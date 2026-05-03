Новини
България »
Всички градове »
Димитър Ганев: Напрежението между ПП и ДБ беше на много високо ниво още преди година, година и половина

Димитър Ганев: Напрежението между ПП и ДБ беше на много високо ниво още преди година, година и половина

3 Май, 2026 11:00 526 13

  • димитър ганев-
  • напрежение-
  • пп-
  • дб-
  • година и половина-
  • високо ниво

Андрей Райчев допълни, че двете политически линии са различни: „Това са две вселени. И в този смисъл този развод е естествен.“

Димитър Ганев: Напрежението между ПП и ДБ беше на много високо ниво още преди година, година и половина - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

52-рото Народно събрание официално е факт. Новите 240 народни представители положиха клетва, с която обещаха във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Разпределението в пленарната зала е такова, каквото не сме виждали досега, а официално „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се разделиха на две парламентарни групи.

Политическата ситуация в страната коментираха в ефира на bTV социологът Андрей Райчев и политологът Димитър Ганев.

Ганев посочи, че напрежение между ПП и ДБ е съществувало отдавна. „Индикации за подобен тип разделяне имахме от доста време. Напрежението там беше на много високо ниво още преди година, година и половина“, заяви той.

По думите му решението за отделяне е било неизбежно: „Моментът беше единствено възможен сега. Ако те се бяха регистрирали като една парламентарна група, оттук нататък зависиш от волята на Румен Радев и от правилника на Народното събрание дали ще има възможност една група да се раздели на две.“

Според него двете формации вече влизат в конкуренция: „Оттук нататък тези приятели ще бъдат конкуренти. И това ще се вижда по техни позиции и гласувания. Конкуренти за подкрепата на либералната градска общност.“

На въпрос дали ще останат заедно за президентските избори, Ганев отговори: „Те нямат опция да издигнат различни кандидати за президент. Основната им цел е коалицията да стигне до балотаж.“

Андрей Райчев коментира, че разделението има и идеологически измерения. „Тази история може да се разкаже по два начина. Единият е персонален, но има и принципна основа на развода. Много сериозна принципна основа – дясно и ляво“, заяви той.

По думите му разликата между двете формации е в икономическата им политика: „Едната е политика на повишаване на доходите, повишаване на пенсиите, решително харчене... другата е рестрикции, пестене, строг бюджет.“

Райчев допълни, че двете политически линии са различни: „Това са две вселени. И в този смисъл този развод е естествен.“

Двамата анализатори се обединиха около тезата, че формациите ще влязат в конкуренция. „Това не е само до наши хора, това е въпрос на оценка“, заяви Райчев.

Според него едната формация стъпва върху традиция, а другата тепърва изгражда своя електорат. „Едното е носител на традиция, а другото е нещо ново, което трябва да си изработи електорат“, посочи той.
В разговора беше засегната и темата за новия политически баланс с участието на „Прогресивна България“ и президента Румен Радев.

Райчев определи поведението му като характерно: „Той е класически генерал. Той се подготвя, подготвя, подготвя и после действа бързо.“

В тази връзка се коментира и поведението на Бойко Борисов: „Това е свръхимпровизатор. Там без подготовка моментално се влиза в каратист. Там няма подготовка, точно обратното.“


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 историк

    4 2 Отговор
    ПП и ДБ се отекоха в канала като другите мизерни партии , и никога няка да се появят на следващите избори !!

    11:02 03.05.2026

  • 3 Дориана

    4 1 Отговор
    Точно ДБ водеха недалновидна политика, която пречеше на ПП . Това разделение трябваше отдавна да се случи. Точно техните депутати поискаха да има сглобка с Борисов и Пеевски и точно те водени от Надежда Йорданова правеха консултации с тях. Точно те са виновни и отговорни за Домовата книга, която доведе до опорочаване на Конституцията и обслужваше интересите на Борисов и Пеевски. Пак точно те са виновни за провала при ротацията, защото Денков поиска две министерства включително и Външното. Сега нека да бъдат в позиция на свободно падане , защото се провалиха. По- добре сами да бъдат при провала си отколкото да завличат и ПП.

    11:03 03.05.2026

  • 4 Фейк - либераст

    1 2 Отговор
    Единствения начин ПП и ДБ да направят желязна сглобка е ДА ИЗДИГНАТ МАНОЛ ПЕЙКОВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ

    11:06 03.05.2026

  • 5 Глупости на колелeта

    4 2 Отговор
    Кокоран и Мирчевогномовците изиграха поредния сценарий да се намъкнат в парламентето куролационно с голям процент (включително и от измамите с мадуровките), след което уж драматично се разделят на две почти равни групички с пълни права за удвоен брой членове в парламенте комисии и т.н. Чиста проба мръсни педрохански номера!

    11:07 03.05.2026

  • 6 Съсредоточете се

    3 2 Отговор
    на свети Радьо. ПП, ДБ не ви дават мира. Какво анализирате??? Ганьо, това ли е значимото за обществото, клюките?

    11:08 03.05.2026

  • 7 ккк

    1 2 Отговор
    и герб и дпс скоро почват да се самоизяждат

    11:10 03.05.2026

  • 8 нннн

    2 2 Отговор
    Какви две вселени са тия?
    Шепа жълти павета!
    И заедно, и поотделно, са си шепа жълти павета.

    Коментиран от #11

    11:21 03.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ирония

    2 0 Отговор
    Радев ще бори мутрите в сътрудничество с Борисов, а в борбата му с олигархията ще помага Пеевски...

    11:24 03.05.2026

  • 11 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "нннн":

    Троловете на Мягнит Пеевски пак са се активирали със заучените клишета.

    11:25 03.05.2026

  • 12 Тъп

    2 0 Отговор
    Кампанията мина, изборите минаха, вие пак си дъвчете ППДБ, какво бил казал Райчев, какво бил казал Ганев. А защо над България продължава да лежи корупционната мъгла на Райчев и на Ганев, ами човещинка.

    11:26 03.05.2026

  • 13 Като

    2 0 Отговор
    са оттекли в канала защо се занимавате с тях? Да не стане други да потеглят към канала, докато зяпате по ПП, ДБ

    11:27 03.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол