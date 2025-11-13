Новини
Цял квартал в Лом пропада

Цял квартал в Лом пропада

13 Ноември, 2025 08:52 1 615 24

Оказва се, че са поставени полиетиленови тръби за поливни системи за ниско налягане

Нов протест заради ВиК авариите в Лом. Недоволството е заради поредните течове по мрежата, довели до пропукване и пропадане на къщи, предизвикано от изграждането на новия водопровод, съобщава бТВ.

След поредната авария къщата на мъж от квартал "Стадиона" в Лом се напуква. По думите на собственика това се дължи на некадърност. Той дори се е опитал да укрепи къщата.

Стените вътре също са напукани. Нанесени са щети и на други имоти – току що излят бетон се е напукал.

Друг мъж разказа, че проблемите са започнали още с изграждането на водопровода през 2004 г.

По време на полагането на новите тръби не е направена проверка на сухо. Те са поставени, без да е направен нито един тест, твърди мъжът.

Общината обаче казва, че са правили повече от 48 часа тестове и че всичко по водопроводната мрежа е изградена както трябва.

Хората в квартала обаче не са съгласни и доказателство за това са именно напуканите къщи.

В квартала улиците са разкопани и са оставени така, без да бъдат асфалтирани.

Хората казват, че целият квартал пропада, защото отдолу текат реки.

От регионалното министерство заявиха, че по данни на ВиК-Монтана „при отстраняването на авариите е констатирано, че част от положените полиетиленови тръби не са със синя маркировка, а с оранжева и червена. Това означава, че това са тръби за поливни системи за ниско налягане.“

По думите на хората в квартала има над 6 къщи, които са изцяло паднали и хората не са обезщетени по никакъв начин. Общината им е предложила общински жилища за временно настаняване, докато укрепят къщите си. Хората обаче питат как се укрепва вече паднала къща.

В квартала са организирали подписка "Менте водопровод", в която настояват всички виновни, които са взели участие в този проект и са разрешили изграждането на водопровода, да понесат отговорност.


  • 1 Той целия

    12 1 Отговор
    Лом е пропаднал, те за един квартал се загрижили.

    08:54 13.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    21 0 Отговор
    Кметицата направи и други щуротии. Подмени канализацията така, че при всеки дъжд Лом се наводнява. С откраднатите пари си направи огромен соларен парк, първия в Лом, на мястото на захарния завод.

    09:02 13.11.2025

  • 3 1488

    7 0 Отговор
    лом = ром

    що има рима е истина

    09:04 13.11.2025

  • 4 Отива да се

    4 0 Отговор
    самопотопи в Дунав...

    09:05 13.11.2025

  • 5 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Цялата държава пропада

    09:06 13.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Кв. Стадиона е една от четирите цигански махали на Лом. Барото даде по 20лв на ромите да гласуват за него, и неговата фирма монтира евтини тръби от Македония, които не са за високо налягане. Мастит общинар, никой не смее да му каже нищо. С откраднатите пари си построи хотел в Берковица. Но от далече си личи че хотела е цигански.
    Сега циганската махала потъва заради тръбите, но циганите фърляха на изборите за по 20лв.

    09:09 13.11.2025

  • 7 Винченцо Андолини

    15 1 Отговор
    Ей на ви демокрация.
    При бай Тошо се изграждаше инфраструктура, след него всичко е пълен погром.
    Само устите им големи на т.нар. демократи.
    За лъжи и плюскане.
    Честито....

    09:11 13.11.2025

  • 8 Абе що го нема

    3 2 Отговор
    Козлодуеца? Нали е ломско чедо? Да не е олекотил пенсионно осигурителната система?

    09:12 13.11.2025

  • 9 По закон

    8 0 Отговор
    тестът трябва да е 72 часа.

    09:14 13.11.2025

  • 10 БОРУНА ЛОМ

    1 11 Отговор
    Станахме бетер Русия.

    09:19 13.11.2025

  • 11 Град Козлодуй

    2 1 Отговор
    Кво ми пука,че Лом пропада .....ще отиде в Дунава! Да си правят наколни жилища....какво са се разревали? В Козлодуй-всичко е в ред!

    09:21 13.11.2025

  • 12 раз

    9 0 Отговор
    "Менте водопровод",като "Менте бюджет".Българска работа,ти казвам.

    09:22 13.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    Това е маалата!Там жилища-няма!Само катуни!

    Коментиран от #15

    09:22 13.11.2025

  • 14 препис

    2 1 Отговор
    Наколни жилища в Козлонадуй,бреееей!

    09:24 13.11.2025

  • 15 Извинявайте,но

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Боруна Лом":

    То целия Лом са само катуни.

    09:25 13.11.2025

  • 16 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Даван барджи под наем!За мургавелите-с намаление!За наемане-Козлодуй>пристанището!

    09:36 13.11.2025

  • 17 Да обаче

    5 0 Отговор
    Според официалната позиция на ВиК, причините са глобалното затопляне, магнитните бури и нестабилната геополитическа обстановка.

    09:37 13.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Това с напукването да не е от факта,че им прекарват метро ?Проекта е да има само една метростанция а метрото ще е кръгово!

    09:39 13.11.2025

  • 19 Посетител

    4 0 Отговор
    Мда-а... Какво искате, средствата са усвоени... И икономии са отчетени даже...

    09:41 13.11.2025

  • 20 Бойко взе парите,

    5 0 Отговор
    каза "ще видим" ... видимирезултати

    09:49 13.11.2025

  • 21 Спиро Самоковски

    2 2 Отговор
    Тръбите били с оранжева ивица а не синя......дрън-дрън-та пляс.Ами такива са имали бе.Какъв ви е проблема?Бирата не е в кафява а в зелена бутилка!На тия влашките-няма угодия!

    10:02 13.11.2025

  • 22 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Продавам колци за наколни жилища.Колците са македонски-здрави и люти!Издържат на бой с варията и манарата!Яка работа!За справка-кв.Боруна,кръчмата на Пешо ментето!

    10:12 13.11.2025

  • 23 От Варна

    1 0 Отговор
    И при нас е така копаят за канализация ,след тях погром пропадания и кал и прах ,а до нас има поставена такава тръба всяка сесмица има авария вече е кръпка до кръпка

    10:27 13.11.2025

  • 24 ВИК

    1 0 Отговор
    Са новите варвари на инфраструктурата

    10:28 13.11.2025

