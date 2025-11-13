Цял квартал в Лом пропада

Нов протест заради ВиК авариите в Лом. Недоволството е заради поредните течове по мрежата, довели до пропукване и пропадане на къщи, предизвикано от изграждането на новия водопровод, съобщава бТВ.

След поредната авария къщата на мъж от квартал "Стадиона" в Лом се напуква. По думите на собственика това се дължи на некадърност. Той дори се е опитал да укрепи къщата.

Стените вътре също са напукани. Нанесени са щети и на други имоти – току що излят бетон се е напукал.

Друг мъж разказа, че проблемите са започнали още с изграждането на водопровода през 2004 г.

По време на полагането на новите тръби не е направена проверка на сухо. Те са поставени, без да е направен нито един тест, твърди мъжът.

Общината обаче казва, че са правили повече от 48 часа тестове и че всичко по водопроводната мрежа е изградена както трябва.

Хората в квартала обаче не са съгласни и доказателство за това са именно напуканите къщи.

В квартала улиците са разкопани и са оставени така, без да бъдат асфалтирани.

Хората казват, че целият квартал пропада, защото отдолу текат реки.

От регионалното министерство заявиха, че по данни на ВиК-Монтана „при отстраняването на авариите е констатирано, че част от положените полиетиленови тръби не са със синя маркировка, а с оранжева и червена. Това означава, че това са тръби за поливни системи за ниско налягане.“

По думите на хората в квартала има над 6 къщи, които са изцяло паднали и хората не са обезщетени по никакъв начин. Общината им е предложила общински жилища за временно настаняване, докато укрепят къщите си. Хората обаче питат как се укрепва вече паднала къща.

В квартала са организирали подписка "Менте водопровод", в която настояват всички виновни, които са взели участие в този проект и са разрешили изграждането на водопровода, да понесат отговорност.