54% от депутатите влизат в НС за първи път, почти всички са от „Прогресивна България”

30 Април, 2026 08:05 1 131 27

Икономист, юрист, предприемач и инженер са най-разпространените професии сред новите народни представители

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кой кой е в 52-рото Народно събрание? Какви професии имат новите депутати и колко от тях никога досега на са прекрачвали прага на парламента? Подробности разкриват в рубриката „Числата на седмицата” по Нова телевизия днес, когато за пръв път новите 240 народни представители прекрачват прага на 52-рия парламент.

57 дами ще има в новия парламент на България, което представлява една четвърт от всички депутати. На изборите на 19 април, те се пребориха за мястото си с други близо 1400 жени-кандидати. Конкуренцията между мъжете пък, беше още по-жестока. Там помежду си се състезаваха над 3300 души.

Икономист, юрист, предприемач и инженер са най-разпространените професии. Половината народни представители са такива. Сред останалите има 15 лекари, с различни специалности и доста бивши служители на държавната и общинска администрация. Впечатление правят не малкия брой бивши служители на МВР и военни. Има още капитан на пътнически самолет; капитан на кораб; бивша медицинска сестра, която сега работи като адвокат; хореограф; художник и футболен съдия.

Чисто нови депутати ще бъдат и едни от най-популярните български спортисти, всички те от групата на „Прогресивна България”. Това са многократния медалист от олимпийски игри по спортна гимнастика Йордан Йовчев; дългогодишния капитан на националния ни отбор по волейбол Владимир Николов; световния шампион по плуване Петър Стойчев; олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова и световно признатия акробат, създател на „Нощ на звездите” в подкрепа на талантливи деца, Енчо Керязов.

Всъщност, рекорден брой народни представители за пръв път ще бъдат такива. 54% от тях никога не са били депутати, като почти всички те са представители на „Прогресивна България”.

Друг рекордьор, само че от обратната страна, е Джевдет Чакъров от ДПС. Зад гърба си той вече има 13 мандата и днес започва 14-и. Това го превръща в депутата с най-дълъг стаж. Честта да открие първото заседание ще има генерал-лейтенанта от резерва и експерт по национална сигурност Румен Миланов. Тъй като по традиция това прави най-възрастният измежду всички. Той е на 77 години и влиза в парламента като част от групата на „Прогресивна България”. С точно 54 години по-млада от него е Анна Бодакова от ПП-ДБ. Тя е на 23 и е един от най-младите депутати въобще някога прекрачвали прага на народното събрание.

Избирателните райони, чиито представители ще бъдат разпределени най-равномерно в парламента са Бургас и Стара Загора. Те изпращат там депутати от всички 5 партии и коалиции. А най-много депутати от една партия пък, този път изпраща Варна - 9 души от „Прогресивна България”. Нито един от общо 31 избирателни района в страната обаче, не е избрал депутати само от една партийна сила.

Какво да бъде разпределението на мандатите, определят от Централната избирателна комисия според настоящия брой на населението по места, като използват данни от НСИ. Така, най-много депутати изпращат гласоподавателите на следните райони: 23 избирателен район София – 19 души, следва Варна със 16 депутати, Бургас и 25 МИР-София излъчват по 14, а последния софийски район - 13.

Най-малко мандати - по 4, получават 1/3 от избирателните райони. Това са Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Разград, Силистра, Смолян, Търговище и Ямбол. Четирима се излъчват и от вота в чужбина.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    3 2 Отговор
    Първия път винаги боли.

    08:13 30.04.2026

  • 2 надарена кака

    3 2 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #11

    08:14 30.04.2026

  • 3 Гост

    14 0 Отговор
    С изключение на "Прогресивна България" "Народните представИтели" от другите партии са венчани за професията "депутат" и за тях сградата на парламента е втори дом, без който за тях живот няма!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ ВЪВЕДЕ МАНДАТНОСТ ЗА ДЕПУТАТИ, МИНИСТРИ, КМЕТОВЕ И СЪВЕТНИЦИ!

    Коментиран от #8, #18

    08:16 30.04.2026

  • 4 Въй

    12 0 Отговор
    Ако са стругари,ковачи,локомотивни машинисти или с други физически професии,депутати не могат да станат.

    Коментиран от #9

    08:19 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 един съвет

    4 0 Отговор
    При толкова много нови лица е нужен стегнат партиен контрол.
    Няма как сред тях да не са влезли скрити лимонки включигтелно на Мутрата и Прасето а и на кой ли знае кой още.

    Пътеводителя е ясен - волята на избирателите, които масовео подкрепиха фомацията без да познават дефакто 2/3 от избраните за депутати.
    Лицата с истински политически капитал, добре познати от всички, и неведнъж изкавали се публично по медиите, заемайки политически позиции, трявба да са водещите.
    Другите да гласуват и да не се разпищолват.

    08:20 30.04.2026

  • 7 Мислете му овчици

    6 2 Отговор
    Гладни млади вълци идват!!! Имат няколко месеца да се наядат, колкото други за 20 години.

    08:21 30.04.2026

  • 8 Аз СВО Победа

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Кото за начало Путин трябва да се пенсионира.

    08:22 30.04.2026

  • 9 Пам Пом

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Въй":

    За сметка на това юрист до юриста вълк до вълка!

    08:23 30.04.2026

  • 10 лоза

    1 1 Отговор
    Дупин ще се пенсионира през 2055-та г.

    08:24 30.04.2026

  • 11 Надарен батко

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Аз само леко ще ги мръдна, и ще разбереш какво е 54 да ти влизат за първи път!

    08:26 30.04.2026

  • 12 Пич

    7 3 Отговор
    Нови гладни кърлежи?

    08:27 30.04.2026

  • 13 Перо

    4 1 Отговор
    При 100% стара и нова селяния, превърнала се в градска селяндурия, нищо не може да се промени! НС се превърна в училище! Производството на селското стопанство спадна до нула, всичко е внос и дотирана от държавата скъпотия по магазините! И това правителство ще свърши като царското, пълен аналог!

    08:39 30.04.2026

  • 14 Юуп

    6 0 Отговор
    От днес спираме кранчето на зелю, трябва да изгоним и шорошистите и нпо тата им

    Коментиран от #20

    08:40 30.04.2026

  • 15 По щембетата ще ги познаете

    6 0 Отговор
    Гледах новите депутати.
    Новите са стройни, добре сложени, излъчващи някаква увереност, а тия с по 30-40 години сраснали се със НС- разплути, огромни коремища, дебели шии, освирепели и алчни погледи!
    Това, през моите очи!

    08:41 30.04.2026

  • 16 факт

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    при пеера сите от герб

    08:41 30.04.2026

  • 17 Тошев

    3 0 Отговор
    Няма значение какви професии са имали щом ги зарязват за да отидат в най- доходоносната сама гласуваща си вечно увеличение на заплатите ,бъркащи в няколко каци . На всичко отгоре те си продължават и предишната професия особено тези с възможност за частно , а то прелива с голямата фуния от държавното . Знаят много добре защо са си платили местата в парламента . 500 000 евро за един мандат чисто спестени в банката от редовната заплата. Останалото само може да се предполага ,но ако не направи милион за две години все едно не е бил там. Сметнете и останалата им издръжка и ще разберете колко струва един такъв на работещите бедняци за пре скъпите си натискания на копчето в полза на лидерски уж държавнически ,но всъщност чисто лобистки ,мракобесни и ограбващи остатъка народ решения. Прекалено много са тези всичките там . Много вредят доказано в годините с целите си фамилии които се уреждат покрай тях.

    08:46 30.04.2026

  • 18 Напълно съгласна!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Не може президента да е с мандат, а тия хрантутковци- до гроб.
    Това е неестествено, както е неестествено в държава с 6 млн народ/ с децата/ да има 240 депутати!
    Унгария -199???
    От 240 на 80 и то не на постоянен орган, а само при свикване. Иначе - на работа!
    Така беше едно време.
    Никакви жилища . Да спат в хотели. Хем така ще се опзнаят физически по- добре!

    Коментиран от #21

    08:48 30.04.2026

  • 19 Прогресивна България

    3 0 Отговор
    Времето на кражби от страна на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС свърши. Сега държавата е в ръцете на Генерал Румен Радев

    08:52 30.04.2026

  • 20 И без Сорос

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Юуп":

    Пак ще сте мизерници, злобари!

    08:54 30.04.2026

  • 21 Ичш

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Напълно съгласна!":

    Ти що мислиш, че 80 депутати са по-добре от 240? Дай аргументи.

    Коментиран от #26

    08:58 30.04.2026

  • 22 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Няма да гледаме противните шимпанзета от итн

    08:58 30.04.2026

  • 23 И още статистика

    1 2 Отговор
    60% са на възраст 40-45 години!
    Това е чалга поколението, тотално неграмотно!

    09:00 30.04.2026

  • 24 обърка малко

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    партиите педофилите са ПП

    09:01 30.04.2026

  • 25 Перо

    1 0 Отговор
    Цялата пара отива в свирката!

    09:02 30.04.2026

  • 26 понеже не ти достига мозъка

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ичш":

    да се досетиш ще ти дам малък пример най-простичкия 240-80= 160 милиона повече в хазната само от заплати! като сметнеш и излишните комисии в които членуват и нищо не правят като намалиш със 160 човека краденето на държавни пари и техните роднини можеби ще се получат едни 100 000 в повече в държавната хазна да не казвам че и тази сума даже е малка но нека толкова да ги предположим ! още да обяснявам ли?

    09:09 30.04.2026

  • 27 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    Айде , дано да е хаирлия !
    Тоя път или ритаме менчето (сватбен обичай ) или ритаме ка мбаната.
    ,,Последний напън вече е настал" - както е казал Вазов.

    09:12 30.04.2026

