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Министър Ефремова: От днес стартира мярката „Кошница с грижа“, домакинствата ще спестяват около 15%

Министър Ефремова: От днес стартира мярката „Кошница с грижа“, домакинствата ще спестяват около 15%

9 Юни, 2026 22:00 971 49

  • наталия ефремова-
  • кошница с грижа-
  • цени

Веригите ще направят по-дълго времето, в което предлагат намалените продукти

Министър Ефремова: От днес стартира мярката „Кошница с грижа“, домакинствата ще спестяват около 15% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои да обявим нова фаза от мярката „Избирам България“, насочена към вътрешната мобилност в страната. Тя ще е за семейства – млади или по-опитни, които могат да разгледат възможностите в населени места с до 50 хиляди души население, да намерят работа и да се установят там. И отново подпомагаме този процес с добавки за преместване на покъщнината, наем за период до 12 месеца и други мерки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Днес започва мярката „Кошница с грижа“. Една от основните задачи на "Кошница с грижа" е стимулиране на българското производство. Тя е доброволна от страна на бизнеса. В нея ще има минимум 30 продукта, за да могат да се подпомогнат домакинствата, като ще спестят около 15% от цената на тези продукти. Веригите ще направят по-дълго времето, в което предлагат намалените продукти, подчерта тя.

Ефремова увери, че са проведени разговори с производители и че една от основните задачи на „Кошница с грижа“ е стимулирането на предлагането на български продукти. Тя подчерта, че когато разходите за транспорт са по-малки, веригата на доставка е по-къса и не се стига до повишаване на цената при продажба на дребно. По-малките магазини също могат да се включат към тази мярка, обясни тя.

Днес в надзора на НОИ обсъдихме и гласувахме да има увеличение от 7,8% за всички останали пенсии. Със сигурност няма да има ощетени от Ковид добавката. Във времето тази добавка е влязла в старата формула за пенсиите. Тя в годините се актуализира и по този начин в старите пенсии тя се размива, а доплащанията се прехвърлят през социалното министерство. В новите пенсии осигурителната система е базирана на приноса на хората, които се осигуряват в нея. Осигурителната система трябва да бъде базирана на принципа на приноса на хората в нея, за да могат те да черпят определени права и блага. Добавките нямат място във финансовата система, а в системата на социалното подпомагане. Логиката е, че не трябва хората да се лишават от права, а нещата се поставят на мястото им, увери министър Ефремова.

Идва криза, но всички социални пенсии ще бъдат гарантирани и изплащане в пълния им обем, успокои тя.

Целта на нашето управление е повишаване на доходите на хората, намаляване на неравенствата и борба с бедността. Най-добре това се постига с осигуряването на работа. Имаме изключително голям брой мерки, насочени към безплатни обучения. За съжаление, все още имаме много работа по мотивирането на хората да се обучават и преквалифицират. Това ще е нашият фокус оттук-насетне, заяви министър Ефремова.

Ще започнем с оптимизация на разходите. Ако има съкращения, то те ще се направят така, че да не страдат хората, каза още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Министър Кошничарска

    30 4 Отговор
    Новото име на министърката е Кошничарска. Мисля, че прогресистите ще завършат с масаж с кошници по гърбовете.

    Коментиран от #44

    22:01 09.06.2026

  • 2 стрина министрина

    26 1 Отговор
    с таз кошница пак ще ви ограбим мощно

    22:02 09.06.2026

  • 3 Не е

    24 1 Отговор
    наред с главата , числата и "спестяванията" !

    22:03 09.06.2026

  • 4 нашия

    16 0 Отговор
    палеативни мерки.....проблема е структурен ,а тои не се решава с такива мерки...колко време ще издържи това намаление....нека да позная - до следващото увеличение

    22:04 09.06.2026

  • 5 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    МА.М. ти да е.а ти ще си купиш ли нещо от тая кошница

    22:04 09.06.2026

  • 6 КОШНИЦА С ГРИЖА

    27 0 Отговор
    Е КАТО
    МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА...
    ПЪЛНА ПОРНО....
    ...ГРАФИЯ.

    22:04 09.06.2026

  • 7 подстриган в супера

    26 0 Отговор
    "Кошница стрижа" е поредния прах в очите на електората за споразумение на управляващите лицемери с търговските вериги. Вместо законово да осигурят реална конкуренция и невъзможност за картелни практики, ни пробутват "мерки за балъци".

    22:05 09.06.2026

  • 8 Я гле...

    23 0 Отговор
    Това, новото министерски съвет прилича на бардак! Само свирачки на предни позиции! Кой ще работи?

    22:05 09.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Абе тия хора нормални ли са?
    Искат да строят комънизъма ама с със "свободен пазар"!!!

    ЦЕНИ СЕ СВАЛЯТ С ГЛАД!
    ЦЕНИ СЕ СВАЛЯТ С КОНКУРЕНЦИЯ!!!

    С административни чалъми и бели и добри милти милиардни вериги дето щели да галят драгия потребител нищо не става!!!

    Къде има големи вериги?!! ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ!
    Големите градове, в които малко или много има и работа има и някакви заплати!

    В колко вериги има в малките градове и селата, които са забравени от бога!

    НАРОДЕЕЕЕ!!!!
    гаврят се с тебе а ти нещеш да вземеш скапаната тояга и да си отбиеш и това е! Ще превиваш грън до гроб РОБЕ!

    Коментиран от #10

    22:05 09.06.2026

  • 10 АМИ

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    ДА ГРАБВАМЕ СОПИТЕ,КАМЪНИТЕ,БРАДВИТЕ И КОЙТО С КАКВОТО РАЗПОЛАГА.
    ДРУГО РЕШЕНИЕ НЯМА

    Коментиран от #18, #25

    22:08 09.06.2026

  • 11 бай Иван

    16 1 Отговор
    "Кошница с грижа". Абе тъ.анари такива, това да не е червената шапчица да носи храна на баба си в гората в "кошница с грижа". Кой ви измисля тези "слогани " да се чуди човек?веригите слагат повече от 100 порцента надценка сега щели за 6 месеца да свалят с 15 процента цените. Е и ? Какво точно очаквате да се случи? След шест месеца така да свикнат с това намаление,че да го оставят ли ? Или ще сложат нови 30 да си избият "загубата" и да направят "кошница без грижа".Аман от простотии ! Коя образователна система ви изучи да се чуди човек, та и на нас пробутвате дефицитите на образованието си. Ще направим Пи ар акция да кажем "Ау ,колко се оплашиха веригите като им скръцна Радев със зъби и Крали Марко загрижен за българите свали за шест месеца цените" . Дивотии някакви.

    Коментиран от #38

    22:09 09.06.2026

  • 12 Мирка

    11 0 Отговор
    Кошница с грижа, всичко това на регресивните, все повече ми заприличва на Празна кошница! Вижте какво става по магазините, кошницата отдавна е празна!
    Справедливите цени останаха само в Парламента!

    22:10 09.06.2026

  • 13 Мунчо

    16 0 Отговор
    🤣🤣🤣....Всичко е една "разплетена кошница" като вас самите...към края на годината се пригответе за "Коледни" изненади... 🤣🤣

    22:10 09.06.2026

  • 14 кака ви калинка министерка

    16 0 Отговор
    домакинствата ще спестяват около 15% и да почват да играят хоро от радост

    22:11 09.06.2026

  • 15 Гост

    7 0 Отговор
    Ще спестяваме количество продукти.

    22:11 09.06.2026

  • 16 Анонимен

    12 1 Отговор
    Позор сте нагли сте лъжци сте оставка

    22:14 09.06.2026

  • 17 БеГемот

    2 0 Отговор
    Охааааа...

    22:16 09.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "АМИ":

    Рано или късно и това ще дойде!
    Света се променя и рано или късно добре забравеното старо ще се върне... тия толерастки простотии дето Европа ги сервира не могат да са вечни! Тая работа ще избие нанякъде и ще стане мазало!

    22:18 09.06.2026

  • 19 С простотиите си

    12 0 Отговор
    няма да изкарате дълго.
    Вече ни писна от вас

    Вие сте срам и ПОЗОР!

    22:18 09.06.2026

  • 20 Грую

    6 0 Отговор
    Голямата и изстрадана Кошница с грижа,
    още отсега се вижда,че прозира и ще се управлява с онова, Магазин на хората!
    Вие сте навярно и първите с пълните кошници! Нещо ви куца, не е само кошница!

    22:19 09.06.2026

  • 21 Не искаме договорки с веригите !!!

    10 2 Отговор
    Искаме правителство което да се отнася с уважение към българите , а не да проси милост от западните вериги , които не стига че страшно забогатяха от приемането на еврото , но на всичкото отгоре нагло въведоха самотаксуване за българските потребители , което е много унизително че и новото правителство да проси милост от тях това е също толкова унизително !!!

    Коментиран от #34

    22:21 09.06.2026

  • 22 КРЕТЕНИЗЪМ

    9 0 Отговор
    Що за идиот е политикът Министър Дерменджиев,
    та да обвинява Кандев, ако реши да стане политик!

    22:22 09.06.2026

  • 23 хаха

    6 0 Отговор
    ХАХАХА!

    Байганьовците са непоправими мошеници и корумпета!

    Земеделци: Доставчици ни натискат да намалим цените с 15% заради “Кошницата с грижа“
    Хипермаркетите рекетират производителите шумно рекламираната отстъпка да бъде за тяхна сметка

    Даже и един бойкот не могат да направи балкано-ориенталската пасмина.

    Коментиран от #47

    22:22 09.06.2026

  • 24 Гробар

    5 1 Отговор
    Приказки от 1001 нощ.

    22:22 09.06.2026

  • 25 въжета гилотини стадиони

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "АМИ":

    само това е оправията!!

    22:24 09.06.2026

  • 26 Държавно порно

    4 1 Отговор
    Това е истината за псевдо ниските цени обявени от МС

    22:24 09.06.2026

  • 27 Мунчо мундира

    11 2 Отговор
    излезе голямо менте!

    22:24 09.06.2026

  • 28 Цървул

    5 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    22:26 09.06.2026

  • 29 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Токът и парното нагоре ,а морковите с по-дълга промоция.15% е пълен тшак и то голям

    22:26 09.06.2026

  • 30 Цървул

    3 0 Отговор
    15 % от нищо си остава едно нищо .

    22:27 09.06.2026

  • 31 "Шменти капели"

    8 1 Отговор
    Тази кошинца е поредната глупост, недомислица и евтив пиар ан Фатмака! Селяндуринът от Славяново лъже че " се грижи за народа"! Зеленчукопроизводители, животновъди и други производители вече пропищяха, че от "веригите", дето ги беше събрал вчера Фатмака, ги натискат и принуждават да продават продукцията си на ниски цеин!! Чиста проба "шменти капели" със зелени чорапи!

    22:27 09.06.2026

  • 32 Дзак

    7 0 Отговор
    Ще ударят малките магазини, които нямат договори с производители като веригите..

    Коментиран от #40

    22:28 09.06.2026

  • 33 Пачо

    2 1 Отговор
    Хайде сега ще почне и разселването по малките селища.Ще връщаме комунизма,а ще връщаме ли и жителството....

    22:34 09.06.2026

  • 34 единия минус

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Не искаме договорки с веригите !!!":

    цъфнал естествено

    22:35 09.06.2026

  • 35 Какви глупости дрънка тая?

    6 0 Отговор
    Сега излизат сезонните продукти и ще са по евтини по принцип. А ми до сега ? А ми после?

    22:35 09.06.2026

  • 36 Чиста

    6 1 Отговор
    Проба прах в очите на слепите.Веригите ще си правят каквото си искат.Ьащо не започнете борбата срещу корупцията страхливци.Стига с тия хаотични срещи с вериги магазини,КАТ ,мат..Само общи приказки и колко им било тежко.Пък тоя Пулев като папагал повтаря Радев.Костадин Проданов и той недоучен.Само назначават стари калинки на ОПГГЕРБ.Радев ти имаш сглобка с ГРОБ.Врче изпускате бързия влак да свършите нещо.Скоро май челно с товарния ще се сблъскаш.И тоя Гълъб не може да се аргументира в бюджетната комисия какво прави и защо го прави.Халхабер си няма от финанси.Положението е Надежда всяка тука оставете,че тия твоите хора знаят какво правят .А и ти нямаш намерение май за реформи.Няма да ти слушаме само лекциите .Действайте Неможаци от кол и въже събрани.И ще ли да увеличават пенсиите.Ами това си е швейцарското правило,което в цяла Европа се прилага от първи януари.А вие ни прецаквате.И какво са 8 процента на 300евто.Големите разходи са във вашите депутатски заплати,на бордове на магистрати.И как сметната палата сеи раздава бонуси,агенцията по вписвания също.Кмръовете също,държавни компании.Ама то блатото е голямо.И как да съществува тази държава с тези официални грабежи.Оправете я тази система ,не пенсионната да ви вади очите.Направрте закон с единна система на заплащане на гореспоменатите и още толкова министерства и агенции.Държавата на ръба те си раздават бонуси.Зсщо,бе какво сте свършили,получавате заплата.Тези измислени бонуси да се забранят.

    22:38 09.06.2026

  • 37 Чиста

    3 1 Отговор
    Проба прах в очите на слепите.Веригите ще си правят каквото си искат.Ьащо не започнете борбата срещу корупцията страхливци.Стига с тия хаотични срещи с вериги магазини,КАТ ,мат..Само общи приказки и колко им било тежко.Пък тоя Пулев като папагал повтаря Радев.Костадин Проданов и той недоучен.Само назначават стари калинки на ОПГГЕРБ.Радев ти имаш сглобка с ГРОБ.Врче изпускате бързия влак да свършите нещо.Скоро май челно с товарния ще се сблъскаш.И тоя Гълъб не може да се аргументира в бюджетната комисия какво прави и защо го прави.Халхабер си няма от финанси.Положението е Надежда всяка тука оставете,че тия твоите хора знаят какво правят .А и ти нямаш намерение май за реформи.Няма да ти слушаме само лекциите .Действайте Неможаци от кол и въже събрани.И ще ли да увеличават пенсиите.Ами това си е швейцарското правило,което в цяла Европа се прилага от първи януари.А вие ни прецаквате.И какво са 8 процента на 300евто.Големите разходи са във вашите депутатски заплати,на бордове на магистрати.И как сметната палата сеи раздава бонуси,агенцията по вписвания също.Кмръовете също,държавни компании.Ама то блатото е голямо.И как да съществува тази държава с тези официални грабежи.Оправете я тази система ,не пенсионната да ви вади очите.Направрте закон с единна система на заплащане на гореспоменатите и още толкова министерства и агенции.Държавата на ръба те си раздават бонуси.Зсщо,бе какво сте свършили,получавате заплата.Тези измислени бонуси да се забранят.

    22:39 09.06.2026

  • 38 В тази гадна кошница влизат

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "бай Иван":

    най-големите ментета и некачествена стока на "-15%"!Геноцит!

    22:39 09.06.2026

  • 39 Простак

    7 0 Отговор
    А мое ли ти напълним твойта кошница?

    Коментиран от #41

    22:41 09.06.2026

  • 40 Умните

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дзак":

    Пак ще пазаруват от малки магазинчета с качествена стока, защото това винаги е било по скъпо. Бедните нямат избор.

    22:43 09.06.2026

  • 41 наталка

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Простак":

    може но вземам само от най скъпото иначе не става

    22:46 09.06.2026

  • 42 Християнин

    2 0 Отговор
    То от тази кошница нищо не става за ядене, само боклуци, вижте брошурата на Лидъл.

    22:47 09.06.2026

  • 43 Един

    4 1 Отговор
    Аз не разбирам, какво точно са очаквали от празноглав фатмак. Това му е максимума и да искате друго няма. Сума и "мозъци" министри с 20-30 зам министри и това измислиха ?!?!?! Другият път пак за празноглавия военни гласувайте. Най-смешното е, че много се гордеят с тази "великолепна" идея. Ами те обикновените промоции са много по-големи от келявите им 15%.

    22:52 09.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Клара с кларинетите

    0 0 Отговор
    Явно че вече не помните прословутите кларинети
    които през 1996 БСП ги слагаше в кошницата за да покаже че няма инфлация

    23:02 09.06.2026

  • 46 шопа

    1 1 Отговор
    Хм , пая мислим на есен у центъро на Софиа-та ,че се снима новиа български сериал " С павето по главата" . У главните роли шаса сичко що а гладнясало. Е те тогаз а резберете виа тама управниците , що е то психо-трилър с елементи на екшън. Кат върът нещата , най-май нема изкарате у власто до края на таа годин. Стегайте са сите у кръста и бачкайте , ората затва ви избраха , а не са прайте секи ден на "умници" по различни медии и у същото време аплямпате сал простотии.
    ps Сега сериозно: Хей братче , откъде се извъдихте такива поколения ? Ако започна с епитети и сравнения , няма да ми стигнат символите в карето. Наистина ТОВА което става в тази държава НА НИЩО НЕ ПРИЛИЧА!!!

    23:02 09.06.2026

  • 47 Даааа

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "хаха":

    Това е ясно, че производителя трябва да направи тези 15% процента отстъпка.....а за веригите си остава печалбата от 100-150%.....и Мунчо Радев излиза и казва, че ще стимулира българските производители на храни по този начин.... 🤣🤣🤣....това беше голяма шегичка и за тези, които му дадоха цялата власт в ръцете...очаквайте най-доброто-тепърва предстои... 🚀🤣

    23:03 09.06.2026

  • 48 Дзак

    0 0 Отговор
    Да обяснят как точно се намалява административната тежест за производителите на тези стоки и как се облекчава достъпът им до магазина!

    23:04 09.06.2026

  • 49 Икономическа чорапена импотетност

    0 0 Отговор
    От чорапи и потници толкова! Важно е че бензина инафтата паднаха...... на борсата разбира се, не по бензиностанициите!

    23:06 09.06.2026

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