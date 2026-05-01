Румен Радев за Деня на труда: Благодарност към поколенията, съградили днешна България

Честит Първи май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите Родината. Това написа лидерът на формация "Прогресивна България" Румен Радев.
Нека почитаме чуждия труд, защото той е част от достойнството ни като хора.
Благодарност към поколенията, съградили днешна България!
Към непримиримите у нас и по света, на които дължим днешната социална държава!
Честит празник!
По-рано президентът Илияна Йотова също отправи послание във връзка с днешния празник.
"Честваме права, воювани поколения наред. Но днес правото на достоен труд и достойни доходи, справедливостта и социалната сигурност са поставени на изпитание - не само в България, а и в световен план. Недопустимо е в 21 век в европейска България да съществува категорията "работещи бедни“, срамен е високият им процент", заяви президентът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
