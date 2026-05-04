Журналист: В кабинета на Радев може да има имена от служебния

4 Май, 2026 08:36 1 474 34

Приказките за олигархията бяха доста общи от страна на Радев, особено след като слезе от президентството, каза политологът Николай Найденов

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди консултациите при президента Илияна Йотова - как ще изглежда кабинетът „Радев” и какви са очакванията към него? Темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политологът Николай Найденов в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ.

„Очаквам кабинет, близък до очакванията на хората. Това означава да няма някакви големи изхвърляния, да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство”, каза Баджева.

Тя не изключва в кабинета да има имена от служебния. „Не от най-знаковите представители на опозицията в момента, т.е. с партийна окраска, но въпреки това да има и такива министри”, каза Баджева.

„Съставът на парламентарната група и въобще на партията „Прогресивна България” е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси каквито имаше през 1997 година с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи. И тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група”, коментира Едуард Папазян от „24 часа”.

Той допълни, че партията на Радев има 3 месеца минимум, „за да си подреди „къщичката” - министри, заместник-министри, смяна на всички шефове на дирекции в МВР, смяна на всички областни управители”.

„Всичко, което зависи от изпълнителната власт, трябва да бъде направено. Така че в рамките на 3 до 6 месеца не очаквам сериозни колизии в самата държава”, допълни Папазян. Очаква през това време да се работи за цените и бюджета.

„За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ПП-ДБ", коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм. „И въпреки това хората предпочетоха онзи, който не влезе толкова дълбоко в тази битка, той да я изнесе. По тази причина аз съм убеден песимист, че няма да има дълбоки промени. Няма да се засегне клетъчната структура на модела, който би трябвало да се премахне”, каза Найденов.

„Приказките за олигархията бяха доста общи от страна на Радев, особено след като слезе от президентството”, смята още той.

„Демерджиев мисли доста адекватно и прави конкретен анализ. Докато има и други гласове, които работят с общи клишета. Смятам, че ще се получи разделение между хора, които са за по-сериозни промени, и други, които са за съглашение с това, което наричаме статукво”, каза Найденов.


  • 1 Трол

    6 21 Отговор
    Запрянов и Нейнски със сигурност трябва да останат в новия кабинет.

    Коментиран от #11

    08:39 04.05.2026

  • 2 Преди 30 години гласувах

    9 7 Отговор
    Сега беше втория път. За Радев. Ако не се оправим да ми изсъхнат ръцете ако пак пусна бюлетина. Писна ми на ооная работа.

    08:39 04.05.2026

  • 3 Хахаха

    14 2 Отговор
    Тези мисирки доказаха пред целия народ, че няма как да са по далече от реалните събития, отколкото са! Ама пък по студията все такива гьонсурати събират!

    08:39 04.05.2026

  • 4 муцунка

    4 3 Отговор
    Плашило за клечки.

    08:40 04.05.2026

  • 5 надарена кака

    3 4 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #8

    08:41 04.05.2026

  • 6 Точен

    13 8 Отговор
    Докато сме в грабителските ЕС и НАТО, ще сме най-бедните и изоснаващи в Баба европа, а както върви и в дъното на света...

    Коментиран от #13

    08:44 04.05.2026

  • 7 бушприт

    5 2 Отговор
    Преди консултациите при президентката Илияна Йотова...

    08:46 04.05.2026

  • 8 Надарен батко

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "надарена кака":

    Аз като ги дръпна и вкарам министъра в кабинета, всички други имена ще забравиш...

    08:47 04.05.2026

  • 9 лоза

    8 2 Отговор
    журналистката Мира Баджева може да е и Мира Баджачкова

    08:48 04.05.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    и от герб има
    масово

    08:48 04.05.2026

  • 11 яяя

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    голям майтап, ти добре ли си?!

    08:49 04.05.2026

  • 12 електрошок

    1 1 Отговор
    Ей,осмия,казаха ти да не закачаш момичето! Не ги ли разбра?!

    08:49 04.05.2026

  • 13 Мишел

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Точен":

    Защото сега сме доволни, че в класацията на ООН от 27- мо място в света по ниво на развитие на населението, днес сме след 133- то място

    Коментиран от #29

    08:52 04.05.2026

  • 14 провинциалист

    9 1 Отговор
    "Очаквам кабинет, близък до очакванията на хората." - ама наистина ли? На база на какво? Руменрадевата партия е единствената евроатлантическа партия в Европа, която пуска слухове за себе си, че е проруска и с това печели изборите.

    08:53 04.05.2026

  • 15 ристю

    6 2 Отговор
    Съставът на парламентарната група и въобще на партията „Прогресивна България” ще включва и куче.

    Коментиран от #31

    08:54 04.05.2026

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 1 Отговор
    Айде пак врачки по телевизията.....

    08:56 04.05.2026

  • 17 Единствената цел на Господарите

    7 3 Отговор
    на Радев е да ни натресат цифровата юрошитко.пейка, пълна цифровизация, в училищата вече я въвеждат, вклч. и изтичането на здравните данни на децата ни, и хиляди безработни. Евентуално да подари Белене, площадка и каквото може за дейта центрове, което си го пише в програмата му завоалирано. Дано този народ се събуди и по подобие на Швейцария да иска правото на Кеш, вписано в Конституцията. Отделно, че наследството завещано му от ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, БКП и ДПС е ужасяващо. Икономическите му визии стигат до Цифровизация. Чакат ни кръв, пот и сълзи. А октомври протести. Идват финансова, икономическа и енергийни кризи, вероятно и продоволствена, хранителна. Няма макро и микроикономисти с опит, няма и енергетици с опит. Този проект е спуснат за други цели. Той подписа указ за въвеждане на юрошита. Един народ не е ли нахранен и "стоплен" излиза на протести. Ще има малко закачки с ГЕРБ и ДПС, хляб и зрелища за туземците, но високите цени, сметки за парно и ток, инфлация и дългови спирали за българите.

    08:59 04.05.2026

  • 18 Българин

    18 3 Отговор
    Аз очаквам от Радев да поеме пълната отговорност за управлението и да спре да се оправдава, че все някой му пречи. Вече има пълната власт, оправданията не важат !

    Коментиран от #25

    09:01 04.05.2026

  • 19 хмммм

    11 0 Отговор
    Е нали уж се пишат противници. Защо тогава да има имена от служебния и каква е таз квачка?

    09:06 04.05.2026

  • 20 Старчо Сарача

    10 1 Отговор
    Още никой не е казал кои са олигарсите?

    09:14 04.05.2026

  • 21 Курдо Коленков

    8 1 Отговор
    Таз не беше ли любовница на райчеф?

    Коментиран от #23

    09:15 04.05.2026

  • 22 Ще има двама трима

    2 2 Отговор
    Вицепремиерката транспортния социалния.

    09:30 04.05.2026

  • 23 Може да е била но сега

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Курдо Коленков":

    Свети със собствена светлина.

    09:34 04.05.2026

  • 24 Не ме смущава минуса като такъв но

    2 1 Отговор
    Малко смущаеа това че го слагаш веднага на секундата след като пусна мнението си.

    09:38 04.05.2026

  • 25 Ми той я пое отговорността още като

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Излезе от Президентството една година преди да е изтекъл мандата му и без да има партия нито гаранция че ще постигне изборен успех и пълно мнозинство.

    Коментиран от #27

    09:41 04.05.2026

  • 26 Задължително,

    1 1 Отговор
    нали сега трябва да му се отблагодарят.

    09:41 04.05.2026

  • 27 Каква отговорност?

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ми той я пое отговорността още като":

    Бързаше да не изтърве влака, защото няма право на 3-ти мандат, а догодина я камилата, я камиларя.
    Най-обикновен популист, на когото приписвате романтични качества от желанието за нов месия.
    Явно не можете без идоли.

    09:44 04.05.2026

  • 28 Радев се наслади на пачи яйца

    5 1 Отговор
    Защото България е трудна за оправяне и за управление страна от неблагодарни хора и зависима журналистика.

    09:45 04.05.2026

  • 29 Благодари на Радев

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Все пак Разделителя той управлява 9 години чрез служебните си правителство и юмручния си протест.
    За 9 не можа, сега ти обеща за 4.
    Халал да ти е!

    09:48 04.05.2026

  • 30 Общите му приказки са задължителни

    2 0 Отговор
    Инак как щеше да преметне копейките. Но пък те лесно се лъжат. Справка: доверието им към Лъжеца на републиката Коцко К.

    09:51 04.05.2026

  • 31 По-добре мишок,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ристю":

    за да им отговаря на визията

    09:53 04.05.2026

  • 32 Али Ръза

    1 1 Отговор
    Мира Баджева..е остаряла..и се е наляла...Явно като живее с онзи дърт пръч Райчев се е отпуснала и занемарила...

    10:02 04.05.2026

  • 33 Гласуващите ще се събудят, ама късно

    3 0 Отговор
    Нищо градивно от един фигурант! Каквото му кажат спонсорите-това ще е! А не се съмнявайте, че те имат различни интереси и апетити, дано не изчезне българина, преди тези да си напълнят гушите!🤣

    10:09 04.05.2026

  • 34 Тези не чуха

    1 0 Отговор
    ли какво каза Радев още в началото , че служебните министри трябвало да подадат веднага оставките си. Това противоречи на конституцията и законите на страната. Радев е един некадърник. Мисли, че ще управлява с Петьо Ламанша и Владо Николов, който не знае, че Меркел отдавна е пенсионер. А и се кани да сложи за финансов министър един, който е ЗКПЧ- политически комисар от соца. Безумие!

    10:37 04.05.2026

