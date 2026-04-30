Новини
България »
Велико Търново »
Катастрофа с жертва затвори пътя Велико Търново - Русе
  Тема: Войната на пътя

30 Април, 2026 18:46 807 5

  • катастрофа-
  • път-
  • велико търново-
  • русе

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между лек автомобил и бус затвори главния път Велико Търново – Русе. Инцидентът е станал в отсечката между селата Самоводене и Поликраище, каза Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, цитирана от Фокус.

"По първоначална информация има един загинал“, допълни Христова.

На мястото има екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Извършва се оглед.

Пътят е блокиран, а обходният маршрут е през село Ресен.

От Областна дирекция на МВР – Велико Търново апелират шофьорите да са изключително внимателни. Полицейското присъствие в региона е засилено, заради предстоящите почивни дни.

Настилките навсякъде са мокри и хлъзгави, като на много места вали дъжд.


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    5 2 Отговор
    Редбул дава крила

    18:48 30.04.2026

  • 2 Шопа с бараката

    6 1 Отговор
    Ако напишете статия ,че в определен ден няма жертва на пътя ,може да се възприеме и като сензация.

    18:49 30.04.2026

  • 3 Жителите бей рут

    3 2 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    18:52 30.04.2026

  • 4 Минчо

    0 0 Отговор
    Основна причина е превишена скорост.Всички го веждаме как някои карат като на състезание.Затова са нужни свирепи глоби за превишаване на скоростта.В порядъка на 2-3-5 хиляди евро и плащани веднага.Ако няма пари разпродажба на имущество от бирниците.Тази война по пътищата трябва да спре.Човек да го е страх да излезе на пътя.Убитите на гробищата,но стотици остава инвалиди.Пречупени съдби.Разбити семейства.И мъка,мъка и надежда да видим бялата лястовица от разказа на Йовков.

    Коментиран от #5

    19:26 30.04.2026

  • 5 Дано да не поевтинеят самолетите

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Минчо":

    Ще се качи куцо и кьорво самолет да кара като колите !

    19:35 30.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове