха: демонтаж на модела „Пеевски-Борисов“.

Това е модел, който задушава страната, превзема институциите и превръща държавата в система от зависимости: съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори и зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и развихряне на политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални и частни интереси.

Това припомни съпредседателят на "Демократична България".

Това е рамката, в която думата „демонтаж“ има смисъл: разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта.

Всякакви увъртания и словесни премятания по медиите, на които сме свидетели през последните дни, представляват отказ да се сложи пред хората план как се демонтира този модел.

Невъзможността да се поеме ангажимент, че охраната на Борисов и Пеевски - макар символична част от този демонтаж и знак, че времето на недосегаемите свършва, започва да прилича на договаряне зад сцената.

Ако и утре, при старта на парламента, партията на Радев не изложи своите намерения как ще демонтира модела, чието име вече не смее да произнася, това ще е симптом за подмяна на задачата, която избирателите ѝ възложиха, предупреди Ивайло Мирчев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    Ако бяхте гласували с номер 10 вече щяха да са вързани на площада.

    Коментиран от #7

    11:37 29.04.2026

  • 2 си дзън

    3 20 Отговор
    Моделът става „Радев-Пеевски-Борисов“ май.

    11:38 29.04.2026

  • 3 зИленски

    14 0 Отговор
    ТОЧНО ТАКА
    СЛУШАЙ ШМАТКО
    ОТ ТУК НАТАТЪК САМО ЩЕ СЛУШАШ

    11:38 29.04.2026

  • 4 Хххххххххххх

    17 1 Отговор
    От петроханци, морал да не се чете...

    11:38 29.04.2026

  • 5 Ти да видиш

    19 1 Отговор
    Мирчев, добричко говедо, "Модела Борисов - Пеевски" е само във вашите уста. Благодарение на това все още сте в парламента. След като Сарафов вече не гл. прокурор, единственият смисъл на съществуването ви остава "модела". А след него?

    11:39 29.04.2026

  • 6 Ужас

    14 2 Отговор
    Пак ли дрънкате глупости? Ще ви видим какво ще направите със ВСС, пак ще има пазарлък да искате постове, а уж мислите за разграждане на модели и т.н. Много ми прилича разцепването Ви като оправдание за несъгласие с промяната във ВСС, така че да видим.

    11:39 29.04.2026

  • 7 Спокоооо

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Румен Радев ще прати в затвора двете Мазни парчета, Борисов и Пеевски. Нали за това гласувахме за него?!

    Коментиран от #11

    11:41 29.04.2026

  • 8 Селски

    7 1 Отговор
    Потомствен комунист, говори истини …

    11:43 29.04.2026

  • 9 Анонимен

    9 0 Отговор
    Вие го подкепяхте а сега ревете

    11:44 29.04.2026

  • 10 Някой

    10 0 Отговор
    Свльо, имаш обсесия от всички. Вземи иди на психиатър.

    11:44 29.04.2026

  • 11 ЪХЪ

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Спокоооо":

    Надай се.

    11:44 29.04.2026

  • 12 шиши

    11 0 Отговор
    Т-п-ко мирчев забрави като пи мазно турско кафе в скута ми шииит

    11:45 29.04.2026

  • 13 Ненужен боклук

    12 0 Отговор
    Мирчев я се разкарай!
    Вие сте непотребни!
    Винаги сте били такива!

    11:46 29.04.2026

  • 14 Хаджи Папурко

    8 0 Отговор
    Наздраве, с мазното кафе на Пеевски.

    11:48 29.04.2026

  • 15 Коста

    6 0 Отговор
    Че вий тапири бяхте част и вариант от модела. Модел НЕсглобка.

    11:53 29.04.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Абе скрий се бе отпадък! От човек, който друсаше кючеци в скута и на двамата, за да му подхвърлят нещо е смешно да излиза какъвто и да е вой срещу спечелилия!

    11:54 29.04.2026

  • 17 Сапунджиев

    1 0 Отговор
    Браво на нашия маркетингов борец срещу шиши. Да ходи да се въргаля пред хотел Берлин.

    11:59 29.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 иван костов

    0 0 Отговор
    Другарю Мирчев, докога ще търпите диктата на Асен Василев?☹️

    12:01 29.04.2026

  • 20 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Щеше да е смешно, ако не е жалко тези, които бяха в сглобка с Борисов-Пеевски да имат претенции и да коментират другите!!!

    12:03 29.04.2026

  • 21 Лама Калуш войвода

    1 0 Отговор
    Пеевски и Мирчев са брат и сестра! Мирчев е сестрата!

    12:04 29.04.2026

  • 22 име

    1 0 Отговор
    Ако го спомене, нали трябва да отбележи, че бяхте всички в скута на шишо, то си е част от модела. Щом не го прави, значи гледа човека да не ви излага.

    12:04 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове