Божидар Божанов: Няма да търпим ново овладяване на държавата

8 Май, 2026 12:13 1 088 32

Съпредседателят на „Да, България" заяви още, че формацията ще бъде активна, но конструктивна опозиция

Божидар Божанов: Няма да търпим ново овладяване на държавата
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българските избиратели дадоха ясно мнозинство на една политическа сила с очакването да бъде прекъснат моделът на „завладяната държава". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на парламентарните дебати за избора на ново правителство.

Според него обществото не е гласувало за „общи приказки", а за реални промени, закъснели реформи и ясна посока за развитие на страната. Въпреки това Божанов изрази сериозни съмнения дали кабинетът ще успее да изпълни тези очаквания.

„За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството дотук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен", заяви той.

По думите му трудно могат да се очакват дълбоки реформи от хора, които дълги години са били част от административната система и според него са допринесли за натрупаните проблеми в държавното управление. Божанов постави под въпрос и възможността за реално разграждане на стария модел, ако зад част от министрите продължават да стоят икономически зависимости и стари влияния.

Той отправи критики и към участието на Има такъв народ в управлението, като заяви, че партията е изгубила общественото доверие и е била „отхвърлена от българските граждани".

Въпреки резервите си Божанов подчерта, че кабинетът трябва да получи шанс да работи, защото успехът му би означавал успех за държавата.

„Въпреки тези основателни опасения сме длъжни да пожелаем успех на правителството, защото ако то се справи, това ще е успех за България", каза той.

Съпредседателят на „Да, България" заяви още, че формацията ще бъде активна, но конструктивна опозиция.

„Няма да злорадстваме за всеки неуспех, да профанизираме трудните компромиси и да атакуваме малките неволни грешки. Но управляващите добре знаят, че различаваме неволните грешки от съзнателното потъпкване на обществения интерес", посочи Божанов.

Той подчерта, че Демократична България ще се противопоставя на всеки опит за допълнително овладяване на институциите или засилване на задкулисни влияния. В същото време коалицията ще подкрепя политики, свързани с борбата срещу корупцията, модернизацията на администрацията, намаляването на бюрокрацията и по-ефективното управление на публичните средства.

Божанов заяви още, че формацията ще участва в процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, тъй като според него именно съдебната система е ключова за разграждането на стария модел на управление.

„Ще участваме с конкретни предложения за премахване на инструментите за нелегитимно упражняване на власт и корупционните кранчета, овладени до съвършенство от модела Пеевски-Борисов", каза още той.

В изказването си Божанов предупреди, че опозицията ще реагира срещу всякакви опити за задкулисни договорки, ново прегрупиране на олигархични интереси и отклоняване от курса на реформи. Той подчерта също, че „Демократична България" ще се противопоставя на всяко насаждане на разделение в обществото и на опити България да бъде отклонена от европейската си посока.

В края на изказването си Божанов заяви, че формацията няма да подкрепи предложения кабинет, но пожела успех на правителството в справянето с политическата криза и натрупаните системни проблеми.

„Демократична България ще изпълни нашия ангажимент да сме силна опозиция, за да може и управлението да бъде по-силно", заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петроханска Лама с момченце

    24 2 Отговор
    Само Сорос да я завладее като в "нормалните" държави.

    12:18 08.05.2026

  • 3 хахахахахахах

    31 3 Отговор
    абе, пърхот мазен, ще търпите и хоро ще играете. Вие сте кир под ноктите на Радев. 131 депутата ще си изкарат 4 години, а вие ще мявкате под прозореца

    Коментиран от #19

    12:18 08.05.2026

  • 4 Григор

    28 5 Отговор
    "Божидар Божанов: Няма да търпим ново овладяване на държавата".
    Кои сте вие, колко сте и защо смятате, че вие ще решавате? Преди, двете формации "Продължаваме промяната" и "Демократична България" имахте общо 37 депутати. Сега като се разделихте колко има всяка група и какво ще решава?Слезте на земята и не говорете глупости,че ставате за смях!

    12:18 08.05.2026

  • 5 РАЗГРАЖДАНЕ

    18 4 Отговор
    ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛА БОРИСОВ -ПЕЕВСКИ ДА ПОЧНАТ ОТ ПРОКОПИЕВ

    Коментиран от #18, #22

    12:19 08.05.2026

  • 6 Ужасссс...

    9 3 Отговор
    Жалкия гхею вече може да избира само колко дебел ще търпи!

    12:19 08.05.2026

  • 7 Дориана

    12 5 Отговор
    Продължаваме промяната и ДБ сами се самоунищожиха още в самото начало и се поставиха в позиция на свободно падане. От егоизъм не подкрепиха партия, която народа искаше за да се унищожи корупционния модел на Борисов и Певски. Този егоизъм ще ги унищожи и на следващите избори техните избиратели ще отидат при Прогресивна България на Румен Радев. Така поне няма да вредят ., защото сега точно това правят.

    Коментиран от #32

    12:20 08.05.2026

  • 8 голяма гнус сте

    16 2 Отговор
    Вие не сте мишки , не сте хлебарки , а АКАРИ !!

    12:22 08.05.2026

  • 9 хаха

    10 1 Отговор
    Ама сериозно ли бе Сглобен?

    12:24 08.05.2026

  • 10 Ти да видиш

    11 1 Отговор
    Вие активно участвахте това да се случи. Полезни ИД...И....ОТИ.

    12:24 08.05.2026

  • 11 Не съм и сънувал,

    3 10 Отговор
    че някогоа ще цъкна 5 звездички на некъпаното украинско комунде. Обаче новите стари БКП-милиционсрски схеми наистина правят чиудеса.

    Долу ДС сглобката Радев-Пеевски-Борисов!

    12:24 08.05.2026

  • 12 Дориана

    10 3 Отговор
    Божидар Божанов да каже защо едно говорят , а друго вършат. Защо лъжат целия български народ , че искат да се унищожи корумпирания модел на Борисов и Пеевски, а в същото време не подкрепиха точно тази партия която беше избрана от народа с заявката за унищожение на мафиотско корумпирания модел на Борисов и Пеевски. Те имат ли морал и съвест изобщо наясно ли са, защо са в Парламента или са там за да саботират.

    Коментиран от #15

    12:25 08.05.2026

  • 13 Анонимен

    9 1 Отговор
    Че тя цялата власт е сега завладяна а ти си никой

    12:33 08.05.2026

  • 14 Луд Скайуокър

    6 4 Отговор
    А бе Божанов , ма тя вече е овладяна бе. Ти само виж кои са в правителството и ще ти стане ясно . Нима незнаеш кой какъв е и какво е правил преди това , къде и от когото е бил назначаван преди това за коя партия е работил и за кой лидер ?
    Ново шасито ба цирка със същите клоуни , въжеиграчи , акробати и гълтачи на саби.

    12:35 08.05.2026

  • 15 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    А аз искам теб и такива като теб да ги няма Лъжци безобразници сеещи омраза разделение сред българите ПИТАМ защо сте недосегаеми постоянните тук изливащи помии върху бълг институции лидери хора как така

    12:36 08.05.2026

  • 16 Цървул

    4 7 Отговор
    Събирайте се там , махайте модела , решавайте важните проблеми , имате 160 гласа общо . Ако не го направите , може пак да протестирате , но , на другите избори пак ще сте отзад , а начело ще са Възраждане .

    12:36 08.05.2026

  • 17 DW смърди

    8 4 Отговор
    Вие какви точно се явявате бе, шушляк?
    Бивши подлоги на Бойко и Шиши, разпадната коалиция, един файтон хора...
    Нищо не зависи вече от вас, за добро или лошо!

    12:37 08.05.2026

  • 18 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "РАЗГРАЖДАНЕ":

    А за разграждане на платени по сайтовете откъде да се започне Кога тези модели ще се разградят и защо са недосегаеми

    12:38 08.05.2026

  • 19 Али Гатор

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "хахахахахахах":

    Колега , небързай много че като гледам правителството на Радев няма да се очудя ко на есен хората се съберат с камъни под прозорците на министерския съвет !

    12:38 08.05.2026

  • 20 Байрактар 2

    0 4 Отговор
    😂🤣😂🤣😂🤣! Този живее някъде другаде, но не и в България! Господа знаещи и незнаещи, в тази страна нищо няма да се промени, освен изпълнителите-глашатаи! ...,та сега ,,СЛОЖИХА" Радев, понеже обстоятелствата в геополитиката го изискват точно такъв !

    12:42 08.05.2026

  • 21 За Съжаление !

    2 1 Отговор
    Тя Сие Била !

    И Си Е !

    Все Още Овладяна !

    И Ще бъде Овладяна !

    Докато Всички нормативни актове !

    Продължават Да Противоречат !

    На Конституцията !

    И Закона !

    Както И част от Постановките !

    В Различните Закони !

    12:42 08.05.2026

  • 22 Евро Пейка

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "РАЗГРАЖДАНЕ":

    Искаш да ми кажеш че за да се отърва от гнилия зъб първо трябва да си изрежа ноктите на краката ли ? Това с Прокопиев е димка маневра за са може да се даде време на двамата дебели да се прегрупират и да си организират нещата така че евентуално се стигне до разглеждане на имота то и финансовото им състояние да няма нищо за което да ги дърпат.
    Никой зимата не скача срещу Прокопиев а срещу Бойко и Шиши.

    Коментиран от #29

    12:47 08.05.2026

  • 23 Соросоиден

    7 1 Отговор
    Мъка, че не можахме да вземем властта. Сега нашите олигархчета а ла прокопиев пак трябва да са в ъгъла ...

    12:47 08.05.2026

  • 24 Анонимен

    1 2 Отговор
    Истински ама истински модел Радев е сега при това едноличен А останалото го разказвайте на невежите които прилъгахте да гласуват за месията

    13:11 08.05.2026

  • 25 Ще има фейслифт на стария модел

    1 3 Отговор
    Божанов заяви още, че формацията ще участва в процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, тъй като според него именно съдебната система е ключова за разграждането на стария модел на управление.
    -;-
    Какво разглаждане на стария модел, като чафията си е направила вече фейслифта!
    Моделба Бореевски се превръща в Радеевски!

    13:13 08.05.2026

  • 26 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Много добре, а до сега какво правихте!

    13:21 08.05.2026

  • 27 Анонимен

    3 0 Отговор
    Да бяхте така направили и на досегашните.

    13:21 08.05.2026

  • 28 Коста

    3 0 Отговор
    Скрий са се , преференциален! Ако овладяването е от ДБ, може!

    13:41 08.05.2026

  • 29 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Евро Пейка":

    Прокопи беше организирал всичко Прокопи Е зад пепейците а колкото до онези двамата и какво като не са във властта ти по умен ли ще станеш или помогнат или ще спечелиш от тотото ли Колко може да си необразован че да врещиш по площадите колко може да си изпаднал че да те залъгват с имената на тези двамата

    13:41 08.05.2026

  • 30 Николаос 66

    3 0 Отговор
    Отново грешка Божанов вместо да подкрепите Радев Вие предпочетохте вашият ментор Асен

    13:43 08.05.2026

  • 31 ъъъъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    на ба ти про сти трутките - ше тръпи те и гъ к не мой те каза , поглед ни си проценти те и па се пъчи

    13:43 08.05.2026

  • 32 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Точно твоят "фаворит" Радев ще бъде погълнат от олигархията срещу която твърди, че ще се "бори"......твърде наивници като Вас си мислят, че ще се промени нещо......помнете ми думата, че есента ще бъде мнооого "гореща".... 🤣

    13:56 08.05.2026

