"Божидар Божанов: Няма да търпим ново овладяване на държавата".

Българските избиратели дадоха ясно мнозинство на една политическа сила с очакването да бъде прекъснат моделът на „завладяната държава". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на парламентарните дебати за избора на ново правителство.

Според него обществото не е гласувало за „общи приказки", а за реални промени, закъснели реформи и ясна посока за развитие на страната. Въпреки това Божанов изрази сериозни съмнения дали кабинетът ще успее да изпълни тези очаквания.

„За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството дотук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен", заяви той.

По думите му трудно могат да се очакват дълбоки реформи от хора, които дълги години са били част от административната система и според него са допринесли за натрупаните проблеми в държавното управление. Божанов постави под въпрос и възможността за реално разграждане на стария модел, ако зад част от министрите продължават да стоят икономически зависимости и стари влияния.

Той отправи критики и към участието на Има такъв народ в управлението, като заяви, че партията е изгубила общественото доверие и е била „отхвърлена от българските граждани".

Въпреки резервите си Божанов подчерта, че кабинетът трябва да получи шанс да работи, защото успехът му би означавал успех за държавата.

„Въпреки тези основателни опасения сме длъжни да пожелаем успех на правителството, защото ако то се справи, това ще е успех за България", каза той.

Съпредседателят на „Да, България" заяви още, че формацията ще бъде активна, но конструктивна опозиция.

„Няма да злорадстваме за всеки неуспех, да профанизираме трудните компромиси и да атакуваме малките неволни грешки. Но управляващите добре знаят, че различаваме неволните грешки от съзнателното потъпкване на обществения интерес", посочи Божанов.

Той подчерта, че Демократична България ще се противопоставя на всеки опит за допълнително овладяване на институциите или засилване на задкулисни влияния. В същото време коалицията ще подкрепя политики, свързани с борбата срещу корупцията, модернизацията на администрацията, намаляването на бюрокрацията и по-ефективното управление на публичните средства.

Божанов заяви още, че формацията ще участва в процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, тъй като според него именно съдебната система е ключова за разграждането на стария модел на управление.

„Ще участваме с конкретни предложения за премахване на инструментите за нелегитимно упражняване на власт и корупционните кранчета, овладени до съвършенство от модела Пеевски-Борисов", каза още той.

В изказването си Божанов предупреди, че опозицията ще реагира срещу всякакви опити за задкулисни договорки, ново прегрупиране на олигархични интереси и отклоняване от курса на реформи. Той подчерта също, че „Демократична България" ще се противопоставя на всяко насаждане на разделение в обществото и на опити България да бъде отклонена от европейската си посока.

В края на изказването си Божанов заяви, че формацията няма да подкрепи предложения кабинет, но пожела успех на правителството в справянето с политическата криза и натрупаните системни проблеми.

„Демократична България ще изпълни нашия ангажимент да сме силна опозиция, за да може и управлението да бъде по-силно", заключи той.