Любомир Ноков: Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля

Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля.
Това пише във "Фейсбук" Любомир Ноков.
Спира вноса на сурово мляко. Не официално, а със заповед на БАБХ да се правят лабораторни проверки на всяка цистерна на границата.
Пробите отнемат 2-3 дни, през това време цистерните трябва да чакат, колкото млякото в жегата на границата да се развали.
Официалният мотив е, че в пробите през май имало несъответствия, а животновъди от Видин и Русе се оплакват, че млякото им не се изкупува заради вносната суровина.
Проблемите са реални. Решението обаче не е.
За да защитиш една част от веригата, блокираш цялата преработвателна индустрия. Резултатът ще е фалити, загуба на работни места, дефицит, по-високи цени и износ на производствата към по-разумни администрации. После вместо мляко за преработка, ще внасяме директно сирене.
Защо се внася мляко? Защото България произвежда все по-малко мляко.
Приоритет на земеделската ни политика са зърнопроизводителите, не животновъдите. Затова суровината идва от близки ферми в Румъния, Полша и Унгария, където политиката е друга. Това не може да се оправи със заповед за два дни, а трябват години последователност.
Решението е да взимат колкото проби трябва, но да не задържат цистерните.
Всяка партида е проследима, излезе ли проблем, изтеглят я и санкционират доставчика. Така работи контролът в ЕС. Така се защитава и потребителят, и качеството, и "народното производство", без да трябва да подпалваме цял ключов сектор.
Дали е некомпетентност, хаос или зъл съветник? Вероятно е съчетание от трите."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо произвежда малко мляко БГ
Ето това като се оправи първо няма да пием боклуци дошли незнам си откъде
И второ ще се стимулира родното
Цървулкьо разбирачев
10:44 12.06.2026
2 ехааа
Коментиран от #26
10:45 12.06.2026
3 Дзак
Коментиран от #11
10:48 12.06.2026
4 Поредното
Аман от тези
Коментиран от #16
10:48 12.06.2026
5 Госあ
10:51 12.06.2026
6 име
10:54 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
разбирай заразено, сухо мляко от Украйна, каквото всички производители се кълнат,
че не влагат в млечните си продукти...
11:02 12.06.2026
9 Селянина с колелото
11:03 12.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Така е
До коментар #3 от "Дзак":Да върнат също ТКЗС -тата и АПК-тата. И магазините на ЦКС. Искаме си социализЪма.
Коментиран от #13, #19
11:03 12.06.2026
12 хаха
Ама кого лъжете бе байганьовци кухи?
23.01.2026
Комисията за защита на конкуренцията започва ревизия на разрешената през 2023 г. концентрация на двете най-големи компании-производители на млечни продукти у нас – „Тирбул“ и „Обединена Млечна Компания“.
– На фона на ниски изкупни цени производството на сурово мляко се е свило с 25% в периода 2020-2024 г.
– Производството на прясно мляко е намаляло с 8%, на бяло саламурено сирене – с 9%, на кашкавал – с 14%.
– В същото време в последните пет години вносът на сурово мляко и млечни продукти е скочил с 43%.
– Липса на стандарти за качество и ефективен контрол на суровото мляко и млечните продукти, което води до занижаване на качествените параметри.
Къде по света биха разрешили "обединението" на 2-те най-големи компании в даден бранш? ХАХАХА
11:04 12.06.2026
13 Така де
До коментар #11 от "Така е":На това правителство главите им са пълни със социализъм. Месят се на пазара като слон в стъкларски магазин. Накрая естествено ще има много по-високи цени, или свръх дефицити.
11:09 12.06.2026
14 Факти
Коментиран от #20
11:09 12.06.2026
15 дедо таралянко
11:11 12.06.2026
16 То така
До коментар #4 от "Поредното":Г-н Наков. Не им давайте акъл на тези соцносталгици. Оставете ги да си катастрофират сами.
Коментиран от #18
11:11 12.06.2026
17 Ха сега де...
11:14 12.06.2026
18 я по сериозно
До коментар #16 от "То така":Кой да катастрофира? Нали вече 35 години си мълчим и ги оставяме уж "да катастрофират", а после ги преибирате отново и отново за да ги оставим отново да катастрофират? Отдавна е време да си го кажем "право куме в очите", а не да продължаваме докато накрая катастрофираме ние.
11:22 12.06.2026
19 провинциалист
До коментар #11 от "Така е":"Да върнат също ТКЗС -тата и АПК-тата. И магазините на ЦКС. Искаме си социализЪма." - разбира се, да направим като в западна Европа. Там няма как да имат кооперативи. Попитах гугъл и той каза: "Да, селскостопанските кооперативи са изключително широко разпространени, успешни и структуроопределящи в Западна Европа. Те са гръбнакът на аграрния сектор в страни като Холандия, Дания, Германия и Франция, защитавайки интересите на фермерите."
11:25 12.06.2026
20 оня с коня
До коментар #14 от "Факти":Добре е да осъзнаеш че Всяка държава ориентира Растениевъдството си СПОРЕД Природните дадености на Климата.За БГ и вероятно Румъния Зърнопроизводството е най-рентабилно,за Гърция пък - Маслини и др. Топлолюбиви растения и т.н.Явно нямаш Земя и злобееш срещу "Мастити Зърнари" ,дето си сменяли скъпите коли Ежегодно като предлагаш да се изнасят Плодове и Зеленчуци вместо Зърно...щото било "най-евтино".Ами наемете си Земя,организирайте си производство и изнасяйте бе - кой ви е спрял?Преди това обаче трябва хубаво да си направите ЩЕ МОЖЕТЕ ЛИ да изплащате ОТЛИЧНИ РЕНТИ като "Алчните зърнари" Ежегодно "като по часовник" на Собствениците на Земята?А ще успееш ли да убедиш такива като мене с Реституирани обширни Земи в добруджа/Фамилията има други Земи до Моята/ че щте съумееш да ми плащаш по-висока Рента от Арендатора при който съм с Договор и ще покажеш ли като него че Притежаваш значителен Капитал зад гърба си така че дори и да е лоша годината,да можеш без проблем да се разплатиш?
Коментиран от #22
11:39 12.06.2026
21 тука има, тука нема...
11:39 12.06.2026
22 Факти
До коментар #20 от "оня с коня":Казваш, че нашата земя не става за пловдове и зеленчуци? Ти в час ли си? Зърнарите избухнахте след 2007 г. когато влязахме в ЕС. Преди това как гледахме плодове и зеленчуци, бе? Наглец. Трябва държавната политика да се промени и зърнарите да бъдат принудени да освободят земя за продове, зеленчуци и животни. Иначе ще изнасяме зърно и ще внасяме всичко останало. Отлична рента бил плащал, нещастник. Знам какви ренти плащате. Всички имаме земи на село.
11:48 12.06.2026
23 евалата чалгопитеци
12:06 12.06.2026
24 Васил
12:08 12.06.2026
25 Бай онзи
12:11 12.06.2026
26 Или !
До коментар #2 от "ехааа":Въпроса С Митата !
13:06 12.06.2026