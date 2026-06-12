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Джартов: В цялата страна ще бъдат доставени 285 пожарни автомобила

Джартов: В цялата страна ще бъдат доставени 285 пожарни автомобила

12 Юни, 2026 12:26 780 15

  • александър джартов-
  • пожарни автомобили-
  • бедствия

По думите му стъпка по стъпка се повишават възможности за реагиране при бедствия

Джартов: В цялата страна ще бъдат доставени 285 пожарни автомобила - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От пожарна гледна точка ситуацията в страната е спокойна предвид това, че тази година имахме доста снегове през зимния период и сега дъждове. Продължаваме с действията си в следващия пожароопасен сезон да бъдем по-добре подготвени, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов пред журналисти в Ловеч. Посещението му бе по повод представянето на новия директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Найден Христов.

Главен комисар Джартов посочи, че в последните дни и седмици във фокус са наводненията. „Предвид това, че имаше доста дъждове, включително и за днес прогнозата е за жълт код почти в цялата страна, с изключение на Кюстендил и Перник. Нашите екипи са в готовност“, добави той.

По думите му стъпка по стъпка се повишават възможности за реагиране при бедствия. „В тази връзка реализираме различни проекти, по които придобиваме техника, като най-бързо ще получим такава по проекта на Министерството на труда и социалната политика, програма „Човешки ресурси“. Става дума за доставка на дронове, ранцеви пожарогасители, мултитулове, т.е. подръчни инструменти, с които да можем да реагираме по-добре. Проектът е насочен не само към нас, но и към нашите партньори общините, както и доброволците“, добави главният комисар.

На въпрос за кадровата обезпеченост той каза, че хората никога не са достатъчно, непрекъснато се правят конкурси за нови пожарникари. „През тази година успяхме да назначим повече от 270 пожарникари. В момента са обявени конкурси за назначаване на още около 200. Те ще бъдат на курс през есента и следващия пожароопасен сезон ще са част от нашите екипи“, заяви Джартов.

Той добави, че се очаква доставка на нови пожарни автомобили, която ще започне в края на тази или началото на следващата година, в зависимост от това изпълнителите как ще се справят с графиците си.

В цялата страна ще бъдат доставени 285 пожарни автомобила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Джаро и Кунчо нямат смяна независимо от властта.

    12:27 12.06.2026

  • 2 Ще трябва Да Гасим !

    1 1 Отговор
    Туй Що Не Гасне !

    12:37 12.06.2026

  • 3 Хаха

    4 2 Отговор
    Нови пожарни в края на тази или в следващата година. Че народа до тогава ще ви изгони от власт.

    12:38 12.06.2026

  • 4 само питам

    8 0 Отговор
    европейски пари за поне един самолет против пожари не намерихте ли

    Коментиран от #9

    12:41 12.06.2026

  • 5 Моше Мунчо Триморчев

    3 1 Отговор
    И пожарникаре ще ви направиме, другаре!

    12:45 12.06.2026

  • 6 Деций

    6 0 Отговор
    Това е похвално,за пожарни автомобили,за линейки не бива да се пести.Всяка година трябва да се купуват по 500 автомобила на спешна помощ и една трета трябва да са с висока проходимост.Така постепенно да бъде подменян амортизираните коли.

    12:52 12.06.2026

  • 7 ИВАН

    3 0 Отговор
    Ами хубаво, автомобили, самолети, хеликоптери .... ама не чувам да се говори за превенция, за опазване, за охрана на горите ... като се разрасне пожара, няма какво да го угаси вече, а разходите са огромни, тези средства могат да се вложат в превенция.

    12:53 12.06.2026

  • 8 Румен Радев е майстор използвач,

    2 2 Отговор
    всички които са му помогнали да бъде това което е днес Радев е изхвърлил зад Борда.
    0.ВЪЗРАЖДАНЕ
    1.БСП Корнелия Нинова
    2.Калоян Методиев
    3.Асен Василев
    4.Кирил Петков
    5.Георги Кандев
    6.Емил Дечев
    Последните двама осигуриха Мнозинство на ПБ и си получиха заслуженото, шут и аут.

    Нещата които Радев не е направил нищо Цени, Богатството на Пеевски и Борисов, ДС Мафията в България.

    Очаквайте повече от същото.

    12:57 12.06.2026

  • 9 Деций

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    Не един а два,три поне.Има Кандски и Френски,не са нещо особено като обем на водата но са добри за пречупени терени.Руските Илове са много добри и носят по 40 тона вода за разлика от западните кито са 4/8 тона,но поради полит коректност няма да купят.

    12:57 12.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Некой

    3 2 Отговор
    Да да , назнаачвайте , ама за тия още 500 нови требва да поръчате и достатъчно легла ,че наличните са заети от старите кучета и пенсионерите. Както казва един приятел пожарникар - 24 часа сън и после три дни почивка . Да живее труда

    Коментиран от #15

    13:07 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Е, това е полезна новина

    2 0 Отговор
    Браво Джартов! Честито!
    Извинете, ама тия Ефки не може ли да ги преустроят за гасене на пожари? Така ще си изгничт милите!

    13:15 12.06.2026

  • 14 Нали нямало пари

    1 0 Отговор
    От къде пари, кой взима комисионната, а накрая търсят доброволци, но пожарникарите цяла година с ръце в джобовете и огромни заплати.

    13:23 12.06.2026

  • 15 никой

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Некой":

    Ами като е толкоз лежерно що не ходиш и ти, а?
    Защо другите да се облажват с 24 спане и 3 дена почивка, ти да не си по-лош от тях?
    За начало да покриеш нормите по физическа подготовка, което за диванен стратег като тебе ще е шега, после специализираната подготовка - много е е приятно да припкаш с тежкия костюм, противогаз и екипировка при всякакви условия, да знаеш какъв вид пожар с какво да гасиш, как да оказваш първа помощ ако се наложи и т.н.
    Айде бе, какво толкова, после ще караш 24 часа спане, 3 дена почивка, какво ти пука?
    Какво толкова може да ти стане? То тия пожарникари с метални пирони в тях, с изгарянията и травмите са мит, нали така - да вземат да изплашат кандидаите за таз хубава служба? Направо се чудя как не си си метнал атлетичните (като на пъргав млад хипопотам) телеса да кандидастваш.

    13:38 12.06.2026

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