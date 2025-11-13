Цял квартал в Лом пропада

Нов протест заради ВиК авариите в Лом. Недоволството е заради поредните течове по мрежата, довели до пропукване и пропадане на къщи, предизвикано от изграждането на новия водопровод, съобщава бТВ.
След поредната авария къщата на мъж от квартал "Стадиона" в Лом се напуква. По думите на собственика това се дължи на некадърност. Той дори се е опитал да укрепи къщата.
Стените вътре също са напукани. Нанесени са щети и на други имоти – току що излят бетон се е напукал.
Друг мъж разказа, че проблемите са започнали още с изграждането на водопровода през 2004 г.
По време на полагането на новите тръби не е направена проверка на сухо. Те са поставени, без да е направен нито един тест, твърди мъжът.
Общината обаче казва, че са правили повече от 48 часа тестове и че всичко по водопроводната мрежа е изградена както трябва.
Хората в квартала обаче не са съгласни и доказателство за това са именно напуканите къщи.
В квартала улиците са разкопани и са оставени така, без да бъдат асфалтирани.
Хората казват, че целият квартал пропада, защото отдолу текат реки.
От регионалното министерство заявиха, че по данни на ВиК-Монтана „при отстраняването на авариите е констатирано, че част от положените полиетиленови тръби не са със синя маркировка, а с оранжева и червена. Това означава, че това са тръби за поливни системи за ниско налягане.“
По думите на хората в квартала има над 6 къщи, които са изцяло паднали и хората не са обезщетени по никакъв начин. Общината им е предложила общински жилища за временно настаняване, докато укрепят къщите си. Хората обаче питат как се укрепва вече паднала къща.
В квартала са организирали подписка "Менте водопровод", в която настояват всички виновни, които са взели участие в този проект и са разрешили изграждането на водопровода, да понесат отговорност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той целия
08:54 13.11.2025
2 Данко Харсъзина
09:02 13.11.2025
3 1488
що има рима е истина
09:04 13.11.2025
4 Отива да се
09:05 13.11.2025
5 ООрана държава
09:06 13.11.2025
6 Данко Харсъзина
Сега циганската махала потъва заради тръбите, но циганите фърляха на изборите за по 20лв.
09:09 13.11.2025
7 Винченцо Андолини
При бай Тошо се изграждаше инфраструктура, след него всичко е пълен погром.
Само устите им големи на т.нар. демократи.
За лъжи и плюскане.
Честито....
09:11 13.11.2025
8 Абе що го нема
09:12 13.11.2025
9 По закон
09:14 13.11.2025
10 БОРУНА ЛОМ
09:19 13.11.2025
11 Град Козлодуй
09:21 13.11.2025
12 раз
09:22 13.11.2025
13 Боруна Лом
Коментиран от #15
09:22 13.11.2025
14 препис
09:24 13.11.2025
15 Извинявайте,но
До коментар #13 от "Боруна Лом":То целия Лом са само катуни.
09:25 13.11.2025
16 Град Козлодуй
09:36 13.11.2025
17 Да обаче
09:37 13.11.2025
18 Последния Софиянец
09:39 13.11.2025
19 Посетител
09:41 13.11.2025
20 Бойко взе парите,
09:49 13.11.2025
21 Спиро Самоковски
10:02 13.11.2025
22 Боруна Лом
10:12 13.11.2025
23 От Варна
10:27 13.11.2025
24 ВИК
10:28 13.11.2025