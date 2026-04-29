70 пъти превишение на радиационния фон в столичен квартал

29 Април, 2026 15:22 1 031 17

Трайчо Трайков със спешни мерки заради бивша площадка на Централното изотопно хранилище

70 пъти превишение на радиационния фон в столичен квартал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков разпореди спешна проверка и предприемане на мерки за премахване на радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал „Малинова долина“, като лично присъства на инспекцията на място. Причината е постъпил сигнал за радиационно замърсяване на бивша площадка на Централното изотопно хранилище, съобщава Нова ТВ.

По думите на Трайков в отделни точки са отчетени стойности на радиационния фон, които достигат между 10 и 70 пъти над естествените нива. Измерванията са направени на около 10 сантиметра над почвената повърхност. Въпреки завишените стойности, властите уверяват, че при спазване на въведените ограничения за достъп няма непосредствен риск за здравето на хората и околната среда.

Екипи на Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ са извършили пълно обследване на района със специализирана апаратура за идентифициране на изотопи. Резултатите са докладвани на министъра, както и на представители на Националния център по радиобиология и радиационна защита и други институции.

Министърът призова гражданите да не преминават през оградената зона, като подчерта, че държавата трябва да предприеме окончателни действия за възстановяване и обезопасяване на терена. Той определи случая като дългогодишен проблем, който е недопустимо да остане нерешен в жилищен район на столицата.

Трайков е възложил на ДП „Радиоактивни отпадъци“ да изготви подробен доклад с оценка на необходимите средства и мерки, който да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 1 Отговор
    Трайчо да не е отворил и некое депо за ядрени отпадъци у Софето?

    15:24 29.04.2026

  • 2 Някой

    12 2 Отговор
    Преди такива неща връщахме на СССР и Русия. Сега ще си ги държим.
    Да правят бомби от намереното. Разни дори това биха разглеждали като полезен продукт. Тук обаче не знаем как.

    15:25 29.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ..И СКОРО ТАМ ЩЕ ИМА ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ЗА СЪРВУЛИТЕ ОТ СЕЛО НА ПОЛОВИН ЦЕНА!АЙ ЧИСТИТО!

    Коментиран от #15

    15:27 29.04.2026

  • 4 🐕🐾🐾💩

    16 0 Отговор
    Тия стоят със скафандри а тоя със костюм 👋🏻

    Коментиран от #11

    15:27 29.04.2026

  • 5 Дзак

    3 0 Отговор
    Няма ли охрана?

    15:27 29.04.2026

  • 6 Продавам

    4 0 Отговор
    Оловни гащи. За контакти: Малинова долина.

    15:27 29.04.2026

  • 7 Град Симитли

    6 1 Отговор
    Трайчо Вандала немедлено да нареже радиацията с флекса и да я складира на "отговорно пазене" там ,дето парфатоса паметника на дъветската армия!
    ....а Вяра Тодева да измие терена със сапун и вода!

    15:27 29.04.2026

  • 8 си дзън

    6 2 Отговор
    На това място ДС складираше пръст от вилните места на "големците"
    след Чернобил.

    15:27 29.04.2026

  • 9 Купувай народе!!!

    6 0 Отговор
    После ще светиш като все едно си пил вода в Хасково...

    15:28 29.04.2026

  • 10 По план

    4 0 Отговор
    Софиянци, подготвят ви за след 9май, Уестингхаус пиар.

    15:29 29.04.2026

  • 11 Трол

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "🐕🐾🐾💩":

    Има видове, на които радиацията не оказва влияние.

    15:30 29.04.2026

  • 12 осраински

    2 0 Отговор
    Нормално в този квартал в софия а и в другите е бъкано с изроди

    15:30 29.04.2026

  • 13 Направиха

    5 1 Отговор
    им нивите парцели , застроиха ги калпави пишман майстори , затваряха очи и уши конструктори , архитекти и институции срещу яки суми и ето на какво е налице ! Престъпление!

    15:31 29.04.2026

  • 14 Гошо

    1 0 Отговор
    Престижния район

    15:33 29.04.2026

  • 15 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Да, да! Половин цена друг път! Знаеш ли как ги бръснат в Малинова?! Той маса народ вече инвестира за да избива после от наеми на студентите в близост! Има дори известна логика, чисто като идея! Но нямат пътища, цените са зловещи, а сега и радиация! 70 пъти е много бе!

    15:36 29.04.2026

  • 16 Ограничена зона

    1 0 Отговор
    Радиацията съобразява ли се с ограничената зона?

    15:36 29.04.2026

  • 17 ЗАЩО ПРОСТОТОКОРУМПЕ Е БЕЗ КАСКА

    0 0 Отговор
    МАСКА И КОСТЮМ НА ЗАРАЗЕНИЯ ОБЕКТ...?!!!!

    15:37 29.04.2026

