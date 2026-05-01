Стоил Алипиев: Пазарът е изтърван, цените са изкуствено завишени

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев критикува днес, 1 май 2026 година, състоянието на пазара в България, като заяви, че цените на основните хранителни стоки са изкуствено завишени. В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че потребителската кошница вече е достигнала стойност от 59 евро. Според него липсата на ефективен контрол върху нелоялните търговски практики позволява на търговците да поддържат високи нива, които не съответстват на икономическата логика, докато в развитите европейски държави пазаруването излиза по-изгодно.
Алипиев изрази сериозни съмнения относно официалните отчети на контролните органи, според които са извършени между 7 000 и 8 000 проверки за период от два-три месеца. По думите му това е физически и математически невъзможно при сегашното състояние на администрацията.
"Една проверка трае около два часа. Елементарна математическа сметка показва, че толкова проверки могат да бъдат извършени за няколко години", коментира Стоил Алипиев. Той допълни, че численият състав на КЗП е намален с две трети, което допълнително свива капацитета за реален надзор върху пазара.
Един от най-тревожните изводи на експерта е свързан с начина, по който цените са се трансформирали след приемането на единната европейска валута. Алипиев подчерта, че вместо коректно превалутиране, пазарът е станал свидетел на директно обръщане на стойностите.
"Големият проблем е, че пазарът беше изтърван. Продуктите от потребителската кошница се обърнаха от това, което беше като номинал в лева, стана в евро", заяви бившият председател на КЗП. Този процес, според него, е основната причина цените на храните у нас да надвишават тези в държави с много по-развити икономики.
Критиката се насочи и към липсата на натиск върху големите хранителни вериги и дружествата за бързи кредити. Стоил Алипиев подчерта, че необоснованото завишаване на цените е директен резултат от нелоялни търговски практики, които остават извън фокуса на проверките.
"Няма ли контрол там, цените се утвърждават като търговски. Таванът на надценките представлява администриране на цени, а истинският проблем е в липсата на информирано съгласие за коректно предлагане", заключи Стоил Алипиев. Той припомни, че над 60% от българите вече пазаруват предимно стоки на промоция, което допълнително изкривява пазара и качеството на продуктите.
1 Затова
Коментиран от #6, #42, #55
15:43 01.05.2026
2 Анонимен
Коментиран от #19
15:46 01.05.2026
3 лоза
Коментиран от #22
15:49 01.05.2026
4 Жица
15:52 01.05.2026
5 това всички го знаят
Коментиран от #7
15:56 01.05.2026
6 Аман от...
До коментар #1 от "Затова":Папагали.
15:56 01.05.2026
7 чешят
До коментар #5 от "това всички го знаят":коня...
15:57 01.05.2026
8 Истината е
15:59 01.05.2026
9 Горски
Коментиран от #12, #15, #52, #63
16:00 01.05.2026
10 в кратце
16:00 01.05.2026
11 Мдаммм
16:02 01.05.2026
12 това е заради
До коментар #9 от "Горски":нашенските майцепродавци ни е виновно еврото!
Коментиран от #13
16:02 01.05.2026
13 не ни е
До коментар #12 от "това е заради":виновно еврото при всеки преход в България е имало пладнешки обир!
Коментиран от #39
16:04 01.05.2026
14 ОЩЕ ЕДИН НИ
16:05 01.05.2026
15 Чекай малко, може и още...
До коментар #9 от "Горски":Следващото голямо поскъпване на останалото,което още не е поскъпнало двойно ще го видите след 1-ви юли,когато изтича "законовия" срок за "необосновано повишение" на цените,и тогава вече всички цени ще са само в евро без база за сравнение в лева и математиката ще ви удари челно!!!
Коментиран от #20, #60
16:06 01.05.2026
16 Гост
16:08 01.05.2026
17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Всички назначения в енергетиката са назначения на кРадев-Пеевски-Борисов, няпример Владимир Малинов , осъществил Турски поток, Боташ, погрома на АЕЦ с фалшиви мембрани, саботиране на Чирин, саботиране на газовите коридори - проекти до един обслужващи рашисткия режим на Путлер !
16:08 01.05.2026
18 Казваха
16:09 01.05.2026
19 Пламен
До коментар #2 от "Анонимен":Ако Радев не направи пълно чистка на държавната одминистрация и регулаторите ще се провали и след 6 месеца ще си ходи.
Коментиран от #40
16:10 01.05.2026
20 Гост
До коментар #15 от "Чекай малко, може и още...":Точно така ще стане!!! От юли до към ноември цените се повишиха двойно, спекулативно, от 1ви януари един лев стана едно евро, тоест вече се получава четворна поскъпване, от лятото на 2025, и сега като изчезнат цените в лева ще ни чака още едно алчно, спекулативно напомпване пак два пъти, а заплатата ми е разделена на две
16:12 01.05.2026
21 ИВАН
16:13 01.05.2026
22 Няма и да прави...
До коментар #3 от "лоза":По стар български "обичай" всеки се спасява по единично.За държавата високите цени са добре дошли,защото прибират повече ДДС,хазната се препълва и има много за законно крадене(високи заплати на нищо правеща или зле управляваща администрация) както и за пладнешки обири като КТБ,пари в чували спестени от качествени пътища прочее.
16:14 01.05.2026
23 Попов
Това не е „народът“. Това е една особена социална група — хора, умишлено държани в невежество, за да бъдат лесно управлявани. Социално уязвими, с ниска функционална грамотност, агресивно облъчвани с конспирации:
❌ Че „2000-та идва краят на света“
❌ Че ще ни чипират с ваксините
❌ Че самолетите ни пръскат
❌ Че чрез 5G ни контролират
❌ Че норвежците ще ни отнемат децата
❌ Че с приеманито ни в Шенген губим суверинитет и ще ни залеят милиони мигранти
❌ А сега — че еврото ще ни „изтрие“
„Възраждане“ и други проруски формации не съществуват, за да решават проблеми.
Те съществуват, за да контролират тази група. Да ѝ „вкарват“ страх, омраза и фалшив патриотизъм. Да я превърнат в електорална армия, която да скача срещу ЕС, НАТО, САЩ, и срещу всяка модернизация.
„Възраждане“ е инструмент — не национален, а геополитически.
„Възраждане“ не защитава лева. Тя защитава руските интереси, ползвайки най-уязвимите хора в обществото за свои инструменти.
---
🇧🇬 На мен ми е мъчно за тези хора. Не заради политиката им, а защото са превърнати в стадо.
Коментиран от #27
16:14 01.05.2026
24 Габрово
16:17 01.05.2026
25 икономически закони
16:17 01.05.2026
26 един
16:18 01.05.2026
27 Изпий си хапчетата
До коментар #23 от "Попов":и веднага смени дилъра...
16:18 01.05.2026
28 Танев
Коментиран от #44
16:18 01.05.2026
29 Възpожденец 🇧🇬
Нужни бяха само 121 гласа в Парламента за да се събори валутния борд на България и лева от следващия ден да бъде с курс 1€=10,15,20 ... 50, 1000 лв.
Затова крадеца и национален предател румен кРадев-Решетников, заедно с руската npocтитyтka Костя Копейкин искаха с отчаяни опити да се отложи приемането ни в Еврозоната, докато си състави партия, за да могат на следващите избори да съберат мнозинство с копейките за махане на борда и да ограбят спестяванията на народа.
Има над 100 млрд. на влогове, които за един ден щяха да изчезнат -помните Виденеов.
Болшивики и шумкари ви готвят нов грабеж.
Народе ???
Mpъcни, долни предатели !
16:19 01.05.2026
30 Коста
16:19 01.05.2026
31 Е как няма
Миналото лято си купувах орехови ядки за таратора по 25лв/кг....Днес ги гледам по 25 евро за килограм.
А кажете,за това войните в Иран,Украйна ли са виновни...поскъпването на горивата ли ,като орехите са брулени миналата година....Нека дебелогъзестата Теменужка ми обясни и Радев от БНБ,кака така стана 1 евро = 1 лев ???
Коментиран от #38
16:19 01.05.2026
32 Българин
Коментиран от #41, #50
16:20 01.05.2026
33 Рибата
16:21 01.05.2026
34 Давид
16:22 01.05.2026
35 Стадото като остане
16:23 01.05.2026
36 Бойковица
16:24 01.05.2026
37 Студент
16:26 01.05.2026
38 Много просто...
До коментар #31 от "Е как няма":Това го правят онези,които много точно ги е описал в коментара си Попов и тяхната безгранична алчност.И сега се оправдават с еврото.
16:27 01.05.2026
39 не е виновно еврото ли
До коментар #13 от "не ни е":ами ако не беше въведено пък
цените щяха да бъдат определено по стабилн ниски
ефекта е индиректен и психологически
ганчофците чорбаджии търгаши искат печалбите и скътаните милиони да са им поне 1 към 1 или 1лв=1е
16:27 01.05.2026
40 Димитров
До коментар #19 от "Пламен":Но до тогава ще се накрал достатъчно много, само като се сетя за две думи: КАТАМАРАН и БОТАШ, ми е ясно.
Коментиран от #47
16:28 01.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Сатанаил Даниил
До коментар #1 от "Затова":То ли е виновно за алчността на търговците
16:29 01.05.2026
43 Служебният измисления Гюро,
16:29 01.05.2026
44 ми чи
До коментар #28 от "Танев":Те нали правиха въстания през 2021 г. Радев призова мутрите да излязат на улицата. Имаше бесилки по улиците, хвърляха риба по МС ... Киртака арестува Бийко и негови министри. Ето ви сега: дойде Победителя на бяла шкода и победи България с вежливата подкрепа на ПП/ДБ. Ама това ще го разберете след една година.
Коментиран от #54
16:30 01.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Философа
16:31 01.05.2026
47 човек от народа
До коментар #40 от "Димитров":Олигархията натрупва капитал като изсмуква спестяванията на обикновените граждани. България, страната на победилата мафия.
16:33 01.05.2026
48 Сатана Z
Честит празник.
16:33 01.05.2026
49 Айше
16:34 01.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Любопитен
16:36 01.05.2026
52 Не давай пример с доматите
До коментар #9 от "Горски":какви били есента и сега. Всяка пролет зеленчуците вдигат цените си, а това съвпадна с приемането на еврото и повишаване цената на петрола поради войната в Иран. Не на последно място е алчността на нашите едри и дребни търговци и прекупвачи да ловят риба в мътна вода.
Коментиран от #59
16:38 01.05.2026
53 Факти 👍
Изкуствено завишените цени се наричат СПЕКУЛА !
Във всяка нормална държава (каквато не е бг) , има закон за борба със спекулата !
Сега към партията , спечелила доверието на хората :
Цялата власт , е във ваши ръце ! От вас се очакват ДЕЙСТВИЯ , а не дъвки !
Коментиран от #57
16:40 01.05.2026
54 Страната на npaceтата 🐷🐷
До коментар #44 от "ми чи":Регулаторите са тези, които Пеевски "помоли" Борисов да назначи и Бойко както винаги изпълни веднага "молбата" на Пеевски.
Така, че вината е все още тяхна, че има картели и спекула.
16:41 01.05.2026
55 Не гледайте мушкати
До коментар #1 от "Затова":сейте домати !
16:44 01.05.2026
56 ежко
16:45 01.05.2026
57 Спекулант
До коментар #53 от "Факти 👍":В пазарната икономика няма понятие спекула.Пазарната икономика по същество е спекула.Така че на който не му харесва да ходи в Северна Корея.Аз ще продавам възможно най скъпо щом има кой да купува.Всеки има право да прави бизнес и да си определя цената сам.Няма как някой друг да ти казва на колко ще продаваш.
Коментиран от #58, #62
16:50 01.05.2026
58 Само питам
До коментар #57 от "Спекулант":Сериозно ???
16:53 01.05.2026
59 Горски
До коментар #52 от "Не давай пример с доматите":А с кое да дам пример може би с обикновеното кафе дето от 4 стана почти 8 лв? Ти може и да не ядеш домати, ама който едвам свързва двата края може ли да си купи месо? Цената на зеленчуците почнаха да се вдигат още преди войната.
16:53 01.05.2026
60 Горски
До коментар #15 от "Чекай малко, може и още...":То и ти ще го видиш!
16:54 01.05.2026
61 Ръката на Кармата
16:55 01.05.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Анонимен
До коментар #9 от "Горски":На пазара миналата година доматите розовите бяха по 8 или 10 лв защо постоянно лъжете Няколко постоянни тук с някакво злорадство ожесточено лъжат Аз също живея тук и пазарувам ВИЖ геополитиката как е
17:23 01.05.2026