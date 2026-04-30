Кирил Петков за раздялата с ДБ: Свободните българи трябва да имат избор

Бившият лидер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков открива много ползи в раздялата с "Демократична България", става ясно от негова публикация във "Фейсбук".
Двете парламентарни групи се разделиха в новото Народно събрание, което предизвика полемики сред десните избиратели.
Ето каква е гледната точка на бившия премиер Кирил Петков:
"Честно казано, разбирам емоциите, които се разгоряха около разделянето на двете парламентарни групи. Идеята за разделение винаги носи риск от отслабване и това е нещо, което не може да бъде пренебрегнато. Затова всички споделени страхове са напълно разбираеми особено като се има предвид, че историческите факти често показват подобни процеси.
Нека обаче за момент оставим страховете и историческите разочарования и да помислим заедно дали въпреки рисковете може да има и ползи. Да, ясно е, че има някои номинални предимства в парламента – повече време за изказвания, повече участие в комисии, потенциално повече медийно присъствие. Но тези ползи сами по себе си не могат да оправдаят подобно решение. Тогава къде е смисълът?
Нека първо дефинираме задачата, а след това да се опитаме да я решим. Кои сме ние и кои са хората, които се стремим да привлечем? Според мен определения като „градска интелигенция", „градска десница" или „хората от жълтите павета" са твърде ограничаващи (последното дори звучи обидно в жаргонния си вариант и се използва основно от нашите политически опоненти). Факт е, че тази група представлява много важни наши избиратели и е ядрото на нашата подкрепа, но тя не обхваща всички свободни българи, които искат промяна. България ще тръгне напред тогава, когато мнозинството от свободни хора – тези, които припознават европейския път на страната и уважават върховенството на правото бъдат мотивирани да гласуват и имат реален шанс да съставят управление.
Това означава да достигнем до всички, които днес не гласуват за нашата коалиция, но вярват в европейския път на България и върховенството на правото. Има ли такива хора? Убеден съм, че има и на последните избори част от тях бяха привлечени от Радев. Тук е важно да се запитаме защо. Дългосрочната ни задача е да достигнем до тези хора и да им дадем реална политическа алтернатива.
При такава широка дефиниция свободните българи трябва да имат избор – между по-консервативни и по-либерални идеи, между по-десни и по-центристки политики, между социален фокус и фискален консерватизъм, както и между различните политики за подкрепа за младите семейства, образование, здравеопазване и бизнес средата.
Свободата означава избор. Но също така означава и вяра, че този избор може да се превърне в реалност, когато представителството на тези хора стане мнозинство.
Тук е същинският въпрос: какъв е моделът, при който проевропейските сили на свободните хора не са малцинство, а мнозинство? В този контекст съществуващата коалиция показа своите ограничения на последните избори – около 12–14%. При подобен резултат тя и при бъдещи избори ще остане или в опозиция, или като малък партньор в по-голяма коалиция. Не мисля, че който и да е от тези сценарии удовлетворява избирателите ѝ.
Това означава, че търсенето на различен модел не е непременно грешка. Ако се запази добра координация между „Продължаваме промяната" и „Демократична България", без взаимни нападки към техните представители, и ако едновременно с това се даде по-голям избор на свободните българи, има реален шанс за разширяване на подкрепата. Ако нови харизматични лица се присъединят към всяка от формациите и започнат да привличат по-широки групи от хора, тогава можем да се приближим към целта – проевропейско мнозинство, което вярва във върховенството на правото.
Да, това е риск. Да, исторически често е било грешка. Но причината е, че разделенията обикновено са били водени от въпроса „кой ще вземе по-голям дял от градската десница", а не „как заедно да привлечем повече свободни българи".
Време е да се мисли различно – не кой е по-добър, по-умен или по-успешен, а как всяка формация може да разшири кръга от хора, които привлича. Това няма да стане с вътрешни конфликти или просто с разделение. Ще стане с ясно формулирани политики, разнообразие от идеи, търсене на нови привърженици, привличане на харизматични личности и едновременно с това координация по ключови теми, като например издигането на общ кандидат за президент.
Нека не забравяме, че най-силното ни представяне през последното десетилетие беше, когато „Продължаваме промяната" получи над 670 000 гласа, а „Демократична България" – над 160 000. Заедно това доведе до правителство, подкрепено от над 830 000 избиратели.
Нека опитаме да мислим по-позитивно. Да оставим страховете за момент настрана и да си позволим да си представим една България, която е истински европейска държава, в която многообразието е сила, а върховенството на правото и европейският път са неотклонни принципи".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:55 30.04.2026
2 пепи
Коментиран от #17, #25
16:56 30.04.2026
3 Гориил
Коментиран от #13
16:57 30.04.2026
4 Пр0100 Кир0
16:57 30.04.2026
5 Свободните българи трябва да имат избо…
17:01 30.04.2026
6 604
17:01 30.04.2026
7 Точно
17:02 30.04.2026
8 Времето
17:04 30.04.2026
9 Петроханските лъжи нямат край
17:06 30.04.2026
10 Още не е разбрал
Коментиран от #16
17:07 30.04.2026
11 ЗА КАКЪВ ИЗБОР СТАВА ВЪПРОС??
ЗА ЕВРОТО???
ЗА ЕВРОЗОНАТА???
КОИ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ???
ЗА КОЕ ИМАХМЕ ИЗБОР,АА??
17:11 30.04.2026
12 миче тоз брадат талибан
нали се махна от манежа кат каза че е некадърен
17:13 30.04.2026
13 Мурка
До коментар #3 от "Гориил":СЪЩО КАТО МЪЖЕТЕ
17:14 30.04.2026
14 Ники
17:14 30.04.2026
15 дядото
17:17 30.04.2026
16 Мисля че ще получат повече ефирно време
До коментар #10 от "Още не е разбрал":Това им е целта повече комисии делегации двойно повече ще лаят както лаят и до сега. Не знам кого ще заблудят. Може би учениците и студентите най много. Но при всеки случай е хитрина. Много гадна.
Коментиран от #21
17:17 30.04.2026
17 Пепиното,
До коментар #2 от "пепи":точно така е замислено, едните ще се натискат, а другите ще се дърпат и накрая Радев ще ги "уважи" и двете групи..
17:23 30.04.2026
18 По пртроханската логика
17:23 30.04.2026
19 Пустиня(к)
17:24 30.04.2026
20 Хлопна мандалото
17:24 30.04.2026
21 Да,де
До коментар #16 от "Мисля че ще получат повече ефирно време":Ама колкото повече говорят,толкова повече ще се излагат.Ефирно време вповече няма да получат.Не са интересни.Други вече редят дневният ред.И Слава Богу.Както се казва"Много вожд,малко индианец"
17:28 30.04.2026
22 Да бе
17:37 30.04.2026
23 Мнение
ЕДИН ДЕН НАРОДЪТ НИ ЩЕ ПОЛУЧИ ВЪЗМЕЗДИЕ СРЕЩУ ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ "ЕВРОАТЛАНТИЦИ" (ПРОДАЖНИ И ПРЕСТЪПНИ ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ)!!!
17:46 30.04.2026
24 Горски
24 Горски
Не ни занимавайте повече с тези продажни отрепки. Това не са българи и винаги са работели против България. За тях са по-важни Украйна , Израел и Истанбулската конвенция. Те живеят единствено с идеята да навредят на Путин и България. Всички българи се гнусят от тях. Да правят каквото искат, никой не го интересува.
17:46 30.04.2026
17:46 30.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кико пръчлето
17:52 30.04.2026
27 Кой какъв е
18:04 30.04.2026
28 Страхотен анализ
18:06 30.04.2026