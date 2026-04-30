Катастрофа с жертва затвори пътя Велико Търново - Русе

Катастрофа между лек автомобил и бус затвори главния път Велико Търново – Русе. Инцидентът е станал в отсечката между селата Самоводене и Поликраище, каза Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, цитирана от Фокус.
"По първоначална информация има един загинал“, допълни Христова.
На мястото има екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Извършва се оглед.
Пътят е блокиран, а обходният маршрут е през село Ресен.
От Областна дирекция на МВР – Велико Търново апелират шофьорите да са изключително внимателни. Полицейското присъствие в региона е засилено, заради предстоящите почивни дни.
Настилките навсякъде са мокри и хлъзгави, като на много места вали дъжд.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
