Ивайло Мирчев: Внимателно слушах Антон Кутев тази сутрин. Не смее да спомене модела „Пеевски-Борисов“

Внимателно слушах Антон Кутев тази сутрин. Не смее да спомене модела „Пеевски-Борисов“.

Това коментира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Затова нека му припомня, ако седмица след изборите вече е забравил: Българските граждани дадоха ясен мандат за управление, но преди всичко това е мандат с една свръхзадача: задачата, която протестите, свалили предишната власт, ясно формулираха: демонтаж на модела „Пеевски-Борисов“.

Това е модел, който задушава страната, превзема институциите и превръща държавата в система от зависимости: съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори и зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и развихряне на политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални и частни интереси.

Това припомни съпредседателят на "Демократична България".

Това е рамката, в която думата „демонтаж“ има смисъл: разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта.

Всякакви увъртания и словесни премятания по медиите, на които сме свидетели през последните дни, представляват отказ да се сложи пред хората план как се демонтира този модел.

Невъзможността да се поеме ангажимент, че охраната на Борисов и Пеевски - макар символична част от този демонтаж и знак, че времето на недосегаемите свършва, започва да прилича на договаряне зад сцената.

Ако и утре, при старта на парламента, партията на Радев не изложи своите намерения как ще демонтира модела, чието име вече не смее да произнася, това ще е симптом за подмяна на задачата, която избирателите ѝ възложиха, предупреди Ивайло Мирчев.