Катастрофа с кола, шофирана от прокурор, има загинала жена

Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, предават от БТА. Оттам уточниха, че шофьорът на автомобила е прокурор от Враца. По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души.
Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място, посочиха още от прокуратурата. Групата се е прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на „Пътна полиция“. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза.
Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността ѝ да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение.
1 Не се лакомете
20:21 02.05.2026
2 Сила
Ич не пият , ама ич ....
Коментиран от #5
20:22 02.05.2026
3 жената е виновна
20:22 02.05.2026
4 Пич
20:24 02.05.2026
5 Не е
До коментар #2 от "Сила":Лично, а е доста тъпо да правиш внушения и раздаваш присъди! Това би трябвало да не е присъщо на един мъж, което те показва в определена светлина.
Коментиран от #6
20:27 02.05.2026
6 Сила
До коментар #5 от "Не е":Сараф , ти ли си бе ...?!?
20:28 02.05.2026
7 Всичко е ясно
20:29 02.05.2026
8 ИВАН
Коментиран от #9
20:38 02.05.2026
9 Така е
До коментар #8 от "ИВАН":леврото е в тях.
20:44 02.05.2026
10 Милчо
20:49 02.05.2026
11 нмхмхм
20:57 02.05.2026
12 Прокурор убиец
20:59 02.05.2026