Крум Зарков: Не успяхме, но това не означава, че сме се разбили на дъното

3 Май, 2026 10:06 769 43

"БСП трябва да се консолидира вътре и да се отвори навън. Тя трябва да преоткрие собствения си смисъл на съществуване, защото разликата между проект и партия е това – проектът е временно явление, докато партията не изчезва заради изборен неуспех. Тя може да изчезне само ако е загубила причината си да съществува.", коментира лидерът на левицата 

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на БСП Крум Зарков коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" резултатите от последните избори, отговорността за тях и посоката, в която партията ще поеме.

На въпрос дали е справедливо именно той да носи отговорността за изборния неуспех на партията, Зарков отговори:

"Истината е, че считам, че дали си начело на една организация като БСП – най-важната политическа сила в България – за две седмици или за две години, когато си получил такъв резултат, трябва да ангажираш собствената си отговорност. Това става по два начина – единият е да подадеш оставка моментално без условия, другият е да потърсиш доверие, за да продължиш по нов курс. Аз избрах втория начин, получих това доверие, благодарен съм, продължаваме."

Той подчерта, че партията няма време за отлагане и трябва да действа незабавно:

"Четири години изглеждат незначителни на фона на 135-годишна история. Истината обаче е, че ние нямаме дори четири седмици. Трябва да започнем сега – започнахме на 1-ви май, започваме обиколка из страната, за да видим реалното състояние и да начертаем мерки."

Зарков очерта основната задача пред партията – да възстанови смисъла си и доверието на хората:

"БСП трябва да се консолидира вътре и да се отвори навън. Тя трябва да преоткрие собствения си смисъл на съществуване, защото разликата между проект и партия е това – проектът е временно явление, докато партията не изчезва заради изборен неуспех. Тя може да изчезне само ако е загубила причината си да съществува. А нито неравенствата, нито социалната несправедливост, нито дълбоките проблеми на българското общество са решени, за да мислим, че БСП няма защо да съществува."

По темата за отлива на избиратели към други формации, включително проекта на Румен Радев, Зарков беше категоричен:

"Трябва да се противопоставя на гледането на симпатизанти и граждани като на електорат, който може да бъде откраднат. След като те са избрали да гласуват за друга политическа формация, това означава, че ние не сме си свършили работата да ги убедим. Не сме ги загубили завинаги, надявам се. Но тези, които отиват да реализират кариера в други партии, го правят в лично качество и не представляват БСП."

Лидерът на социалистите определи изборния резултат като сериозен сигнал от обществото:

"Казва се тежка санкция от избирателите, която обаче не е краят. Това е момент, в който трябва да се реорганизираме, да се преосмислим и да станем носители на нещо ново, което да продължи традицията на социалистическото движение в България. Аз не мога да се обиждам на избирателите. Поех партията няколко седмици преди изборите с ясното съзнание, че голяма щета вече е нанесена. Не успяхме, но това не означава, че сме се разбили на дъното."

На въпрос за грешките на партията, Зарков посочи ясно:

"Разминаване между думи и действия – това е един от греховете. Той се изкупува чрез санкция, чрез осъзнаване и чрез ясно поемане на отговорност, не чрез лов на вещици."

Според него левицата има ключова роля в защитата на работещите и уязвимите:

"Много от нашите съграждани живеят в експлоатация, а част от тях дори не го осъзнават – работят без почивка, без доплащане, в постоянна готовност. Това води до изтощение, депресии, разбити семейства. Ако към това добавим и възрастните хора, които са принудени да работят до пълно изтощение, ще видим, че има много работа за вършене – независимо дали сме в парламента или не."

Крум Зарков коментира и очакванията към "Прогресивна България":

"Те заявиха, че ще разграждат олигархичния модел, но той има два аспекта – достъпът до властта и комфортът на едрия капитал. Те се фокусират върху първото, но нямат амбиция да преразгледат второто. Социално-икономическият модел в България е неудържим – създава неравенства и ще продължи да изпразва страната от хора. Той трябва да бъде променен."

Зарков защити решението си да напусне екипа на президента:

"Не съжалявам. Знаех, че референдум по въпроса за еврозоната е конституционно недопустим и не можех да премълча това. Ако спазваме Конституцията само когато ни харесва, не може да има правов ред."

Той коментира и финансовото състояние на страната:

"Когато една държава изпадне в такава ситуация, има три пътя – да реже разходи, да трупа дълг или да промени модела така, че по-богатите да допринасят повече. Това са трите варианта – изборът предстои."

Лидерът на БСП изрази увереност, че партията ще търси нов път напред, въпреки тежкия изборен резултат и променената политическа среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оооо ,

    21 3 Отговор
    да ! Дълбаете дъното !

    10:08 03.05.2026

  • 2 Сталин

    25 3 Отговор
    Марш бе чukuджия,вече сте в септичната яма при другите г©вна от итн

    10:09 03.05.2026

  • 3 Да,бе

    17 2 Отговор
    За миньорите няма дъно...Само копане...

    Коментиран от #7

    10:10 03.05.2026

  • 4 Точен

    28 1 Отговор
    БСП умря. Излъгаха хората, че са за бедните, а самите те станаха богати...

    10:11 03.05.2026

  • 5 Хмм

    21 1 Отговор
    на боклука сте, ояли се капиталисти експлоататори, използвате бедните и възрастните идеалисти, за да си ходите по света, Киселова вдигнала правителствения с 4 души на борда и Кирил Добрев там, без да даде обяснения защо е бил там, всеки знае че в командировъчното задължително се пише какво си правил, използвате гласовете нахората, за да получавате тлъсти заплати в нашия и европарламента, Станишев беше два мандата на двойна заплата в ПЕС и Брюксел, гадни и нагли, нямате срам

    10:12 03.05.2026

  • 6 Исторически факти

    16 4 Отговор
    Този е полудял окончателно.

    10:13 03.05.2026

  • 7 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    и блатото няма дъно

    10:13 03.05.2026

  • 8 Реалист

    14 2 Отговор
    Народа не го иска за какво давате трибуна на тоз пергиш. Или факти са комунисти или крумчо си е платил:)

    10:17 03.05.2026

  • 9 Анонимен

    14 2 Отговор
    Вече сте никои не занимавате хората а се сърдете на предишния председател той се управи в личен план и се нагуши с пари

    10:17 03.05.2026

  • 10 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    16 2 Отговор
    Сдавайте Позитано 20 и фащайте гората.

    10:17 03.05.2026

  • 11 Хмм

    12 3 Отговор
    вместо да подаде оставка, а не да се изживява като единствен и незаменим, той поучава какво да прави Радев, нали напусна президентството защото беше против референдума и за еднополовите бракове, които са "върхът на цивилизацията", кой от избирателите на БСП е съгласен, има ли поне един?

    10:18 03.05.2026

  • 12 Нагъл

    9 3 Отговор
    по-нагъл, много нагъл, изключително нагъл, свръх нагъл, Крумчо БезСоциалистическаПартиясийски

    10:19 03.05.2026

  • 13 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 3 Отговор
    А бе каунь, къде точно в конституцията има една думичка за евро?!

    10:24 03.05.2026

  • 14 ккк

    6 2 Отговор
    а не бе , станахте като реформатори , патреоте, валерковци, атаки, марешки и подобни

    10:25 03.05.2026

  • 15 Този

    5 9 Отговор
    Този по заповед от изток го прехвърлиха/изиграха цяло театро/ в БСП за да може гласовете да отидат към радев.И той това и направи.Сега се прави на умряла лисица.Същото напраи и копейкин който иначе е доста агресивен.Но за тези избори бе кротък като агънце по отношение на радев.Въобще обединиха ги всички проксита и заедно с купените гласове масово взеха властта.Подготовката бе дълга с години най вече чрез медиите.Сега погват първо украинците.

    10:25 03.05.2026

  • 16 Хейт

    14 0 Отговор
    Бог да прости столетницата! Замина си заедно с избирателите си.

    Коментиран от #25

    10:29 03.05.2026

  • 17 Порно

    9 1 Отговор
    Най хубавото на тия избори е, че партията майка отиде в небитието.

    10:31 03.05.2026

  • 18 Дизел

    5 1 Отговор
    Ако до 1 седмица след стъпването на новото правителство на власт дизела не поевтинее поне с 20% Радев да си събира гълъбите и да си ходи !!!

    Коментиран от #33

    10:35 03.05.2026

  • 19 нннн

    10 0 Отговор
    Хорът на милионерите в БСП пее:
    - На крак, о партии презрени!
    На крак ,о роби на труда...

    Как да му вярват хората?

    10:42 03.05.2026

  • 20 Никой

    4 1 Отговор
    Много жалка работа - "Не сме на дъното", а къде сте.

    Има напълно неадекватен вид този Крум Зарков. Мястото на юристите е в Съда, къде се е затичал и задъхал - по задачи.

    10:47 03.05.2026

  • 21 Истината

    5 1 Отговор
    От където е минала Корнелия трева не никне

    Коментиран от #27

    10:51 03.05.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Хем са създадени 1990г, хем са със 135 годишна история, хем не са комунисти... А сега де....
    И на Маскудеца племето не може така да лъже

    10:54 03.05.2026

  • 23 Коалиция бсп–ол-инклузив-ново-начало

    3 1 Отговор
    И няма вече субсиция, а тия червени милионерчета и милиардерчета, ако оцелеят до следващи избори ще имат по-нисък резултат и от бившата им шефка непокорната леля Корни.

    10:55 03.05.2026

  • 24 Оги

    2 5 Отговор
    Достоен, интелигентен и честен, Крумката Зарков! Не съжалявам, че гласувах за него.

    10:55 03.05.2026

  • 25 Маринов

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хейт":

    Избирателите сме още тук. Но погромът на столетницата беше заложен още от Александър Лилов, с начална реализация от Андрей Луканов. Защото в ПБ решиха, че китайският модел не може да се осъществи тук. А швейцарският няма да ни дадат да реализираме. И се отиде на модела: успокояване на масите, подлъгване на членска маса и симпатизанти да следват линията. Уж правилната. Да, за тях.
    Както се вижда, 40-45 г стигат за формиране на едно общество. Сега се работи вече 35 г за ново общество, с нови "ценности", нов морал, нови потребности, слободия във всичко. И БСП вече не им трябва. Паргов говори за нов ляв проект, като че ще сменя стар автомобил с нов. И така ще е. До следващата "революция", до след ТСВ, която открито ще избухне след 5-10 г. Но вероятно следващият проект ще е на Господ. Той ще е единствен, тоталитарен, защото няма да има кой да му прави конкуренция.
    Хубава неделя!

    10:57 03.05.2026

  • 26 Град Симитли

    6 0 Отговор
    Нали всички сте вождове там--е изгубихте индианеца !

    10:57 03.05.2026

  • 27 Глупости пишеш, другар.

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Истината":

    Точно благодарения на Корни БСПто оцеля последните години след погрома нанесен от украинския еврей Сер Гей Стани Шеф и упавлението му с ДПС и НДСВ.

    10:57 03.05.2026

  • 28 че къде е дъното

    4 1 Отговор
    Под бариерата на НС сте и без субсидия....
    На фона на 9 партии в коалиция.

    Ама нищо де, на вас акъл не ви трябва.
    Събрали са се около тебе все милионери с по 10 нАучни титли на калпак, как да ви дава акъл човек?
    А и шом ви харесва резултата, няма какво да говорим.

    10:59 03.05.2026

  • 29 Крумчо,

    3 0 Отговор
    нахлузиха ти го твоите братя и другари че кисти, да опереш пешкира за изчезването на Бсп от обществения живот. Вече ще казват.... Ахааа, то стана по времето на Крум Зарков, на Зарко внука... 🥕

    11:00 03.05.2026

  • 30 Ройтерс

    2 0 Отговор
    Посипи си къдравата глава с пепел,
    отиди при кака Кури,
    падни на колене
    удари чело в земята
    И се покай
    И питай какво да правиш!

    11:01 03.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лъжеш!

    3 3 Отговор
    Лъжеш, червено и в червата Кацамунче, дето дядо ти съсипа хиляди човешки съдби и животи, лъжеш! Вие винаги сте били на дъното бе! Още от 1925 г., когато извършихте най-чудовищния и безпрецедентен в цялата човешка история атентат в църквата "Света Неделя"! Вие ста на дъното и с престъпния и незаконен "Народен съд" с който убихте елита на нацията ни! Вие сте на дъното, когато неграмотните селяндулри и простаци, така наречените "шумкари" дойдоха в София с цървулите, настаниха се в апартаменти в центъра, а собствениците им изпаритха или в лагерите ви на смъртта, или по селата! Сега обаче, Кацамунче Зарково, вие не само издълбахте до край дъноот, вие вече се удавихте в септичната яма на Банкя! И да си наясно, нагло Кацачунче, ние не сме забравили циничната ти гавра и подогравка с десетките хилади жертви на престъпната ти и кървава БКП и няма да забаривм! Що ли не се гръмнеш бе, Кацамунче?!

    11:04 03.05.2026

  • 33 „ВИН”

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дизел":

    ААА И ДА СИ ВЗЕМЕ МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК
    МРАЗ 75 и ШПИКЕРА....

    11:07 03.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зарков,

    1 2 Отговор
    продължава да тъпее. Не сте ударили дъното, отдавна сте под него

    11:10 03.05.2026

  • 36 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАРКОВ, ВИНАТА НЕ Е НИТО В ТЕБ, НИТО В МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ ,А Е НА ТЕЗИ, КОИТО НЕ МОЖЕ ДА ИЗХВЪРЛИТЕ ЗАКОПАЛИ СЕ ДЪЛБОКО В ПАРТИЯТА ВИ. ЗАЩОТО ИМЕННО ОТ ТЯХ ТРЪГНА ПОЗОРНОТО РАЗГРАБВАНЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. НЕОБХОДИМА Е ЧИСТКА НА ВСИЧКИ СТАРЧОЦИ И ВИЕ МЛАДИТЕ ДА ПОЕМЕТЕ НАПРЕД.УСПЕХ И ГИ РАЗКАРАЙТЕ ,ЗАЩОТО ТЕ СА НЕНАСИТНИ.🇧🇬

    11:10 03.05.2026

  • 37 Българин

    3 0 Отговор
    Зарков има една стара поговорка, човек излъгалитее веднъж той пак ще те излъже ,при вас стана всекидневие ,е сега на опашката и духайте супата да не изстине.

    11:12 03.05.2026

  • 38 марш

    1 1 Отговор
    Вие сте ТОТАЛНО КОМПРОМЕТИРАНИ. Лъжливото овчарче. Една част от електрората ви изчезна по естествени примни, а другите ви зарязаха заслужено. Вие сте на бокклука на история. Чао и сбогом. И айде да спрете да ги каните и интервюирате. Ефирноно време е скъпо и не трябва да се използва безсмислено.

    11:13 03.05.2026

  • 39 ххехехехе

    3 0 Отговор
    Вие се разбихте и потънахте на дъното на световния океян, а както е известно, то е бездънно. Отдавна трябваше да сте там!!!

    11:16 03.05.2026

  • 40 Крумчо ми е симпатичен,

    1 0 Отговор
    защото е идеалист, но партията му – не.

    11:16 03.05.2026

  • 41 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Повече парламент няма да видите бе!

    11:17 03.05.2026

  • 42 Падналите не се бият

    1 1 Отговор
    Не знам защо форумджиите наритват един изгубил човек.
    Номерът е, да наритваш някого, който е на власт.
    Тогава е смелост.
    Това тук е гавра. Все едно ви кара зорлям да влизате в партията му.
    Не е гот.

    Коментиран от #43

    11:19 03.05.2026

  • 43 паднали те

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Падналите не се бият":

    Мегавръзкари с милиарди, за които работи всичко в тази държава.
    Живели си като махарджи 35 години.
    Хайде ограбените и тормозените да седнат да риват за тях че щели да гледат НС отвънка.

    Ожалихме си, как сега ще живеят с те пари и те връзки ама без НС... малии къса ми се сърцето.

    11:28 03.05.2026

