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100 години от създаването на Ефория Зограф

100 години от създаването на Ефория Зограф

12 Юни, 2026 12:18 489 1

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Симеон Сакскобургготски и игуменът на Зографския манастир валидираха пощенска марка „Сто години Ефория Зограф“

100 години от създаването на Ефория Зограф - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сто години от създаването на Ефория Зограф бяха чествани в двореца Врана, съобщи бТВ.

Юбилеят отбеляза важен исторически момент: преди сто години, с указ на цар Борис, е учредена „Ефория Зограф“ със задачата да управлява българския манастир на Света Гора.

По случай юбилея, Симеон Сакскобургготски и игуменът на Зографския манастир валидираха пощенска марка „Сто години Ефория Зограф“. Бяха раздадени и награди за дарителите на манастира.

„Сто години Ефория Зограф“, споделя Симеон Сакскобургготски по време на тържеството.

Ефория „Зограф” е учредена с царски указ №74 от 5 юни 1926 г. към Министерството на външните работи и вероизповеданията, за да подпомага славянобългарския манастир „Св. вмчк. Георги Зограф” и скита „Достойно есть”.

Наименованието „ефория” е с гръцки произход и означава надзираване с особена и постоянна грижа т. нар. настоятелство. През годините администрацията и ръководството на Ефорията се грижат за управлението на имотите на Зографската обител, разположени на територията на българската държава. Събират средства от дарения на частни лица и различни институции. По този начин те осъществяват основните функции за подпомагане на българския манастир и монашеското братство на Атон.

Ефорията е пряко подчинена на Министъра на външните работи. Той назначава Управителния съвет от трима члена и подпомага стратегически ръководството ѝ. Оперативните дейности на Ефорията се осъществяват от изпълнителен директор.


София / България
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  • 1 Малко Ме Грее !

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    Това Парче !

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    Просто Предизвикват !

    Погнуса !

    12:43 12.06.2026

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