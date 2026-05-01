Новини
България »
Костадин Костадинов сподели какво е различното в новия парламент

1 Май, 2026 09:07 1 213 48

  • костадин костадинов-
  • политика-
  • българия-
  • парламент-
  • коментар

„Ако да казваш истината в парламента означава да си остър – тогава да, ще бъдем такива", заяви лидерът на „Възраждане“

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В първите дни на работа на 52-рото Народно събрание лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов очерта ясна линия на поведение – критична към управляващото мнозинство и насочена към, по думите му, „казване на истината“ за състоянието на страната.

„Ако да казваш истината в парламента означава да си остър – тогава да, ще бъдем такива", пише Нова телевизия.

По-различен парламент, но със същите проблеми

Според Костадинов настоящият парламент се отличава с по-ясна политическа конфигурация: „Има за първи път от 1997 година пълно надмощие на една политическа сила, по-малко партии и ясна политическа отговорност.“

Той отбелязва и промяна в атмосферата:

„Хубавото на този парламент е, че липсват фигурите, които принизяваха институцията с непристойно поведение.“

Въпреки това предупреждава, че партията му няма да се впише в търсения „добър тон“ на всяка цена: „Ако това да показваш недъзите на обществото означава да бъдеш лошото момче – така да бъде.“

„Възраждане“ като „будна съвест“ в парламента

Костадинов подчерта ролята на формацията си: „ Ние сме призвани да бъдем будната съвест в един парламент, в който всички говорят едно и също.“

И допълва, че основната им цел е да представят реалната картина в страната:

„Демографската катастрофа, инфлацията, ръстът на цените, състоянието на образованието и сигурността – всичко това е точно така, както го казваме.“

Критика към енергийната зависимост

Сериозен акцент в изказването беше поставен върху енергийната политика:

„Изцяло сме зависими в момента от доставките на втечнен газ от САЩ.“ По думите му реална диверсификация липсва: „Имаме възможност да избираме между скъп газ и скъп газ от един и същи доставчик.“

Санкциите срещу Русия – „трябва да отпаднат“, според Костадинов. „Искаме отпадане на санкциите срещу Русия, за да има реална диверсификация.“

Той уточни, че според него изборът трябва да бъде икономически обоснован: „Ако руският газ е по-скъп – купуваме друг. Но в момента нямаме избор.“

Въпросът за суверенитета и ЕС

Лидерът на „Възраждане“ постави и по-широк политически въпрос: „Ако върховенството на европейското право е над националното, тогава защо ни е национален парламент?“ И добави: „Ако попитаме българите дали искат решенията да се вземат в Брюксел, не вярвам мнозинството да каже „да“.“

Законодателни инициативи още в първия ден От партията са внесли няколко конкретни предложения: „Вчера внесохме няколко решения в парламента – прекратяване на договора с Украйна, оттегляне на гаранции по заем, промени в закона за НСО и правила за избор на ВСС.“

Костадинов подчерта, че действията са по-важни от думите: „Едно е да говориш, друго е да го направиш.“

Критика към темпото на управление

По отношение на формирането на правителство той беше категоричен: „Не се случват добри темпове. Трябваше досега да има правителство.“ И допълни: „Трябваше да видим първите законодателни актове на новото мнозинство.“

Сред ключовите предложения на „Възраждане“ са: „Отпадане на санкциите срещу Русия, за да имаме евтин нефт и газ.“ И: „Връщане на българския лев.“

Според него цената на руския петрол може да бъде с 20–30%, дори 40% по-ниска.

В заключение Костадин Костадинов подчерта:

„Големият въпрос пред държавата е какви реални действия ще бъдат предприети.“ И даде заявка, че партията му ще продължи да настоява за своите политики, независимо от позицията си в парламента.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    17 11 Отговор
    Костя Максудата е най големия лъжец, заедно със създателя си боко тиквата

    Коментиран от #16, #43

    09:10 01.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 7 Отговор
    отде ви намират бе...от Туапсе ли..

    09:12 01.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Даниел

    12 11 Отговор
    Копейка,ти си ъпгрейдната версия на Сидеров,но и така за пет пари работа не си свършил за хората!

    Коментиран от #7, #33

    09:14 01.05.2026

  • 5 Боко праните гащи

    7 3 Отговор
    Белата Златка ||| пак у парламента

    09:16 01.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ВЕЧЕ ИМА КОНСТИТУЦИОННО МНОЗИНСТВО ЗА СМЯНА НА ВСС
    ...ПОНЕ ПБ, ПП ДБ И ВЪЗРАЖДАНЕ КАЗАХА ЧЕ ЩЕ ИСКАТ НОВ ВСС И НОВИ ПРАВИЛА :)
    ......
    ДАЙТЕ ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ НАКЪДЕ :)

    09:17 01.05.2026

  • 7 Змеевски

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Само аз върша работа за Хората ,а Костя е на каишка при мен

    09:18 01.05.2026

  • 8 Човече спри се

    5 7 Отговор
    критика според теб е само да се говори. Като критикуваш, дай по добър вариант.

    09:18 01.05.2026

  • 9 Възрожденче кретенче

    12 7 Отговор
    КОЦКА, следващите избори ша гледаш парламента отвънка

    Коментиран от #21

    09:19 01.05.2026

  • 10 Костадинов

    9 7 Отговор
    Дано се задържи по дълго този парламент ,че в друг едва ли ще вляза

    09:19 01.05.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    КОЦЕТО Е ВАРИАНТ "Б" АКО
    РАДЕВ СЕ ПРОВАЛИ
    ....
    ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ВАРИАНТИ:)

    09:22 01.05.2026

  • 12 ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА

    10 5 Отговор
    КОПЕЙКАТА СИ ПОСТРОИ ПАЛАТ НА МОРЕТО СЪС ПАРТИЙНИТЕ СУБСИДИЙ,СЕГА СТРОИ И НА СИНА СИ.ЗАГРИЖЕН Е МНОГО ЗА ХОРАТА СЪЩО КАТО ШИШИ

    Коментиран от #36

    09:24 01.05.2026

  • 13 Въй

    2 5 Отговор
    По-различен парламентът е,че е като зоологическа градина-в него има куче-депутатче. Очаква се и депутат-слон! Трябва да се правим на западняци.Да сме ненормалници!

    09:25 01.05.2026

  • 14 Сигналът ти е приет

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "сигнал до редакцията":

    От Арменският поп! Навсякъде ви се привиждат ,, руснаци и руско влияние",а колко години , 🦜🦜🦜ствате по ,, националните" евроатлантическите ,, сводки?

    09:25 01.05.2026

  • 15 Какво

    7 5 Отговор
    става с референдума за излизане от еврозоната? Радев обеща да свика референдум а Възраждане ще го подкрепи. Това трябва да е първата стъпка за да се спре инфлацията!

    Коментиран от #28, #46

    09:25 01.05.2026

  • 16 Мухахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Съгласен съм с теб

    09:26 01.05.2026

  • 17 сигнал 2

    3 8 Отговор
    За елиминиране на коментари от реални потребители-хора, руското ИИ от фермата с многото
    СИМ-карти използва опцията "Докладвай нередност" за многократно "докладване"
    на неудобен за руската пропаганда коментар и автоматичният филтър на редакцията го изтрива,
    даже когато коментарът отговаря на всички изисквания.
    Така във форума остават само долнопробни про-руски коментари, което не е редно.

    Коментиран от #19, #30, #38, #39, #41

    09:26 01.05.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    6 5 Отговор
    Тоя неваксиниралият се ваксиран, агитиращ за лева, но прегърнал еврото, радетел за правилното използване на субсидиите, но ги обсебващ за лични строежи .... Тоя, говорещ за независимуст , но с огромното желание за руски диктат...
    Тоя команчи, но във фантазиите си за по-българин от всички българи...
    Тая гНюс, тая гн@да, това нищ@жество пак ли ще плюе и хр@чи в микрофона на БЪЛГАРСКИЯ Парламент ???

    Коментиран от #26

    09:26 01.05.2026

  • 19 си дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "сигнал 2":

    Хахаха. Вече ти изтриха първия сигнал.

    09:26 01.05.2026

  • 20 Бега от тука бе

    4 5 Отговор
    Абе бега от тука бе!

    09:27 01.05.2026

  • 21 Дръта чанта

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Възрожденче кретенче":

    И на тези избори трябваше да е вън

    09:27 01.05.2026

  • 22 9ти септември

    4 6 Отговор
    Костя балалайката

    09:28 01.05.2026

  • 23 Продукт на западните служби

    5 2 Отговор
    Куче, което лае, не хапе!

    09:29 01.05.2026

  • 24 Възраждане напред

    4 2 Отговор
    Радев ще има доста работа да свърши и трябва да излезе от опиянението. Чака го ревизия и демонтаж на олигархия и мафия. Възраждане ще държат на къса каишка алабалата на президентската прогресивна партия. Скоро ще видим кои се излъгаха и дефакто ще са излъгани от Радевото електорално ветрило.

    09:29 01.05.2026

  • 25 Герги

    2 5 Отговор
    Хубавото на този парламент е, че липсват фигурите, които принизяваха институцията с непристойно поведение.“...кой го казва...НС щеше да бъде по хубаво място без Вас...но ще дойде време....и там,при Атака....

    09:29 01.05.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "АГАТ а Кристи":

    Сори.
    ... "независимост"...

    09:29 01.05.2026

  • 27 Психиатър

    3 5 Отговор
    Този е за лекуване

    09:30 01.05.2026

  • 28 Бутача

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Какво":

    ТОВАРИМЕ ВИ НА ШЛЕПОВЕТЕ И ЗАМИНАВАТЕ ХРАНА ЗА РИБИТЕ

    09:30 01.05.2026

  • 29 авантгард

    6 4 Отговор
    Гледал съм откриването на всички български парламенти от 1990.
    Речта на Костадинов е най-смислената, най-полезната за България от всички досега.
    Той говори на българите и само българи биха го разбрали.

    09:31 01.05.2026

  • 30 Купейка

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "сигнал 2":

    Е подавай сигнали ве ти какво искаш само обратни и ивреи ли да коментират

    09:31 01.05.2026

  • 31 Сега да не вземеш да се разревеш

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "сигнал до редакцията":

    Апропо , благодарим за пояснението. И тези които не знаеха , вече знаят какво да правят -))

    09:32 01.05.2026

  • 32 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Къв е тоя 4 процентния?

    09:33 01.05.2026

  • 33 Мухахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Тоз не е купейка де да беше по еврофондове си пада

    09:33 01.05.2026

  • 34 ХЪ ХЪ ЪЪ

    5 2 Отговор
    Истината по руски тертип представена, копейките реват че парламента бил пълен с чужди агенти ама май са само 12 руски агента.

    09:35 01.05.2026

  • 35 от приказки файда няма

    1 3 Отговор
    не ни интересуват мненията на тоя и оня искаме резултати различни от досегашните!!!

    09:35 01.05.2026

  • 36 Само да кажа

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА":

    Не обиждай копейките този по евро си пада

    09:35 01.05.2026

  • 37 Майора

    3 1 Отговор
    Краят ти настъпва бавно и неумолимо колкото и да се пънеш! Всичко започна с приемането на България в ЕС и НАТО и приключи Партията ти с влизане в Еврозоната! И спри да шикалкавиш , въпреки че бяхме на времето с Русия , получавахме най скъпият нефт и газ от тях!Така че ако не ти харесва , върни субсидиите от ЕС и отивай при Путин , той те чака!

    09:36 01.05.2026

  • 38 Мерси за инструкциите

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "сигнал 2":

    Ще се възползваме

    09:36 01.05.2026

  • 39 тези сигнали

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "сигнал 2":

    от отвъдното ли ти ги пращат или извън земните?

    09:37 01.05.2026

  • 40 Коя

    2 0 Отговор
    "истина" казваш , бе ? Твоята !

    09:37 01.05.2026

  • 41 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "сигнал 2":

    Психарска подозрителност?Как се казваше по медицински,ще ми напомниш ли диагнозата си,бе момче?От кое коляно на Кириак Стефчов ти е рода?На Данчо ментата или на Шиши?Или на оная бабушкера Михайлова,дето все се кипри в ДПС?( Да ме извинят редовите депесари,става дума за шепа български ренегати).

    09:38 01.05.2026

  • 42 нннн

    0 0 Отговор
    ,, - Лудите, лудите - те да са живи!..."/,,Под игото" И. Вазов/

    09:39 01.05.2026

  • 43 Каква лъжа само!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Единственото, по което си приличат с Тиквуна, е прекомерното его.
    Иначе са на два противоположни полюса.
    Коцето е проект на Радев. И двамата не се усмихват и са вечно напрегнати от директивите на Кремъл.

    09:39 01.05.2026

  • 44 В аромата от гозбите

    0 0 Отговор
    ще да е различното за друго не вервам 😀

    09:41 01.05.2026

  • 45 Дааа

    0 0 Отговор
    Сцепена копейчица.

    09:42 01.05.2026

  • 46 Забравяш, че двамата са популисти

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Какво":

    Популистите обещават до безкрай, каквото искаш да чуеш, докато ги избереш. Дотам.
    Голям си наивник!

    09:42 01.05.2026

  • 47 реалист

    0 0 Отговор
    Абсолютно безполезни .Не запазиха лева , гласуваха винаги както гласува ДПС .Единствения плюс на тази партия е , че Костадинов вдигна две къщи в Тюленово

    09:43 01.05.2026

  • 48 МИТРОФАНА

    0 0 Отговор
    КОСТЯ ЗАЩО ВЕНЦИ СИНИ ?

    09:44 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове