Проф. Георги Вълчев: Днес имаме нужда от силен съюз между училище, семейство и общество

24 Май, 2026 09:06 469 15

Българската книжовна традиция е един от най-значимите ни приноси в европейската културна история

Проф. Георги Вълчев: Днес имаме нужда от силен съюз между училище, семейство и общество - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

"И днес повече отвсякога имаме нужда да се върнем към това разбиране – че образованието не е грижа само на учителя или на институциите. То е обща мисия. Децата успяват тогава, когато около тях има общество, което вярва в силата на знанието. Когато има семейства, които подкрепят училището. И не на последно място – когато има учители, които не просто преподават, а вдъхновяват младите и им помагат да открият себе си", продължава просветният министър, цитиран от bTV.

"Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото, защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а личности – мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България", казва той.

"Делото на светите братя Кирил и Методий ни оставя и още един важен урок – че народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания. Българската книжовна традиция е един от най-значимите ни приноси в европейската културна история. Наш дълг е да я пазим и развиваме", посочва проф. Вълчев.

И заедно с развитието на модерни науки и нови технологии трябва да пазим уважението към българския език, към литературата, историята и онези изследователи и преподаватели, които посвещават живота си на изучаването и съхраняването на нашето книжовно наследство. Това е безценен принос на България към световната култура – принос, за който трябва да полагаме грижа и отговорност. Днес, когато светът се променя с изключителна скорост, когато новите технологии поставят пред нас все по-големи възможности и изпитания, ние не трябва да губим духовните ориентири, които са ни съхранили като народ. Защото просветата не е само натрупване на знания. Тя е вяра в човешкото у човека. В неговите способности, в неговото израстване. Дори в неговата добрина", заявява просветният министър.

"В свят на технологии и дигитален шум именно образованието пази способността ни да различаваме истина, смисъл и човечност. Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България. Честит 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Поклон пред всички, които със слово, знание и истинска отдаденост градят бъдещето на България!", завършва проф. Георги Вълчев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Бля бля бля........ тези още не стоплят, че се намират в ерата на нечетящите имбецили дженZи, мензи С , и всякакви такива Лекса Фльорци...!!!

    09:09 24.05.2026

  • 2 Какъв

    7 0 Отговор
    съюз ? Продадени матури и дипломи на кило !

    09:11 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Е,то имаме

    2 0 Отговор
    Имаме, ама реално нямаме!!!

    09:12 24.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    1 3 Отговор
    Мунчо Крадев плати
    ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
    иначе щяхте днес да празнувате на турски

    09:19 24.05.2026

  • 7 Хмхмхмхмх

    1 3 Отговор
    Днес, повече от всякога, има нужда да се припомня и на родители, и на ученици, че в българският училищен химн се казва- / Напред, НАУКАТА е слънце, която във душите грей, напред, народността не пада, там гдето знанието живей/, Тук става въпрос за 2 неща- 1, НАУКАТА, а не теориите на конспирациите, доморасли силно - и квази- религиозно надъхани хора, не реалността на изкуствения интелект...2. ЗНАНИЕТО- основано на науката, а не на религията, политиката, теорията на конспирацията или социалните мрежи. Повече е безсмислено да се коментира. Честит празник на всеки, който пази, уважава и се занимава с НАУКА И ЗНАНИЕ в България и по света- днес е нашият ден.

    09:22 24.05.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой мy дpeмe":

    Ами с тебе, кво ще правим? Или ти само пишеш на български, а не можеш да говориш.

    Коментиран от #12

    09:25 24.05.2026

  • 9 Бла бла

    1 0 Отговор
    Комуняшки клишета и празни думи наследени от ПБ-БКП.

    09:30 24.05.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор
    Няма да има просвета, докато не спасим младите от смартфоните.

    09:33 24.05.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Кухи комунистически клишета !
    Преди 10 години НЯМАХМЕ нужда.
    Преди 1 година НЯМАХМЕ нужда.
    Вреча - НЯМАХМЕ нужда.
    Утре - НЯМА ДА ИМАМЕ нужда.
    Точно ДНЕС, защото АЗ съм богопомазания, който да запали лампата и да ви светне в тъмнината на междуушието

    Точно " днес" ИМАМЕ нужда

    09:40 24.05.2026

  • 12 Комуняго,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    С нетърпение ли чакаш в петък руска телевизия, за да слушаш само руска реч, за сметка на омразната българска ?

    09:44 24.05.2026

  • 13 Геро

    1 0 Отговор
    Професора е пропуснал нещо, за което в
    България, много се държи, Евровизията!
    Другото е на заден план и е след Украйна!

    09:48 24.05.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор
    Най-добрият баскетболист в училище. Можеше всичко с топката. Слаб историк, дано да е добър министър.

    09:54 24.05.2026

  • 15 хаха

    0 0 Отговор
    Никой не го интересува от какво сте били имали нужда бе ориенталски байганьовец.
    Само като имат ТЕ нужда от нещо започват да квичат тези кроманьонци недоеволюирали ...

    Хайде на бунището на историята!

    09:57 24.05.2026

