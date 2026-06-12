Любомир Ноков: Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля

Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля.

Това пише във "Фейсбук" Любомир Ноков.

Спира вноса на сурово мляко. Не официално, а със заповед на БАБХ да се правят лабораторни проверки на всяка цистерна на границата.

Пробите отнемат 2-3 дни, през това време цистерните трябва да чакат, колкото млякото в жегата на границата да се развали.

Официалният мотив е, че в пробите през май имало несъответствия, а животновъди от Видин и Русе се оплакват, че млякото им не се изкупува заради вносната суровина.

Проблемите са реални. Решението обаче не е.

За да защитиш една част от веригата, блокираш цялата преработвателна индустрия. Резултатът ще е фалити, загуба на работни места, дефицит, по-високи цени и износ на производствата към по-разумни администрации. После вместо мляко за преработка, ще внасяме директно сирене.

Защо се внася мляко? Защото България произвежда все по-малко мляко.

Приоритет на земеделската ни политика са зърнопроизводителите, не животновъдите. Затова суровината идва от близки ферми в Румъния, Полша и Унгария, където политиката е друга. Това не може да се оправи със заповед за два дни, а трябват години последователност.

Решението е да взимат колкото проби трябва, но да не задържат цистерните.

Всяка партида е проследима, излезе ли проблем, изтеглят я и санкционират доставчика. Така работи контролът в ЕС. Така се защитава и потребителят, и качеството, и "народното производство", без да трябва да подпалваме цял ключов сектор.

Дали е некомпетентност, хаос или зъл съветник? Вероятно е съчетание от трите."