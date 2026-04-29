ЕК дава България и още шест държави на съд

29 Април, 2026 14:40 1 844 15

Причината е неизпълнени правила за защита на критичната инфраструктура

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия съобщи, че предава на съд България, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция, защото не са въвели навреме европейските правила за устойчивостта на критичните субекти. Срокът за въвеждане на законодателните промени изтече на 17 октомври 2024 г., се отбелязва в съобщението.

Директивата гарантира непрекъснатото предоставяне на услуги, които са от жизненоважно значение за обществото и икономиката на ЕС в ключови сектори като енергетиката, транспорта, здравеопазването, водоснабдяването, банковото дело и цифровата инфраструктура. Директивата обхваща опасности като природни бедствия, терористични нападения, киберзаплахи и саботаж.

Европейското законодателство отчита всякакви заплахи, включително природни бедствия, създадени от човека опасности като терористични нападения, киберзаплахи, престъпно проникване и саботажи. Досега никоя от посочените държави не е въвела никоя от мерките в националното си законодателство, пояснява комисията и иска от Съда на ЕС да наложи глоби.

ЕК призова също нашата страна, Белгия, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия да въведат изцяло правилата на ЕС за баланса на половете сред директорите на дружества.

Директивата определя цел за големите дружества от ЕС, допуснати до борсова търговия, да имат 40% от по-слабо представения пол сред техните директори без изпълнителни функции и 33% - сред всички директори. До момента Белгия, България, Чехия, Кипър, Латвия, Унгария, Австрия, Полша и Португалия не са съобщили за мерки за транспониране, въпреки че им е предоставено време за това. Крайният срок за въвеждане на правилата изтече на 28 декември 2024 г., пояснява ЕК.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 5 Отговор
    Урсула да го д,а

    14:41 29.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 1 Отговор
    СИКАДЖИИТЕ И БСП ОТДАВНА СА ЕВРОПЕЙЦИ
    ...
    ВСИЧКО СЕ ВОДИ НА ИМЕТО НА ЖЕНИ, СЕСТРИ, ДЪЩЕРИ, ПЛЕМЕННИЦИ , ОЧИНАЙКИ, БРАТОВЧЕДКИ :)
    .....

    14:44 29.04.2026

  • 3 Българин

    26 1 Отговор
    И каква е идеята, ако няма кадри от женският пол за тази длъжност или може би просто искат да се сложи от онези, които се определят като различни?

    Коментиран от #5

    14:44 29.04.2026

  • 4 честен ционист

    1 6 Отговор
    Всички плевенчани стискат палци за ЕК.

    14:46 29.04.2026

  • 5 честен ционист

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Хората съдят България понеже е лишила гражданите си от елементарни блага като течаща питейна вода, равенството на половете е само пожелателно из тия диктаторски земи.

    Коментиран от #9

    14:48 29.04.2026

  • 6 Нострадамус

    23 3 Отговор
    Сега Урсулите ще ни глобят с няколко Милиарда и
    ще ги Подарят на зеленски, а ние ще Мизерстваме
    в клуба на богатите, където ни вкара МутратаборисоФФ

    Коментиран от #12

    14:50 29.04.2026

  • 7 ЕСССР

    19 2 Отговор
    Идиотски ЕСССР, назначава се на база пол, а не знания, умения и пр.!?
    Да живей некадърната, но глyпава Другарка Урсула!

    14:51 29.04.2026

  • 8 Нечувана наглост !!!!!!!!!

    10 2 Отговор
    Да съдят Боко Тиквата и Прасето Магнитски.

    14:52 29.04.2026

  • 9 Да не говорим за топла еода

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    То няма питейна течаща вода за хората. Смрад и боклуци навсякъде. Разни тъмнокожи безделничат на всякъде пълна мизерия и потресаваща несправедливост.

    15:01 29.04.2026

  • 10 за малко съм

    3 0 Отговор
    Демократичната европа се роди от целувката между горбачов и буш старши. Няма край комунизма има само временна демократична илюзия, че уш имаме право на избор. Но те ни определят всички възможни избори

    15:02 29.04.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    И да знаете... ДЪРЖАВА НЕ СЕ ГРАДИ ТАКА!

    Швейцарците 90те са били на прага на влизане - 30 години по-късно не искат и да чуят за ЕС
    95та +60% от младите (до 34 години) са били за влизане в ЕС - днес само 3% и то пак казвам младите и прогресивни искат в ЕС! Дружно казват, не може да ни управляват държавата отвън и ние да разчитаме че ще го правят за наше добро! Влизане в ЕС ще е край на демокрацията!

    15:03 29.04.2026

  • 12 Бау

    0 5 Отговор

    До коментар #6 от "Нострадамус":

    Ти си мизерстваш и без това не защото нямаш пари а защото нямаш акъл да разбереш когато някой ти прави добро или зло.

    15:04 29.04.2026

  • 13 МАЙДАН

    8 3 Отговор
    Съд и за Зеления престъпник !

    15:05 29.04.2026

  • 14 Феникс

    2 5 Отговор
    Не си спомням СССР да ни е давал на съд? :)

    15:13 29.04.2026

  • 15 Хм...

    3 1 Отговор
    Я някой доктор да каже как се нарича в медицината когато някоя мЪрсулка си мисли, че реалността е такава каквато тя я описва, защото тя така я описва?

    15:17 29.04.2026

