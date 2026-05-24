Проф. Георги Вълчев: Днес имаме нужда от силен съюз между училище, семейство и общество

"И днес повече отвсякога имаме нужда да се върнем към това разбиране – че образованието не е грижа само на учителя или на институциите. То е обща мисия. Децата успяват тогава, когато около тях има общество, което вярва в силата на знанието. Когато има семейства, които подкрепят училището. И не на последно място – когато има учители, които не просто преподават, а вдъхновяват младите и им помагат да открият себе си", продължава просветният министър, цитиран от bTV.
"Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото, защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а личности – мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България", казва той.
"Делото на светите братя Кирил и Методий ни оставя и още един важен урок – че народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания. Българската книжовна традиция е един от най-значимите ни приноси в европейската културна история. Наш дълг е да я пазим и развиваме", посочва проф. Вълчев.
И заедно с развитието на модерни науки и нови технологии трябва да пазим уважението към българския език, към литературата, историята и онези изследователи и преподаватели, които посвещават живота си на изучаването и съхраняването на нашето книжовно наследство. Това е безценен принос на България към световната култура – принос, за който трябва да полагаме грижа и отговорност. Днес, когато светът се променя с изключителна скорост, когато новите технологии поставят пред нас все по-големи възможности и изпитания, ние не трябва да губим духовните ориентири, които са ни съхранили като народ. Защото просветата не е само натрупване на знания. Тя е вяра в човешкото у човека. В неговите способности, в неговото израстване. Дори в неговата добрина", заявява просветният министър.
"В свят на технологии и дигитален шум именно образованието пази способността ни да различаваме истина, смисъл и човечност. Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България. Честит 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! Поклон пред всички, които със слово, знание и истинска отдаденост градят бъдещето на България!", завършва проф. Георги Вълчев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
ОСМАНСКИ кръвен ДАНЪК "Боташ"
иначе щяхте днес да празнувате на турски
09:19 24.05.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "кой мy дpeмe":Ами с тебе, кво ще правим? Или ти само пишеш на български, а не можеш да говориш.
Коментиран от #12
09:25 24.05.2026
11 АГАТ а Кристи
Преди 10 години НЯМАХМЕ нужда.
Преди 1 година НЯМАХМЕ нужда.
Вреча - НЯМАХМЕ нужда.
Утре - НЯМА ДА ИМАМЕ нужда.
Точно ДНЕС, защото АЗ съм богопомазания, който да запали лампата и да ви светне в тъмнината на междуушието
Точно " днес" ИМАМЕ нужда
09:40 24.05.2026
12 Комуняго,
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":С нетърпение ли чакаш в петък руска телевизия, за да слушаш само руска реч, за сметка на омразната българска ?
09:44 24.05.2026
13 Геро
България, много се държи, Евровизията!
Другото е на заден план и е след Украйна!
09:48 24.05.2026
15 хаха
Само като имат ТЕ нужда от нещо започват да квичат тези кроманьонци недоеволюирали ...
Хайде на бунището на историята!
09:57 24.05.2026