Асен Василев: Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула

Най-важната новина днес е, че бюджетът излезе на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента.

Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на влизане в централата на "Кърниградска", където в 17 ч. ще се проведе регулярна среща на ПП-ДБ, а по-късно днес се очаква и лидерска среща, инициирана от ПП, на която да стане ясно дали коалицията ще се разцепи в две парламентарни групи в 52-ото Народно събрание.

На всички други въпроси, заяви Василев, че ще отговори след това.