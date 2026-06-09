Министър Ефремова: От днес стартира мярката „Кошница с грижа“, домакинствата ще спестяват около 15%

Предстои да обявим нова фаза от мярката „Избирам България“, насочена към вътрешната мобилност в страната. Тя ще е за семейства – млади или по-опитни, които могат да разгледат възможностите в населени места с до 50 хиляди души население, да намерят работа и да се установят там. И отново подпомагаме този процес с добавки за преместване на покъщнината, наем за период до 12 месеца и други мерки. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Днес започва мярката „Кошница с грижа“. Една от основните задачи на "Кошница с грижа" е стимулиране на българското производство. Тя е доброволна от страна на бизнеса. В нея ще има минимум 30 продукта, за да могат да се подпомогнат домакинствата, като ще спестят около 15% от цената на тези продукти. Веригите ще направят по-дълго времето, в което предлагат намалените продукти, подчерта тя.
Ефремова увери, че са проведени разговори с производители и че една от основните задачи на „Кошница с грижа“ е стимулирането на предлагането на български продукти. Тя подчерта, че когато разходите за транспорт са по-малки, веригата на доставка е по-къса и не се стига до повишаване на цената при продажба на дребно. По-малките магазини също могат да се включат към тази мярка, обясни тя.
Днес в надзора на НОИ обсъдихме и гласувахме да има увеличение от 7,8% за всички останали пенсии. Със сигурност няма да има ощетени от Ковид добавката. Във времето тази добавка е влязла в старата формула за пенсиите. Тя в годините се актуализира и по този начин в старите пенсии тя се размива, а доплащанията се прехвърлят през социалното министерство. В новите пенсии осигурителната система е базирана на приноса на хората, които се осигуряват в нея. Осигурителната система трябва да бъде базирана на принципа на приноса на хората в нея, за да могат те да черпят определени права и блага. Добавките нямат място във финансовата система, а в системата на социалното подпомагане. Логиката е, че не трябва хората да се лишават от права, а нещата се поставят на мястото им, увери министър Ефремова.
Идва криза, но всички социални пенсии ще бъдат гарантирани и изплащане в пълния им обем, успокои тя.
Целта на нашето управление е повишаване на доходите на хората, намаляване на неравенствата и борба с бедността. Най-добре това се постига с осигуряването на работа. Имаме изключително голям брой мерки, насочени към безплатни обучения. За съжаление, все още имаме много работа по мотивирането на хората да се обучават и преквалифицират. Това ще е нашият фокус оттук-насетне, заяви министър Ефремова.
Ще започнем с оптимизация на разходите. Ако има съкращения, то те ще се направят така, че да не страдат хората, каза още тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Министър Кошничарска
Коментиран от #44
22:01 09.06.2026
2 стрина министрина
22:02 09.06.2026
3 Не е
22:03 09.06.2026
4 нашия
22:04 09.06.2026
5 И Киев е Руски
22:04 09.06.2026
6 КОШНИЦА С ГРИЖА
МАГАЗИНИ ЗА ХОРАТА...
ПЪЛНА ПОРНО....
...ГРАФИЯ.
22:04 09.06.2026
7 подстриган в супера
22:05 09.06.2026
8 Я гле...
22:05 09.06.2026
9 ДрайвингПлежър
Искат да строят комънизъма ама с със "свободен пазар"!!!
ЦЕНИ СЕ СВАЛЯТ С ГЛАД!
ЦЕНИ СЕ СВАЛЯТ С КОНКУРЕНЦИЯ!!!
С административни чалъми и бели и добри милти милиардни вериги дето щели да галят драгия потребител нищо не става!!!
Къде има големи вериги?!! ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ!
Големите градове, в които малко или много има и работа има и някакви заплати!
В колко вериги има в малките градове и селата, които са забравени от бога!
НАРОДЕЕЕЕ!!!!
гаврят се с тебе а ти нещеш да вземеш скапаната тояга и да си отбиеш и това е! Ще превиваш грън до гроб РОБЕ!
Коментиран от #10
22:05 09.06.2026
10 АМИ
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":ДА ГРАБВАМЕ СОПИТЕ,КАМЪНИТЕ,БРАДВИТЕ И КОЙТО С КАКВОТО РАЗПОЛАГА.
ДРУГО РЕШЕНИЕ НЯМА
Коментиран от #18, #25
22:08 09.06.2026
11 бай Иван
Коментиран от #38
22:09 09.06.2026
12 Мирка
Справедливите цени останаха само в Парламента!
22:10 09.06.2026
13 Мунчо
22:10 09.06.2026
14 кака ви калинка министерка
22:11 09.06.2026
15 Гост
22:11 09.06.2026
16 Анонимен
22:14 09.06.2026
17 БеГемот
22:16 09.06.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "АМИ":Рано или късно и това ще дойде!
Света се променя и рано или късно добре забравеното старо ще се върне... тия толерастки простотии дето Европа ги сервира не могат да са вечни! Тая работа ще избие нанякъде и ще стане мазало!
22:18 09.06.2026
19 С простотиите си
Вече ни писна от вас
Вие сте срам и ПОЗОР!
22:18 09.06.2026
20 Грую
още отсега се вижда,че прозира и ще се управлява с онова, Магазин на хората!
Вие сте навярно и първите с пълните кошници! Нещо ви куца, не е само кошница!
22:19 09.06.2026
21 Не искаме договорки с веригите !!!
Коментиран от #34
22:21 09.06.2026
22 КРЕТЕНИЗЪМ
та да обвинява Кандев, ако реши да стане политик!
22:22 09.06.2026
23 хаха
Байганьовците са непоправими мошеници и корумпета!
Земеделци: Доставчици ни натискат да намалим цените с 15% заради “Кошницата с грижа“
Хипермаркетите рекетират производителите шумно рекламираната отстъпка да бъде за тяхна сметка
Даже и един бойкот не могат да направи балкано-ориенталската пасмина.
Коментиран от #47
22:22 09.06.2026
24 Гробар
22:22 09.06.2026
25 въжета гилотини стадиони
До коментар #10 от "АМИ":само това е оправията!!
22:24 09.06.2026
26 Държавно порно
22:24 09.06.2026
27 Мунчо мундира
22:24 09.06.2026
28 Цървул
22:26 09.06.2026
29 Сатана Z
22:26 09.06.2026
30 Цървул
22:27 09.06.2026
31 "Шменти капели"
22:27 09.06.2026
32 Дзак
Коментиран от #40
22:28 09.06.2026
33 Пачо
22:34 09.06.2026
34 единия минус
До коментар #21 от "Не искаме договорки с веригите !!!":цъфнал естествено
22:35 09.06.2026
35 Какви глупости дрънка тая?
22:35 09.06.2026
36 Чиста
22:38 09.06.2026
37 Чиста
22:39 09.06.2026
38 В тази гадна кошница влизат
До коментар #11 от "бай Иван":най-големите ментета и некачествена стока на "-15%"!Геноцит!
22:39 09.06.2026
39 Простак
Коментиран от #41
22:41 09.06.2026
40 Умните
До коментар #32 от "Дзак":Пак ще пазаруват от малки магазинчета с качествена стока, защото това винаги е било по скъпо. Бедните нямат избор.
22:43 09.06.2026
41 наталка
До коментар #39 от "Простак":може но вземам само от най скъпото иначе не става
22:46 09.06.2026
42 Християнин
22:47 09.06.2026
43 Един
22:52 09.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Клара с кларинетите
които през 1996 БСП ги слагаше в кошницата за да покаже че няма инфлация
23:02 09.06.2026
46 шопа
ps Сега сериозно: Хей братче , откъде се извъдихте такива поколения ? Ако започна с епитети и сравнения , няма да ми стигнат символите в карето. Наистина ТОВА което става в тази държава НА НИЩО НЕ ПРИЛИЧА!!!
23:02 09.06.2026
47 Даааа
До коментар #23 от "хаха":Това е ясно, че производителя трябва да направи тези 15% процента отстъпка.....а за веригите си остава печалбата от 100-150%.....и Мунчо Радев излиза и казва, че ще стимулира българските производители на храни по този начин.... 🤣🤣🤣....това беше голяма шегичка и за тези, които му дадоха цялата власт в ръцете...очаквайте най-доброто-тепърва предстои... 🚀🤣
23:03 09.06.2026
48 Дзак
23:04 09.06.2026
49 Икономическа чорапена импотетност
23:06 09.06.2026