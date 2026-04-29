70 пъти превишение на радиационния фон в столичен квартал

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка и предприемане на мерки за премахване на радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал „Малинова долина“, като лично присъства на инспекцията на място. Причината е постъпил сигнал за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище, съобщава Нова ТВ.
По думите на Трайков в отделни точки са отчетени стойности на радиационния фон, които достигат между 10 и 70 пъти над естествените нива. Измерванията са направени на около 10 сантиметра над почвената повърхност. Въпреки завишените стойности, властите уверяват, че при спазване на въведените ограничения за достъп няма непосредствен риск за здравето на хората и околната среда.
Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ са извършили пълно обследване на района със специализирана апаратура за идентифициране на изотопи. Резултатите са докладвани на министъра, както и на представители на Националния център по радиобиология и радиационна защита и други институции.
Министърът призова гражданите да не преминават през оградената зона, като подчерта, че държавата трябва да предприеме окончателни действия за възстановяване и обезопасяване на терена. Той определи случая като дългогодишен проблем, който е недопустимо да остане нерешен в жилищен район на столицата.
Трайков е възложил на ДП „Радиоактивни отпадъци“ да изготви подробен доклад с оценка на необходимите средства и мерки, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Да правят бомби от намереното. Разни дори това биха разглеждали като полезен продукт. Тук обаче не знаем как.
....а Вяра Тодева да измие терена със сапун и вода!
след Чернобил.
До коментар #4 от "🐕🐾🐾💩":Има видове, на които радиацията не оказва влияние.
До коментар #3 от "Боруна Лом":Да, да! Половин цена друг път! Знаеш ли как ги бръснат в Малинова?! Той маса народ вече инвестира за да избива после от наеми на студентите в близост! Има дори известна логика, чисто като идея! Но нямат пътища, цените са зловещи, а сега и радиация! 70 пъти е много бе!
