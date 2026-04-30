Денков: Не сме развалили коалицията, търсим нов подход

"„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ не са развалили коалицията, а търсят нов модел на политическо развитие след изборите", заяви Николай Денков пред БНТ. По думите му разделянето на парламентарни групи цели по-широко представителство и по-ефективна комуникация с различни избирателски аудитории, като същевременно формациите остават с общи цели и готовност за съвместни действия по ключови теми.

В началото на разговора Николай Денков категорично отрече тезата, че коалицията между двете формации е разпадната.

„Първо, ние не сме развалили коалицията. Това, за което се подготвяме е следващия период. Тези избори минаха, видяхме, че в тази формация, в този формат не успяхме да спечелим така както искахме да се случи, защото всяка една политическа формация иска да налага своя дневен ред в управлението на държавата и държавата да се развива според нейните приоритети, принципи, ценности. Това не се получи.“

Според него появата на нова политическа сила също е повлияла на резултатите и необходимостта от промяна.

„Видяхме, че една национална формация, макар и току-що образувана, успя да спечели убедително и това показва, че трябва да търсим нов подход, ако искаме да спечелим повече избиратели. Един от проблемите на формацията, която имахме досега, е, че непрекъснато имаше натиск тя да се оформи към дясно-център, даже се заговори от страна на нашата колегия от „Демократична България“ за това, че трябва да стане една партия. Ние смятаме, че този подход, тази посока, тя няма да доведе до различен резултат.“

Запитан дали формацията търси ляво позициониране, той отговори, че целта е по-широк електорален обхват.

„Това, което искаме, е двете формации, които имат много общи цели, но имат и различия в това как да бъдат постигнати тези цели, да могат да се развиват, търсейки по-широк спектър от избиратели. Очевидно е, че те са се насочили в дясно, ние стоим по-скоро в центъра. Има политики, които за нас са висок приоритет и които изискват по-голямо внимание от страна на социалните разходи. От друга страна, хората действително се интересуват изключително много от образование, от здравеопазване, как да ги направим така, че да се живее по-добре в България.“

По повод разделянето на парламентарни групи и възможните процедурни предимства в парламента, Денков коментира, че това не е водещ мотив.