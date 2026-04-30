Нови автобусни линии ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото от 15 септември

Новата организация на транспорта е резултат от анализ на потребностите от обслужване в района, които идентифицират липсата на директни връзки между населените места, затруднен достъп до метростанция „Искърско шосе“ и линии, които не осигуряват предвидимо придвижване като основен проблем.

Кои са новите линии и как ще се движат

С приетите промени се разкриват три нови автобусни линии.

-Линия №188 ще свързва Автостанция „Изток“ с кв. Враждебна, Бусманци, Казичене, Кривина и Герман и ще осигурява вътрешната свързаност между населените места – нещо, което досега практически липсваше.

-Линии №191 и №192 ще осигуряват директен достъп до метростанция „Искърско шосе“, съответно от Казичене и Бусманци и Столичната община въвежда нова транспортна схема за югоизточните райони на София, с която за първи път се създава редовна автобусна връзка за с. Кривина и се подобрява достъпът до метрото за Казичене, Бусманци и Герман. Промените, предложени от зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев със съвносители районните кметове на „Искър“ и „Панчарево“, бяха одобрени от Столичния общински съвет на днешното му заседание.

-“В момента децата от Кривина изминават всеки ден близо 3 километра до училище в съседното Казичене пеша или с кола, ако родителите могат да помогнат. Редовна линия няма. С новата схема създаваме директна автобусна връзка и достъп до метрото. Това означава по-сигурен път до училище и по-малко зависимост от личен автомобил“, каза кметът на София Васил Терзиев.

-от Кривина, като съкращават времето за придвижване и намаляват нуждата от прекачвания.

Паралелно с това се правят и промени в съществуващи маршрути, така че новите и старите линии да работят в синхрон като част от една обща транспортна мрежа, а не решения на парче.

До момента придвижването в района е обусловено от дълги пешеходни разстояния или зависимост от личен автомобил. Това на практика ограничава достъпа до училище, работа и услуги, особено за по-уязвими групи като ученици и възрастни хора. С новата схема се въвеждат вътрешните връзки, които се поемат от линия №188, а достъпът до метрото се осигурява от линии №191 и №192. Практически това означава по-кратки и по-предвидими пътувания, по-малко прекачвания и алтернатива на използването на автомобил, което има пряк ефект както върху времето за придвижване на хората, така и върху натоварването на уличната мрежа.

Най-съществената промяна е за жителите на Кривина, където за първи път се създава редовен обществен транспорт и възможност за редовна връзка с останалата част на града. В по-широк план новата организация подобрява свързаността в югоизточните части на града.

Съгласно приетото решение, новите линии №191 и №192 ще започнат да се движат не по-късно от 15 септември 2026 г., а останалите промени ще бъдат въведени поетапно след необходимата организационна подготовка.

На същото заседание беше приет и допълващ доклад за разкриване на нови и промяна на съществуващи автобусни и тролейбусни линии, който е част от по-широката политика на Столична община за подобряване на транспортната свързаност в града.

Част от по-широка политика за транспорт и свързаност

Всички тези предложения са част от последователна политика на кмета Терзиев и заместник-кмета Чаушев за развитие на градския транспорт в София. Тя включва разширяване на метрото, удължаване и оптимизация на автобусни и тролейбусни линии и подобряване на връзките между различните видове транспорт.

Подходът е насочен към това транспортът да не се разглежда на парче, а като цялоста мрежа, която да осигурява свързаност и достъп до възможности за образование, работа и услуги, независимо в коя част на града живеят хората.