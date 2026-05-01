Костадин Костадинов сподели какво е различното в новия парламент

В първите дни на работа на 52-рото Народно събрание лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов очерта ясна линия на поведение – критична към управляващото мнозинство и насочена към, по думите му, „казване на истината“ за състоянието на страната.

„Ако да казваш истината в парламента означава да си остър – тогава да, ще бъдем такива", пише Нова телевизия.

По-различен парламент, но със същите проблеми

Според Костадинов настоящият парламент се отличава с по-ясна политическа конфигурация: „Има за първи път от 1997 година пълно надмощие на една политическа сила, по-малко партии и ясна политическа отговорност.“

Той отбелязва и промяна в атмосферата:

„Хубавото на този парламент е, че липсват фигурите, които принизяваха институцията с непристойно поведение.“

Въпреки това предупреждава, че партията му няма да се впише в търсения „добър тон“ на всяка цена: „Ако това да показваш недъзите на обществото означава да бъдеш лошото момче – така да бъде.“

„Възраждане“ като „будна съвест“ в парламента

Костадинов подчерта ролята на формацията си: „ Ние сме призвани да бъдем будната съвест в един парламент, в който всички говорят едно и също.“

И допълва, че основната им цел е да представят реалната картина в страната:

„Демографската катастрофа, инфлацията, ръстът на цените, състоянието на образованието и сигурността – всичко това е точно така, както го казваме.“

Критика към енергийната зависимост

Сериозен акцент в изказването беше поставен върху енергийната политика:

„Изцяло сме зависими в момента от доставките на втечнен газ от САЩ.“ По думите му реална диверсификация липсва: „Имаме възможност да избираме между скъп газ и скъп газ от един и същи доставчик.“

Санкциите срещу Русия – „трябва да отпаднат“, според Костадинов. „Искаме отпадане на санкциите срещу Русия, за да има реална диверсификация.“

Той уточни, че според него изборът трябва да бъде икономически обоснован: „Ако руският газ е по-скъп – купуваме друг. Но в момента нямаме избор.“

Въпросът за суверенитета и ЕС

Лидерът на „Възраждане“ постави и по-широк политически въпрос: „Ако върховенството на европейското право е над националното, тогава защо ни е национален парламент?“ И добави: „Ако попитаме българите дали искат решенията да се вземат в Брюксел, не вярвам мнозинството да каже „да“.“

Законодателни инициативи още в първия ден От партията са внесли няколко конкретни предложения: „Вчера внесохме няколко решения в парламента – прекратяване на договора с Украйна, оттегляне на гаранции по заем, промени в закона за НСО и правила за избор на ВСС.“

Костадинов подчерта, че действията са по-важни от думите: „Едно е да говориш, друго е да го направиш.“

Критика към темпото на управление

По отношение на формирането на правителство той беше категоричен: „Не се случват добри темпове. Трябваше досега да има правителство.“ И допълни: „Трябваше да видим първите законодателни актове на новото мнозинство.“

Сред ключовите предложения на „Възраждане“ са: „Отпадане на санкциите срещу Русия, за да имаме евтин нефт и газ.“ И: „Връщане на българския лев.“

Според него цената на руския петрол може да бъде с 20–30%, дори 40% по-ниска.

В заключение Костадин Костадинов подчерта:

„Големият въпрос пред държавата е какви реални действия ще бъдат предприети.“ И даде заявка, че партията му ще продължи да настоява за своите политики, независимо от позицията си в парламента.