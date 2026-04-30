Гюров: Очакваме новите управляващи да не се огънат

Очакваме новите управляващи да не се огънат. Очакваме да покажат, че това, което им гласува обществото като подкрепа, идва с огромни очаквания и те трябва да ги посрещнат. Следващото правителство ще има безпрецедентна подкрепа както в парламента, така и в президенството и в тази ситуация търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на първото заседание на новото Народно събрание.

Хората излязоха по улиците, но дори и сега те да са вкъщи, техните искания и очаквания към едно добро управление за страната остават същите. Хората искат управление без алчност, без арогантност, без самозабравяне, каза още той.

За последните два месеца служебното правителство направи много да покаже, че България работи по-добре без модела Борисов-Пеевски. Показа, че може да се работи смело и с гръбнак, че може да се работи с почтеност.

По думите на Гюров не са водени разговори с Румен Радев, за да може министри от служебното правителство да са част от редовен кабинет.

Според него, ако Георги Кандев остане главен секретар на МВР, това би било най-добрият знак, който може да се даде. Според Гюров е най-добре да се намерят правилните хора, да им се зададе правилната посока и подкрепа, за да си свършат работата.