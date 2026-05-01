Стоил Алипиев: Пазарът е изтърван, цените са изкуствено завишени

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев критикува днес, 1 май 2026 година, състоянието на пазара в България, като заяви, че цените на основните хранителни стоки са изкуствено завишени. В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че потребителската кошница вече е достигнала стойност от 59 евро. Според него липсата на ефективен контрол върху нелоялните търговски практики позволява на търговците да поддържат високи нива, които не съответстват на икономическата логика, докато в развитите европейски държави пазаруването излиза по-изгодно.

Алипиев изрази сериозни съмнения относно официалните отчети на контролните органи, според които са извършени между 7 000 и 8 000 проверки за период от два-три месеца. По думите му това е физически и математически невъзможно при сегашното състояние на администрацията.

"Една проверка трае около два часа. Елементарна математическа сметка показва, че толкова проверки могат да бъдат извършени за няколко години", коментира Стоил Алипиев. Той допълни, че численият състав на КЗП е намален с две трети, което допълнително свива капацитета за реален надзор върху пазара.

Един от най-тревожните изводи на експерта е свързан с начина, по който цените са се трансформирали след приемането на единната европейска валута. Алипиев подчерта, че вместо коректно превалутиране, пазарът е станал свидетел на директно обръщане на стойностите.

"Големият проблем е, че пазарът беше изтърван. Продуктите от потребителската кошница се обърнаха от това, което беше като номинал в лева, стана в евро", заяви бившият председател на КЗП. Този процес, според него, е основната причина цените на храните у нас да надвишават тези в държави с много по-развити икономики.

Критиката се насочи и към липсата на натиск върху големите хранителни вериги и дружествата за бързи кредити. Стоил Алипиев подчерта, че необоснованото завишаване на цените е директен резултат от нелоялни търговски практики, които остават извън фокуса на проверките.

"Няма ли контрол там, цените се утвърждават като търговски. Таванът на надценките представлява администриране на цени, а истинският проблем е в липсата на информирано съгласие за коректно предлагане", заключи Стоил Алипиев. Той припомни, че над 60% от българите вече пазаруват предимно стоки на промоция, което допълнително изкривява пазара и качеството на продуктите.