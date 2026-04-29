ЕК дава България и още шест държави на съд

Европейската комисия съобщи, че предава на съд България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция, защото не са въвели навреме европейските правила за устойчивостта на критичните субекти. Срокът за въвеждане на законодателните промени изтече на 17 октомври 2024 г., се отбелязва в съобщението.

Директивата гарантира непрекъснатото предоставяне на услуги, които са от жизненоважно значение за обществото и икономиката на ЕС в ключови сектори като енергетиката, транспорта, здравеопазването, водоснабдяването, банковото дело и цифровата инфраструктура. Директивата обхваща опасности като природни бедствия, терористични нападения, киберзаплахи и саботаж.

Европейското законодателство отчита всякакви заплахи, включително природни бедствия, създадени от човека опасности като терористични нападения, киберзаплахи, престъпно проникване и саботажи. Досега никоя от посочените държави не е въвела никоя от мерките в националното си законодателство, пояснява комисията и иска от Съда на ЕС да наложи глоби.

ЕК призова също нашата страна, Белгия, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия да въведат изцяло правилата на ЕС за баланса на половете сред директорите на дружества.

Директивата определя цел за големите дружества от ЕС, допуснати до борсова търговия, да имат 40% от по-слабо представения пол сред техните директори без изпълнителни функции и 33% - сред всички директори. До момента Белгия, България, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия не са съобщили за мерки за транспониране, въпреки че им е предоставено време за това. Крайният срок за въвеждане на правилата изтече на 28 декември 2024 г., пояснява ЕК.