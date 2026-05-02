Празник на чевермето в Златоград

Близо 100 чевермета ще се завъртят днес и утре на традиционния празник в Златоград. В програмата освен вкусотиите, хилядите гостите ги очакват родопски каба гайди, поредица от концерти и много други изненади.

„Родопското чеверме е номер 1. При нас в Родопите вкуса е много по-добър заради пашата и прясната вода. Всичко е екологично чисто”, заяви Дичо Кабаков, майстор на чеверметата.