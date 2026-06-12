100 години от създаването на Ефория Зограф

Сто години от създаването на Ефория Зограф бяха чествани в двореца Врана, съобщи бТВ.

Юбилеят отбеляза важен исторически момент: преди сто години, с указ на цар Борис, е учредена „Ефория Зограф“ със задачата да управлява българския манастир на Света Гора.

По случай юбилея, Симеон Сакскобургготски и игуменът на Зографския манастир валидираха пощенска марка „Сто години Ефория Зограф“. Бяха раздадени и награди за дарителите на манастира.

„Сто години Ефория Зограф“, споделя Симеон Сакскобургготски по време на тържеството.

Ефория „Зограф” е учредена с царски указ №74 от 5 юни 1926 г. към Министерството на външните работи и вероизповеданията, за да подпомага славянобългарския манастир „Св. вмчк. Георги Зограф” и скита „Достойно есть”.

Наименованието „ефория” е с гръцки произход и означава надзираване с особена и постоянна грижа т. нар. настоятелство. През годините администрацията и ръководството на Ефорията се грижат за управлението на имотите на Зографската обител, разположени на територията на българската държава. Събират средства от дарения на частни лица и различни институции. По този начин те осъществяват основните функции за подпомагане на българския манастир и монашеското братство на Атон.

Ефорията е пряко подчинена на Министъра на външните работи. Той назначава Управителния съвет от трима члена и подпомага стратегически ръководството ѝ. Оперативните дейности на Ефорията се осъществяват от изпълнителен директор.