Новини
България »
Асен Василев: Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула

Асен Василев: Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула

29 Април, 2026 17:50 1 889 42

  • асен василев-
  • бюджет

В 17 ч. ще се проведе регулярна среща на ПП-ДБ, а по-късно днес се очаква и лидерска среща, инициирана от ПП, на която да стане ясно дали коалицията ще се разцепи

Асен Василев: Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента.

Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на влизане в централата на "Кърниградска", където в 17 ч. ще се проведе регулярна среща на ПП-ДБ, а по-късно днес се очаква и лидерска среща, инициирана от ПП, на която да стане ясно дали коалицията ще се разцепи в две парламентарни групи в 52-ото Народно събрание.

На всички други въпроси, заяви Василев, че ще отговори след това.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ето и

    17 9 Отговор
    една много хубава новина ! Значи може !

    Коментиран от #9, #33

    17:51 29.04.2026

  • 2 икономист

    32 6 Отговор
    Заради високите цени и инфлацията , Асене .На теб ли да обяснявам

    Коментиран от #26

    17:52 29.04.2026

  • 3 Точен

    24 12 Отговор
    Време е за сбогом, паветници...

    17:54 29.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Успешно

    5 8 Отговор
    Успех

    17:56 29.04.2026

  • 6 знаем

    23 3 Отговор
    Държавата засили инфлацията , за да излезе бюджета , ама стана по скъпо от Германия ,Франция и тн и тези цени няма да са завинаги . Икономиката се държи буквално на вътрешното потребление , а народа се стисна

    17:56 29.04.2026

  • 7 лили

    14 2 Отговор
    Ще се разделят мизрерниците ,зада участват като отделни партии , и така ще имат повече говеда с ДМС в комисиите които участват !!

    17:56 29.04.2026

  • 8 Реалист

    10 16 Отговор
    Бях категорично против „Сглобката“. Само мисълта ППДБ да влезе в коалиция с ГЕРБ ме караше да се ядосвам. Погледнато от днешна гледна точка, съм длъжен да си призная, че може би тогава не съм преценил ситуацията правилно. Повече от ясно е, че в ППДБ са виждали сигнали, които всички ние отвън сме пропускали.
    Със сигурност ситуацията за България днес без „Сглобката“ щеше да е много по-различна. Мнозинство на Румен Радев без страната ни да е в Шенген и еврозоната би било много по-лошо, отколкото е сега. Знам, че много хора тогава, включително и аз, се разочароваха от ППДБ. Самият Асен Василев призна, че основната им грешка е била това, че не са обяснили достатъчно ясно идеята за „Сглобката“ на хората.
    Днес вече е ясно! „Сглобката“ наистина си е струвала жертвата. България е в Шенген и еврозоната и щетата, която Радев може да нанесе сега, е в пъти по-малка, отколкото щеше да е без Шенген и еврозоната! Това е важен урок лично за мен. Вече ще се старая да вниквам в детайлите по-внимателно и да гледам по-дългосрочно, когато анализирам дадена политическа ситуация!
    Много се надявам ППДБ да преценят внимателно следващите си ходове при сегашното положение! Бъдещето на страната ни зависи от това!

    17:58 29.04.2026

  • 9 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ето и":

    Може ми, като дойде първата скидка от Вова. Всё будет хорошо!

    17:59 29.04.2026

  • 10 Като

    12 4 Отговор
    Нямат достъп до бюджета сикаджииската герберска мутра и магнитския с-и-чуг стигат парите ако имат достъп пълнят чекмеджета и магазини за хората уж

    17:59 29.04.2026

  • 11 Сатана Z

    15 4 Отговор
    Бюджетът е на нула щото изтеглихте 1.4 милиарда евро от ББР и ги бутнахте в държавното чекмедже.
    Служебният кабинет на ППдофилите в България изтегли над €1.4 млрд. (приблизително 2.8 млрд. лв.) от капитала на Българската банка за развитие (ББР) обратно в държавния бюджет. Тези средства, първоначално предназначени за кредитиране, се насочват към покриване на социални разходи (пенсии и заплати).

    18:00 29.04.2026

  • 12 Асен Василев е виновен

    6 15 Отговор
    Политиките, които предлагат ПП-ДБ са ясни и бяха подробно обяснявани от Асен Василев. Гледахте ли поне една от неговите презентации!?? Освен това вече ни е показано, че могат. Благодарение на бюджетите на Асен Василев България е в Еврозоната и Шенген, повишаване на пенсиите, помощи за младите семейства, безплатни учебници, детски градини, .... Преведоха ни през кризата предизвикана при започване на войната в Украйна и последствията от Ковид пандемията по един благоприятен и с добра финансова политика начин. Бяха изгонени 70 руски шпиони, бутнаха МОЧА, бяха прекратени почти всички енергийни зависимости на България от Кремъл, ..... и още, и още. Всичко това в овладяната на всички нива от ГЕРБ-Пеевски държава.
    ✅️ Искам да видя, какво предлагате вие, вечно мрънкащите! ПП-ДБ да започнат да обещават курс към Кремъл, БРИКС, президентска република.... както правят радевите ли!? Да ги спонсорира ТИМ и други олигарси ли!? Защото от там идват парите за радевата предизборна кампания. Вие бихте ли гласували за такива хора!? Не, нали!?
    ✅️ Защо тогава постоянно припявате опорките на ГЕРБ-Пеевски и Радев!? 2/3 били гласували за него. Ами, чакат си поредният "спасител", който да ги оправи. Те не гледат политики, защото освен популизъм и нищо казване, Радев нищо конкретно не им предложи в предизборната си кампания.

    Коментиран от #32

    18:00 29.04.2026

  • 13 Дядо Гъдю

    15 4 Отговор
    Излезе на нула,защото властта се смени и се уплашиха да крадат.
    По същата причина заловиха печатницата на фалшиви евраци , да няма уволнени.
    По същата причина изловиха негодни храни.Следва чиновническата каста да се разприпка.
    Едни след други се разработиха,след толкова години лежане по гръб.

    18:00 29.04.2026

  • 14 За това Ли ?

    2 2 Отговор
    Моя Е !

    На Червено !

    Коментиран от #17

    18:01 29.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Горски

    14 8 Отговор
    Шарлатани, вие един боклук в Люлин не можете да съберете, тръгнали да оправят държавата. По-скапани, нагли, долни и противни женовци никога не е имало на политическата сцена в изтерзаната ни държава. ПП-та и присъдружните им ДБ-та са смотани нещастници и неможачи. Васко ДС-то поотрупа столицата с боклуци. Кокорчето пее по площадите, Мирчев налита на бой показно пред камерите... Циркаджии. До 2020 бюджетите бяха стегнати. След това дойде псевдо революцията.Радев промотира ПП като алтернатива. Вдигна юмрук и бюджетите на Асен Василев почнаха да стават разточителни. Един декември Асен Василев изтегли 9 000 000 000 лв. Незнам с какви очи Асен Василев въобще конентира тази тема.

    Коментиран от #18, #23, #34

    18:02 29.04.2026

  • 17 Къде са ми Парите ?

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "За това Ли ?":

    Къде са ми Парите ?

    18:02 29.04.2026

  • 18 Много !

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Ти Е Къса !

    Паметта !

    Коментиран от #39

    18:04 29.04.2026

  • 19 Пълни глупости...

    12 2 Отговор
    България, откакто тия се появиха - все на заем живеем

    18:05 29.04.2026

  • 20 Педалите !

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Се Подкрепят !

    18:05 29.04.2026

  • 21 Истината

    7 9 Отговор
    Асен Василев - най- добрият министър на финансите за последните 20 години.

    18:06 29.04.2026

  • 22 Икономист

    11 5 Отговор
    Ква нула бе минус 1.8 милиарда евро е за април тоя розовият пеньоар пак лъже😡

    18:06 29.04.2026

  • 23 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    13 5 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
    За 13 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
    Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
    Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #41

    18:08 29.04.2026

  • 24 хммм

    6 2 Отговор
    Кокор, ако не помогнете на Радев да вкара Глиган Пеевски и Боко в панделата значи че разигравате театър.

    18:09 29.04.2026

  • 25 Интересно

    9 3 Отговор
    С цената на колко заема?

    18:09 29.04.2026

  • 26 Даа...

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "икономист":

    Това, че събираш парите за смет във входа не те прави икономист, а че си просто лентяй без работа !

    18:09 29.04.2026

  • 27 Факт

    6 1 Отговор
    Колко населени места осъмнаха с удвоени данъци и такси, за да си вържете бюджетчето?
    А колко общинари и кметове си гласуваха по-високи заплати, за да поизтърсят бюджетният чувал?
    Съдрахте ни от дране!

    18:11 29.04.2026

  • 28 Пенсионер

    5 4 Отговор
    Тези хора от ПП-ДБ вдигнаха пенсиите и заплатите само за девет месеца …, а преди това мафията ГЕРБ, БСП и ДПС държаха хората в мизерия … явно мафията много се страхува от ПП за да ги плюят постоянно в социалните мрежи

    18:12 29.04.2026

  • 29 Даниел Немитов

    2 4 Отговор
    Така е, г-н Василев, аз много се зарадвах на тази новина! Но имам и горчилка в душата покрай нея и тя е, че като дойде правителството "Боташ" бързо-бързо ще нулира това достижение!

    18:13 29.04.2026

  • 30 Деций

    6 0 Отговор
    Не зная как излиза нанула като дефицит за юарт е1.7 милиарда,а в края ма годината дупката ще е 18/20 милиарда които ще се покрият от дълг.И така до каде?Още две години и ще дойдат кредиторите.Не може да даваш нереални заплати на тези нехранимайковци от репресивните органи .Там трябва за се орежат с 30% ,а държавна и община администрация 50% да се съкрати.

    18:15 29.04.2026

  • 31 оня с питон.я

    4 2 Отговор
    Какви ги дрънкаш съсел крадлив?

    18:16 29.04.2026

  • 32 Ния

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Асен Василев е виновен":

    Вече ИИ ви пише злощастните опорки... Готино. 🙃 Щеше да бъде мега комично, ако не бе толкова жалко. В ж@лкарски смисъл жалко.

    18:18 29.04.2026

  • 33 Може да

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ето и":

    Обраха ББР, къ няма да излезе на нула..

    18:23 29.04.2026

  • 34 Ния

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Точно.

    Но как да не знаете с какви очи коментира... с ококорени!
    "Срама" (с ударение на първата сричка) им е непознато понатие на тези...

    Коментиран от #35

    18:23 29.04.2026

  • 35 Ния

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ния":

    Поправка - "понЯтие"

    18:25 29.04.2026

  • 36 Факт

    4 2 Отговор
    Явно не сте отчели фактът, че ЕК ни дава под съд за неизпълнение на разни условия по разни програми.
    Познайте, с колко ще светне на червено натъкменият ви бюджет?

    Коментиран от #42

    18:26 29.04.2026

  • 37 въпрос на часове

    3 1 Отговор
    пп напуснат ли коалицията с дб,ще последват итн към забвението, а прогресивната партия на радев ше има възможност да шикалкави и бави въвеждането на справедливовост в България!

    18:26 29.04.2026

  • 38 Българин

    2 3 Отговор
    АБе откакто вие узурпирахте незаконно властта, държавата е в постоянен фалит, а хората не могат вече и хляб да си купят!

    Коментиран от #40

    18:30 29.04.2026

  • 39 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Много !":

    А твоята е маймунска.

    18:31 29.04.2026

  • 40 Кога беше по-добре?

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Българин":

    До Петков и Василиев.

    18:34 29.04.2026

  • 41 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Жалък герберски oтnaдъk!

    18:45 29.04.2026

  • 42 Коректор

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факт":

    Бюджета е на бившата счетоводителка на Ковачки, Теменушка от ГЕРБ НН, заедно с данчо ментата и делю фактурата.

    18:54 29.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове