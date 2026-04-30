Никола Минчев: Разделението на ПП-ДБ е дълбоко погрешно решение

Дълбоко погрешно решение. Във време на почти безпрецедентно парламентарно присъствие за една партия, когато предстоят президентски и местни избори в следващата година и половина, задължително е опозицията да остане сплотена, ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната. Това написа бившият председател на Народното събрание и настоящ евродепутат Никола Минчев по повод разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи в новото 52 Народно събрание.

"На фона на това, да изтъкваме като аргумент двамата зам.-председатели на НС (да се допълни с двойно присъствие в комисиите на паритетен принцип, още двама секретари на НС и два рунда въпроси при изслушвания) изглежда безкрайно несериозно дори за несериозни партии. Какво остава за партии с претенцията да са коректив на властта. Нека да съм прецизен - политическата стойност на тези обстоятелства гравитира около нулата. А лековатата радост от „отървахме се от тези, отървахме се от онези“ показва неразбиране кои са истинските опоненти, проблеми и предизвикателства пред страната в идващите години", написа още той.

„Даже може да се замислим как ще изглеждат следващите социологически проучвания, на които вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС. Надали точно това ще окрили електората. И то точно когато близостта до ГЕРБ беше възприета като утешителната награда от изборите“, подчерта Минчев.

"Вярвам, че на пейзажа има и хора, които с лекота могат да обединят електората и на ПП, и на ДБ. Че даже и с нещо отгоре", заяви още евродепутатът.