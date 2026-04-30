Никола Минчев: Разделението на ПП-ДБ е дълбоко погрешно решение

30 Април, 2026 15:05 1 348 31

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дълбоко погрешно решение. Във време на почти безпрецедентно парламентарно присъствие за една партия, когато предстоят президентски и местни избори в следващата година и половина, задължително е опозицията да остане сплотена, ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната. Това написа бившият председател на Народното събрание и настоящ евродепутат Никола Минчев по повод разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи в новото 52 Народно събрание.

"На фона на това, да изтъкваме като аргумент двамата зам.-председатели на НС (да се допълни с двойно присъствие в комисиите на паритетен принцип, още двама секретари на НС и два рунда въпроси при изслушвания) изглежда безкрайно несериозно дори за несериозни партии. Какво остава за партии с претенцията да са коректив на властта. Нека да съм прецизен - политическата стойност на тези обстоятелства гравитира около нулата. А лековатата радост от „отървахме се от тези, отървахме се от онези“ показва неразбиране кои са истинските опоненти, проблеми и предизвикателства пред страната в идващите години", написа още той.

„Даже може да се замислим как ще изглеждат следващите социологически проучвания, на които вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС. Надали точно това ще окрили електората. И то точно когато близостта до ГЕРБ беше възприета като утешителната награда от изборите“, подчерта Минчев.

"Вярвам, че на пейзажа има и хора, които с лекота могат да обединят електората и на ПП, и на ДБ. Че даже и с нещо отгоре", заяви още евродепутатът.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Калушев Войвода:

    21 6 Отговор
    Любовта към педофилията ще ги обедини!🌈🤪

    15:08 30.04.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    13 5 Отговор
    Величие и Меч си туриха по една патка и кой към Дубай, кой към Пирамидите в Египет!

    15:08 30.04.2026

  • 3 Мунчо

    9 8 Отговор
    защо днес не се изказа в парламента?

    Коментиран от #20

    15:10 30.04.2026

  • 4 НОРМАЛНО Е ТОВА

    23 6 Отговор
    РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДИ ПЪЛНИ ПЕЕЕ.РАСИ - ДЕ БИЛИ

    15:12 30.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 2 Отговор
    Вече да депутати от КОАЛИЦИЯ КОЯТО НЕ СЪЩЕСТВУВА - значи да измамили ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ❗
    Също като 21 кандидати, които бяха ИЗБРАНИ но не влязоха- подмениха тях, подмениха и вота на ИЗБИРАТЕЛЯ ❗

    15:13 30.04.2026

  • 6 Мурка

    15 3 Отговор
    ДОКАТО ТАНАС ОПУЛЕНОТО ДЖУДЖЕ Е В КОАЛИЦИЯТА----САМО ИНТРИГИ ЩЕ ИМАТЕ

    15:13 30.04.2026

  • 7 Мнение

    7 5 Отговор
    Как може на п.далите и п.дофилите, които са против референдумите и против чуждото мнение, да им казвате "демократи"?!

    Ппдб, герб и дпс, да ходят зад решетките!
    Със сигурност има за какво!!!

    15:15 30.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    8 4 Отговор
    Паветни, сега едната част става патеричка на шиши, другата на бжци, докато вие гледате умнокрасиво.

    Коментиран от #12, #18

    15:16 30.04.2026

  • 9 Хе-хе

    13 1 Отговор
    Причината е семпла като мен и вас - Асен Василев не може да понася Ана Будакова! Освен това отдавна знае, че тези от ДБ са стара мафия, направила схеми за обогатяване чрез политиката и само това ги интересува, а не някакви промени! Дори никаква причина да няма, ако ДБ се явят сами, ще получат колкото получава Сина България - процент и 5 десети! Сега имат цели 21 депутати, а ПП са прецакани, както и предния парламент! От там и субсидията страда.

    15:16 30.04.2026

  • 10 Ура,,Ура

    14 1 Отговор
    След сглобката тези другари доста хора измамиха. Не знам на какво разчитат. Гласовете за тях бяха когато са заедно. И седмица след изборите правят каквото си искат. Това ако не е подмяна на вота здраве му кажи.

    15:18 30.04.2026

  • 11 Тоя амбреаж

    7 3 Отговор
    пак ли ще реве като жена? Как ще издържи в Белене направо не знам

    15:19 30.04.2026

  • 12 Моника

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Дано най-после умнокрасивитета да вдене, че изборът му не струва, самите те не сруват и най-после да разберат, че димукрацията на която се кланят както пред лама калушев не струва.

    15:21 30.04.2026

  • 13 Абе

    11 2 Отговор
    Няма да имат и депутат в европарламента следващите избори

    15:21 30.04.2026

  • 14 Град Симитли

    10 1 Отговор
    Парадирането с нюанси на мнения води до извън парламента и разпад
    Справка--БСП

    15:21 30.04.2026

  • 15 Цвете

    7 3 Отговор
    ДОСТА МЪДЪР МЛАД ЧОВЕК. МОЖЕ И НЯКОЙ ДА ГО ЧУЕ, ЗАЩОТО " КЛОНА " НА ППДБ СЕ СЧУПИ ОТ ЛАКОМИЯ ЛИ? МНОГО ВОЖД МАЛКО ХОРА. НЕ Е ДОБРЕ, НО ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ, КОЙ КОГО Е ПРИТИСНАЛ.🎲🇧🇬🎲

    15:22 30.04.2026

  • 16 лама Иво

    4 3 Отговор
    разделение по оста пе-е-ра-си (ПП) - PDFли (ДБ) не бива да се допуска. Все пак всички сте ми пръцкали ламаджийската пръчка

    15:23 30.04.2026

  • 17 Мафия ни управлява

    8 1 Отговор
    Вижте какви ги вършат ! Първо сглобки с Борисов и Пеевски ,сега Асенчо налага разделение ! Тези хора,или са слугинаж на Мафията,или нямат ум !

    Коментиран от #25

    15:23 30.04.2026

  • 18 Соня

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Пепедерастите са в скута на шиши, а дедерастите в скута на боци, а вярно е, умнокрасивитета за нищо не става и е вреден за България.

    15:23 30.04.2026

  • 19 Величко

    6 1 Отговор
    Ми ... , най добре да се закрият ... ! Ще съмне и без петел ... !

    15:25 30.04.2026

  • 20 Киро

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    И какво да ти каже галфон! Всичко си има ред! Да си видял Разбойко да се е изказал един път от трибуната, винаги в коридорите със неговия саркастичен тон!

    15:27 30.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 анонимен

    3 0 Отговор
    Не само,че е погрешно, това е нагло решение зад което стои единствено битка за постове. Първият ден беше показателен дали ще има промяна. Отговорът е промяна няма да има.

    15:38 30.04.2026

  • 24 ОБЕКТИВНИЯ

    1 1 Отговор
    Трябваше да се обединят и с "АКФ",
    а не да се делят по между си .Хубаво би било да видят какво ги събира да търсят
    и работят за съгласие а не разделение .
    Жалко ,дано намерят общ път !

    15:40 30.04.2026

  • 25 Моарейн

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мафия ни управлява":

    Второто е. Те отдавна доказаха, че не разбират свойството и значението на постъпките си и не могат да ги ръководят. И е крайно време да спрат да ни занимават със семейните си драми. Ако толкова ми се гледа сапунен сериал, ще си намеря някоя латиноамериканска боза. Там поне има хубави мъже и красиви жени, а не такива като на тези от бившата коалиция.

    15:49 30.04.2026

  • 26 Някой

    3 0 Отговор
    трябва да промени "Промяната" или да излизат от НС

    15:49 30.04.2026

  • 27 Бай Вълко

    0 1 Отговор
    Всички любители на "обединена европа" трябва да бъдат въдворени на един конкретен дунавски остров и никога да не го напускат

    15:50 30.04.2026

  • 28 анонимен

    0 2 Отговор
    Мда, новото/ старо народно събрание показа, че се интересува не от българите , а от собствените си постове и пари от държавата. За председатели на комисии , за участие в комисии за зам.председатели и т.н. Надежда тука всяка оставете. Денят си личи от сутринта.

    15:59 30.04.2026

  • 29 Ватенка

    0 2 Отговор
    Минчо,закъсняхте.Вече цялата власт е в нас.

    15:59 30.04.2026

  • 30 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Кво му е мъдрото на тоя кли.фук?

    16:00 30.04.2026

  • 31 Еврика

    1 1 Отговор
    Умнокрасивите се разделиха на Gрозни и тъ5и хахаха

    16:02 30.04.2026

