Министър Ефремова: От днес стартира мярката „Кошница с грижа“, домакинствата ще спестяват около 15%

Предстои да обявим нова фаза от мярката „Избирам България“, насочена към вътрешната мобилност в страната. Тя ще е за семейства – млади или по-опитни, които могат да разгледат възможностите в населени места с до 50 хиляди души население, да намерят работа и да се установят там. И отново подпомагаме този процес с добавки за преместване на покъщнината, наем за период до 12 месеца и други мерки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Днес започва мярката „Кошница с грижа“. Една от основните задачи на "Кошница с грижа" е стимулиране на българското производство. Тя е доброволна от страна на бизнеса. В нея ще има минимум 30 продукта, за да могат да се подпомогнат домакинствата, като ще спестят около 15% от цената на тези продукти. Веригите ще направят по-дълго времето, в което предлагат намалените продукти, подчерта тя.

Ефремова увери, че са проведени разговори с производители и че една от основните задачи на „Кошница с грижа“ е стимулирането на предлагането на български продукти. Тя подчерта, че когато разходите за транспорт са по-малки, веригата на доставка е по-къса и не се стига до повишаване на цената при продажба на дребно. По-малките магазини също могат да се включат към тази мярка, обясни тя.

Днес в надзора на НОИ обсъдихме и гласувахме да има увеличение от 7,8% за всички останали пенсии. Със сигурност няма да има ощетени от Ковид добавката. Във времето тази добавка е влязла в старата формула за пенсиите. Тя в годините се актуализира и по този начин в старите пенсии тя се размива, а доплащанията се прехвърлят през социалното министерство. В новите пенсии осигурителната система е базирана на приноса на хората, които се осигуряват в нея. Осигурителната система трябва да бъде базирана на принципа на приноса на хората в нея, за да могат те да черпят определени права и блага. Добавките нямат място във финансовата система, а в системата на социалното подпомагане. Логиката е, че не трябва хората да се лишават от права, а нещата се поставят на мястото им, увери министър Ефремова.

Идва криза, но всички социални пенсии ще бъдат гарантирани и изплащане в пълния им обем, успокои тя.

Целта на нашето управление е повишаване на доходите на хората, намаляване на неравенствата и борба с бедността. Най-добре това се постига с осигуряването на работа. Имаме изключително голям брой мерки, насочени към безплатни обучения. За съжаление, все още имаме много работа по мотивирането на хората да се обучават и преквалифицират. Това ще е нашият фокус оттук-насетне, заяви министър Ефремова.

Ще започнем с оптимизация на разходите. Ако има съкращения, то те ще се направят така, че да не страдат хората, каза още тя.