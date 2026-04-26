След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората

Още в първите години след аварията в Чернобил става ясно, че България е на осмо място по радиационно замърсяване в Европа, но заема първото място по облъчване на хората, припомни БНТ.
Мълчанието на властта и липсата на адекватни мерки са основната причина за облъчването на населението. Нещо повече - през пролетта на 1987 г. в България има втори радиационен пик - заради отказа на управляващите да купят чисти фуражи за животните, въпреки предупрежденията на учените.
Петър Узунов, специалист по дозиметрия и лъчезащита в катедра "Атомна физика" във Физически факултет на СУ: "Всичко беше, по народному казано, поръсено с радиоактивност, имаше йод 131, който влезе в млякото, цезий 137, който отиваше в меките тъкани и мускулите, стронций 90, който пък отива в костите.
Висшата номенклатура даваше в нашата лаборатория да се мерят храни, които те са си внесли от незамърсени територии на Европа. Дори тях мереха, извинявайте, че повиших тон, защото е срамота."
проф. Димитър Вацов, автор на "Българският Чернобил. Археология на моралната нищета": "Можем да видим как резолюциите "не е годно за употреба" при нива на за радиация, които са много пъти под онова, което официално яде населението. Казвам официално, защото много често то яде и над нормата, която е за него.
- А това негодно за употреба къде отива?
- Отива обратно в магазинната мрежа. Разбира се, ние го изяждаме. То не се хвърля."
На 27 май 2026 г., понеделник, БНТ ще излъчи документалния филм на Мая Димитрова "Основание за безпокойство: Архивите за българския Чернобил", който изследва секретните документи от онези първи месеци на трагедията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Боби
Коментиран от #24, #34, #42, #51
14:17 26.04.2026
3 мдаа
14:18 26.04.2026
4 авантгард
Самите дрОгари знаеха да не ядат зелени салати и стоят навън.
Това беше комунизЪма деца.
14:19 26.04.2026
6 мдаа
14:19 26.04.2026
8 Облъчването беше яко,
14:20 26.04.2026
14:22 26.04.2026
Коментиран от #48
14:22 26.04.2026
14:23 26.04.2026
14:23 26.04.2026
11 Сталин
Коментиран от #70
14:23 26.04.2026
12 📺📻☎️
Коментиран от #39
14:23 26.04.2026
14 Русороб
14:24 26.04.2026
15 12340
...иначе "Спомени и размисли за гадния соц" имат много...все писани след 2000г
14:24 26.04.2026
14:24 26.04.2026
14:24 26.04.2026
17 СВД
Коментиран от #57, #61
14:25 26.04.2026
14:27 26.04.2026
Коментиран от #21, #23
14:27 26.04.2026
14:29 26.04.2026
В Чернобилската АЕЦ перестройчиците са извършвали "експеримент", като предварително са изключили защитите на взривилия се ядрен реактор.
14:29 26.04.2026
21 Хехехехе
До коментар #19 от "Дядо от село":Като имало геноцид, защо сте живи и здрави всичките! Геноцида започна при декорацията!
14:29 26.04.2026
22 Цвете
23 12340
До коментар #19 от "Дядо от село":Григор Д
Стоичков и Любомир Шиндаров лежаха в панделата.
14:30 26.04.2026
24 Не Не светехме
До коментар #2 от "Боби":И да ХУБАВО БЕШЕ ПРИ БАЙ ТОШО .Освен на море по две седмици и на Балкан ходехме по две седмици
25 Сталин
14:32 26.04.2026
14:33 26.04.2026
14:33 26.04.2026
27 Цвете
Коментиран от #56
14:33 26.04.2026
14:35 26.04.2026
14:35 26.04.2026
14:35 26.04.2026
Коментиран от #36
14:35 26.04.2026
30 сивушко
Коментиран от #53
14:35 26.04.2026
31 az СВО Победа80
1. Либералната демокрация се оказа по-страшна от "Чернобил" и радиацията.
2. Пораженията от либералната демокрация върху страната ни доведоха да по-висока смъртност сред населението и нечувано опустошение на икономиката.
14:35 26.04.2026
32 Винкело
14:39 26.04.2026
33 спосибо
14:39 26.04.2026
35 Нито един наказан от нашите управници !
Истински геноцид!
14:43 26.04.2026
36 нахохоэбохания
До коментар #29 от "Хохо Бохо":и урановия прът в хаспуха ти?
14:44 26.04.2026
14:45 26.04.2026
14:45 26.04.2026
38 Тома
14:45 26.04.2026
39 реакторите ги затвориха
До коментар #12 от "📺📻☎️":понеже нямаме право да бъдем икономически силни и също така определени личности трябваше да се освинят в пари от продажба на ток все някой трябваше да купува ама ти как да го знаеш това не става само с ядене трябваи акъл…
14:46 26.04.2026
14:46 26.04.2026
14:46 26.04.2026
42 Деций
До коментар #2 от "Боби":И какво му беше,бях на 22,сега карам 61 нещо да е станало?Организма се адаптира към всичко.Питай ги във Фукушима как са ,че там замърсяването не е по малко,или питай за Бопал Индия.Съзидателнивт период на Живков никога няма да се повтори за жалост.Вдичкатс тази измет която плюе периода от 1945 до 1989,охотно се храни с трупа на НРБ.Плюете човека който закара ток и вода до всяка керемидка,изгради 3000 язовира,8000 предприятия,над 300 болници, училища, детски градини,ясли,кина театри, учреждения и над 22000 км пътна мрежа.До 1945 е имало 6 км асвалт и 160 км павета.Че ви направи тецове,и 6 ядрени блока,стотици хиляди декари мелиорации,с канал помпени станции и вдичко необходимо за поливане,за избягване на наводнения и прочие.Че имахте безплатно образование и здравеопазване.Та дали е било лошо мога да кажа аз кото имам база за сравнение ,и съм живял и в двата периода,и тогава бях добре,сега също не съм зле,но масата хора живееха много по свободно и щастливо.Никой не ровеше в кофите,нямаше наркомани и да не продължавам.Сегс какво е,безпросветни младежи, наркотици , алкохол,хазарт над 120000 хиляди с а дадени на ЧСИ,и още толкова предстои да им бъдат заведени дела.Та имате много здраве от Живков,който ви построи комплекси с парно и топла вода,направи Аспарухов мост,и виадуктите на Витиня,построи и 100000 тонен кораб наред с по малките.Та всички тези придобивки не са били даденост ,а за тях се е работело,и са направени без заеми и Европейска "помощ ".
Коментиран от #47
14:47 26.04.2026
43 Как ли е било много хубаво?
До коментар #34 от "много по-хубаво беше от сега":Работил си партийна секретарка, тоест нищо не си работил, а си вземал голяма заплата и си си правила вятър на устата.
14:48 26.04.2026
44 нелепо е
Въздействието на радиацията не подбира и не подминава. Що не се замислят за усилията, които руснаците хвърлиха да ограничат замърсяването и да ликвидират последствията. Ако руснаците бяха постъпили като японците, когато се аварията във Фукушима, то днес сериозни региони в Европа щяха да са забранени за достъп.
Но не, важно е да посочим негатива на оня строй, а и на руснаците ако може. Нелепа пропаганда на фона на японското фиаско. В тона на политкоректността можем да отбележим - украинците бутнаха централата, руснаците я спасяваха.
Коментиран от #50, #54
14:48 26.04.2026
45 Гориил
Коментиран от #73
14:48 26.04.2026
46 Гориил
14:48 26.04.2026
48 Този
До коментар #9 от "Найс, а ?":БМБ така ти е напълнил дуката с белтък, та не можеш да му се на радваш и под път и над път го споменаваш от благодарност
14:52 26.04.2026
49 Митака
14:53 26.04.2026
50 Имбецил
До коментар #44 от "нелепо е":Гнусен! Да, живеят си, но случайно да ти е известно, че България е в челните места по онкоболни. Гнусно простолюдие и безочлива комунистическа върхушка, които ногава си поръчваха храна от НЗ
Коментиран от #60
14:53 26.04.2026
51 БОЛШЕВИК
До коментар #2 от "Боби":От това време по-хубаво никога не е било и няма да бъде за българите. Родителите ни които бяха по това време на по 30-40 години "облъчени" се пенсионираха на 54-56 години здрави и изкараха до 85години, някои даже още са живи.
Коментиран от #72
14:53 26.04.2026
52 Мемфис
14:54 26.04.2026
53 Кеефф
До коментар #30 от "сивушко":Русия е проказата на планетата Земя, а РРадев е нейния бацил в България!
14:54 26.04.2026
54 Митака
До коментар #44 от "нелепо е":Ти нормален човек ли си бе? Не се излагай!
Коментиран от #58
14:55 26.04.2026
55 Гориил
14:58 26.04.2026
56 ако се погледне
До коментар #27 от "Цвете":статистиката на онкоболните днес, то явно е имало поне още два Чернобила, а и всички се хранят с риба от япоснко море.
Стига с тези глупости. С всеки изминъл ден медицината се развива и се подобрява диагностиката, което неминуемо води до по-голяма и по-ранно откриване на раковите заболявания. Да, тези зболявания могат да се дължат на радиационно облъчване, но в ония години никой не е търсил причините, просто Чернобил беше удобното оправдание. Днес някой търси ли причините за рязкото повишаване на болните с рак, дори сред децата?
Не, и няма и да търсят. Нито един от рисковите фактори не им изнася и няма да го изследват, иначе им отиде печалбата.
Коментиран от #76
14:59 26.04.2026
57 Олигофрен
До коментар #17 от "СВД":Във фирмата, в която работя, от около 400 човека, 12 се разболяха от рак и починаха преди да навършат 45!
14:59 26.04.2026
58 руски банан
До коментар #54 от "Митака":Цинизмът е неразделна част от болшевишката идеология.
Коментиран от #63
14:59 26.04.2026
60 нелепо е
До коментар #50 от "Имбецил":Умник, тя България и днес е на първо място по онкологични, сърдечно-съдови заболявания и инсулти. Пак ли са ти виновни комунистите?
Менталността на де..била е съвършенна - няма идея за какво говори, но важно е да говори.
Коментиран от #71
15:02 26.04.2026
61 Да тия по казармите
До коментар #17 от "СВД":Бяхте запазени от ген. Джуров. Единствения, на който много натод трябваше да целува ръцете!
15:03 26.04.2026
15:03 26.04.2026
15:03 26.04.2026
63 Гориил
До коментар #58 от "руски банан":Идеологията на шизофренна Европа е по-лоша от китайската комунистическа.Първото е гниещо и деградиращо, второто е успешно и ефективно.
Коментиран от #68, #77
15:07 26.04.2026
64 Анджо
15:07 26.04.2026
65 Даката
Преживяхме русофилската Луканова зима, преживяхме и русофилската Жан Виденова зима, сега е наред и на русофилската Румен Радева зима, а тя неминуемо ще дойде, защото както бяха и останалите русофили управляващи България, съгласуваха българската политика първо с Кремъл... след толкова години нищо не се е променило.
Жалко за България.
15:08 26.04.2026
68 Даката
До коментар #63 от "Гориил":Нещастно руско човече, коментиращо идеологията на Европа, това че нямате информация, нямате интернет и никаква идея какви ги върши вашето джудже в Кремъл Путин не значи че ние нямаме всичката информация на света... Не се ли запитваш защо най-богатите руски олигарси пращат децата си да учат и живеят в Европа, в тази същата "загниваща" Европа... това, че непрекъснато ви облъчват с руска пропаганда, че гроздето в Европа е кисело не отговаря на истината, а сега се запитай, дали изобщо са ви казали и една истина?
15:21 26.04.2026
69 да бе
Излиза, че над 65% от населението е преживяло Чернобил, сиреч яло е салати, марширувало е на 1 май и е било подложено на всичкия ужас, описан в публикацията. Айде по-полека с пропагандата, числата говорят сами.
Тъжното е, че поради "прекрасната" и "пълноценна" храна, "чистата" вода, "чистия" въздух, "спокоен" живот и "висок" стандарт, сигурно след 10-15 години трудно ще се намират хора над 80 години, нищо че няма да са преживяли Чернобил
15:21 26.04.2026
70 Дядо дръмпир вкарва акъл с тояга....
До коментар #11 от "Сталин":Други ,които са яли или не са яли обаче си отидоха от рак.....та наистина не всички измряха ,а някакъв незначителен процен около 20-23% от хората ,но важното е ,че ядрената енергия носи много пари на малко маймуняци и много проблеми на многооо маймунки.
15:36 26.04.2026
71 Дядо дръмпир вкарва мозък с тояга
До коментар #60 от "нелепо е":Знаеш ли разпада на елементите ,които се отделят при ядрен взрив ,че е над 150години....нормално е да има пикове на тези болести и то точно от чернобил и от чернобилската централа в козлодуй.Тя е на същия защитен принцип и маймуняците нямат за цел да кажат това на маймунките като теб и мен и други.
15:40 26.04.2026
72 Хм Хм
До коментар #51 от "БОЛШЕВИК":Странно. Българин съм, пък съм около 60-70 пъти по-богат от баща ми. Не знам това по-хубаво или по-лошо е. Мога въобще да не работя вече, но ми прави удоволствие и си бачкам. Живях по времето на бай Тошо и оттогава си повтарям "Никога повече".
Коментиран от #79
15:42 26.04.2026
73 Един
До коментар #45 от "Гориил":Така е, но там не са били нито едно от двете, а най-обикновенни некомпетентни връзкари. В СССР няма опция да си началник и да си компетентен, то затова и разтуриха цирка, въпреки огромните си ресурси.
15:47 26.04.2026
15:48 26.04.2026
15:48 26.04.2026
75 Гориил
15:49 26.04.2026
76 Алоууу комундето
До коментар #56 от "ако се погледне":Тези онкологични заболявания са в последствие (десетки години), а не веднага. Тези ракови заболявания са точно от тогава и се прехвърлят от поколение на поколение заключени като наследствени болести.
15:51 26.04.2026
77 руски банан
До коментар #63 от "Гориил":По Света няма по-прогнили дегенерати от комунистическите.
15:55 26.04.2026
78 Горски
16:00 26.04.2026
79 БОЛШЕВИК
До коментар #72 от "Хм Хм":Това не е богатство. Сега при тая експлоатация и бързина за забогатяване на робовладелците, хората дават здраве за пари и ако доживеят до пенсия са грохнали и почват да дават пари за здраве. Та никак не си по-богат от баща си и никога няма да бъдеш по-богат, нито по щастлив и да живееш един нормален и спокоен живот.
16:00 26.04.2026
80 Гориил
16:02 26.04.2026
81 Бивш служител на АЕЦ „Козлодуй“
Гайгеровете броячи не отчетаха опасно завишение на радиационния фон в страната, защото точно тогава ветровете над Чернобил са в посока запад. Големият облак поема път към Германия и Балтийско море, дори да е дошло нещо е било много малко.Огромната част е поета от морската вода и там се разгражда...
Как ви манипулират: В текста няма упоменати стойности на замърсяването, а има такива измерени и архивирани. „Професори и знаещи“ ви обясняват колко радиоктивно замърсяване е имало, без да знаят какво е Гайгеров брояч, радионуклиди ( радиоизотопи) и как се обозначава радиоактивната доза.
И когато ги попиташ каква е дозата ( в цифри), която е получена от населението на България от аварията в Чернобил и как се обозначава, мигат на парцали.
Ето ви официалните измерени данни в pdf-формат за България, които бяха свободно достъпни в нета до преди десетина години:
„..България в първите дни след аварията в Чернобил изхвърлените от ядрения реактор радионуклиди са отнасяха в северна и северозападна посока. Най-тежко извън Украйна и Белорусия са засегнати страните на Скандинавския полуостров и отделни области от Централна Европа. На 30 април срещу 01 май 1986 г. обаче вятърът се обръща и на Първи май след обяд започва първото нахлуване на радиоактивност и в България...
На 02.05.1986 г. във в
16:04 26.04.2026
82 Бивш служител на АЕЦ „Козлодуй“
Дозата, която е получена от населението на България от аварията в Чернобил, възлиза на около 0,8–0,9 mSv, т.е. на една трета от дозата, която се получава от естеств. радиационен фон. Това много ли е или е незначително? При такова замърсяване с радионуклиди, което превишава фоновата стойност с около една трета, е трудно да се правят оценки за заболеваемост на населението! Резултатът обаче е слух, в който всеки смъртен случай след аварията в Чернобил се приписва на него...
Оценката за ефекта от замърсяването с радионуклиди от Чернобилската АЕЦ е твърде преувеличена. Като се знае, че рискът за възникване на злокачествено заболяване от такава ниска доза (0,9 mSv) е приблизително равна на риска за злокачествено заболяване вследствие на изпушването на около една трета от цигара, е трудно да се предвиди общият брой на пострадалите. Eто защо индивидуалният риск е пренебрежимо малък.."
16:05 26.04.2026