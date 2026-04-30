Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кирил Петков за раздялата с ДБ: Свободните българи трябва да имат избор

Кирил Петков за раздялата с ДБ: Свободните българи трябва да имат избор

30 Април, 2026 16:54 1 391 28

Честно казано, разбирам емоциите, които се разгоряха около разделянето на двете парламентарни групи. Идеята за разделение винаги носи риск от отслабване и това е нещо, което не може да бъде пренебрегнато

Кирил Петков за раздялата с ДБ: Свободните българи трябва да имат избор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият лидер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков открива много ползи в раздялата с "Демократична България", става ясно от негова публикация във "Фейсбук".

Двете парламентарни групи се разделиха в новото Народно събрание, което предизвика полемики сред десните избиратели.

Ето каква е гледната точка на бившия премиер Кирил Петков:

"Честно казано, разбирам емоциите, които се разгоряха около разделянето на двете парламентарни групи. Идеята за разделение винаги носи риск от отслабване и това е нещо, което не може да бъде пренебрегнато. Затова всички споделени страхове са напълно разбираеми особено като се има предвид, че историческите факти често показват подобни процеси.

Нека обаче за момент оставим страховете и историческите разочарования и да помислим заедно дали въпреки рисковете може да има и ползи. Да, ясно е, че има някои номинални предимства в парламента – повече време за изказвания, повече участие в комисии, потенциално повече медийно присъствие. Но тези ползи сами по себе си не могат да оправдаят подобно решение. Тогава къде е смисълът?

Нека първо дефинираме задачата, а след това да се опитаме да я решим. Кои сме ние и кои са хората, които се стремим да привлечем? Според мен определения като „градска интелигенция", „градска десница" или „хората от жълтите павета" са твърде ограничаващи (последното дори звучи обидно в жаргонния си вариант и се използва основно от нашите политически опоненти). Факт е, че тази група представлява много важни наши избиратели и е ядрото на нашата подкрепа, но тя не обхваща всички свободни българи, които искат промяна. България ще тръгне напред тогава, когато мнозинството от свободни хора – тези, които припознават европейския път на страната и уважават върховенството на правото бъдат мотивирани да гласуват и имат реален шанс да съставят управление.

Това означава да достигнем до всички, които днес не гласуват за нашата коалиция, но вярват в европейския път на България и върховенството на правото. Има ли такива хора? Убеден съм, че има и на последните избори част от тях бяха привлечени от Радев. Тук е важно да се запитаме защо. Дългосрочната ни задача е да достигнем до тези хора и да им дадем реална политическа алтернатива.

При такава широка дефиниция свободните българи трябва да имат избор – между по-консервативни и по-либерални идеи, между по-десни и по-центристки политики, между социален фокус и фискален консерватизъм, както и между различните политики за подкрепа за младите семейства, образование, здравеопазване и бизнес средата.

Свободата означава избор. Но също така означава и вяра, че този избор може да се превърне в реалност, когато представителството на тези хора стане мнозинство.

Тук е същинският въпрос: какъв е моделът, при който проевропейските сили на свободните хора не са малцинство, а мнозинство? В този контекст съществуващата коалиция показа своите ограничения на последните избори – около 12–14%. При подобен резултат тя и при бъдещи избори ще остане или в опозиция, или като малък партньор в по-голяма коалиция. Не мисля, че който и да е от тези сценарии удовлетворява избирателите ѝ.

Това означава, че търсенето на различен модел не е непременно грешка. Ако се запази добра координация между „Продължаваме промяната" и „Демократична България", без взаимни нападки към техните представители, и ако едновременно с това се даде по-голям избор на свободните българи, има реален шанс за разширяване на подкрепата. Ако нови харизматични лица се присъединят към всяка от формациите и започнат да привличат по-широки групи от хора, тогава можем да се приближим към целта – проевропейско мнозинство, което вярва във върховенството на правото.

Да, това е риск. Да, исторически често е било грешка. Но причината е, че разделенията обикновено са били водени от въпроса „кой ще вземе по-голям дял от градската десница", а не „как заедно да привлечем повече свободни българи".

Време е да се мисли различно – не кой е по-добър, по-умен или по-успешен, а как всяка формация може да разшири кръга от хора, които привлича. Това няма да стане с вътрешни конфликти или просто с разделение. Ще стане с ясно формулирани политики, разнообразие от идеи, търсене на нови привърженици, привличане на харизматични личности и едновременно с това координация по ключови теми, като например издигането на общ кандидат за президент.

Нека не забравяме, че най-силното ни представяне през последното десетилетие беше, когато „Продължаваме промяната" получи над 670 000 гласа, а „Демократична България" – над 160 000. Заедно това доведе до правителство, подкрепено от над 830 000 избиратели.

Нека опитаме да мислим по-позитивно. Да оставим страховете за момент настрана и да си позволим да си представим една България, която е истински европейска държава, в която многообразието е сила, а върховенството на правото и европейският път са неотклонни принципи".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Един добър ден за българската демокрация.

    16:55 30.04.2026

  • 2 пепи

    13 1 Отговор
    Интересно, дали едните ще симпатизират на Радев, а другите на Сорос-Боко?!

    Коментиран от #17, #25

    16:56 30.04.2026

  • 3 Гориил

    13 3 Отговор
    Героят най-накрая си пусна брада.

    Коментиран от #13

    16:57 30.04.2026

  • 4 Пр0100 Кир0

    25 4 Отговор
    - Метнахме ви, че сме заедно, само да се докопаме до парламента. Сега вече можем да ви теглим една.

    16:57 30.04.2026

  • 5 Свободните българи трябва да имат избо…

    16 2 Отговор
    А тези които не знаят какво искат не трябва да им се дава да управляват

    17:01 30.04.2026

  • 6 604

    15 3 Отговор
    Честиту нъ лумпиниту..пак гласувайти зъ партия преебавкъ!

    17:01 30.04.2026

  • 7 Точно

    7 2 Отговор
    така ! Свободата , Санчо !

    17:02 30.04.2026

  • 8 Времето

    15 4 Отговор
    Истинското лице на тези се вижда вече. Толкова ниско ниво са , че дори не могат и да лъжат и заблуждават като хората 😂

    17:04 30.04.2026

  • 9 Петроханските лъжи нямат край

    17 3 Отговор
    Много е удобно да имат две групи защото така ще имат повече права и свободи. Двама заместници на председателя. По двама представители в комисии и в делегации по двама изказващи се по дебатите. По два пъти ще си повтарят опорките и лъжите но пък от друга страна двойно повече ще омръзнат на хората.

    17:06 30.04.2026

  • 10 Още не е разбрал

    9 2 Отговор
    Надява се,че ще бъдат глезените по студията,даже "сънува" още повече време,като за две групи.Ти като се раздели с Кокорчо,получи ли повече време.Изрита те"като мръсно куче" .Сега други са на ход,а те ви обявиха за шарлатани.Така че,сте чао.

    Коментиран от #16

    17:07 30.04.2026

  • 11 ЗА КАКЪВ ИЗБОР СТАВА ВЪПРОС??

    7 3 Отговор
    ЗА РЕФЕРЕНДУМ МОЖЕ БИ???
    ЗА ЕВРОТО???
    ЗА ЕВРОЗОНАТА???
    КОИ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ???
    ЗА КОЕ ИМАХМЕ ИЗБОР,АА??

    17:11 30.04.2026

  • 12 миче тоз брадат талибан

    12 2 Отговор
    за кво ни го показваш отново
    нали се махна от манежа кат каза че е некадърен

    17:13 30.04.2026

  • 13 Мурка

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    СЪЩО КАТО МЪЖЕТЕ

    17:14 30.04.2026

  • 14 Ники

    5 4 Отговор
    Свободните българи искат ти да не си на свобода.,а както е редно за убийство на пътя с особенна арогантност да си при бай ставри

    17:14 30.04.2026

  • 15 дядото

    5 2 Отговор
    я бе отворко,я изброи поне 10 свободни българи в българия

    17:17 30.04.2026

  • 16 Мисля че ще получат повече ефирно време

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Още не е разбрал":

    Това им е целта повече комисии делегации двойно повече ще лаят както лаят и до сега. Не знам кого ще заблудят. Може би учениците и студентите най много. Но при всеки случай е хитрина. Много гадна.

    Коментиран от #21

    17:17 30.04.2026

  • 17 Пепиното,

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "пепи":

    точно така е замислено, едните ще се натискат, а другите ще се дърпат и накрая Радев ще ги "уважи" и двете групи..

    17:23 30.04.2026

  • 18 По пртроханската логика

    6 2 Отговор
    В парламента може да се направят 24 групи с 24 заместник председатели на НС и с 24 председатели на ПГ и всичките ще имат 24 председатели на комисии и 24 пъти ще се изказват и 24 субсидийки и т.н.

    17:23 30.04.2026

  • 19 Пустиня(к)

    5 2 Отговор
    Тоа чиляк ако земе да са обръсне, ше замяза на на тъпкача на Лена Мустака.

    17:24 30.04.2026

  • 20 Хлопна мандалото

    4 2 Отговор
    Кирил Петков има харизма и спечели много хора.Обаче,след онзи запис,разбрахме какво ни кроят.Пък след големият натиск да обясняват на децата ни,че БИОЛОГИЧНИЯТ ПОЛ не е важен,политическото им бъдеще съвсем приключи.НЕОЛИБЕРАЛИТЕ и в Европа,започнаха да дават заден ход,но не преди да я съсипят.По-добре късно,отколкото още по-късно.

    17:24 30.04.2026

  • 21 Да,де

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мисля че ще получат повече ефирно време":

    Ама колкото повече говорят,толкова повече ще се излагат.Ефирно време вповече няма да получат.Не са интересни.Други вече редят дневният ред.И Слава Богу.Както се казва"Много вожд,малко индианец"

    17:28 30.04.2026

  • 22 Да бе

    1 2 Отговор
    Простите Пу си раздделиха с другите темерути.Резултатът ще е пълен разпад на тая беззсмислена сбирщина от некадърници

    17:37 30.04.2026

  • 23 Мнение

    1 2 Отговор
    Киро простото, току-що призна, че българите НЕ сме свободни, щото НЕ БЯХМЕ ПИТАНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО ТОЧНО В ТОЗИ МОМЕНТ!!!

    ЕДИН ДЕН НАРОДЪТ НИ ЩЕ ПОЛУЧИ ВЪЗМЕЗДИЕ СРЕЩУ ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ "ЕВРОАТЛАНТИЦИ" (ПРОДАЖНИ И ПРЕСТЪПНИ ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ)!!!

    17:46 30.04.2026

  • 24 Горски

    2 3 Отговор
    Искате да сте заедно защото при нови избори сте под черта. Времето ви постепенно изтича. Заплатаджия излизай в пенсия! Отдавна беше ясно как ще свършите. В ръчичките на Василев всичко свършва зле, плъховете напускат потъващия кораб. Всички ОПГ-та се разпадат , защото вече нямат хранилка и никога не са имали идеология, а престъпните си действия прикриват само с глупави и фалшиви лозунги. Всеки ден по 10 статии за дебилите и педофилите от ПП и ДБ.
    Не ни занимавайте повече с тези продажни отрепки. Това не са българи и винаги са работели против България. За тях са по-важни Украйна , Израел и Истанбулската конвенция. Те живеят единствено с идеята да навредят на Путин и България. Всички българи се гнусят от тях. Да правят каквото искат, никой не го интересува.

    17:46 30.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кико пръчлето

    0 2 Отговор
    Еех,какви готини времена бяха.Секс,наркотици и рокендрол.

    17:52 30.04.2026

  • 27 Кой какъв е

    0 1 Отговор
    Не е убедителна причината за разделянето, звучи като опит за заблуда, шикалкавене. Досегашните призиви за обединение на всички демократични партии и организации не са случайни, защото в това е силата - една истинска голяма демократична формация, която да се откроява между другите политически формации. Разочаровани сме и изводът за нас е: Не им стигнаха силите и се капсулират!

    18:04 30.04.2026

  • 28 Страхотен анализ

    1 0 Отговор
    Кирил Петков трябва да се върне отново в политиката. Изградете структури във всички градове и села, обходете България и обяснете политиката, както направи Мадяр в Унгария. И образовайте младите хора в гражданско общество!

    18:06 30.04.2026

