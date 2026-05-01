Стоил Алипиев: Пазарът е изтърван, цените са изкуствено завишени

1 Май, 2026 15:42 1 689 63

Една проверка трае около два часа. Елементарна математическа сметка показва, че толкова проверки могат да бъдат извършени за няколко години

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев критикува днес, 1 май 2026 година, състоянието на пазара в България, като заяви, че цените на основните хранителни стоки са изкуствено завишени. В ефира на Bulgaria ON AIR той посочи, че потребителската кошница вече е достигнала стойност от 59 евро. Според него липсата на ефективен контрол върху нелоялните търговски практики позволява на търговците да поддържат високи нива, които не съответстват на икономическата логика, докато в развитите европейски държави пазаруването излиза по-изгодно.

Алипиев изрази сериозни съмнения относно официалните отчети на контролните органи, според които са извършени между 7 000 и 8 000 проверки за период от два-три месеца. По думите му това е физически и математически невъзможно при сегашното състояние на администрацията.

"Една проверка трае около два часа. Елементарна математическа сметка показва, че толкова проверки могат да бъдат извършени за няколко години", коментира Стоил Алипиев. Той допълни, че численият състав на КЗП е намален с две трети, което допълнително свива капацитета за реален надзор върху пазара.

Един от най-тревожните изводи на експерта е свързан с начина, по който цените са се трансформирали след приемането на единната европейска валута. Алипиев подчерта, че вместо коректно превалутиране, пазарът е станал свидетел на директно обръщане на стойностите.

"Големият проблем е, че пазарът беше изтърван. Продуктите от потребителската кошница се обърнаха от това, което беше като номинал в лева, стана в евро", заяви бившият председател на КЗП. Този процес, според него, е основната причина цените на храните у нас да надвишават тези в държави с много по-развити икономики.

Критиката се насочи и към липсата на натиск върху големите хранителни вериги и дружествата за бързи кредити. Стоил Алипиев подчерта, че необоснованото завишаване на цените е директен резултат от нелоялни търговски практики, които остават извън фокуса на проверките.

"Няма ли контрол там, цените се утвърждават като търговски. Таванът на надценките представлява администриране на цени, а истинският проблем е в липсата на информирано съгласие за коректно предлагане", заключи Стоил Алипиев. Той припомни, че над 60% от българите вече пазаруват предимно стоки на промоция, което допълнително изкривява пазара и качеството на продуктите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Затова

    37 13 Отговор
    хак да ви е леврото !

    Коментиран от #6, #42, #55

    15:43 01.05.2026

  • 2 Анонимен

    24 3 Отговор
    Ако не можете да сложите таван на надценките, поне добавете изискването да са еднакви за дадена категория продукти. А не тази вносна марка е на наши хора - малка надценка, същия продукт местна марка - висока надценка. Върви се конкурирай при различни условия.

    Коментиран от #19

    15:46 01.05.2026

  • 3 лоза

    31 3 Отговор
    Кривителството нищо не прави по въпроса,българите да не обедняват. А уж сме европейска страна.

    Коментиран от #22

    15:49 01.05.2026

  • 4 Жица

    23 15 Отговор
    Търсете проблема в картела с горивата. От там идва всичко. Да не ми говори този глупости и да отклонява вниманието. При 150 долара за барел преди, цената на горивата не са надвишавали 3лв

    15:52 01.05.2026

  • 5 това всички го знаят

    27 0 Отговор
    въпроса е вие какво правите по въпроса нищоправци?

    Коментиран от #7

    15:56 01.05.2026

  • 6 Аман от...

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Затова":

    Папагали.

    15:56 01.05.2026

  • 7 чешят

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "това всички го знаят":

    коня...

    15:57 01.05.2026

  • 8 Истината е

    33 4 Отговор
    че валутният борд го няма вече. Това което ги спираше. Сега колкото ви кажат, толкова. Вие си го избрахте. Стадо...

    15:59 01.05.2026

  • 9 Горски

    48 3 Отговор
    Преди еврото , доматите бяха по 2.40 лева ,сега дори не са 2,40 евро , а са направо 6 евро .Имам стари брошури от търговсите вериги и виждам цените от преди няколко месеца , преди еврото . Разликите в цените са колосални , на места направо 4-5 пъти е повишена цената. Държавата първа започна с цената на личните документи , после Кмета на София каза -синя зона 2 евро .Всички се паникьосаха и едно подстригване стана 10-15 евро , от 10 лева . Ресторанта е лукс , тока също . Как ще направят така ,че всички да пазят курса 1,95583 ? Доматите са по 4 - 5 евро , никога не съм виждал подобна цена .Изобщо не вярвам , че ще се справят с цените .Как в Германия 50 евро са си 50 евро и имат покупателна способност , а в България същите 50 евро все едно са 50 лева. Цените 1 към 1, парите 50% надолу. Добре е в клуба на богатите, ама нас май ни взеха да чистим масите след банкета.

    Коментиран от #12, #15, #52, #63

    16:00 01.05.2026

  • 10 в кратце

    24 0 Отговор
    След като е изтърван пазарът,някой трябва да се наведе и да го вдигне.

    16:00 01.05.2026

  • 11 Мдаммм

    31 0 Отговор
    Всички търговци,особено най-големите(тия немските) се оправдават,че цените в супермаркетите им в Германия били по-ниски от тук,защото тук обемите били по-малки,демек разходите им били по-високи за единица стока,което няма как да е вярно,щото един тир стока си е един тир стока,не два?!Напълно противоречащо е на пазарната икономика,т е. ако имаш по-малки обеми значи,че има по-малко търсене,което би трябвало да води до намаляване на цените,а НЕ до увеличаване,което означава,че в България НЯМА пазарна икономика,всичко е една огромна мафия от латиноамерикански тип!!!И после НЕ се чудете защо населението все по-ускорено ще намалява.Ще намалява,щото момента да живееш в друга уредена дуржава излиза по-евтино и по-щастливо вече е преминал!!!

    16:02 01.05.2026

  • 12 това е заради

    10 18 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    нашенските майцепродавци ни е виновно еврото!

    Коментиран от #13

    16:02 01.05.2026

  • 13 не ни е

    11 20 Отговор

    До коментар #12 от "това е заради":

    виновно еврото при всеки преход в България е имало пладнешки обир!

    Коментиран от #39

    16:04 01.05.2026

  • 14 ОЩЕ ЕДИН НИ

    18 2 Отговор
    Дава насока. СКЪПО. ЕЙ СТИГА СТЕ ЗАКЪСНЯВАЛИ И ИЗВОДИ СИ ПРАВЕТЕ. ТОВА СЕ ЗНАЕ ОТ 4 МЕСЕЦА. ХОРАТА ГОВОРЯТ ПИШАТ ИМА СПЕКУЛАЦИЯ ВИСОКИ ЦЕНИ ОТ КОГА ВЛЕЗЕ ЕВРОТО НА ТУУУПА. ОТ ЕДИН ЛЕВ СТОКАТА СТАНА 1 ЕВРО. ВИНАГИ СЛЕД СЪБИТИЯТА ВИНАГИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ. МУШИКИ СТЕ ВСИЧКИ УПРАВЛЕНЦИ ДО СЕГА.

    16:05 01.05.2026

  • 15 Чекай малко, може и още...

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Следващото голямо поскъпване на останалото,което още не е поскъпнало двойно ще го видите след 1-ви юли,когато изтича "законовия" срок за "необосновано повишение" на цените,и тогава вече всички цени ще са само в евро без база за сравнение в лева и математиката ще ви удари челно!!!

    Коментиран от #20, #60

    16:06 01.05.2026

  • 16 Гост

    27 3 Отговор
    С мутра, 15 години начело на държавата, който най-обича далаверата, кражбата и схемата, какви да са всички търговци, освен алчни далавераджии и алчни схемаджии.

    16:08 01.05.2026

  • 17 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    22 3 Отговор
    Всички контролни служби са избор и назначения на Борисов-Пеевски !
    Всички назначения в енергетиката са назначения на кРадев-Пеевски-Борисов, няпример Владимир Малинов , осъществил Турски поток, Боташ, погрома на АЕЦ с фалшиви мембрани, саботиране на Чирин, саботиране на газовите коридори - проекти до един обслужващи рашисткия режим на Путлер !

    16:08 01.05.2026

  • 18 Казваха

    19 3 Отговор
    им по-опитните икономисти, че това ще се случи още с обявяването за налагане на еврото, но новите евро комсомолци водени от порива си да принадлежат не искаха да чуят. Който изказваше резерви беше моментално заклеймяван като "путинист", "рашист" и каквото друго инфантилно нещо се сетите.

    16:09 01.05.2026

  • 19 Пламен

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Ако Радев не направи пълно чистка на държавната одминистрация и регулаторите ще се провали и след 6 месеца ще си ходи.

    Коментиран от #40

    16:10 01.05.2026

  • 20 Гост

    23 2 Отговор

    До коментар #15 от "Чекай малко, може и още...":

    Точно така ще стане!!! От юли до към ноември цените се повишиха двойно, спекулативно, от 1ви януари един лев стана едно евро, тоест вече се получава четворна поскъпване, от лятото на 2025, и сега като изчезнат цените в лева ще ни чака още едно алчно, спекулативно напомпване пак два пъти, а заплатата ми е разделена на две

    16:12 01.05.2026

  • 21 ИВАН

    22 4 Отговор
    По тошово време, цените с години си стояха едни и същи, бензина го вдигнаха и се закова на 1 лев, храните, дизел никой не купуваше, крадяха си хората от държавния, портокали от Куба, прекрасни бяха, сладки и сочни .... всички си строяха къщи и вили, а сега само най богатите паралии.

    16:13 01.05.2026

  • 22 Няма и да прави...

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "лоза":

    По стар български "обичай" всеки се спасява по единично.За държавата високите цени са добре дошли,защото прибират повече ДДС,хазната се препълва и има много за законно крадене(високи заплати на нищо правеща или зле управляваща администрация) както и за пладнешки обири като КТБ,пари в чували спестени от качествени пътища прочее.

    16:14 01.05.2026

  • 23 Попов

    9 21 Отговор
    Нека поговорим за онези, които най-много викат „искаме си лева!“
    Това не е „народът“. Това е една особена социална група — хора, умишлено държани в невежество, за да бъдат лесно управлявани. Социално уязвими, с ниска функционална грамотност, агресивно облъчвани с конспирации:
    ❌ Че „2000-та идва краят на света“
    ❌ Че ще ни чипират с ваксините
    ❌ Че самолетите ни пръскат
    ❌ Че чрез 5G ни контролират
    ❌ Че норвежците ще ни отнемат децата
    ❌ Че с приеманито ни в Шенген губим суверинитет и ще ни залеят милиони мигранти
    ❌ А сега — че еврото ще ни „изтрие“
    „Възраждане“ и други проруски формации не съществуват, за да решават проблеми.
    Те съществуват, за да контролират тази група. Да ѝ „вкарват“ страх, омраза и фалшив патриотизъм. Да я превърнат в електорална армия, която да скача срещу ЕС, НАТО, САЩ, и срещу всяка модернизация.
    „Възраждане“ е инструмент — не национален, а геополитически.
    „Възраждане“ не защитава лева. Тя защитава руските интереси, ползвайки най-уязвимите хора в обществото за свои инструменти.
    ---
    🇧🇬 На мен ми е мъчно за тези хора. Не заради политиката им, а защото са превърнати в стадо.

    Коментиран от #27

    16:14 01.05.2026

  • 24 Габрово

    8 0 Отговор
    Със други думи Анархия и липса на контрол а като има някой заблуден проверяващ 50- 100 евро са достатъчни

    16:17 01.05.2026

  • 25 икономически закони

    9 11 Отговор
    Върнахме се в 1990 година. Има много свободни пари които еврото изтупа от дюшеците и затова скътаните бели пари за черни дни като лавина заляха пазара. Парите при управлението на ГЕРБ бяха стабилни и даваха възможност за акумулиране на спестявания. Сега изправени пред разпад след победата на "извънсистемните" партии когато се очаква икономически срив, всеки гледа да похарчи преди новите власт-имащи да ги анихилират. Парите не могат за бъдат безкрайни и след превъртане няколко пъти ще бъдат абсорбирани от данъчната система. Въпроса е дали Румен ще раздаде отново пари на аверите както направи наскоро Асен Василев.

    16:17 01.05.2026

  • 26 един

    7 5 Отговор
    Някои хора замениха "бананите" с "еврото"!Преди беше дъ-ръ--бъ-ра бананите,дъ-ръ-бъ-ра бананите,"важното е че сега има банани",сега на мястото на бананите сложиха еврото и пак почнаха да си чешат езиците!

    16:18 01.05.2026

  • 27 Изпий си хапчетата

    10 5 Отговор

    До коментар #23 от "Попов":

    и веднага смени дилъра...

    16:18 01.05.2026

  • 28 Танев

    9 4 Отговор
    Преди време предупреждавах, че ще настъпи пролетаризирането на населението. С въвеждането на еврото , то се ускори. Може по-късно да има бунтчуета, бентове, директна атака на пазара. Това е постигнахте го. Къде сте другари от БСП и ако има леви партии. На съвещание сте. Вие сте еда дребнобужоазна сбиршена безидейностни .

    Коментиран от #44

    16:18 01.05.2026

  • 29 Възpожденец 🇧🇬

    5 19 Отговор
    Планът на руските еничари, които са уж за запазване на лева и лъжат по-необразованите и податливи на конспирации и лъжи е ясен.
    Нужни бяха само 121 гласа в Парламента за да се събори валутния борд на България и лева от следващия ден да бъде с курс 1€=10,15,20 ... 50, 1000 лв.
    Затова крадеца и национален предател румен кРадев-Решетников, заедно с руската npocтитyтka Костя Копейкин искаха с отчаяни опити да се отложи приемането ни в Еврозоната, докато си състави партия, за да могат на следващите избори да съберат мнозинство с копейките за махане на борда и да ограбят спестяванията на народа.
    Има над 100 млрд. на влогове, които за един ден щяха да изчезнат -помните Виденеов.
    Болшивики и шумкари ви готвят нов грабеж.
    Народе ???
    Mpъcни, долни предатели !

    16:19 01.05.2026

  • 30 Коста

    13 0 Отговор
    Ганьо Балкански винаги е бил алчен и такъв ще си остане

    16:19 01.05.2026

  • 31 Е как няма

    21 1 Отговор
    Само един пример...САМО ЕДИН...
    Миналото лято си купувах орехови ядки за таратора по 25лв/кг....Днес ги гледам по 25 евро за килограм.
    А кажете,за това войните в Иран,Украйна ли са виновни...поскъпването на горивата ли ,като орехите са брулени миналата година....Нека дебелогъзестата Теменужка ми обясни и Радев от БНБ,кака така стана 1 евро = 1 лев ???

    Коментиран от #38

    16:19 01.05.2026

  • 32 Българин

    4 8 Отговор
    Лошо няма! Тия дето вадят парите с ръцете си, печелят добре и са доволни. Една фризьорка или плочкаджия, автобояджия печелят по 7-8 хилядарки месечно и почиват два пъти годишно, я на Ница, я на Сен Мартен. А тия дето подпират бюрата за по 1600 евро, те страдат. И заслужено!

    Коментиран от #41, #50

    16:20 01.05.2026

  • 33 Рибата

    7 0 Отговор
    Се умирисва от главата

    16:21 01.05.2026

  • 34 Давид

    8 0 Отговор
    Е как не изтървахте пазара на горива ;) мошенниците от ДС ;) как вашите деца не работят в изтърваните пазари ? ;) ;) ;)

    16:22 01.05.2026

  • 35 Стадото като остане

    4 2 Отговор
    Без овчар така става

    16:23 01.05.2026

  • 36 Бойковица

    4 1 Отговор
    Всичко е наред по швейцарското правило

    16:24 01.05.2026

  • 37 Студент

    9 0 Отговор
    Уж държавната администрация е в изобилие и се питам къде се крият че липсва контрол

    16:26 01.05.2026

  • 38 Много просто...

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Е как няма":

    Това го правят онези,които много точно ги е описал в коментара си Попов и тяхната безгранична алчност.И сега се оправдават с еврото.

    16:27 01.05.2026

  • 39 не е виновно еврото ли

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "не ни е":

    ами ако не беше въведено пък
    цените щяха да бъдат определено по стабилн ниски

    ефекта е индиректен и психологически
    ганчофците чорбаджии търгаши искат печалбите и скътаните милиони да са им поне 1 към 1 или 1лв=1е

    16:27 01.05.2026

  • 40 Димитров

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    Но до тогава ще се накрал достатъчно много, само като се сетя за две думи: КАТАМАРАН и БОТАШ, ми е ясно.

    Коментиран от #47

    16:28 01.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Сатанаил Даниил

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Затова":

    То ли е виновно за алчността на търговците

    16:29 01.05.2026

  • 43 Служебният измисления Гюро,

    3 3 Отговор
    той е виновен!

    16:29 01.05.2026

  • 44 ми чи

    5 7 Отговор

    До коментар #28 от "Танев":

    Те нали правиха въстания през 2021 г. Радев призова мутрите да излязат на улицата. Имаше бесилки по улиците, хвърляха риба по МС ... Киртака арестува Бийко и негови министри. Ето ви сега: дойде Победителя на бяла шкода и победи България с вежливата подкрепа на ПП/ДБ. Ама това ще го разберете след една година.

    Коментиран от #54

    16:30 01.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Философа

    6 2 Отговор
    Стига сте ревали. Не разбрахте ли, че в клуба на богатите, цените нямат значение.

    16:31 01.05.2026

  • 47 човек от народа

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Димитров":

    Олигархията натрупва капитал като изсмуква спестяванията на обикновените граждани. България, страната на победилата мафия.

    16:33 01.05.2026

  • 48 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Не купувайте и пазара сам ще се регулира.Нарича се "невидимата ръка" на пазара.Работи безотказно ,но е нужно време.
    Честит празник.

    16:33 01.05.2026

  • 49 Айше

    2 0 Отговор
    Поне маслото поевтиня, щото нали butter-а... Сега и бутер тестото също и после шоколадите, щото щастие си е nuat have...

    16:34 01.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Любопитен

    3 0 Отговор
    Това е дебела и тлъста лъжа. Всичко е вносно и цената на нафтата води до увеличение на цените, Ние сами сме си виновни, че си закрихме българското производство от лакомия за големи заплати и евтин внос...

    16:36 01.05.2026

  • 52 Не давай пример с доматите

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    какви били есента и сега. Всяка пролет зеленчуците вдигат цените си, а това съвпадна с приемането на еврото и повишаване цената на петрола поради войната в Иран. Не на последно място е алчността на нашите едри и дребни търговци и прекупвачи да ловят риба в мътна вода.

    Коментиран от #59

    16:38 01.05.2026

  • 53 Факти 👍

    6 1 Отговор
    Уважаеми г-н Алипиев !
    Изкуствено завишените цени се наричат СПЕКУЛА !
    Във всяка нормална държава (каквато не е бг) , има закон за борба със спекулата !
    Сега към партията , спечелила доверието на хората :
    Цялата власт , е във ваши ръце ! От вас се очакват ДЕЙСТВИЯ , а не дъвки !

    Коментиран от #57

    16:40 01.05.2026

  • 54 Страната на npaceтата 🐷🐷

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "ми чи":

    Регулаторите са тези, които Пеевски "помоли" Борисов да назначи и Бойко както винаги изпълни веднага "молбата" на Пеевски.
    Така, че вината е все още тяхна, че има картели и спекула.

    16:41 01.05.2026

  • 55 Не гледайте мушкати

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Затова":

    сейте домати !

    16:44 01.05.2026

  • 56 ежко

    2 1 Отговор
    Как може едни цени да с изкуствено завишени?Или има недостиг, или има монопол или има картелно споразумение.Та кое от трите е?

    16:45 01.05.2026

  • 57 Спекулант

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Факти 👍":

    В пазарната икономика няма понятие спекула.Пазарната икономика по същество е спекула.Така че на който не му харесва да ходи в Северна Корея.Аз ще продавам възможно най скъпо щом има кой да купува.Всеки има право да прави бизнес и да си определя цената сам.Няма как някой друг да ти казва на колко ще продаваш.

    Коментиран от #58, #62

    16:50 01.05.2026

  • 58 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Спекулант":

    Сериозно ???

    16:53 01.05.2026

  • 59 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Не давай пример с доматите":

    А с кое да дам пример може би с обикновеното кафе дето от 4 стана почти 8 лв? Ти може и да не ядеш домати, ама който едвам свързва двата края може ли да си купи месо? Цената на зеленчуците почнаха да се вдигат още преди войната.

    16:53 01.05.2026

  • 60 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Чекай малко, може и още...":

    То и ти ще го видиш!

    16:54 01.05.2026

  • 61 Ръката на Кармата

    2 1 Отговор
    Лихварите да мрат от рак на черния дроб! Всички които за замесени в измамните схеми за изкуственото завишаване на цените на жилищата, както и на най-необходимите стоки, и горивата да умрат от рак на черния дроб и подагра, по-най мъчителния начин, а семействата им бял ден да не видят, да станат ялови и да нямат повече възможност за възпроизводство! Майката природа няма място за такива измекяри!

    16:55 01.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    На пазара миналата година доматите розовите бяха по 8 или 10 лв защо постоянно лъжете Няколко постоянни тук с някакво злорадство ожесточено лъжат Аз също живея тук и пазарувам ВИЖ геополитиката как е

    17:23 01.05.2026

