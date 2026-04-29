Кремена Кунева за скандалите в ПП-ДБ: Скъпи деца на демокрацията, мама и тате не са „заедно“. И е така отдавна

29 Април, 2026 10:24 1 863 29

  • кремена кунева-
  • пп-дб-
  • политика-
  • скандал-
  • коалиция-
  • мерки

Как уж съратници за „светло бъдеще“ се дебнат в тъмното, за да си забият по един преференциален нож в гърба

Снимка: БГНЕС
Скъпи деца на демокрацията, мама и тате не са „заедно“. И е така отдавна. Иначе гледката в социалните мрежи е направо затрогваща. Колективно хлипане, сополи и викове „Не се разделяйте, ще ни изяде Баба Яга!“. Ами извинявайте, но Избирателят в момента прилича на дете, което се е свило под юргана и вярва, че ако не отваря очи, семейният скандал в кухнята всъщност е нежна приспивна песен.

Събудете се. Приказката приключи, а вълкът отдавна е изял и бабата, и къщичката.

Това коментира във "Фейсбук" Кремена Кунева.

Да започнем с последната интрига с преференциите и ако по-леко ще го предъвчете, то нямам против да я наречем любов по италиански (ама с ножове). Нищо не говори за „единство“ така, както въпросната бутафория, на която станахме отчаяни свидетели, гледайки как уж съратници за „светло бъдеще“ се дебнат в тъмното, за да си забият по един преференциален нож в гърба. И докато лидерите ни обясняваха с клиширани усмивки как са „обединен фронт“, по места се организираха апаратни убийства ала кой „наш“ да изхвърли „техния“. Това не е коалиция. Това е паническа прегръдка на удавници. И като говорим за това, да погледнем обективно поне за малко.

Кой изобщо стана в ПП? Ако погледнете редиците на „Промяната“, ще видите, че ентусиазмът си събра багажа още преди три гари. Останали са само най-верните партийни войници и тези, които вярват, че лявото е „център“, а дупките в бюджета са „инвестиция в бъдещето“. Едно затворено акционерно дружество, което се опитва да продаде на десния избирател леви идеи в опаковка от „умни и красиви“.

ДСБ като политическата фосилна останка? Нека поговорим за „хигиената“ и политическия кърлеж, ще можем ли и то честно? Една структура без пулс, без електорално ДНК, но с претенции до небето. Те са онзи досаден роднина, който никой не кани на сватбата, но той се появява, заема централното място на софрата и започва да ти обяснява как се е „борила комунизма“ през 98-ма. Те не носят гласове. Те носят тежест. Една котва, впила се в „Да, България“, която пречи на всичко ново да отлепи от дъното, само защото трябва да се уреди „нашето момче“ от старите кадри на работа в поредното РЗИ.

„Да, България“ си останаха заложници на стаята. Идеята им беше смислена, но мащабът се изгуби. Големият потенциал се сви до вечерните разговори на 3-4-ма души. Стойностни хора си тръгваха тихо, докато на тяхно място за цвят се вливаше поредното ново лице за билборди. Така и не успяха да преминат табелата на София, а провинцията не иска стендъп за избрани, иска присъствие.

И се започна… „Ами ако останем непредставени?“

Това е любимото им плашило. „Гласувайте за нашия Франкенщайн, за да не сте сираци“. А истината е, че вие и в момента сте политически бездомни.

Кой ви представлява точно? Тези, които се колят за места в листите? Или тези, които продават принципите си срещу малко повече телевизионно време?

Та, спрете да се боите от развода. Цялата тази драма в мрежите прилича на дете, което хлипа пред заключената врата на кухнята, защото вярва, че вътре „мама и тате“ чупят шоколад, а те всъщност си чупят главите. Истината е горчива- шоколад няма. Никога не е имало.

Та и ако за президентските избори не намерят смелост да номинират общ кандидат, докато цели форуми от изключително хора им баят за единство, ще се окаже, че през цялото време не само сме стояли гладни, ами сме пазили и празна опаковка. Толкоз.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смешник

    9 11 Отговор
    коя е Кунева?

    Коментиран от #7, #10

    10:27 29.04.2026

  • 2 Грешка в заглавието

    24 2 Отговор
    Тате и Тате!

    Коментиран от #20

    10:28 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    21 13 Отговор
    Левите сектанти се развеждат със синовете и дъщерите на троцкистите, голяма трагедия за сираците от Ген Зи.

    10:30 29.04.2026

  • 4 ха ха ха

    19 0 Отговор
    то и стях се толкова и без тях пак панаирджии

    10:32 29.04.2026

  • 5 Хохо Бохо

    25 3 Отговор
    Ква мама и тате вееее? Има родител едно и родител две. Единия е лишен от интелект мязащ на австралипитек у главата селски тарикат от делиормана, другия е аскууски каунь, преплуват обратния бряг на Марица. Тва са ви лидерите на автентичните жалкопаветни умновресливи. Корнела на квадрат. Тея ще ви разцепят като г3 на петроханска лама

    10:32 29.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    22 3 Отговор
    От паветниците нищо не става и това е ясно на всички. До един цял живот са се изхранвали с пари от нпо-та, в които им е внушавано, че са елит и че са десни, въпреки, че два пирона не са забили в живота си и не са дали една заплата на работник.

    10:35 29.04.2026

  • 7 Дабългарци

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "смешник":

    Умкра от "гражданската квота", присъствала в НС.

    10:35 29.04.2026

  • 8 лама Иво Калушев

    18 5 Отговор
    Еееех какви времена бяха когато цялото ППЛГДБ се събираха при мен на хижа Педохан да берат боровинки и да тряскат тулковци. Хора спрете се. Всички либерално-хомосексуално убедени хора трябва да сме заедно

    10:35 29.04.2026

  • 9 Кокорчо 🌈🌈🌈

    16 4 Отговор
    Ние нямаме мама и тати а Родител 1 и Родител 2.

    10:36 29.04.2026

  • 10 наблюдател

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "смешник":

    Гражданска квота на ДБ. И вероятно ги е напуснала. Мързи ме да ровя за повече информация.

    10:37 29.04.2026

  • 11 защо

    17 2 Отговор
    Много добър анализ. С малко сдържаност, сте ги описали добре. Остана Ви да духнете, та и опаковката да я разкарате.

    10:40 29.04.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    13 1 Отговор
    Поколението Гъ Зъ е свикнало на небинарни отношения.

    10:42 29.04.2026

  • 13 Кокошка

    4 15 Отговор
    тъпа

    10:42 29.04.2026

  • 14 Трол

    8 3 Отговор
    Когато има тишина в спалнята, така става.

    10:46 29.04.2026

  • 15 принципи

    15 1 Отговор
    Не са съратници , не са и политици , те са там за евтината шкембе чорба в столовата , вероятно някои и крадът тоалетна хартия от тоалетните.

    10:47 29.04.2026

  • 16 Гласувам

    5 6 Отговор
    само и единствено за ПП. ДБ им се впиха като пиявици и заради тях спадна електоралната тежест на ПП. Следя кампаниите им в ютуб. Христо Иванов ходеше и когато говореха Асен Василев и Николай Денков, той ги гледаше с презрение. Още тогава прогнозирах, че ще ги потопят. В сглобката имаха само един министър Атанас Славов. Просто тези хора не поемат отговорност за управление. Особено Мирчев и Божанов ходят и вършат работа само като разследващи полицаи. Кампанията на ПО беше смислена за образование, здравеопазване. икономика и европейско развитие.

    Коментиран от #19

    10:47 29.04.2026

  • 17 Така де

    16 3 Отговор
    След като си изпълниха задачата и заедно с джензитата докараха Р. Радев на власт, съществуването на ПП -ДБ е безпредметно.

    10:48 29.04.2026

  • 18 Демокрацията

    1 6 Отговор
    не е партия, булка. Женкяви простотии

    10:49 29.04.2026

  • 19 лама Иво

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Гласувам":

    Доста си обратното на умен

    10:50 29.04.2026

  • 20 Туин Пийкс

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Грешка в заглавието":

    Може би родител 1 и родител 2, да не го обиждаме в мъжки род.

    10:52 29.04.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    СБЪРКАЛА Е ЛЕКСИКАТА ГОСПОЖИЦАТА
    ....
    ПП ДБ
    СА ТАТКО 1 + ТАТКО 2

    10:54 29.04.2026

  • 22 принципи

    3 2 Отговор
    Случайно да има роднинска връзка с другарката Кунева?

    10:56 29.04.2026

  • 23 Поздравления👍!

    13 4 Отговор
    Много точно и умно казано!

    10:58 29.04.2026

  • 24 Чудя се

    8 1 Отговор
    Как очакват Р.Радев да се прегърне точно с хората,които нарече шарлатани.Понеже те са гьонсурати,и докато плюеха Пеевски ,седнаха в скута му,се самозалъгват,че и от ПБ са като тях.Отровна е атмосферата при тях и те си го знаят и сами си го признават."Изпята ви е песента"

    11:20 29.04.2026

  • 25 На Дедо

    10 0 Отговор
    Добре казано. Но Асанчо?! Дето не е гей!!! Да не се обиди.

    11:23 29.04.2026

  • 26 Мое мнение

    8 1 Отговор
    Уважаема госпожо,това е борбо за парата,не удавническа прегръдка.Винаги става въпрос за пари,много пари.Когато променят и отнемат някои привилегии на хрантутниците,и на първо място символично заплащане,тогава ще се видят истинските родолюбци.Има държави в които дипутатите ходат на работа с колела,събират се само за решаване на належащи проблеми,и получават символично заплащане.

    11:23 29.04.2026

  • 27 Мдаа

    11 1 Отговор
    Кво стана!?

    Няма коалиция!
    Няма сглобка!
    Няма мандат!
    Няма преференции!
    Няма и кафе!

    Няма нищо!

    Непотребни боклуци!

    Прелъстени и изоставени!

    Жалка гледка!

    Да отиват в украинския парламент, там ще ги вземат със сигурност! Но да се пишат майки, а не като татковци, защото ще ги пратят директно на фронта!

    Мдаа...

    11:23 29.04.2026

  • 28 Пламен

    4 0 Отговор
    Всички се пръкнаха от червеното котило....синове дъщери внуци внучки...малко като потърсиш и излиза все БКП.

    11:26 29.04.2026

  • 29 Асен Василев е бъдещето на страната

    5 5 Отговор
    Цяла предизборна кампания и продължават и днес ГЕРБ, НН, Възраждане да се правят на Тошковци и Балабан-клевети, простащина.Е, не го ли видяха резултата.Радев ги отвя, докато се занимаха с Асен.ППДБ-качват резултат.Хората гласуваха за СИГУРНО разграждане на модела Борисов-Пеевски.
    И с това приключи смисъла от съществуването на коалиция ППДБ, което си беше огромна грешка ПП да направи коалиция с ДБ-люспите на ГЕРБ, дето Бойко ги изгони като некадърни за политика и управление.

    11:27 29.04.2026

