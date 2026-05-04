Журналист: В кабинета на Радев може да има имена от служебния

Преди консултациите при президента Илияна Йотова - как ще изглежда кабинетът „Радев” и какви са очакванията към него? Темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политологът Николай Найденов в предаването „Здравей, България” по Нова ТВ.
„Очаквам кабинет, близък до очакванията на хората. Това означава да няма някакви големи изхвърляния, да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство”, каза Баджева.
Тя не изключва в кабинета да има имена от служебния. „Не от най-знаковите представители на опозицията в момента, т.е. с партийна окраска, но въпреки това да има и такива министри”, каза Баджева.
„Съставът на парламентарната група и въобще на партията „Прогресивна България” е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси каквито имаше през 1997 година с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи. И тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група”, коментира Едуард Папазян от „24 часа”.
Той допълни, че партията на Радев има 3 месеца минимум, „за да си подреди „къщичката” - министри, заместник-министри, смяна на всички шефове на дирекции в МВР, смяна на всички областни управители”.
„Всичко, което зависи от изпълнителната власт, трябва да бъде направено. Така че в рамките на 3 до 6 месеца не очаквам сериозни колизии в самата държава”, допълни Папазян. Очаква през това време да се работи за цените и бюджета.
„За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ПП-ДБ", коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм. „И въпреки това хората предпочетоха онзи, който не влезе толкова дълбоко в тази битка, той да я изнесе. По тази причина аз съм убеден песимист, че няма да има дълбоки промени. Няма да се засегне клетъчната структура на модела, който би трябвало да се премахне”, каза Найденов.
„Приказките за олигархията бяха доста общи от страна на Радев, особено след като слезе от президентството”, смята още той.
„Демерджиев мисли доста адекватно и прави конкретен анализ. Докато има и други гласове, които работят с общи клишета. Смятам, че ще се получи разделение между хора, които са за по-сериозни промени, и други, които са за съглашение с това, което наричаме статукво”, каза Найденов.
