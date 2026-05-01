Загиналите в катастрофата край Ботевград са от Монтанско

Загиналите в тежката катастрофа на международния път Е-79 край Ботевград са от Монтанско, разкри агенция BulNews.

По неофициална информация жертвите са мъже. Те са на възраст между 30 и 40 години и живеят в ромската махала на Бойчиновци. Техни близки споделят, че те загиналите са пътували към обект в София, където работели.

Първоначалните данни от разследването разкриват ужасяващи подробности за трагедията.

Малко след 7 часа сутринта миниванът „Фолксваген“ внезапно са отклонява вляво на движението си и се удря челно в товарен автомобил „Скания“ със софийска регистрация. Сблъсъкът е бил толкова силен, че двигателят е влязъл в купето на колата. В смачкания като консерва лек автомобил се е ударил друг, който е пътувал зад него.

Всичките петима загинали са пътували в минивана.

На този етап все още не е ясна причината за катастрофата. Сутринта температурите в района бяха около 4 градуса и има вероятност колата да е поднесла на мокрия път. Твърде вероятно обаче е и шофьорът да е заспал и така за се е стигнало до зверския челен удар в камиона, тъй като няма спирачен път.

Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.

Пътят продължава да бъде затворен заради процесуално-следствените действия. На мястото има разследващи и прокурори, които са поели изясняването на тежкия инцидент.