Ивайло Мирчев преди заседанието на ПП-ДБ: Важно е да останем заедно

29 Април, 2026 18:18 521 17

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи – единна група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Това е изключително важно - да бъдем обединени и да бъдем заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт на „Прогресивна България“. Това коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев преди заседанието на парламентарната група.

По негови думи това е важно и за предстоящите президентски избори. Според него коалицията трябва да е обединена, за да излъчи силен кандидат за президент.

„Напрежението не идва от нас“, коментира на влизане Надежда Йорданова.

Миналата седмица Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възлага на партията да предложи на ДСБ и на „Продължаваме промяната“ проект на коалиционно споразумение за обсъждане и приемане, какъвто коалицията все още няма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 винаги двама

    4 0 Отговор
    винаги

    Коментиран от #5

    18:20 29.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с питон.я

    10 2 Отговор
    Престанете да ни занимавате с тези фашисти. Кой плаща за тези гадини да ни ги навирате в лицето всеки ден и час?

    18:23 29.04.2026

  • 5 Има решение

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "винаги двама":

    Тиквата и ПееФ ги очакват с нетърпение за нова сглобка срещу Румен Радев. Защото Костя и Цончовците му отдавна са в скута на борисово-пеевските крадци.

    18:25 29.04.2026

  • 6 нннн

    7 2 Отговор
    0 + 0 = 00 (словом две нули)

    18:26 29.04.2026

  • 7 Красимир Петров

    7 4 Отговор
    Злото за България са ДПС-ГЕРБ-ППДБ

    18:26 29.04.2026

  • 8 Краварска медия

    6 3 Отговор
    В панделата

    18:28 29.04.2026

  • 9 Интересно

    6 1 Отговор
    Аз пък си мислех, че е по-важно да мислите и действате в полза на избирателите си, а то - важно било да останете заедно на постовете си.

    18:28 29.04.2026

  • 10 колчо

    2 3 Отговор
    пп напуснат ли коалицията с дб,ще последват итн към забвението, а прогресивната партия на радев ше има възможност да шикалкави и бави въвеждането на справедливовост в България!

    18:30 29.04.2026

  • 11 бай Даньо

    4 2 Отговор
    Красавец , Любимец 13!

    18:31 29.04.2026

  • 12 Ния

    5 1 Отговор
    Прегрупиране по хладилни камери в политическата "морга".
    Супер яко и смислено. 😅

    18:34 29.04.2026

  • 13 Горски

    5 2 Отговор
    ДеБилите нямат и половин процент ако се явят на избори,без ПеПеругите заминават в канала. На кого му пука за тази измет - колкото по бързо изчезнат толкова по добре. Пак тъпи игрички, които ви разкриват като "шарлатани" и "политически изнудвачи". Едни и същи досадни физиономии гадаят по телевизиите.

    18:35 29.04.2026

  • 14 Точно

    0 1 Отговор
    С избирането на Радев на власт ПП-ДБ изчерпиха съдържанието на своето съществуване.

    18:45 29.04.2026

  • 15 Ъъъъ

    0 2 Отговор
    Не Мирчев, не това е важно! Важното е да се еманципирате от диктатора Асен Василев, който не пусна моя любимец в парламента!

    18:45 29.04.2026

  • 16 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Каква по силна и харизматична двойка за президентските избори, от Мирчев и байТанас! Няма, какво да му мислите ами действайте! И не слушайте Асен Василев! Няма все на неговото да става!

    18:55 29.04.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    челу 2 пръстъ толку обем на кратуната толку и сиво вещество. На конци кукла

    18:58 29.04.2026

