Катастрофа с кола, шофирана от прокурор, има загинала жена

2 Май, 2026 20:13 1 256 12

Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, предават от БТА. Оттам уточниха, че шофьорът на автомобила е прокурор от Враца. По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души.

Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място, посочиха още от прокуратурата. Групата се е прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на „Пътна полиция“. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза.

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността ѝ да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се лакомете

    19 1 Отговор
    Много хора загинаха бързайки за софрата.

    20:21 02.05.2026

  • 2 Сила

    26 1 Отговор
    Враца , прокурор , жени ....нищо лично !!!
    Ич не пият , ама ич ....

    Коментиран от #5

    20:22 02.05.2026

  • 3 жената е виновна

    16 2 Отговор
    че се е возила в колата на прокурора

    20:22 02.05.2026

  • 4 Пич

    16 0 Отговор
    Прокурор или не, когато човек усеща умора и сънливост не трябва да се прави на герой и да шофира, а да отбие и да дремне в колата! Защото белята бързо става!!!

    20:24 02.05.2026

  • 5 Не е

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Лично, а е доста тъпо да правиш внушения и раздаваш присъди! Това би трябвало да не е присъщо на един мъж, което те показва в определена светлина.

    Коментиран от #6

    20:27 02.05.2026

  • 6 Сила

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не е":

    Сараф , ти ли си бе ...?!?

    20:28 02.05.2026

  • 7 Всичко е ясно

    6 1 Отговор
    Убитата е виновна! Как така ще пресича пътя на ПРОКУРОР!

    20:29 02.05.2026

  • 8 ИВАН

    9 0 Отговор
    Не се наживяха, не се напътуваха, не се наядоха .... ходили са някъде да живеят, където не ги познават, скъпи горива, ама парата в тях.

    Коментиран от #9

    20:38 02.05.2026

  • 9 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ИВАН":

    леврото е в тях.

    20:44 02.05.2026

  • 10 Милчо

    4 0 Отговор
    Какви шофьори са!?По тия селски,празни шосета....вероятно поркат,занимават се с глупости в колата,общо взето веселба с после олеле.Щом е прокурор, накрая ще го покрият.След три дни няма кой да си спомня.Само лакърдии и фишеци.

    20:49 02.05.2026

  • 11 нмхмхм

    1 0 Отговор
    да заспиш е равносилно на умишлено. и на 5 положителни теста.

    20:57 02.05.2026

  • 12 Прокурор убиец

    0 0 Отговор
    Това е новина , случилото се да не го пожелаваме на никого

    20:59 02.05.2026

