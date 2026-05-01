Костадин Костадинов сподели какво е различното в новия парламент

В първите дни на работа на 52-рото Народно събрание лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов очерта ясна линия на поведение – критична към управляващото мнозинство и насочена към, по думите му, „казване на истината“ за състоянието на страната.
„Ако да казваш истината в парламента означава да си остър – тогава да, ще бъдем такива", пише Нова телевизия.
По-различен парламент, но със същите проблеми
Според Костадинов настоящият парламент се отличава с по-ясна политическа конфигурация: „Има за първи път от 1997 година пълно надмощие на една политическа сила, по-малко партии и ясна политическа отговорност.“
Той отбелязва и промяна в атмосферата:
„Хубавото на този парламент е, че липсват фигурите, които принизяваха институцията с непристойно поведение.“
Въпреки това предупреждава, че партията му няма да се впише в търсения „добър тон“ на всяка цена: „Ако това да показваш недъзите на обществото означава да бъдеш лошото момче – така да бъде.“
„Възраждане“ като „будна съвест“ в парламента
Костадинов подчерта ролята на формацията си: „ Ние сме призвани да бъдем будната съвест в един парламент, в който всички говорят едно и също.“
И допълва, че основната им цел е да представят реалната картина в страната:
„Демографската катастрофа, инфлацията, ръстът на цените, състоянието на образованието и сигурността – всичко това е точно така, както го казваме.“
Критика към енергийната зависимост
Сериозен акцент в изказването беше поставен върху енергийната политика:
„Изцяло сме зависими в момента от доставките на втечнен газ от САЩ.“ По думите му реална диверсификация липсва: „Имаме възможност да избираме между скъп газ и скъп газ от един и същи доставчик.“
Санкциите срещу Русия – „трябва да отпаднат“, според Костадинов. „Искаме отпадане на санкциите срещу Русия, за да има реална диверсификация.“
Той уточни, че според него изборът трябва да бъде икономически обоснован: „Ако руският газ е по-скъп – купуваме друг. Но в момента нямаме избор.“
Въпросът за суверенитета и ЕС
Лидерът на „Възраждане“ постави и по-широк политически въпрос: „Ако върховенството на европейското право е над националното, тогава защо ни е национален парламент?“ И добави: „Ако попитаме българите дали искат решенията да се вземат в Брюксел, не вярвам мнозинството да каже „да“.“
Законодателни инициативи още в първия ден От партията са внесли няколко конкретни предложения: „Вчера внесохме няколко решения в парламента – прекратяване на договора с Украйна, оттегляне на гаранции по заем, промени в закона за НСО и правила за избор на ВСС.“
Костадинов подчерта, че действията са по-важни от думите: „Едно е да говориш, друго е да го направиш.“
Критика към темпото на управление
По отношение на формирането на правителство той беше категоричен: „Не се случват добри темпове. Трябваше досега да има правителство.“ И допълни: „Трябваше да видим първите законодателни актове на новото мнозинство.“
Сред ключовите предложения на „Възраждане“ са: „Отпадане на санкциите срещу Русия, за да имаме евтин нефт и газ.“ И: „Връщане на българския лев.“
Според него цената на руския петрол може да бъде с 20–30%, дори 40% по-ниска.
В заключение Костадин Костадинов подчерта:
„Големият въпрос пред държавата е какви реални действия ще бъдат предприети.“ И даде заявка, че партията му ще продължи да настоява за своите политики, независимо от позицията си в парламента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Коментиран от #16, #43
09:10 01.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:12 01.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Даниел
Коментиран от #7, #33
09:14 01.05.2026
5 Боко праните гащи
09:16 01.05.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...ПОНЕ ПБ, ПП ДБ И ВЪЗРАЖДАНЕ КАЗАХА ЧЕ ЩЕ ИСКАТ НОВ ВСС И НОВИ ПРАВИЛА :)
......
ДАЙТЕ ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ НАКЪДЕ :)
09:17 01.05.2026
7 Змеевски
До коментар #4 от "Даниел":Само аз върша работа за Хората ,а Костя е на каишка при мен
09:18 01.05.2026
8 Човече спри се
09:18 01.05.2026
9 Възрожденче кретенче
Коментиран от #21
09:19 01.05.2026
10 Костадинов
09:19 01.05.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РАДЕВ СЕ ПРОВАЛИ
....
ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ВАРИАНТИ:)
09:22 01.05.2026
12 ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА
Коментиран от #36
09:24 01.05.2026
13 Въй
09:25 01.05.2026
14 Сигналът ти е приет
До коментар #3 от "сигнал до редакцията":От Арменският поп! Навсякъде ви се привиждат ,, руснаци и руско влияние",а колко години , 🦜🦜🦜ствате по ,, националните" евроатлантическите ,, сводки?
09:25 01.05.2026
15 Какво
Коментиран от #28, #46
09:25 01.05.2026
16 Мухахаха
До коментар #1 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Съгласен съм с теб
09:26 01.05.2026
17 сигнал 2
СИМ-карти използва опцията "Докладвай нередност" за многократно "докладване"
на неудобен за руската пропаганда коментар и автоматичният филтър на редакцията го изтрива,
даже когато коментарът отговаря на всички изисквания.
Така във форума остават само долнопробни про-руски коментари, което не е редно.
Коментиран от #19, #30, #38, #39, #41
09:26 01.05.2026
18 АГАТ а Кристи
Тоя команчи, но във фантазиите си за по-българин от всички българи...
Тая гНюс, тая гн@да, това нищ@жество пак ли ще плюе и хр@чи в микрофона на БЪЛГАРСКИЯ Парламент ???
Коментиран от #26
09:26 01.05.2026
19 си дзън
До коментар #17 от "сигнал 2":Хахаха. Вече ти изтриха първия сигнал.
09:26 01.05.2026
20 Бега от тука бе
09:27 01.05.2026
21 Дръта чанта
До коментар #9 от "Възрожденче кретенче":И на тези избори трябваше да е вън
09:27 01.05.2026
22 9ти септември
09:28 01.05.2026
23 Продукт на западните служби
09:29 01.05.2026
24 Възраждане напред
09:29 01.05.2026
25 Герги
09:29 01.05.2026
26 АГАТ а Кристи
До коментар #18 от "АГАТ а Кристи":Сори.
... "независимост"...
09:29 01.05.2026
27 Психиатър
09:30 01.05.2026
28 Бутача
До коментар #15 от "Какво":ТОВАРИМЕ ВИ НА ШЛЕПОВЕТЕ И ЗАМИНАВАТЕ ХРАНА ЗА РИБИТЕ
09:30 01.05.2026
29 авантгард
Речта на Костадинов е най-смислената, най-полезната за България от всички досега.
Той говори на българите и само българи биха го разбрали.
09:31 01.05.2026
30 Купейка
До коментар #17 от "сигнал 2":Е подавай сигнали ве ти какво искаш само обратни и ивреи ли да коментират
09:31 01.05.2026
31 Сега да не вземеш да се разревеш
До коментар #3 от "сигнал до редакцията":Апропо , благодарим за пояснението. И тези които не знаеха , вече знаят какво да правят -))
09:32 01.05.2026
32 Хахахаха
09:33 01.05.2026
33 Мухахаха
До коментар #4 от "Даниел":Тоз не е купейка де да беше по еврофондове си пада
09:33 01.05.2026
34 ХЪ ХЪ ЪЪ
09:35 01.05.2026
35 от приказки файда няма
09:35 01.05.2026
36 Само да кажа
До коментар #12 от "ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА":Не обиждай копейките този по евро си пада
09:35 01.05.2026
37 Майора
09:36 01.05.2026
38 Мерси за инструкциите
До коментар #17 от "сигнал 2":Ще се възползваме
09:36 01.05.2026
39 тези сигнали
До коментар #17 от "сигнал 2":от отвъдното ли ти ги пращат или извън земните?
09:37 01.05.2026
40 Коя
09:37 01.05.2026
41 Моряка
До коментар #17 от "сигнал 2":Психарска подозрителност?Как се казваше по медицински,ще ми напомниш ли диагнозата си,бе момче?От кое коляно на Кириак Стефчов ти е рода?На Данчо ментата или на Шиши?Или на оная бабушкера Михайлова,дето все се кипри в ДПС?( Да ме извинят редовите депесари,става дума за шепа български ренегати).
09:38 01.05.2026
42 нннн
09:39 01.05.2026
43 Каква лъжа само!
До коментар #1 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Единственото, по което си приличат с Тиквуна, е прекомерното его.
Иначе са на два противоположни полюса.
Коцето е проект на Радев. И двамата не се усмихват и са вечно напрегнати от директивите на Кремъл.
09:39 01.05.2026
44 В аромата от гозбите
09:41 01.05.2026
45 Дааа
09:42 01.05.2026
46 Забравяш, че двамата са популисти
До коментар #15 от "Какво":Популистите обещават до безкрай, каквото искаш да чуеш, докато ги избереш. Дотам.
Голям си наивник!
09:42 01.05.2026
47 реалист
09:43 01.05.2026
48 МИТРОФАНА
09:44 01.05.2026