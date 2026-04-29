Ивайло Мирчев преди заседанието на ПП-ДБ: Важно е да останем заедно

Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи – единна група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Това е изключително важно - да бъдем обединени и да бъдем заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт на „Прогресивна България“. Това коментира съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев преди заседанието на парламентарната група.

По негови думи това е важно и за предстоящите президентски избори. Според него коалицията трябва да е обединена, за да излъчи силен кандидат за президент.

„Напрежението не идва от нас“, коментира на влизане Надежда Йорданова.

Миналата седмица Националният съвет на „Да, България“ прие решение, с което възлага на партията да предложи на ДСБ и на „Продължаваме промяната“ проект на коалиционно споразумение за обсъждане и приемане, какъвто коалицията все още няма.