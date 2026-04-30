Денков: Не сме развалили коалицията, търсим нов подход

30 Април, 2026 09:56 662 12

  • николай денков-
  • пп-дб

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ не са развалили коалицията, а търсят нов модел на политическо развитие след изборите", заяви Николай Денков пред БНТ. По думите му разделянето на парламентарни групи цели по-широко представителство и по-ефективна комуникация с различни избирателски аудитории, като същевременно формациите остават с общи цели и готовност за съвместни действия по ключови теми.

В началото на разговора Николай Денков категорично отрече тезата, че коалицията между двете формации е разпадната.

„Първо, ние не сме развалили коалицията. Това, за което се подготвяме е следващия период. Тези избори минаха, видяхме, че в тази формация, в този формат не успяхме да спечелим така както искахме да се случи, защото всяка една политическа формация иска да налага своя дневен ред в управлението на държавата и държавата да се развива според нейните приоритети, принципи, ценности. Това не се получи.“

Според него появата на нова политическа сила също е повлияла на резултатите и необходимостта от промяна.

„Видяхме, че една национална формация, макар и току-що образувана, успя да спечели убедително и това показва, че трябва да търсим нов подход, ако искаме да спечелим повече избиратели. Един от проблемите на формацията, която имахме досега, е, че непрекъснато имаше натиск тя да се оформи към дясно-център, даже се заговори от страна на нашата колегия от „Демократична България“ за това, че трябва да стане една партия. Ние смятаме, че този подход, тази посока, тя няма да доведе до различен резултат.“

Запитан дали формацията търси ляво позициониране, той отговори, че целта е по-широк електорален обхват.

„Това, което искаме, е двете формации, които имат много общи цели, но имат и различия в това как да бъдат постигнати тези цели, да могат да се развиват, търсейки по-широк спектър от избиратели. Очевидно е, че те са се насочили в дясно, ние стоим по-скоро в центъра. Има политики, които за нас са висок приоритет и които изискват по-голямо внимание от страна на социалните разходи. От друга страна, хората действително се интересуват изключително много от образование, от здравеопазване, как да ги направим така, че да се живее по-добре в България.“

По повод разделянето на парламентарни групи и възможните процедурни предимства в парламента, Денков коментира, че това не е водещ мотив.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    Коментиран от #7

    10:02 30.04.2026

  • 2 ВАЖНОТО Е

    6 2 Отговор
    ЧЕ НИКИ НЯМА ДА ПЪТУВА И ЩЕ СТОИ В СКУТА НА ДИДИ

    10:02 30.04.2026

  • 3 Левски

    6 1 Отговор
    За измислените "македонци" има една поговорка: Един човек е чета, двама души чета с предател".

    10:03 30.04.2026

  • 4 ники

    4 2 Отговор
    обича да пътува с 200

    10:04 30.04.2026

  • 5 име

    2 4 Отговор
    Ако Боко и Шишо бяха на власт, новия подход щеше да доведе до дундурконе в скута и сърбане на мазно турско кафе. Добре че Радев не си пада по промянкаджии.

    10:21 30.04.2026

  • 6 ДЕНКОВ ,

    3 3 Отговор
    С ТОЗИ НОВ ПОДХОД (КОЙТО ТИ ТЪРСИШ) ....................... ТИ СЕ ЯВЯВАШ КАТО ПЪЛЕН ИДИОТ ........................ ФАКТ ! ....................... КАКЪВ Е "НОВИЯ ТИ ПОДХОД" ...................... ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ КАТО НА РЕZИДЕНТА МУНЧО ....................... ФАКТ !

    10:25 30.04.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Малко ми е било.

    10:31 30.04.2026

  • 8 Георги

    4 0 Отговор
    това не е разделяне - това е нов подход! А онова не беше коалиция - беше сглобка! Подмяната на думички не променя същността.

    10:51 30.04.2026

  • 9 Бита карта сте

    2 1 Отговор
    Свършихге работата на Радев,подготвихте терена на новата партия.Сега стой и гледай,как ще бъдете засмукани и претопени.Накои от вас може и да останат в политиката,но повечето сте чао.Бушони,на Радев, това бяхте.

    Коментиран от #12

    10:54 30.04.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с тези? Тези драми са просто подготовка за президентските избори.

    10:55 30.04.2026

  • 11 Хмм

    2 0 Отговор
    коалицията я развалиха ДБ с алчността си за тлъсти заплати, с преференции изхвърлиха кандидатите на ПП, искаха да ги закрият и като партия

    11:02 30.04.2026

  • 12 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бита карта сте":

    те са във властт благодарение на Радев и пропиляха шанса си

    11:04 30.04.2026

