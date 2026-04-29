Електрохолд разработи Viber чатбот за проверка на прекъсванията на тока

В изпълнение на своята визия да бъде лидер в енергетиката на бъдещето, Електрохолд разработи иновативна дигитална услуга – чатбот във Viber, който предоставя бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването.



Чрез чатбота клиентите могат лесно и в реално време да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни – като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Платформата дава възможност и за абонамент за известия за предстоящи планирани прекъсвания за конкретен адрес в рамките на следващите 48 часа.



Системата позволява извършване на проверки за неограничен брой клиентски номера и адреси, което я прави удобен инструмент както за индивидуални потребители, така и за бизнес клиенти.



Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber. Информация за други начини за достъп до чатбота може да бъде намерена тук.



Новото решение е част от последователните усилия на Електрохолд за дигитализация на клиентското обслужване, като предоставя навременни отговори на едни от най-често задаваните въпроси, свързани с услугите на дружествата от групата.



В следващите етапи чатботът ще бъде надграждан с допълнителни функционалности. Като доставчик на услуга от ключово значение за ежедневието на хората и бизнеса Електрохолд продължава да инвестира в иновативни решения, които улесняват достъпа до информация, повишават качеството на обслужване и създават по-добро клиентско изживяване.