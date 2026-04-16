Новини
България »
България има одобрението на ЕК за държавна помощ за цените на тока за енергоемките отрасли

16 Април, 2026 14:01 344 5

  • ек-
  • държавна помощ-
  • цени на тока

Мярката в България ще се прилага от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2028 г.

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия одобри схеми за държавна помощ, с които се предоставя временно облекчение на цените на електроенергията за дружества в енергоемки отрасли в България, Германия и Словения в съответствие с целите на Пакта за чиста промишленост. Схемите са одобрени съгласно Рамката за държавна помощ във връзка с Пакта за чиста промишленост (CISAF), приета на 25 юни 2025 г.

Условието е съществен дял от получената помощ да бъде реинвестирана в мерки за декарбонизация.

Бюджетът на схемата за България е в размер на 334 милиона евро. Целта е енергоемките предприятия да бъдат компенсирани за част от разходите им за електроенергия през следващите три години. Мярката се отнася до компании в отраслите, в които има значителен риск дейността да бъде преместена извън ЕС - на места, където не са въведени мерки за опазването на околната среда.

Мярката в България ще се прилага от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2028 г. България ще изплаща помощта чрез доставчиците на електроенергия под формата на намаляване на месечната сметка за електроенергия на бенефициерите.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Петроханците трябва да се допитат първо до ЕК, дали да оставят Ганчо на тъмно, студено, и да оди пеш.

    14:04 16.04.2026

  • 2 България е колония на ЕК

    1 2 Отговор
    Тази мярка означава, че до 2028г заплатите в тези индустрии няма да мърдат, а даже може и да паднат, ако навнесем араби и африканци.

    14:07 16.04.2026

  • 3 честито

    1 1 Отговор
    нов заем в полза на чуждите инвеститори. Да е жив и здрав ганчо и поколение да плащат

    14:08 16.04.2026

  • 4 Хаха

    0 1 Отговор
    Някои завиждат и се чудят какви опорки да използват. Това не пречи страната да се развива и индустрията да се освобождава от енергоемките производстава, които са наследени от онова "развито" време.

    14:13 16.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЗАВОДИ МАДЖО ОТ СИК И СЪДРУЖНИКА МУ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ИМАТ ФОТОВОЛТАИЦИ
    ПОСТРОЕНИ С ЕВРОПАРИ
    ..... ЗАЩО ПОМОЩ И ЗА ТЯХ ?
    .....
    МЕДНИКАРИТЕ И ТЕ ИМАТ ФОТОВОЛТАИЦИ ПОСТРОЕНИ С ЕВРОПОМОЩИ :)
    .....
    ЕК ПАК ЩЕ ПОДХРАНВА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В БГ:)

    14:14 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове