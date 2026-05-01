Загиналите в катастрофата край Ботевград са от Монтанско
  Тема: Войната на пътя

1 Май, 2026 14:55 2 235 30

Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни

BulNews Информационна агенция

Загиналите в тежката катастрофа на международния път Е-79 край Ботевград са от Монтанско, разкри агенция BulNews.
За жестокия инцидент съобщи първо медията ни.

По неофициална информация жертвите са мъже. Те са на възраст между 30 и 40 години и живеят в ромската махала на Бойчиновци. Техни близки споделят, че те загиналите са пътували към обект в София, където работели.
Първоначалните данни от разследването разкриват ужасяващи подробности за трагедията.

Малко след 7 часа сутринта миниванът „Фолксваген“ внезапно са отклонява вляво на движението си и се удря челно в товарен автомобил „Скания“ със софийска регистрация. Сблъсъкът е бил толкова силен, че двигателят е влязъл в купето на колата. В смачкания като консерва лек автомобил се е ударил друг, който е пътувал зад него.

Всичките петима загинали са пътували в минивана.

На този етап все още не е ясна причината за катастрофата. Сутринта температурите в района бяха около 4 градуса и има вероятност колата да е поднесла на мокрия път. Твърде вероятно обаче е и шофьорът да е заспал и така за се е стигнало до зверския челен удар в камиона, тъй като няма спирачен път.

Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.
Пътят продължава да бъде затворен заради процесуално-следствените действия. На мястото има разследващи и прокурори, които са поели изясняването на тежкия инцидент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом са от

    20 7 Отговор
    ТЪМНОЗЕЛЕНИТЕ може. Те са доста по тези географски ширини. Това е хубава новина.

    14:59 01.05.2026

  • 2 Гост

    13 0 Отговор
    На магистрала и челен удар

    15:00 01.05.2026

  • 3 Ааа тия са били

    12 8 Отговор
    От тъмните,значи ще пия едно уиски за тяхно здраве

    15:02 01.05.2026

  • 4 Руснаци ли са?

    2 16 Отговор
    Ужас

    Коментиран от #6

    15:04 01.05.2026

  • 5 В територията

    19 0 Отговор
    в момента когато се качиш в автомобил, стъпваш с единият крак в гроба. А за другият - разчиташ само на късмета...

    Коментиран от #11

    15:07 01.05.2026

  • 6 Не бе ,

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаци ли са?":

    на баща ти братята !

    15:09 01.05.2026

  • 7 Сила

    21 1 Отговор
    Нищо лично , но се съмнявам , че етническите българи в България страдат от новината ....а конкретно за случая , до довечера ще има нови пет от тия ....

    15:09 01.05.2026

  • 8 12340

    25 1 Отговор
    "...между 30 и 40 години и живеят в ромската махала на Бойчиновци. ..."
    Електорат на герп
    Затуй сайта пик орева орталъка!

    15:09 01.05.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 2 Отговор
    Петимата монтанци са индийци,нали?🦧😪🦧

    15:10 01.05.2026

  • 10 ИНТЕРЕСНО

    4 14 Отговор
    СЪС ЗАГИНАЛИ ТРУДЕЩИ СЕ В ДЕН НА ТРУДА
    ЗАПОЧВА УПРАВЛЕНИЕТО НА блт.21...
    КАК ЛИ ЩЕ ФИНИШИРА СЛЕД 10 месеца..🤔

    Коментиран от #13, #19

    15:10 01.05.2026

  • 11 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "В територията":

    В някой област на Територията директно стъпваш с двата ....Видин , Враца , Монтана , пернишко , делиорманско или там където има широки гащи и гумени цървули ....

    15:12 01.05.2026

  • 12 ПОМОЩТА НА ГЮРО УБИВА!

    7 2 Отговор
    ПОЛУЧИЛИ СА 20 ЕВРО ЗА ГОРИВО И ...

    15:12 01.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ведевфд

    2 8 Отговор
    за мен лично, не виждам проблем някой да е пил и да шофира, но да не причинява ПТП
    ако има ПТП и си под въздействие, а не да ти отчете нещо което си пил или вземал преди 5 дни.

    и като чуя че - Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни ? това какво значи, каква е разликата ? прости закони мислени от прости тикви.

    15:14 01.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ци га ни бият полицаи

    5 0 Отговор
    полицаи пазят ци га не !Медии и експерти не се допускат до мястото край Ботевград, където в петък сутринта загинаха пет човека при сблъсък между камион и лека кола, това е по заповед на главния секретар на МВР Георги Кандев."Екипът на място на European Center for Transport Policies изрично е бил предупреден, че по разпореждане на главния секретар на МВР е създаден периметър от над 1 км около зоната където настъпи инцидента с петима загинали по-рано тази сутрин.На място са изпратени жандармерия, полиция и присъства лично зам. окръжен прокурор. Тожа дан са ВИП си га не ?

    Коментиран от #18, #20

    15:16 01.05.2026

  • 17 Кочо

    2 0 Отговор
    Идентична ситуация, но Попов не е баща на петимата загинали и водача на камиона няма да бъде обвинен! И партия няма да се създаде от този случай!

    15:17 01.05.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "ци га ни бият полицаи":

    Да ,били са активисти на ДПС-Ново начало.Отивали са на партийно събрание. 🦍😪🦍

    15:23 01.05.2026

  • 19 Ще финишират

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ИНТЕРЕСНО":

    на женския ти родител в детеродния отвор

    15:26 01.05.2026

  • 20 Хмм

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "ци га ни бият полицаи":

    страхува се от ексцесии, 5 души бащи, чиито деца остават сираци и защо работят в празничен за страната ден, каква е тази софийска фирма, която ги принуждава да работят и в празник

    Коментиран от #22

    15:27 01.05.2026

  • 21 Козлодуй

    1 1 Отговор
    Дани се оправят хората.

    15:28 01.05.2026

  • 22 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хмм":

    5 души бащи , средно 25 , 30 деца сираци ...
    Тъкмо ще си ги отглеждаме като" свой " , аз ,ти и останалите дето бачкаме и осигуряваме етноса плюс ТЕЛК и още "благини " на социалната ни система ....

    Коментиран от #26, #28

    15:32 01.05.2026

  • 23 мда

    3 0 Отговор
    Имал ли е книжка индианеца?

    Коментиран от #24

    15:32 01.05.2026

  • 24 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "мда":

    Я пак ...какво ???!

    15:35 01.05.2026

  • 25 Колчо

    6 1 Отговор
    Престанете бе, познавам повечето от момчетата лично. Да - бяха циганчета, но бяха от малкото свестни и работливи. Момчетата работеха в строителството, бяха грамотни и изключително свестни момчета. Нямаха нищо общо с повечето черти присъщи за съответния етнос. Бог да ги прости!

    15:36 01.05.2026

  • 26 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    правителството на борисов вече започна внос на пакистанци, поо 2000 на месец и щастливи гледам в нашия зеленчуков магазин, намерили си роби

    15:37 01.05.2026

  • 27 анонимен

    3 3 Отговор
    В такъв случай не е голяма загуба.По-малко паразити,престъпници и мързели.

    15:43 01.05.2026

  • 28 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    отивали са на работа и са убити, точно те са издържали семействата си, в строителството добре плащат, в София жълтите павета бяха пренареждани точно от циггани, сега вече децата им ще ги издържа държавата

    Коментиран от #30

    15:48 01.05.2026

  • 29 челните удари са национален спорт

    2 0 Отговор
    На циганската фронтова територия е нормално. Удрят се челно .

    15:49 01.05.2026

  • 30 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хмм":

    Да ти напомня само , че ДЪРЖАВАТА ТОВА СМЕ НИЕ !!!

    15:52 01.05.2026

