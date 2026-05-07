Диана Дамянова: Активност до дупка

Не спират усилията на назовалите себе си „добрите сили” да отремонтират закъсалата ни държавица.

Системни и големи усилия – не спят, не ядат , само се засилват да извършат добрини.

От време на време се сблъскват със самите себе си, но стават, изправят се, отъркват прахта от панталонките си и продължават напред.

Това обобщи във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Ето, тез дни, новият член на едната от „добрите сили”, известен със системните си съдебни усилия , досега главно извън парламента, но сега вече избран народен представител, е внесъл предложение за закон, с който слага мораториум на назначенията в съдилищата. Така, казва той, ще се предотврати възможността лишеният от легитимност ВСС да назначава съдии. Не се наемам да преценя дали това е правилно, законно и целесъобразно.

Но, това бил кратък и ясен законопроект, който по думите на вносителя може да се приеме набързо - буквално за часове. Ура!

Но пък другата част от „добрите сили” внесла друг, много по-дълъг и задълбочен законопроект, който за съжаление на „силите” е по същата тематика и като така, те ще се обединят /законопроектите , не „силите”, че таман се разделиха/ и няма да могат да бъдат приети нито в един, нито в два, а може би и в николко дни.

Не че това, дето го внасят парчетата от „добрите сили” има каквото и да било значение за намеренията на парламентарното мнозинство, но все пак усилията да прецакаме самите себе си са нескончаеми.

От друга страна едното парче от „добрите сили” е внесло проект за създаване на комисия, която да изследва финансовото, парично и материално положение на Пеевски и да види дали то , положението, е в съответствие със законните му доходи.

Без да коментирам дали парламентът е органът, където може и трябва да се разследва нечие финансово положение и без да се занимавам с въпросът, как / с кои средства и свои преоргативи/ парламентът би стигнал до заключения, и ако пък би стигнал, то как точно ще приложи и кой закон за да санкционира някой, чието финансово положение не съответства на законните му доходи.

Малко ми прилича на присъдите на ОФ съдилищата след 9-ти септември, ама какво ли пък разбирам аз. Та без да влизам в тези детайли , в мен възниква един човешки, съвсем не политически въпрос.

Абе, когато през 2022 година същите добри сили, заедно със споменатото по-горе лице, дори според неговите думи „стоейки в скута му” си ремонтираха конституцията /резултатите от този ремонт освен трагични са и смехотворни/, та тогава и към този момент /2022 година/ на „добрите сили” беше ли им известно това несъответствие в доходите на Пеевски, което им е известно сега?

Щото, ако им е било известно, то възникват доста въпроси от морално-етичен характер.

Или , когато си в кръга на приятелите на „добрите сили” , можеш да си имаш каквото ти ще несъответствие, но те /добрите сили/ не се самосезират, щото нали сме от общ приятелски кръг.

После, вече, очите на „добрите сили „ се отварят широко и те си казват: Абе, страхотно несъответствие набарваме ние тук и ние, като едни будни парламентаристи , ще го разследваме до дупка.

Пеевски, от своя страна също е „прогледнал”, след изтичане на периода на взаимното дундуркане в скута и се е възбудил да изследва пък приходите и разходите на медийната империя и бизнес на покровителя на добрите сили Прокопиев.

И всичко това сега ще се разджурка в парламента , ако хората на новия шериф го позволят, и тонове парламентарно време ще премине в това един орган, който няма правомощия, да разследва едни хора, върху които няма правомощия, с цел да постигне поредното нищо, което вече много парламентарни комисии са постигнали.

Нищо, зеро, нула, но времето си тече, заплатките си се получават на определените дати, съпроводени с добавки за всякакви комисии /например тези/ и тн и накрая, ако въобще това има край, резултатите от работата на тези парламентарни комисии, се погребват там, където лежат и резултатите от предидущите такива.

За радост, другиму е гласувано доверието да разгражда модела. От цял един народ и по един категоричен начин.

Ако има искрени намерения, този някой, трябва да започне от стотиците институции, агенции и псевдоструктури , които ежедневно и ежечасно рекетират бизнеса и правят неговата работа много трудна.

Защото тази корупция, облечена във властта на държавата, е която пречи на бизнеса, и именно нейното премахване може да даде глътка финансов въздух на новото правителство.

Ако то си припомни, че бизнесът е този който отхранва и правителството и парламента и цялата порочна администрация, впрегната да го „контролира”.

По идеология, тези инициативи би следвало да принадлежат на „добрите сили”, но разберете ги, толкова са заети, не спят, на ядат от тревоги за имуществото на Пеевски и не са успели да мислят и по някакви вторични въпроси като за бизнеса, дето ги храни например.