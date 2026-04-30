54% от депутатите влизат в НС за първи път, почти всички са от „Прогресивна България”

Кой кой е в 52-рото Народно събрание? Какви професии имат новите депутати и колко от тях никога досега на са прекрачвали прага на парламента? Подробности разкриват в рубриката „Числата на седмицата” по Нова телевизия днес, когато за пръв път новите 240 народни представители прекрачват прага на 52-рия парламент.
57 дами ще има в новия парламент на България, което представлява една четвърт от всички депутати. На изборите на 19 април, те се пребориха за мястото си с други близо 1400 жени-кандидати. Конкуренцията между мъжете пък, беше още по-жестока. Там помежду си се състезаваха над 3300 души.
Икономист, юрист, предприемач и инженер са най-разпространените професии. Половината народни представители са такива. Сред останалите има 15 лекари, с различни специалности и доста бивши служители на държавната и общинска администрация. Впечатление правят не малкия брой бивши служители на МВР и военни. Има още капитан на пътнически самолет; капитан на кораб; бивша медицинска сестра, която сега работи като адвокат; хореограф; художник и футболен съдия.
Чисто нови депутати ще бъдат и едни от най-популярните български спортисти, всички те от групата на „Прогресивна България”. Това са многократния медалист от олимпийски игри по спортна гимнастика Йордан Йовчев; дългогодишния капитан на националния ни отбор по волейбол Владимир Николов; световния шампион по плуване Петър Стойчев; олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и световно признатия акробат, създател на „Нощ на звездите” в подкрепа на талантливи деца, Енчо Керязов.
Всъщност, рекорден брой народни представители за пръв път ще бъдат такива. 54% от тях никога не са били депутати, като почти всички те са представители на „Прогресивна България”.
Друг рекордьор, само че от обратната страна, е Джевдет Чакъров от ДПС. Зад гърба си той вече има 13 мандата и днес започва 14-и. Това го превръща в депутата с най-дълъг стаж. Честта да открие първото заседание ще има генерал-лейтенанта от резерва и експерт по национална сигурност Румен Миланов. Тъй като по традиция това прави най-възрастният измежду всички. Той е на 77 години и влиза в парламента като част от групата на „Прогресивна България”. С точно 54 години по-млада от него е Анна Бодакова от ПП-ДБ. Тя е на 23 и е един от най-младите депутати въобще някога прекрачвали прага на народното събрание.
Избирателните райони, чиито представители ще бъдат разпределени най-равномерно в парламента са Бургас и Стара Загора. Те изпращат там депутати от всички 5 партии и коалиции. А най-много депутати от една партия пък, този път изпраща Варна - 9 души от „Прогресивна България”. Нито един от общо 31 избирателни района в страната обаче, не е избрал депутати само от една партийна сила.
Какво да бъде разпределението на мандатите, определят от Централната избирателна комисия според настоящия брой на населението по места, като използват данни от НСИ. Така, най-много депутати изпращат гласоподавателите на следните райони: 23 избирателен район София – 19 души, следва Варна със 16 депутати, Бургас и 25 МИР-София излъчват по 14, а последния софийски район - 13.
Най-малко мандати - по 4, получават 1/3 от избирателните райони. Това са Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Разград, Силистра, Смолян, Търговище и Ямбол. Четирима се излъчват и от вота в чужбина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВЪВЕДЕ МАНДАТНОСТ ЗА ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ, КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИЦИ!
Няма как сред тях да не са влезли скрити лимонки включигтелно на Мутрата и Прасето а и на кой ли знае кой още.
Пътеводителя е ясен - волята на избирателите, които масовео подкрепиха фомацията без да познават дефакто 2/3 от избраните за депутати.
Лицата с истински политически капитал, добре познати от всички, и неведнъж изкавали се публично по медиите, заемайки политически позиции, трявба да са водещите.
Другите да гласуват и да не се разпищолват.
До коментар #3 от "Гост":Кото за начало Путин трябва да се пенсионира.
До коментар #4 от "Въй":За сметка на това юрист до юриста вълк до вълка!
До коментар #2 от "надарена кака":Аз само леко ще ги мръдна, и ще разбереш какво е 54 да ти влизат за първи път!
Новите са стройни, добре сложени, излъчващи някаква увереност, а тия с по 30-40 години сраснали се със НС- разплути, огромни коремища, дебели шии, освирепели и алчни погледи!
Това, през моите очи!
До коментар #5 от "Последния Софиянец":при пеера сите от герб
До коментар #3 от "Гост":Не може президента да е с мандат, а тия хрантутковци- до гроб.
Това е неестествено, както е неестествено в държава с 6 млн народ/ с децата/ да има 240 депутати!
Унгария -199???
От 240 на 80 и то не на постоянен орган, а само при свикване. Иначе - на работа!
Така беше едно време.
Никакви жилища . Да спат в хотели. Хем така ще се опзнаят физически по- добре!
До коментар #14 от "Юуп":Пак ще сте мизерници, злобари!
До коментар #18 от "Напълно съгласна!":Ти що мислиш, че 80 депутати са по-добре от 240? Дай аргументи.
Това е чалга поколението, тотално неграмотно!
До коментар #5 от "Последния Софиянец":партиите педофилите са ПП
До коментар #21 от "Ичш":да се досетиш ще ти дам малък пример най-простичкия 240-80= 160 милиона повече в хазната само от заплати! като сметнеш и излишните комисии в които членуват и нищо не правят като намалиш със 160 човека краденето на държавни пари и техните роднини можеби ще се получат едни 100 000 в повече в държавната хазна да не казвам че и тази сума даже е малка но нека толкова да ги предположим ! още да обяснявам ли?
Тоя път или ритаме менчето (сватбен обичай ) или ритаме ка мбаната.
,,Последний напън вече е настал" - както е казал Вазов.
