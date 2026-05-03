Крум Зарков: Не успяхме, но това не означава, че сме се разбили на дъното

Председателят на БСП Крум Зарков коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" резултатите от последните избори, отговорността за тях и посоката, в която партията ще поеме.
На въпрос дали е справедливо именно той да носи отговорността за изборния неуспех на партията, Зарков отговори:
"Истината е, че считам, че дали си начело на една организация като БСП – най-важната политическа сила в България – за две седмици или за две години, когато си получил такъв резултат, трябва да ангажираш собствената си отговорност. Това става по два начина – единият е да подадеш оставка моментално без условия, другият е да потърсиш доверие, за да продължиш по нов курс. Аз избрах втория начин, получих това доверие, благодарен съм, продължаваме."
Той подчерта, че партията няма време за отлагане и трябва да действа незабавно:
"Четири години изглеждат незначителни на фона на 135-годишна история. Истината обаче е, че ние нямаме дори четири седмици. Трябва да започнем сега – започнахме на 1-ви май, започваме обиколка из страната, за да видим реалното състояние и да начертаем мерки."
Зарков очерта основната задача пред партията – да възстанови смисъла си и доверието на хората:
"БСП трябва да се консолидира вътре и да се отвори навън. Тя трябва да преоткрие собствения си смисъл на съществуване, защото разликата между проект и партия е това – проектът е временно явление, докато партията не изчезва заради изборен неуспех. Тя може да изчезне само ако е загубила причината си да съществува. А нито неравенствата, нито социалната несправедливост, нито дълбоките проблеми на българското общество са решени, за да мислим, че БСП няма защо да съществува."
По темата за отлива на избиратели към други формации, включително проекта на Румен Радев, Зарков беше категоричен:
"Трябва да се противопоставя на гледането на симпатизанти и граждани като на електорат, който може да бъде откраднат. След като те са избрали да гласуват за друга политическа формация, това означава, че ние не сме си свършили работата да ги убедим. Не сме ги загубили завинаги, надявам се. Но тези, които отиват да реализират кариера в други партии, го правят в лично качество и не представляват БСП."
Лидерът на социалистите определи изборния резултат като сериозен сигнал от обществото:
"Казва се тежка санкция от избирателите, която обаче не е краят. Това е момент, в който трябва да се реорганизираме, да се преосмислим и да станем носители на нещо ново, което да продължи традицията на социалистическото движение в България. Аз не мога да се обиждам на избирателите. Поех партията няколко седмици преди изборите с ясното съзнание, че голяма щета вече е нанесена. Не успяхме, но това не означава, че сме се разбили на дъното."
На въпрос за грешките на партията, Зарков посочи ясно:
"Разминаване между думи и действия – това е един от греховете. Той се изкупува чрез санкция, чрез осъзнаване и чрез ясно поемане на отговорност, не чрез лов на вещици."
Според него левицата има ключова роля в защитата на работещите и уязвимите:
"Много от нашите съграждани живеят в експлоатация, а част от тях дори не го осъзнават – работят без почивка, без доплащане, в постоянна готовност. Това води до изтощение, депресии, разбити семейства. Ако към това добавим и възрастните хора, които са принудени да работят до пълно изтощение, ще видим, че има много работа за вършене – независимо дали сме в парламента или не."
Крум Зарков коментира и очакванията към "Прогресивна България":
"Те заявиха, че ще разграждат олигархичния модел, но той има два аспекта – достъпът до властта и комфортът на едрия капитал. Те се фокусират върху първото, но нямат амбиция да преразгледат второто. Социално-икономическият модел в България е неудържим – създава неравенства и ще продължи да изпразва страната от хора. Той трябва да бъде променен."
Зарков защити решението си да напусне екипа на президента:
"Не съжалявам. Знаех, че референдум по въпроса за еврозоната е конституционно недопустим и не можех да премълча това. Ако спазваме Конституцията само когато ни харесва, не може да има правов ред."
Той коментира и финансовото състояние на страната:
"Когато една държава изпадне в такава ситуация, има три пътя – да реже разходи, да трупа дълг или да промени модела така, че по-богатите да допринасят повече. Това са трите варианта – изборът предстои."
Лидерът на БСП изрази увереност, че партията ще търси нов път напред, въпреки тежкия изборен резултат и променената политическа среда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Ами
До коментар #3 от "Да,бе":и блатото няма дъно
10:13 03.05.2026
16 Хейт
Коментиран от #25
10:29 03.05.2026
19 нннн
- На крак, о партии презрени!
На крак ,о роби на труда...
Как да му вярват хората?
10:42 03.05.2026
Има напълно неадекватен вид този Крум Зарков. Мястото на юристите е в Съда, къде се е затичал и задъхал - по задачи.
10:47 03.05.2026
22 АГАТ а Кристи
И на Маскудеца племето не може така да лъже
10:54 03.05.2026
25 Маринов
До коментар #16 от "Хейт":Избирателите сме още тук. Но погромът на столетницата беше заложен още от Александър Лилов, с начална реализация от Андрей Луканов. Защото в ПБ решиха, че китайският модел не може да се осъществи тук. А швейцарският няма да ни дадат да реализираме. И се отиде на модела: успокояване на масите, подлъгване на членска маса и симпатизанти да следват линията. Уж правилната. Да, за тях.
Както се вижда, 40-45 г стигат за формиране на едно общество. Сега се работи вече 35 г за ново общество, с нови "ценности", нов морал, нови потребности, слободия във всичко. И БСП вече не им трябва. Паргов говори за нов ляв проект, като че ще сменя стар автомобил с нов. И така ще е. До следващата "революция", до след ТСВ, която открито ще избухне след 5-10 г. Но вероятно следващият проект ще е на Господ. Той ще е единствен, тоталитарен, защото няма да има кой да му прави конкуренция.
Хубава неделя!
10:57 03.05.2026
27 Глупости пишеш, другар.
До коментар #21 от "Истината":Точно благодарения на Корни БСПто оцеля последните години след погрома нанесен от украинския еврей Сер Гей Стани Шеф и упавлението му с ДПС и НДСВ.
10:57 03.05.2026
28 че къде е дъното
На фона на 9 партии в коалиция.
Ама нищо де, на вас акъл не ви трябва.
Събрали са се около тебе все милионери с по 10 нАучни титли на калпак, как да ви дава акъл човек?
А и шом ви харесва резултата, няма какво да говорим.
10:59 03.05.2026
30 Ройтерс
отиди при кака Кури,
падни на колене
удари чело в земята
И се покай
И питай какво да правиш!
11:01 03.05.2026
33 „ВИН”
До коментар #18 от "Дизел":ААА И ДА СИ ВЗЕМЕ МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК
МРАЗ 75 и ШПИКЕРА....
11:07 03.05.2026
42 Падналите не се бият
Номерът е, да наритваш някого, който е на власт.
Тогава е смелост.
Това тук е гавра. Все едно ви кара зорлям да влизате в партията му.
Не е гот.
Коментиран от #43
11:19 03.05.2026
43 паднали те
До коментар #42 от "Падналите не се бият":Мегавръзкари с милиарди, за които работи всичко в тази държава.
Живели си като махарджи 35 години.
Хайде ограбените и тормозените да седнат да риват за тях че щели да гледат НС отвънка.
Ожалихме си, как сега ще живеят с те пари и те връзки ама без НС... малии къса ми се сърцето.
11:28 03.05.2026