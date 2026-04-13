Богомил Николов: Очакванията са тенденцията за увеличаване на цените на храните да продължи

13 Април, 2026 09:26 780 26

Николов обясни, че заради последната актуална криза с горивата, няма как да не се предаде по веригата на другите стоки. Друг е въпросът, че поне към момента поскъпването не е еднакво при различните стоки и услуги, но при храните е по-отчетливо поскъпването, посочи той.

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към момента всякакви прогнози са невъзможни, но очакванията са тенденцията за увеличаване на цените на храните да продължи. Това заяви Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" пред БНТ, цитиран от news.bg.

Николов обясни, че заради последната актуална криза с горивата, няма как да не се предаде по веригата на другите стоки. Друг е въпросът, че поне към момента поскъпването не е еднакво при различните стоки и услуги, но при храните е по-отчетливо поскъпването, посочи той.

Според него пазарите най-трудно могат да заобиколят законите на пазара. Въпросът е, че там, където има конкуренция на пазара, не би трябвало да има притеснения. Опасностите от този тип са свързани с монополното положение или картел на пазара, предупреди Богомил Николов.
И уточни, че не може да се очаква, че до всяка сергия ще има инспектори, а гражданите трябва да бъдат инспекторите, да въздействат на пазара и да влияят като подава сигнали.

Богомил Николов коментира и мерките на служебното правителство, като заяви, че трябва да бъдат подкрепени само най-нуждаещите се от скъпите горива. "Големият риск е, когато се раздават хеликоптерни пари, е да не се вдигне цената на билета и да не се вдигнат данъците, тъй като откъде ще дойдат парите, когато ние, данъкоплатците ги даваме", добави Николов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    21 1 Отговор
    Богомил Николов: Очакванията са тенденцията за увеличаване на цените на храните да продължи в името на леврото !

    09:28 13.04.2026

  • 2 Добро утро

    27 1 Отговор
    Имаме си евро! С което не можеме да си купим м
    Нищо!

    09:31 13.04.2026

  • 3 Ха да ви

    23 2 Отговор
    е честито..... кой ви натресе в еврозоната.

    09:31 13.04.2026

  • 4 Сталин

    23 0 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците трябва да бъдат обесени ритуално в центъра на София задето ни докараха и чумата и холерата с еврото

    09:32 13.04.2026

  • 5 още

    20 0 Отговор
    Очакванията са,че тенденцията за увеличаване на цените, на храните в магазините ще продължи. Ще продължи до другата Нова година.Затова ни наблъскаха изведнъж еврото у нас.За да ни ограбват.

    09:32 13.04.2026

  • 6 Авеее

    15 0 Отговор
    Войната по пътищата ни не спира,не спират скъпотията и беднотията.

    09:33 13.04.2026

  • 7 УВ лампа

    12 0 Отговор
    Баце и Шишо не мислят така. За тях в Бългерията си е нормалитет.

    09:35 13.04.2026

  • 8 Нема страшно има банани

    17 1 Отговор
    Една пенсия кило банани, кеф, национален плод, трябва да е в потребителската кошница с привелигерована цена!

    Коментиран от #9

    09:36 13.04.2026

  • 9 Сталин

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Нема страшно има банани":

    С Бан@набългерия е почти приключено ,за 30 години западна демокрация България е тотално съсипана и превърната в най смешната бананова република,сега когато тези нищожества Тулупа и Киртака които ще бъдат назначени на власт в България ще вкарат страната във война за интереса на западните мародери.

    09:40 13.04.2026

  • 10 Пич

    15 0 Отговор
    И.....?! Такива нищоправци защо вземат заплати за нещо, което целият народ вижда ?! Отдавна тук управляват само Украинско - Урсулиански правителства, които не се интересуват от България!!! При праззз на гьон електорат - паветниците сега се радват на Урсулианска Унгария, без въобще да могат да сметнат, че когато Унгария клекне на Урсулианците за над сто милиарда за Украйна, и те съвсем ще обеднеят като мишлета!!! Откъде интелект.....

    09:43 13.04.2026

  • 11 Васил

    7 0 Отговор
    У нас винаги е имало възходяща тенденция щях да се учудя ако беше обратното.

    09:43 13.04.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    9 0 Отговор
    политик дето омешва ситуацията в бг с всички дьржави в ес НЕ ЖИВЕЕ И НЕ ПАЗАРУВА В БГ !!!

    той е като наемниците - ходи там дето плащат. както кильрчо от канадски политик стана бг политик, щото мьрсулъть го пробута да проповядва атлантическото евангелие, щото в бг матряла е уникално просс и туй е ясно за политическите наемници и шефовете им, или както ги наричам политическите цигани - постоянно мигрират - днес може да са канадски политици, утре са бг политици, циганска му е душата, циганско му сърцето, и точно като циганите - абсолютно никъде не пасват, не ги искат и само кражби и бели правят

    09:43 13.04.2026

  • 13 Моарейн

    15 0 Отговор
    А само преди три месеца и половина напоително ни убеждаваха в обратното. Лъжци безподобни!

    09:44 13.04.2026

  • 14 Мишел

    18 0 Отговор
    Само при соца цените бяха стабилни и даже обявени върху стоката. Но имахме безплатно здравеопазвне и образование , а почивка със семейството на море и планина беше с карта за двайсетина левчета. Но нямаше банани.
    Сега имаме само банани.

    09:45 13.04.2026

  • 15 Еми

    4 1 Отговор
    Като се вдигнат и никой като не купува и почнат да хвърлят храна какво ще стаме ?

    09:45 13.04.2026

  • 16 Тома

    10 0 Отговор
    Важното е че имаме комисии за наблюдение с големи държавни заплати да си правят джумбиш с народа.

    09:47 13.04.2026

  • 17 Море от повишения на цени

    8 0 Отговор
    Не само очакванията, но увеличението на цените ще продължи, както във всяка страна приела еврото. За последните осем неща те са се повишили с 50%. Пък и сега войната в Иран.

    Ще има и увеличение на ипотеката, удър по строилството.

    09:48 13.04.2026

  • 18 Море от повишения на цени

    7 0 Отговор
    . За последните осем месеца те са се повишили с 50%.

    09:50 13.04.2026

  • 19 до 14 имаме банани

    2 0 Отговор
    които насухо са ни постъпили в стомашно-чревния тракт

    09:57 13.04.2026

  • 20 Кантов

    7 0 Отговор
    Не е вярно ,че най много е при храните. Не виждат ли увеличените общински данъци,налози и такси ? Те били Общински , а общината е в космоса сигурно и не отчита рекета на Държавата. Няма смисъл от тези -само да излезе и каже как ще продължава ограбване без мерки за възпиране на алчните търговци и производители целящи равен и увеличаващ се процент чиста печалба за себе си във време на кризи. Все едно Ви казва „Бедни сте и ако останете тук и не хванете пътя по света , ще останете съвсем без нищо . Спасявайте се за да оцелеете “. В цял свят се чудят как още има тук над 3 милиона души с и около чистия доход от 400 евро на месец и цените по-високи от Австрия и Италия примерно. Там минимално плащат за неквалифициран труд по мин. 1800 Евро. Четири пъти повече със същите и по-ниски цени на някои стоки и услуги.

    09:57 13.04.2026

  • 21 Какво го овърташ

    6 0 Отговор
    Богомиле? Вече сме в клуба на Богатите! Поне по Цени! А един с черен кожен шлфер се гордее , че ни е Довлякъл Там!

    09:58 13.04.2026

  • 22 Много ясно че тенденцията ще расте

    3 0 Отговор
    Нали за това са анализаторите по студията. То едно нещо като го повториш сто пъти и то може и да стане тенденция.

    10:02 13.04.2026

  • 23 Боги

    2 0 Отговор
    Таз мижитурка цял живот на държавна хранилка. За цените-нали Кабинетът направи щаб, за който няма информация какво е свършил, ама заплатките си вървят...

    10:17 13.04.2026

  • 24 Дудов

    1 0 Отговор
    А ракията ще се повиши ли?

    10:21 13.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 като жунгла е

    2 0 Отговор
    Колко хубаво е,че еврото спасява Българите.Прави ги щастливи ,богати и европейци у еврозоната. Кога ще налагаме санкции пак срещу Русия. Време е да се въведе и задължителна военна сужба като у Европа. Да помагаме на Украинските неонацисти.

    10:34 13.04.2026

