Румен Радев за Деня на труда: Благодарност към поколенията, съградили днешна България

1 Май, 2026 18:46 306 5

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Честит Първи май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите Родината. Това написа лидерът на формация "Прогресивна България" Румен Радев.

Нека почитаме чуждия труд, защото той е част от достойнството ни като хора.

Благодарност към поколенията, съградили днешна България!

Към непримиримите у нас и по света, на които дължим днешната социална държава!

Честит празник!

По-рано президентът Илияна Йотова също отправи послание във връзка с днешния празник.

"Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание - не само в България, а и в световен план. Недопустимо е в 21 век в европейска България да съществува категорията "работещи бедни“, срамен е високият им процент", заяви президентът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    Без брадавицата прилича на Тодор Живков

    18:51 01.05.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    И псуванье за сем.пеефски (бойко и пеефски) щото искат да го разрушат! Ама, понеже, айкюто и на двамата е двуцифрено число, не знаят и как да го затрият, нарочно да се опитват пак няма да успеят

    18:55 01.05.2026

  • 4 Радев

    0 1 Отговор
    Защо сложи за председател на парламента човек, който е бил зам.министър в правителството на ГЕРБ? Защо такъв човек присъства в ПБ?

    18:56 01.05.2026

  • 5 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Социална държава??? Плешо е слънчасал.

    18:56 01.05.2026

