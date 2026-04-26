След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората

26 Април, 2026 14:13 2 348 82

През пролетта на 1987 г. в България има втори радиационен пик - заради отказа на управляващите да купят чисти фуражи за животните, въпреки предупрежденията на учените

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Още в първите години след аварията в Чернобил става ясно, че България е на осмо място по радиационно замърсяване в Европа, но заема първото място по облъчване на хората, припомни БНТ.

Мълчанието на властта и липсата на адекватни мерки са основната причина за облъчването на населението. Нещо повече - през пролетта на 1987 г. в България има втори радиационен пик - заради отказа на управляващите да купят чисти фуражи за животните, въпреки предупрежденията на учените.

Петър Узунов, специалист по дозиметрия и лъчезащита в катедра "Атомна физика" във Физически факултет на СУ: "Всичко беше, по народному казано, поръсено с радиоактивност, имаше йод 131, който влезе в млякото, цезий 137, който отиваше в меките тъкани и мускулите, стронций 90, който пък отива в костите.

Висшата номенклатура даваше в нашата лаборатория да се мерят храни, които те са си внесли от незамърсени територии на Европа. Дори тях мереха, извинявайте, че повиших тон, защото е срамота."

проф. Димитър Вацов, автор на "Българският Чернобил. Археология на моралната нищета": "Можем да видим как резолюциите "не е годно за употреба" при нива на за радиация, които са много пъти под онова, което официално яде населението. Казвам официално, защото много често то яде и над нормата, която е за него.

- А това негодно за употреба къде отива?

- Отива обратно в магазинната мрежа. Разбира се, ние го изяждаме. То не се хвърля."

На 27 май 2026 г., понеделник, БНТ ще излъчи документалния филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство: Архивите за българския Чернобил", който изследва секретните документи от онези първи месеци на трагедията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боби

    52 35 Отговор
    Викате, хубаво беше при Бай Тошо! "Всички ходехме на море". А светехте ли нощем? 😆😆😆😆

    Коментиран от #24, #34, #42, #51

    14:17 26.04.2026

  • 3 мдаа

    45 14 Отговор
    Сега ще кажат че облъчването е виновно, а ни тровят а храни и лекарства.

    14:18 26.04.2026

  • 4 авантгард

    41 31 Отговор
    А дрОгарите караха насила децата да излизат на майски манифестации.
    Самите дрОгари знаеха да не ядат зелени салати и стоят навън.
    Това беше комунизЪма деца.

    14:19 26.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мдаа

    25 16 Отговор
    Чугунените кратуни бяха добре обучени в информационното затъмнение.

    14:19 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Облъчването беше яко,

    23 6 Отговор
    още ни държи.

    14:20 26.04.2026

  • 9 Найс, а ?

    20 15 Отговор
    По това време БМБ е бил шофьор на бай Тошо.

    Коментиран от #48

    14:22 26.04.2026

  • 10 Злодеи под слънцето

    36 17 Отговор
    Понеже в един коментар на друга статия прочетох, че демокрацията била като социализма, искам да кажа на този коментиращ, че в България по време на аварията народът не беше предупреден, всеки който разпространяваше новината извън официалните източници впоследствие, беше привикван в милицията, забраняваха изследвания на плодове и зеленчуци. В ъщото време партийните лидери си доставяха отвън вода и храна, на военните се раздаваха лекарства и т.н. Не можеше да се поставя петно на "великия Съветски съюз", но можеше да се третира народът с радиационно облъчване. Какво още?

    14:23 26.04.2026

  • 11 Сталин

    27 24 Отговор
    Пак лъжи ,като беше Чернобил ,тогава съм ял череши с килограми и сега на 70 години даже и главоболие нямам

    Коментиран от #70

    14:23 26.04.2026

  • 12 📺📻☎️

    19 10 Отговор
    Затова затвориха 4 реактора на Козлодуй понеже и те да били безаналогови.

    Коментиран от #39

    14:23 26.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Русороб

    28 17 Отговор
    За това благодарете на БКП , за които повечето хора лелееха до скоро. Само заради това трябваше да им се вземе всичко и да са по затворите след 89 година. Само заради това!

    14:24 26.04.2026

  • 15 12340

    19 6 Отговор
    Не може ли ,някак си,да се ориентират тия специалисти към настоящия момент?!
    ...иначе "Спомени и размисли за гадния соц" имат много...все писани след 2000г

    14:24 26.04.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 12 Отговор
    РБМК реактор ли беше?-Русофилска БъЛГАРСКА малоумна копейка

    14:24 26.04.2026

  • 17 СВД

    28 16 Отговор
    Нищо такова! Около Припят гъмжи от столетници! Голяма пропаганда срещу починалия отдавна комунизъм! Ако е било толкова вредно, нямаше България да победи на олимпиадата само след 2 години в Сеул! Щангистите вдигаха такива тежести, за които Карлос сега само може да мечтае! 15 кг по леки наши атлети вдигаха това, което вдига той сега! Най защитени бяхме ние, които бяхме по това време в казармите! За Първи май не ни пуснаха в отпуск, както друг път, за да мерим радиацията всеки ден с РР 51 А и марулите в кухнята да се измиват тройно по добре! Е, оцеляхме и станахме хора!

    Коментиран от #57, #61

    14:25 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дядо от село

    19 14 Отговор
    И никой не осъдиха за геноцида над българското население от управляващите комунисти, които и сега взеха властта...Хак да ни е..

    Коментиран от #21, #23

    14:27 26.04.2026

  • 20 Резултат от "гласността"

    24 6 Отговор
    на перестроечния хазарски, троцкистки и антикомунистически шопар Горби, който и до днес е в основата на всичките произтекли и бъдещи беди за СССР, Източна Европа и целия свят.

    В Чернобилската АЕЦ перестройчиците са извършвали "експеримент", като предварително са изключили защитите на взривилия се ядрен реактор.

    14:29 26.04.2026

  • 21 Хехехехе

    27 9 Отговор

    До коментар #19 от "Дядо от село":

    Като имало геноцид, защо сте живи и здрави всичките! Геноцида започна при декорацията!

    14:29 26.04.2026

  • 22 Цвете

    19 11 Отговор
    НЕЗНАМ КОЙ НОМЕР Е ПОДРЕД БЪЛГАРИЯ, НО ИМАШЕ И ИМА МНОГО ОНКОБОЛНИ.КРИЕХА ЕДНА СЕДМИЦА, ДОКАТО ХОЛАНДЦИ И ШВЕДИ НЕРАЗКРИХА .ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ХРАНЕШЕ С ЧИСТИ ПРОДУКТИ И ПИЕШЕ СПЕЦИАЛНА ВОДА.ГРЕХЪТ НА БКП ДАТИРА ОТ 1956 ГОДИНА ТА ДО ДНЕС.ЗАЛЕПИЛИ СА СЕ КАТО ГЕРБОВА МАРКА ЗА ТАЗИ РУСИЯ И ОТЪРВАНЕ НЯМА, ЗАЩОТО НА НЯКОИ ИМ ИЗНАСЯ ДА СЕ ОБЛАЖАТ ОТ МРЪСНАТА ПОЛИТИКА И ДОРИ ВРЕДЯТ НА НАРОДА СИ. ✈️🤔🥴

    14:30 26.04.2026

  • 23 12340

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Дядо от село":

    Григор Д
    Стоичков и Любомир Шиндаров лежаха в панделата.

    14:30 26.04.2026

  • 24 Не Не светехме

    23 17 Отговор

    До коментар #2 от "Боби":

    И да ХУБАВО БЕШЕ ПРИ БАЙ ТОШО .Освен на море по две седмици и на Балкан ходехме по две седмици

    14:31 26.04.2026

  • 25 Сталин

    21 8 Отговор
    По време на комунизма даже и радиацията беше полезна , отколкото демокрацията сега вече 35 години кошерна демокрация

    14:32 26.04.2026

  • 26 Черню Бильов

    7 16 Отговор
    Дрън, дрън, Чернобил беше част от плана за Перистройката, който разбрал, разбрал, за другите тревица

    14:33 26.04.2026

  • 27 Цвете

    9 13 Отговор
    НЕЗНАМ КОЙ НОМЕР Е ПОДРЕД БЪЛГАРИЯ, НО ИМАШЕ И ИМА МНОГО ОНКОБОЛНИ.КРИЕХА ЕДНА СЕДМИЦА, ДОКАТО ХОЛАНДЦИ И ШВЕДИ НЕРАЗКРИХА .ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ХРАНЕШЕ С ЧИСТИ ПРОДУКТИ И ПИЕШЕ СПЕЦИАЛНА ВОДА.ГРЕХЪТ НА БКП ДАТИРА ОТ 1956 ГОДИНА ТА ДО ДНЕС.ЗАЛЕПИЛИ СА СЕ КАТО ГЕРБОВА МАРКА ЗА ТАЗИ РУСИЯ И ОТЪРВАНЕ НЯМА, ЗАЩОТО НА НЯКОИ ИМ ИЗНАСЯ ДА СЕ ОБЛАЖАТ ОТ МРЪСНАТА ПОЛИТИКА И ДОРИ ВРЕДЯТ НА НАРОДА СИ. ✈️🤔🥴

    Коментиран от #56

    14:33 26.04.2026

  • 28 Това вашето сега

    12 9 Отговор
    Е черна пропаганда срещу комунизъма и социализъма.Не виждате ли , че във вестника пише ,, няма основания за тревога ".

    14:35 26.04.2026

  • 29 Хохо Бохо

    12 8 Отговор
    За това демократите продължиха да внасят радиоактивно сухо мляко от Припят и да го влагат в сирене и кашкавал, които свиреха като петроханска фкейта в армейските складове докато имахме такива. Също и 100 гпдишно меса с антракс

    Коментиран от #36

    14:35 26.04.2026

  • 30 сивушко

    15 15 Отговор
    ,,Руснаците са ,като скакалци. Където минат, трева не никне. Крадливо, жестоко, мръсно, долно, противно, подмолно, лицемерно, лъжливо племе от недоеволюирали, алкохолизирани, наследствено обременени и ментално увредени сибирско-азиатски дегенерати. Крив клон и задънена улица от човешката еволюция.”

    Коментиран от #53

    14:35 26.04.2026

  • 31 az СВО Победа80

    17 7 Отговор
    Накратко:

    1. Либералната демокрация се оказа по-страшна от "Чернобил" и радиацията.

    2. Пораженията от либералната демокрация върху страната ни доведоха да по-висока смъртност сред населението и нечувано опустошение на икономиката.

    14:35 26.04.2026

  • 32 Винкело

    9 8 Отговор
    Всъщност най-тежко е било положението в Белорусия. И Светлана Алексиевич ви го каза, даже Нобелова награда й връчиха, ама сега белорусите са откъм погрешната страна и затова ще ги пренебрегваме, все едно не съществуват.

    14:39 26.04.2026

  • 33 спосибо

    6 8 Отговор
    бльятушки !

    14:39 26.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Нито един наказан от нашите управници !

    12 8 Отговор
    Раковите заболявания в България скочиха 8 пъти след тази авария!
    Истински геноцид!

    14:43 26.04.2026

  • 36 нахохоэбохания

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    и урановия прът в хаспуха ти?

    14:44 26.04.2026

  • 37 Комунист

    8 5 Отговор
    Братското радиационно замърсяване на плебса е едно от великите постижения на КПСС, БКП и дружбата между народите.

    14:45 26.04.2026

  • 38 Тома

    11 4 Отговор
    Щом бати Бойко тиквата още е жив след чернобил значи не е така

    14:45 26.04.2026

  • 39 реакторите ги затвориха

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "📺📻☎️":

    понеже нямаме право да бъдем икономически силни и също така определени личности трябваше да се освинят в пари от продажба на ток все някой трябваше да купува ама ти как да го знаеш това не става само с ядене трябваи акъл…

    14:46 26.04.2026

  • 40 Ганя Путинофила

    9 6 Отговор
    Радиацията увреди мозъците на путинофилите!

    14:46 26.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Деций

    20 13 Отговор

    До коментар #2 от "Боби":

    И какво му беше,бях на 22,сега карам 61 нещо да е станало?Организма се адаптира към всичко.Питай ги във Фукушима как са ,че там замърсяването не е по малко,или питай за Бопал Индия.Съзидателнивт период на Живков никога няма да се повтори за жалост.Вдичкатс тази измет която плюе периода от 1945 до 1989,охотно се храни с трупа на НРБ.Плюете човека който закара ток и вода до всяка керемидка,изгради 3000 язовира,8000 предприятия,над 300 болници, училища, детски градини,ясли,кина театри, учреждения и над 22000 км пътна мрежа.До 1945 е имало 6 км асвалт и 160 км павета.Че ви направи тецове,и 6 ядрени блока,стотици хиляди декари мелиорации,с канал помпени станции и вдичко необходимо за поливане,за избягване на наводнения и прочие.Че имахте безплатно образование и здравеопазване.Та дали е било лошо мога да кажа аз кото имам база за сравнение ,и съм живял и в двата периода,и тогава бях добре,сега също не съм зле,но масата хора живееха много по свободно и щастливо.Никой не ровеше в кофите,нямаше наркомани и да не продължавам.Сегс какво е,безпросветни младежи, наркотици , алкохол,хазарт над 120000 хиляди с а дадени на ЧСИ,и още толкова предстои да им бъдат заведени дела.Та имате много здраве от Живков,който ви построи комплекси с парно и топла вода,направи Аспарухов мост,и виадуктите на Витиня,построи и 100000 тонен кораб наред с по малките.Та всички тези придобивки не са били даденост ,а за тях се е работело,и са направени без заеми и Европейска "помощ ".

    Коментиран от #47

    14:47 26.04.2026

  • 43 Как ли е било много хубаво?

    11 8 Отговор

    До коментар #34 от "много по-хубаво беше от сега":

    Работил си партийна секретарка, тоест нищо не си работил, а си вземал голяма заплата и си си правила вятър на устата.

    14:48 26.04.2026

  • 44 нелепо е

    13 11 Отговор
    да слушаш как всичко е било ужасно замърсено и същевременно тия дето са го преживяли да са си живи и здрави. Тоз Петър Узунов как е оцелял като е преживял такъв ужас, хранил се и е дишал радиоактивни продукти. Къде са му последствията?
    Въздействието на радиацията не подбира и не подминава. Що не се замислят за усилията, които руснаците хвърлиха да ограничат замърсяването и да ликвидират последствията. Ако руснаците бяха постъпили като японците, когато се аварията във Фукушима, то днес сериозни региони в Европа щяха да са забранени за достъп.
    Но не, важно е да посочим негатива на оня строй, а и на руснаците ако може. Нелепа пропаганда на фона на японското фиаско. В тона на политкоректността можем да отбележим - украинците бутнаха централата, руснаците я спасяваха.

    Коментиран от #50, #54

    14:48 26.04.2026

  • 45 Гориил

    16 4 Отговор
    С квалифицирано и компетентно управление на ядрените реактори, трагедии като тази в Чернобил, Украйна, никога не се случват. През 1986 г. Украйна навлиза в разгара на Бандеровската криза, която превръща страната в лунен пейзаж и купчини развалини.

    Коментиран от #73

    14:48 26.04.2026

  • 46 Гориил

    17 7 Отговор
    С квалифицирано и компетентно управление на ядрените реактори, трагедии като тази в Чернобил, Украйна, никога не се случват. През 1986 г. Украйна навлиза в разгара на Бандеровската криза, която превръща страната в лунен пейзаж и купчини развалини.

    14:48 26.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Найс, а ?":

    БМБ така ти е напълнил дуката с белтък, та не можеш да му се на радваш и под път и над път го споменаваш от благодарност

    14:52 26.04.2026

  • 49 Митака

    4 2 Отговор
    Пълни инсинуации и лъжи! Бил съм свидетел на всичко... Някои хора бяха за трепане!

    14:53 26.04.2026

  • 50 Имбецил

    9 4 Отговор

    До коментар #44 от "нелепо е":

    Гнусен! Да, живеят си, но случайно да ти е известно, че България е в челните места по онкоболни. Гнусно простолюдие и безочлива комунистическа върхушка, които ногава си поръчваха храна от НЗ

    Коментиран от #60

    14:53 26.04.2026

  • 51 БОЛШЕВИК

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Боби":

    От това време по-хубаво никога не е било и няма да бъде за българите. Родителите ни които бяха по това време на по 30-40 години "облъчени" се пенсионираха на 54-56 години здрави и изкараха до 85години, някои даже още са живи.

    Коментиран от #72

    14:53 26.04.2026

  • 52 Мемфис

    8 5 Отговор
    До 17 . А бе idiot, ходи да се облъчиш в някой руски реактор, за да доживееш и ти до 100 год!

    14:54 26.04.2026

  • 53 Кеефф

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "сивушко":

    Русия е проказата на планетата Земя, а РРадев е нейния бацил в България!

    14:54 26.04.2026

  • 54 Митака

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "нелепо е":

    Ти нормален човек ли си бе? Не се излагай!

    Коментиран от #58

    14:55 26.04.2026

  • 55 Гориил

    19 5 Отговор
    Дори днес Украйна не гарантира безопасността на своите атомни електроцентрали. Ако Киев притежаваше високо ниво на научно и технологично самосъзнание (както е обичайно в Русия), никога нямаше да изложи Запорожката атомна електроцентрала на смъртен риск, като я обстрелва с артилерийски и ракетни системи.

    14:58 26.04.2026

  • 56 ако се погледне

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    статистиката на онкоболните днес, то явно е имало поне още два Чернобила, а и всички се хранят с риба от япоснко море.
    Стига с тези глупости. С всеки изминъл ден медицината се развива и се подобрява диагностиката, което неминуемо води до по-голяма и по-ранно откриване на раковите заболявания. Да, тези зболявания могат да се дължат на радиационно облъчване, но в ония години никой не е търсил причините, просто Чернобил беше удобното оправдание. Днес някой търси ли причините за рязкото повишаване на болните с рак, дори сред децата?
    Не, и няма и да търсят. Нито един от рисковите фактори не им изнася и няма да го изследват, иначе им отиде печалбата.

    Коментиран от #76

    14:59 26.04.2026

  • 57 Олигофрен

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "СВД":

    Във фирмата, в която работя, от около 400 човека, 12 се разболяха от рак и починаха преди да навършат 45!

    14:59 26.04.2026

  • 58 руски банан

    6 7 Отговор

    До коментар #54 от "Митака":

    Цинизмът е неразделна част от болшевишката идеология.

    Коментиран от #63

    14:59 26.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 нелепо е

    10 5 Отговор

    До коментар #50 от "Имбецил":

    Умник, тя България и днес е на първо място по онкологични, сърдечно-съдови заболявания и инсулти. Пак ли са ти виновни комунистите?
    Менталността на де..била е съвършенна - няма идея за какво говори, но важно е да говори.

    Коментиран от #71

    15:02 26.04.2026

  • 61 Да тия по казармите

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "СВД":

    Бяхте запазени от ген. Джуров. Единствения, на който много натод трябваше да целува ръцете!

    15:03 26.04.2026

  • 62 Анонимен

    8 7 Отговор
    А след бомбардировките над Югославия на кое място сме по замърсяване?

    15:03 26.04.2026

  • 63 Гориил

    16 4 Отговор

    До коментар #58 от "руски банан":

    Идеологията на шизофренна Европа е по-лоша от китайската комунистическа.Първото е гниещо и деградиращо, второто е успешно и ефективно.

    Коментиран от #68, #77

    15:07 26.04.2026

  • 64 Анджо

    8 5 Отговор
    Пак ще ви напиша ,че БКП и производната БСП е терористична организация. Избиваха собственият си народ като сталин и сега като иранците.

    15:07 26.04.2026

  • 65 Даката

    7 6 Отговор
    Да, това са русофилите, за които отново безпаметно гласувахте....
    Преживяхме русофилската Луканова зима, преживяхме и русофилската Жан Виденова зима, сега е наред и на русофилската Румен Радева зима, а тя неминуемо ще дойде, защото както бяха и останалите русофили управляващи България, съгласуваха българската политика първо с Кремъл... след толкова години нищо не се е променило.
    Жалко за България.

    15:08 26.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Даката

    5 5 Отговор

    До коментар #63 от "Гориил":

    Нещастно руско човече, коментиращо идеологията на Европа, това че нямате информация, нямате интернет и никаква идея какви ги върши вашето джудже в Кремъл Путин не значи че ние нямаме всичката информация на света... Не се ли запитваш защо най-богатите руски олигарси пращат децата си да учат и живеят в Европа, в тази същата "загниваща" Европа... това, че непрекъснато ви облъчват с руска пропаганда, че гроздето в Европа е кисело не отговаря на истината, а сега се запитай, дали изобщо са ви казали и една истина?

    15:21 26.04.2026

  • 69 да бе

    6 4 Отговор
    Като погледнеш числата - 45% от населението в България е между 45-60 годишна възраст. 10% са над 60-годишните и 12% са над 70 годишните като половината от тях са над 80 годишни.
    Излиза, че над 65% от населението е преживяло Чернобил, сиреч яло е салати, марширувало е на 1 май и е било подложено на всичкия ужас, описан в публикацията. Айде по-полека с пропагандата, числата говорят сами.
    Тъжното е, че поради "прекрасната" и "пълноценна" храна, "чистата" вода, "чистия" въздух, "спокоен" живот и "висок" стандарт, сигурно след 10-15 години трудно ще се намират хора над 80 години, нищо че няма да са преживяли Чернобил

    15:21 26.04.2026

  • 70 Дядо дръмпир вкарва акъл с тояга....

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Други ,които са яли или не са яли обаче си отидоха от рак.....та наистина не всички измряха ,а някакъв незначителен процен около 20-23% от хората ,но важното е ,че ядрената енергия носи много пари на малко маймуняци и много проблеми на многооо маймунки.

    15:36 26.04.2026

  • 71 Дядо дръмпир вкарва мозък с тояга

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "нелепо е":

    Знаеш ли разпада на елементите ,които се отделят при ядрен взрив ,че е над 150години....нормално е да има пикове на тези болести и то точно от чернобил и от чернобилската централа в козлодуй.Тя е на същия защитен принцип и маймуняците нямат за цел да кажат това на маймунките като теб и мен и други.

    15:40 26.04.2026

  • 72 Хм Хм

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "БОЛШЕВИК":

    Странно. Българин съм, пък съм около 60-70 пъти по-богат от баща ми. Не знам това по-хубаво или по-лошо е. Мога въобще да не работя вече, но ми прави удоволствие и си бачкам. Живях по времето на бай Тошо и оттогава си повтарям "Никога повече".

    Коментиран от #79

    15:42 26.04.2026

  • 73 Един

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Така е, но там не са били нито едно от двете, а най-обикновенни некомпетентни връзкари. В СССР няма опция да си началник и да си компетентен, то затова и разтуриха цирка, въпреки огромните си ресурси.

    15:47 26.04.2026

  • 74 Очевидец, тогава бях на 15

    2 0 Отговор
    Ние разбрахме от роднини в Югославия, там бях съобщили официално по ТВ. На 26 април беше едно тежко време, слънцето печеше като през юли, това беше необичайно. Нашите колко дни наред мълчаха какво се е случило...Салатите и лука хрускаха...не сме яли, защото знаехме защо. Това си остава едно от престъпленията към хората. И на първомайска мванифестация изкараха децата! Аз не отидох, разбира се.

    15:48 26.04.2026

  • 75 Гориил

    1 2 Отговор
    Бандера и ядрената безопасност, за съжаление, са несъвместими. Изгонването на руски учени и инженери от високотехнологичния сектор на Украйна започна през 80-те години на миналия век.

    15:49 26.04.2026

  • 76 Алоууу комундето

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "ако се погледне":

    Тези онкологични заболявания са в последствие (десетки години), а не веднага. Тези ракови заболявания са точно от тогава и се прехвърлят от поколение на поколение заключени като наследствени болести.

    15:51 26.04.2026

  • 77 руски банан

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Гориил":

    По Света няма по-прогнили дегенерати от комунистическите.

    15:55 26.04.2026

  • 78 Горски

    3 1 Отговор
    Престъплението на века е не само аварията. Аварии стават и на други места. Но тогава скриха от народа си. Десет дни ядохме марулите, манифестирахме на 1 май, спортуваме и дишахме с пълни гърди радиацията! Проверете какви мерки са взети тогава в Скандинавия и тогава ще прецените сам какви безотговорни хора са ни управлявали през 1986! Начало на тестта за безопасност. При него се изключват турбините, които от своя страна осигуряват значителна част от захранването на самия енергоблок. В такъв случай се включват резервните дизелови генератори, но при това има забавяне от 40 – 45 секунди, което поражда риск от прегряване на реактора. Въпросът е колко ефективно инерцията на спиращите турбини може да задвижва водните помпи, преди да се включат резервните дизелови генератори. Разрушава се активната зона на реактора. Контролните пръти на реактора спират да се движат преди да бъдат вкарани изцяло в активната зона. Пълна загуба на всички средства за управление на реактора на 4-ти блок. Чакаха разпореждания от Москва, как да се държат в медийното пространство в България, кога да обявят за ядрената авария в Чернобил. Мълчаха като риби и подложиха народните маси на информационно затъмнение, само и само да се омаловажи взрива на централата в СССР. Трябваше да се скрият грешките на "съветските другари" и да се опази честта на съветските комунисти.

    16:00 26.04.2026

  • 79 БОЛШЕВИК

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хм Хм":

    Това не е богатство. Сега при тая експлоатация и бързина за забогатяване на робовладелците, хората дават здраве за пари и ако доживеят до пенсия са грохнали и почват да дават пари за здраве. Та никак не си по-богат от баща си и никога няма да бъдеш по-богат, нито по щастлив и да живееш един нормален и спокоен живот.

    16:00 26.04.2026

  • 80 Гориил

    2 1 Отговор
    Тези реактори работят ефикасно и ефективно в Русия и някои европейски страни. Проблемът не е в самите реактори, а в ниските научни и технически стандарти на тяхното управление. Украйна се превърна в място, където квалифицирани руски специалисти са прогонени от работа и заменени от поддръжници на идеологията на Бандера.

    16:02 26.04.2026

  • 81 Бивш служител на АЕЦ „Козлодуй“

    1 0 Отговор
    Пак най-нагло ви ЛЪЖАТ ! Рaдиoaктивният oблaк oт eкcплoзиятa в Чернобил/1986/ почти НЕ зacягa Бългaрия, затова и БКП рeшaвa дa нe инфoрмирa нaceлeниeтo зa oпacнocт.

    Гайгеровете броячи не отчетаха опасно завишение на радиационния фон в страната, защото точно тогава ветровете над Чернобил са в посока запад. Големият облак поема път към Германия и Балтийско море, дори да е дошло нещо е било много малко.Огромната част е поета от морската вода и там се разгражда...

    Как ви манипулират: В текста няма упоменати стойности на замърсяването, а има такива измерени и архивирани. „Професори и знаещи“ ви обясняват колко радиоктивно замърсяване е имало, без да знаят какво е Гайгеров брояч, радионуклиди ( радиоизотопи) и как се обозначава радиоактивната доза.
    И когато ги попиташ каква е дозата ( в цифри), която е получена от населението на България от аварията в Чернобил и как се обозначава, мигат на парцали.

    Ето ви официалните измерени данни в pdf-формат за България, които бяха свободно достъпни в нета до преди десетина години:

    „..България в първите дни след аварията в Чернобил изхвърлените от ядрения реактор радионуклиди са отнасяха в северна и северозападна посока. Най-тежко извън Украйна и Белорусия са засегнати страните на Скандинавския полуостров и отделни области от Централна Европа. На 30 април срещу 01 май 1986 г. обаче вятърът се обръща и на Първи май след обяд започва първото нахлуване на радиоактивност и в България...

    На 02.05.1986 г. във в

    16:04 26.04.2026

  • 82 Бивш служител на АЕЦ „Козлодуй“

    1 0 Отговор
    На 02.05.1986 г. във всички проби, набирани тогава от системата на Главното управление по хидрология и метеорология при БАН, е регистрирано повишение на радиоактивността. Уведомен е Щаба на Гражданска отбрана. Върху територията на България се утаяват около 1,5-3,5 kg ядрено гориво или около една хилядна от горивото, изхвърлено извън 20-километровата зона на реактора...
    Дозата, която е получена от населението на България от аварията в Чернобил, възлиза на около 0,8–0,9 mSv, т.е. на една трета от дозата, която се получава от естеств. радиационен фон. Това много ли е или е незначително? При такова замърсяване с радионуклиди, което превишава фоновата стойност с около една трета, е трудно да се правят оценки за заболеваемост на населението! Резултатът обаче е слух, в който всеки смъртен случай след аварията в Чернобил се приписва на него...

    Оценката за ефекта от замърсяването с радионуклиди от Чернобилската АЕЦ е твърде преувеличена. Като се знае, че рискът за възникване на злокачествено заболяване от такава ниска доза (0,9 mSv) е приблизително равна на риска за злокачествено заболяване вследствие на изпушването на около една трета от цигара, е трудно да се предвиди общият брой на пострадалите. Eто защо индивидуалният риск е пренебрежимо малък.."

    16:05 26.04.2026

