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Любомир Ноков: Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля

Любомир Ноков: Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля

12 Юни, 2026 10:39 1 796 26

  • мляко-
  • проверка-
  • цистерна-
  • бабх-
  • българия-
  • животновъди

Проблемите са реални. Решението обаче не е

Любомир Ноков: Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ето как в момента правителството вдига цените на млечните продукти, докато уж ги сваля.

Това пише във "Фейсбук" Любомир Ноков.

Спира вноса на сурово мляко. Не официално, а със заповед на БАБХ да се правят лабораторни проверки на всяка цистерна на границата.

Пробите отнемат 2-3 дни, през това време цистерните трябва да чакат, колкото млякото в жегата на границата да се развали.

Официалният мотив е, че в пробите през май имало несъответствия, а животновъди от Видин и Русе се оплакват, че млякото им не се изкупува заради вносната суровина.

Проблемите са реални. Решението обаче не е.

За да защитиш една част от веригата, блокираш цялата преработвателна индустрия. Резултатът ще е фалити, загуба на работни места, дефицит, по-високи цени и износ на производствата към по-разумни администрации. После вместо мляко за преработка, ще внасяме директно сирене.

Защо се внася мляко? Защото България произвежда все по-малко мляко.

Приоритет на земеделската ни политика са зърнопроизводителите, не животновъдите. Затова суровината идва от близки ферми в Румъния, Полша и Унгария, където политиката е друга. Това не може да се оправи със заповед за два дни, а трябват години последователност.

Решението е да взимат колкото проби трябва, но да не задържат цистерните.

Всяка партида е проследима, излезе ли проблем, изтеглят я и санкционират доставчика. Така работи контролът в ЕС. Така се защитава и потребителят, и качеството, и "народното производство", без да трябва да подпалваме цял ключов сектор.

Дали е некомпетентност, хаос или зъл съветник? Вероятно е съчетание от трите."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо произвежда малко мляко БГ

    37 3 Отговор
    Щот на хората им писна да им купуват стоката за 20 цента литъра а в супермаркута да е 2 евро

    Ето това като се оправи първо няма да пием боклуци дошли незнам си откъде

    И второ ще се стимулира родното
    Цървулкьо разбирачев

    10:44 12.06.2026

  • 2 ехааа

    26 4 Отговор
    Батка,ама ако задържат вносното мляко,значи ще започнат да изкупуват българското мляко-май такава е логиката ! Нещо не ви разбирам какво искате !

    Коментиран от #26

    10:45 12.06.2026

  • 3 Дзак

    30 2 Отговор
    Да върнат БДС за млечни и месни хранителни продукти.

    Коментиран от #11

    10:48 12.06.2026

  • 4 Поредното

    22 5 Отговор
    Неадекватно мнение на поредния хижар

    Аман от тези

    Коментиран от #16

    10:48 12.06.2026

  • 5 Госあ

    21 3 Отговор
    националните предатели квичат за лобитата си ! Много добро решение на правителството !

    10:51 12.06.2026

  • 6 име

    22 1 Отговор
    Това, с фалитите на млекопреработватели, ще е временно. В дългосрочен план ще им се наложи да се научат да плащат пари на родните производители, щото именно заради алчността на млекопреработватели и търговски вериги, сме се докарали да няма кой да гледа крави за мляко.

    10:54 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 3 Отговор
    Цената на млякото ще се вдигне, но поне няма да се ползва непроверено,
    разбирай заразено, сухо мляко от Украйна, каквото всички производители се кълнат,
    че не влагат в млечните си продукти...

    11:02 12.06.2026

  • 9 Селянина с колелото

    15 2 Отговор
    Точно така трябва да се действа г-н Ноков. Само така ще се стимулира възраждането на българското животновъдство. Вместо да ядем вносни боклуци 15то качество искаме хубавото родно производство което даже беше в излишък и се изнасяше.

    11:03 12.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Да върнат също ТКЗС -тата и АПК-тата. И магазините на ЦКС. Искаме си социализЪма.

    Коментиран от #13, #19

    11:03 12.06.2026

  • 12 хаха

    6 0 Отговор
    "Защо се внася мляко? Защото България произвежда все по-малко мляко."

    Ама кого лъжете бе байганьовци кухи?

    23.01.2026
    Комисията за защита на конкуренцията започва ревизия на разрешената през 2023 г. концентрация на двете най-големи компании-производители на млечни продукти у нас – „Тирбул“ и „Обединена Млечна Компания“.
    – На фона на ниски изкупни цени производството на сурово мляко се е свило с 25% в периода 2020-2024 г.
    – Производството на прясно мляко е намаляло с 8%, на бяло саламурено сирене – с 9%, на кашкавал – с 14%.
    – В същото време в последните пет години вносът на сурово мляко и млечни продукти е скочил с 43%.
    – Липса на стандарти за качество и ефективен контрол на суровото мляко и млечните продукти, което води до занижаване на качествените параметри.

    Къде по света биха разрешили "обединението" на 2-те най-големи компании в даден бранш? ХАХАХА

    11:04 12.06.2026

  • 13 Така де

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    На това правителство главите им са пълни със социализъм. Месят се на пазара като слон в стъкларски магазин. Накрая естествено ще има много по-високи цени, или свръх дефицити.

    11:09 12.06.2026

  • 14 Факти

    7 2 Отговор
    "Приоритет на земеделската ни политика са зърнопроизводителите" - От там тръгват всички проблеми. Едрите зърнари са свързани с властта. Не съм чул Радев да обели дума за тях. 85% от обработваемата земя у нас е за зърно и маслодайни култури. Такова нещо другаде в Европа няма. Вместо да изнасяме плодове, зеленчуци, млечни и месни, ние изнасяме най-евтиното - зърно. Но него го държат една шепа едри зърнари и те печелят много от обема.

    Коментиран от #20

    11:09 12.06.2026

  • 15 дедо таралянко

    6 1 Отговор
    хиляда вида кисело мляко и нито едно истинско - малко мандраджиите като пооредеят може и да поумнеят...

    11:11 12.06.2026

  • 16 То така

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Поредното":

    Г-н Наков. Не им давайте акъл на тези соцносталгици. Оставете ги да си катастрофират сами.

    Коментиран от #18

    11:11 12.06.2026

  • 17 Ха сега де...

    1 6 Отговор
    В един откровен разговор сме принудени да признаем, че Радев и назначаваните от него управлащи никога не са направили нещо в полза на масовото население, но за обратното примери колкото си пожелаеш. Като започнем подписаните неизгодни споразумения с Боташ, Хартата на Съвета за мир на Тръмп, отказа за продажба на оръжие за Украйна и ред други носещи неоправдани разходи и загуби на милиарди от общата хазна на българския данълкоплатец, където политиците не внасят защото не произвеждат стоки носещи приходи за държавата.

    11:14 12.06.2026

  • 18 я по сериозно

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "То така":

    Кой да катастрофира? Нали вече 35 години си мълчим и ги оставяме уж "да катастрофират", а после ги преибирате отново и отново за да ги оставим отново да катастрофират? Отдавна е време да си го кажем "право куме в очите", а не да продължаваме докато накрая катастрофираме ние.

    11:22 12.06.2026

  • 19 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    "Да върнат също ТКЗС -тата и АПК-тата. И магазините на ЦКС. Искаме си социализЪма." - разбира се, да направим като в западна Европа. Там няма как да имат кооперативи. Попитах гугъл и той каза: "Да, селскостопанските кооперативи са изключително широко разпространени, успешни и структуроопределящи в Западна Европа. Те са гръбнакът на аграрния сектор в страни като Холандия, Дания, Германия и Франция, защитавайки интересите на фермерите."

    11:25 12.06.2026

  • 20 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Добре е да осъзнаеш че Всяка държава ориентира Растениевъдството си СПОРЕД Природните дадености на Климата.За БГ и вероятно Румъния Зърнопроизводството е най-рентабилно,за Гърция пък - Маслини и др. Топлолюбиви растения и т.н.Явно нямаш Земя и злобееш срещу "Мастити Зърнари" ,дето си сменяли скъпите коли Ежегодно като предлагаш да се изнасят Плодове и Зеленчуци вместо Зърно...щото било "най-евтино".Ами наемете си Земя,организирайте си производство и изнасяйте бе - кой ви е спрял?Преди това обаче трябва хубаво да си направите ЩЕ МОЖЕТЕ ЛИ да изплащате ОТЛИЧНИ РЕНТИ като "Алчните зърнари" Ежегодно "като по часовник" на Собствениците на Земята?А ще успееш ли да убедиш такива като мене с Реституирани обширни Земи в добруджа/Фамилията има други Земи до Моята/ че щте съумееш да ми плащаш по-висока Рента от Арендатора при който съм с Договор и ще покажеш ли като него че Притежаваш значителен Капитал зад гърба си така че дори и да е лоша годината,да можеш без проблем да се разплатиш?

    Коментиран от #22

    11:39 12.06.2026

  • 21 тука има, тука нема...

    4 0 Отговор
    Гола вода! Таратора го правим без краставици оти немаме кисело млеко!

    11:39 12.06.2026

  • 22 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Казваш, че нашата земя не става за пловдове и зеленчуци? Ти в час ли си? Зърнарите избухнахте след 2007 г. когато влязахме в ЕС. Преди това как гледахме плодове и зеленчуци, бе? Наглец. Трябва държавната политика да се промени и зърнарите да бъдат принудени да освободят земя за продове, зеленчуци и животни. Иначе ще изнасяме зърно и ще внасяме всичко останало. Отлична рента бил плащал, нещастник. Знам какви ренти плащате. Всички имаме земи на село.

    11:48 12.06.2026

  • 23 евалата чалгопитеци

    1 1 Отговор
    Как е Новото Нормално? Преяждате ли с Крем Карамел?

    12:06 12.06.2026

  • 24 Васил

    2 1 Отговор
    Радев е същият патологичен лъжец като Боко ако се огледа в огледалото ще види неговият лик.

    12:08 12.06.2026

  • 25 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Правилно.Даже трябва да се забрани вноса на такива продукти,които се произвеждат в България.Не се правете на ощипани,а плащайте адекватни цени на българските производители,за да се възроди българското селско стопанство и животновъдство.Като вземат рушвети от големите вериги,някои отговорни хора закопават държавата.Това трябва да се промени,макар и да боли!!!

    12:11 12.06.2026

  • 26 Или !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ехааа":

    Въпроса С Митата !

    13:06 12.06.2026

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