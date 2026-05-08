"Божидар Божанов: Няма да търпим ново овладяване на държавата".

Българските избиратели дадоха ясно мнозинство на една политическа сила с очакването да бъде прекъснат моделът на „завладяната държава". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на парламентарните дебати за избора на ново правителство.
Според него обществото не е гласувало за „общи приказки", а за реални промени, закъснели реформи и ясна посока за развитие на страната. Въпреки това Божанов изрази сериозни съмнения дали кабинетът ще успее да изпълни тези очаквания.
„За съжаление, на база на представения персонален състав, на заявките и на липсата на такива, и на действията на мнозинството дотук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен", заяви той.
По думите му трудно могат да се очакват дълбоки реформи от хора, които дълги години са били част от административната система и според него са допринесли за натрупаните проблеми в държавното управление. Божанов постави под въпрос и възможността за реално разграждане на стария модел, ако зад част от министрите продължават да стоят икономически зависимости и стари влияния.
Той отправи критики и към участието на Има такъв народ в управлението, като заяви, че партията е изгубила общественото доверие и е била „отхвърлена от българските граждани".
Въпреки резервите си Божанов подчерта, че кабинетът трябва да получи шанс да работи, защото успехът му би означавал успех за държавата.
„Въпреки тези основателни опасения сме длъжни да пожелаем успех на правителството, защото ако то се справи, това ще е успех за България", каза той.
Съпредседателят на „Да, България" заяви още, че формацията ще бъде активна, но конструктивна опозиция.
„Няма да злорадстваме за всеки неуспех, да профанизираме трудните компромиси и да атакуваме малките неволни грешки. Но управляващите добре знаят, че различаваме неволните грешки от съзнателното потъпкване на обществения интерес", посочи Божанов.
Той подчерта, че Демократична България ще се противопоставя на всеки опит за допълнително овладяване на институциите или засилване на задкулисни влияния. В същото време коалицията ще подкрепя политики, свързани с борбата срещу корупцията, модернизацията на администрацията, намаляването на бюрокрацията и по-ефективното управление на публичните средства.
Божанов заяви още, че формацията ще участва в процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет, тъй като според него именно съдебната система е ключова за разграждането на стария модел на управление.
„Ще участваме с конкретни предложения за премахване на инструментите за нелегитимно упражняване на власт и корупционните кранчета, овладени до съвършенство от модела Пеевски-Борисов", каза още той.
В изказването си Божанов предупреди, че опозицията ще реагира срещу всякакви опити за задкулисни договорки, ново прегрупиране на олигархични интереси и отклоняване от курса на реформи. Той подчерта също, че „Демократична България" ще се противопоставя на всяко насаждане на разделение в обществото и на опити България да бъде отклонена от европейската си посока.
В края на изказването си Божанов заяви, че формацията няма да подкрепи предложения кабинет, но пожела успех на правителството в справянето с политическата криза и натрупаните системни проблеми.
„Демократична България ще изпълни нашия ангажимент да сме силна опозиция, за да може и управлението да бъде по-силно", заключи той.
2 Петроханска Лама с момченце
12:18 08.05.2026
12:18 08.05.2026
4 Григор
Кои сте вие, колко сте и защо смятате, че вие ще решавате? Преди, двете формации "Продължаваме промяната" и "Демократична България" имахте общо 37 депутати. Сега като се разделихте колко има всяка група и какво ще решава?Слезте на земята и не говорете глупости,че ставате за смях!
12:18 08.05.2026
12:19 08.05.2026
7 Дориана
12:20 08.05.2026
12:22 08.05.2026
12:24 08.05.2026
12:24 08.05.2026
11 Не съм и сънувал,
Долу ДС сглобката Радев-Пеевски-Борисов!
12:24 08.05.2026
12 Дориана
12:25 08.05.2026
12:33 08.05.2026
14 Луд Скайуокър
Ново шасито ба цирка със същите клоуни , въжеиграчи , акробати и гълтачи на саби.
12:35 08.05.2026
15 Анонимен
До коментар #12 от "Дориана":А аз искам теб и такива като теб да ги няма Лъжци безобразници сеещи омраза разделение сред българите ПИТАМ защо сте недосегаеми постоянните тук изливащи помии върху бълг институции лидери хора как така
12:36 08.05.2026
17 DW смърди
Бивши подлоги на Бойко и Шиши, разпадната коалиция, един файтон хора...
Нищо не зависи вече от вас, за добро или лошо!
12:37 08.05.2026
18 Анонимен
До коментар #5 от "РАЗГРАЖДАНЕ":А за разграждане на платени по сайтовете откъде да се започне Кога тези модели ще се разградят и защо са недосегаеми
12:38 08.05.2026
19 Али Гатор
До коментар #3 от "хахахахахахах":Колега , небързай много че като гледам правителството на Радев няма да се очудя ко на есен хората се съберат с камъни под прозорците на министерския съвет !
12:38 08.05.2026
21 За Съжаление !
И Си Е !
Все Още Овладяна !
И Ще бъде Овладяна !
Докато Всички нормативни актове !
Продължават Да Противоречат !
На Конституцията !
И Закона !
Както И част от Постановките !
В Различните Закони !
12:42 08.05.2026
22 Евро Пейка
До коментар #5 от "РАЗГРАЖДАНЕ":Искаш да ми кажеш че за да се отърва от гнилия зъб първо трябва да си изрежа ноктите на краката ли ? Това с Прокопиев е димка маневра за са може да се даде време на двамата дебели да се прегрупират и да си организират нещата така че евентуално се стигне до разглеждане на имота то и финансовото им състояние да няма нищо за което да ги дърпат.
Никой зимата не скача срещу Прокопиев а срещу Бойко и Шиши.
Коментиран от #29
12:47 08.05.2026
25 Ще има фейслифт на стария модел
-;-
Какво разглаждане на стария модел, като чафията си е направила вече фейслифта!
Моделба Бореевски се превръща в Радеевски!
13:13 08.05.2026
29 Анонимен
До коментар #22 от "Евро Пейка":Прокопи беше организирал всичко Прокопи Е зад пепейците а колкото до онези двамата и какво като не са във властта ти по умен ли ще станеш или помогнат или ще спечелиш от тотото ли Колко може да си необразован че да врещиш по площадите колко може да си изпаднал че да те залъгват с имената на тези двамата
13:41 08.05.2026
32 Ку-ку
До коментар #7 от "Дориана":Точно твоят "фаворит" Радев ще бъде погълнат от олигархията срещу която твърди, че ще се "бори"......твърде наивници като Вас си мислят, че ще се промени нещо......помнете ми думата, че есента ще бъде мнооого "гореща".... 🤣
13:56 08.05.2026