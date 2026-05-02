Празник на чевермето в Златоград

2 Май, 2026 09:06 1 002 8

Традиция и вкусни ястия в сърцето на Родопите

Празник на чевермето в Златоград - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 100 чевермета ще се завъртят днес и утре на традиционния празник в Златоград. В програмата освен вкусотиите, хилядите гостите ги очакват родопски каба гайди, поредица от концерти и много други изненади.

„Родопското чеверме е номер 1. При нас в Родопите вкуса е много по-добър заради пашата и прясната вода. Всичко е екологично чисто”, заяви Дичо Кабаков, майстор на чеверметата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опитвал

    7 0 Отговор
    Съм различни чевермета не само в България. Най хубавото агнешко не е на чеверме, а в каменна пещ, чиято врата се запечатва с кал, а агнето е напълнено с дроб сармата.

    09:14 02.05.2026

  • 3 авантгард

    2 4 Отговор
    Трупове.
    Чудовища.

    09:19 02.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ройтерс

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Кво се мъчиш ти,бе?!
    Облизваш се като куче пред снимката и разбъркваш постната попара с вода?!

    09:41 02.05.2026

  • 6 Всичко е екологично чисто

    2 0 Отговор
    ама без пари ли е кьор софрата
    или се киха

    10:11 02.05.2026

  • 7 Абе незнам

    1 0 Отговор
    Но съм опитвал от това чеверме и да ви кажа не е кой знае какво.Чеверме на Пещ съм хапвал във Ресторант Златното Агне във кв. Симеоново София собственика е отгр.Златоград ,Вальо се казва и е най вкусното чеверме.

    10:25 02.05.2026

  • 8 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Някога без да бъде екологично, беше чисто.

    10:43 02.05.2026

