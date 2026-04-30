Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Гюров: Очакваме новите управляващи да не се огънат

30 Април, 2026 10:51 515 16

  • андрей гюров-
  • правителство

Хората излязоха по улиците, но дори и сега те да са вкъщи, техните искания и очаквания към едно добро управление за страната остават същите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакваме новите управляващи да не се огънат. Очакваме да покажат, че това, което им гласува обществото като подкрепа, идва с огромни очаквания и те трябва да ги посрещнат. Следващото правителство ще има безпрецедентна подкрепа както в парламента, така и в президенството и в тази ситуация търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на първото заседание на новото Народно събрание.

Хората излязоха по улиците, но дори и сега те да са вкъщи, техните искания и очаквания към едно добро управление за страната остават същите. Хората искат управление без алчност, без арогантност, без самозабравяне, каза още той.

За последните два месеца служебното правителство направи много да покаже, че България работи по-добре без модела Борисов-Пеевски. Показа, че може да се работи смело и с гръбнак, че може да се работи с почтеност.

По думите на Гюров не са водени разговори с Румен Радев, за да може министри от служебното правителство да са част от редовен кабинет.

Според него, ако Георги Кандев остане главен секретар на МВР, това би било най-добрият знак, който може да се даде. Според Гюров е най-добре да се намерят правилните хора, да им се зададе правилната посока и подкрепа, за да си свършат работата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    13 7 Отговор
    Гюро, скривай се вече бе.

    10:55 30.04.2026

  • 2 Сто

    2 6 Отговор
    Сто процента машини Сто процента негласуващи

    10:55 30.04.2026

  • 3 Абе да бе

    6 6 Отговор
    Арогантен ПеПерасляк.

    10:56 30.04.2026

  • 4 Като

    3 0 Отговор
    се огънат, народа ще ги.... оПъне.

    10:56 30.04.2026

  • 5 Трол

    2 10 Отговор
    Руските агенти са на всяка крачка и ще се опитат да им влиияят.

    10:57 30.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 10 Отговор
    Вчера Гюров отпусна 60 млн лв за гориво за американските самолети на летище София да убиват деца в Иран.

    10:57 30.04.2026

  • 7 жфдгжгегбб

    7 2 Отговор
    Те вече са огънати , ти също си Гюроколкото и да се правите на независими

    10:58 30.04.2026

  • 8 ТОЯ ПА ТОЯ

    9 2 Отговор
    ТЪПИЯ ФЕН НА ЗЕЛЕНСКИ СЕ Е ЗАБЛУДИЛ ,ЧЕ УМЕН И ЗНАЧИМ. ПАЛЯЧО

    10:58 30.04.2026

  • 9 Не очаквай нищо ,

    2 1 Отговор
    за да не се разочароваш !

    11:01 30.04.2026

  • 10 Абе момче по огънати

    9 2 Отговор
    и сгънати от вас соросоидните подлоги досега не сме имали.Изкърти глупомера.

    11:01 30.04.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор
    За да влезнат в парламента ППДБ смениха всички шефове в МВР, а сега главният секретар да не се сменя. Радев за толкова глупав ли го мислиш, бе? Нали идват избори за президент и лама Гюров ще го издигат Петроханците.

    11:02 30.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Гюру от позицията на къв се обажда?
    Може да е всякакъв ама Добрев си го каза - тия довлякоха едни 7% официална инфлация, което в превод е 70% реална!

    11:03 30.04.2026

  • 13 Копринките

    2 0 Отговор
    вече са се "огънали", сега ще се отплащат

    11:04 30.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не ви

    1 1 Отговор
    стига акъла, за да осъзнаете, че мунчите не ви броят за живи, не им пука за вас. Тъпи, тъпи, тъпи

    11:07 30.04.2026

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Аре пали на към скъпата ти Украйна, и да не забравиш сбръчканото Наде и памперса Запрянов!!!

    11:09 30.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове