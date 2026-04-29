ЕК дава България и още шест държави на съд

Европейската комисия съобщи, че предава на съд България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция, защото не са въвели навреме европейските правила за устойчивостта на критичните субекти. Срокът за въвеждане на законодателните промени изтече на 17 октомври 2024 г., се отбелязва в съобщението.
Директивата гарантира непрекъснатото предоставяне на услуги, които са от жизненоважно значение за обществото и икономиката на ЕС в ключови сектори като енергетиката, транспорта, здравеопазването, водоснабдяването, банковото дело и цифровата инфраструктура. Директивата обхваща опасности като природни бедствия, терористични нападения, киберзаплахи и саботаж.
Европейското законодателство отчита всякакви заплахи, включително природни бедствия, създадени от човека опасности като терористични нападения, киберзаплахи, престъпно проникване и саботажи. Досега никоя от посочените държави не е въвела никоя от мерките в националното си законодателство, пояснява комисията и иска от Съда на ЕС да наложи глоби.
ЕК призова също нашата страна, Белгия, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия да въведат изцяло правилата на ЕС за баланса на половете сред директорите на дружества.
Директивата определя цел за големите дружества от ЕС, допуснати до борсова търговия, да имат 40% от по-слабо представения пол сред техните директори без изпълнителни функции и 33% - сред всички директори. До момента Белгия, България, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия не са съобщили за мерки за транспониране, въпреки че им е предоставено време за това. Крайният срок за въвеждане на правилата изтече на 28 декември 2024 г., пояснява ЕК.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:41 29.04.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВСИЧКО СЕ ВОДИ НА ИМЕТО НА ЖЕНИ, СЕСТРИ, ДЪЩЕРИ, ПЛЕМЕННИЦИ , ОЧИНАЙКИ, БРАТОВЧЕДКИ :)
14:44 29.04.2026
3 Българин
Коментиран от #5
14:44 29.04.2026
4 честен ционист
14:46 29.04.2026
5 честен ционист
До коментар #3 от "Българин":Хората съдят България понеже е лишила гражданите си от елементарни блага като течаща питейна вода, равенството на половете е само пожелателно из тия диктаторски земи.
Коментиран от #9
14:48 29.04.2026
6 Нострадамус
ще ги Подарят на зеленски, а ние ще Мизерстваме
в клуба на богатите, където ни вкара МутратаборисоФФ
Коментиран от #12
14:50 29.04.2026
7 ЕСССР
Да живей некадърната, но глyпава Другарка Урсула!
14:51 29.04.2026
8 Нечувана наглост !!!!!!!!!
14:52 29.04.2026
9 Да не говорим за топла еода
До коментар #5 от "честен ционист":То няма питейна течаща вода за хората. Смрад и боклуци навсякъде. Разни тъмнокожи безделничат на всякъде пълна мизерия и потресаваща несправедливост.
15:01 29.04.2026
10 за малко съм
15:02 29.04.2026
11 ДрайвингПлежър
Швейцарците 90те са били на прага на влизане - 30 години по-късно не искат и да чуят за ЕС
95та +60% от младите (до 34 години) са били за влизане в ЕС - днес само 3% и то пак казвам младите и прогресивни искат в ЕС! Дружно казват, не може да ни управляват държавата отвън и ние да разчитаме че ще го правят за наше добро! Влизане в ЕС ще е край на демокрацията!
15:03 29.04.2026
12 Бау
До коментар #6 от "Нострадамус":Ти си мизерстваш и без това не защото нямаш пари а защото нямаш акъл да разбереш когато някой ти прави добро или зло.
15:04 29.04.2026
13 МАЙДАН
15:05 29.04.2026
14 Феникс
15:13 29.04.2026
15 Хм...
15:17 29.04.2026