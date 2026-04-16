България има одобрението на ЕК за държавна помощ за цените на тока за енергоемките отрасли

Европейската комисия одобри схеми за държавна помощ, с които се предоставя временно облекчение на цените на електроенергията за дружества в енергоемки отрасли в България, Германия и Словения в съответствие с целите на Пакта за чиста промишленост. Схемите са одобрени съгласно Рамката за държавна помощ във връзка с Пакта за чиста промишленост (CISAF), приета на 25 юни 2025 г.

Условието е съществен дял от получената помощ да бъде реинвестирана в мерки за декарбонизация.

Бюджетът на схемата за България е в размер на 334 милиона евро. Целта е енергоемките предприятия да бъдат компенсирани за част от разходите им за електроенергия през следващите три години. Мярката се отнася до компании в отраслите, в които има значителен риск дейността да бъде преместена извън ЕС - на места, където не са въведени мерки за опазването на околната среда.

Мярката в България ще се прилага от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2028 г. България ще изплаща помощта чрез доставчиците на електроенергия под формата на намаляване на месечната сметка за електроенергия на бенефициерите.