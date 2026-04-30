Никола Минчев: Разделението на ПП-ДБ е дълбоко погрешно решение

Дълбоко погрешно решение. Във време на почти безпрецедентно парламентарно присъствие за една партия, когато предстоят президентски и местни избори в следващата година и половина, задължително е опозицията да остане сплотена, ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната. Това написа бившият председател на Народното събрание и настоящ евродепутат Никола Минчев по повод разделянето на ПП-ДБ на две парламентарни групи в новото 52 Народно събрание.
"На фона на това, да изтъкваме като аргумент двамата зам.-председатели на НС (да се допълни с двойно присъствие в комисиите на паритетен принцип, още двама секретари на НС и два рунда въпроси при изслушвания) изглежда безкрайно несериозно дори за несериозни партии. Какво остава за партии с претенцията да са коректив на властта. Нека да съм прецизен - политическата стойност на тези обстоятелства гравитира около нулата. А лековатата радост от „отървахме се от тези, отървахме се от онези“ показва неразбиране кои са истинските опоненти, проблеми и предизвикателства пред страната в идващите години", написа още той.
„Даже може да се замислим как ще изглеждат следващите социологически проучвания, на които вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС. Надали точно това ще окрили електората. И то точно когато близостта до ГЕРБ беше възприета като утешителната награда от изборите“, подчерта Минчев.
"Вярвам, че на пейзажа има и хора, които с лекота могат да обединят електората и на ПП, и на ДБ. Че даже и с нещо отгоре", заяви още евродепутатът.
3 Мунчо
Коментиран от #20
15:10 30.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Също като 21 кандидати, които бяха ИЗБРАНИ но не влязоха- подмениха тях, подмениха и вота на ИЗБИРАТЕЛЯ ❗
15:13 30.04.2026
Ппдб, герб и дпс, да ходят зад решетките!
Със сигурност има за какво!!!
15:15 30.04.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #12, #18
15:16 30.04.2026
12 Моника
До коментар #8 от "Вашето мнение":Дано най-после умнокрасивитета да вдене, че изборът му не струва, самите те не сруват и най-после да разберат, че димукрацията на която се кланят както пред лама калушев не струва.
15:21 30.04.2026
14 Град Симитли
Справка--БСП
15:21 30.04.2026
17 Мафия ни управлява
Коментиран от #25
15:23 30.04.2026
18 Соня
До коментар #8 от "Вашето мнение":Пепедерастите са в скута на шиши, а дедерастите в скута на боци, а вярно е, умнокрасивитета за нищо не става и е вреден за България.
15:23 30.04.2026
20 Киро
До коментар #3 от "Мунчо":И какво да ти каже галфон! Всичко си има ред! Да си видял Разбойко да се е изказал един път от трибуната, винаги в коридорите със неговия саркастичен тон!
15:27 30.04.2026
23 Цвете
Коментиран от #30
15:39 30.04.2026
24 ОБЕКТИВНИЯ
а не да се делят по между си .Хубаво би било да видят какво ги събира да търсят
и работят за съгласие а не разделение .
Жалко ,дано намерят общ път !
15:40 30.04.2026
25 Моарейн
До коментар #17 от "Мафия ни управлява":Второто е. Те отдавна доказаха, че не разбират свойството и значението на постъпките си и не могат да ги ръководят. И е крайно време да спрат да ни занимават със семейните си драми. Ако толкова ми се гледа сапунен сериал, ще си намеря някоя латиноамериканска боза. Там поне има хубави мъже и красиви жени, а не такива като на тези от бившата коалиция.
15:49 30.04.2026
30 стоян георгиев
До коментар #23 от "Цвете":Кво му е мъдрото на тоя кли.фук?
16:00 30.04.2026
