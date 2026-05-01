Загиналите в катастрофата край Ботевград са от Монтанско

Загиналите в тежката катастрофа на международния път Е-79 край Ботевград са от Монтанско, разкри агенция BulNews.
За жестокия инцидент съобщи първо медията ни.
По неофициална информация жертвите са мъже. Те са на възраст между 30 и 40 години и живеят в ромската махала на Бойчиновци. Техни близки споделят, че те загиналите са пътували към обект в София, където работели.
Първоначалните данни от разследването разкриват ужасяващи подробности за трагедията.
Малко след 7 часа сутринта миниванът „Фолксваген“ внезапно са отклонява вляво на движението си и се удря челно в товарен автомобил „Скания“ със софийска регистрация. Сблъсъкът е бил толкова силен, че двигателят е влязъл в купето на колата. В смачкания като консерва лек автомобил се е ударил друг, който е пътувал зад него.
Всичките петима загинали са пътували в минивана.
На този етап все още не е ясна причината за катастрофата. Сутринта температурите в района бяха около 4 градуса и има вероятност колата да е поднесла на мокрия път. Твърде вероятно обаче е и шофьорът да е заспал и така за се е стигнало до зверския челен удар в камиона, тъй като няма спирачен път.
Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни.
Пътят продължава да бъде затворен заради процесуално-следствените действия. На мястото има разследващи и прокурори, които са поели изясняването на тежкия инцидент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:59 01.05.2026
15:00 01.05.2026
15:02 01.05.2026
Коментиран от #6
15:04 01.05.2026
Коментиран от #11
15:07 01.05.2026
До коментар #4 от "Руснаци ли са?":на баща ти братята !
15:09 01.05.2026
15:09 01.05.2026
Електорат на герп
Затуй сайта пик орева орталъка!
15:09 01.05.2026
15:10 01.05.2026
ЗАПОЧВА УПРАВЛЕНИЕТО НА блт.21...
КАК ЛИ ЩЕ ФИНИШИРА СЛЕД 10 месеца..🤔
Коментиран от #13, #19
15:10 01.05.2026
До коментар #5 от "В територията":В някой област на Територията директно стъпваш с двата ....Видин , Враца , Монтана , пернишко , делиорманско или там където има широки гащи и гумени цървули ....
15:12 01.05.2026
15:12 01.05.2026
ако има ПТП и си под въздействие, а не да ти отчете нещо което си пил или вземал преди 5 дни.
и като чуя че - Пробите на водача на камиона за алкохол и наркотици са отрицателни ? това какво значи, каква е разликата ? прости закони мислени от прости тикви.
15:14 01.05.2026
Коментиран от #18, #20
15:16 01.05.2026
15:17 01.05.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #16 от "ци га ни бият полицаи":Да ,били са активисти на ДПС-Ново начало.Отивали са на партийно събрание. 🦍😪🦍
15:23 01.05.2026
До коментар #10 от "ИНТЕРЕСНО":на женския ти родител в детеродния отвор
15:26 01.05.2026
До коментар #16 от "ци га ни бият полицаи":страхува се от ексцесии, 5 души бащи, чиито деца остават сираци и защо работят в празничен за страната ден, каква е тази софийска фирма, която ги принуждава да работят и в празник
Коментиран от #22
15:27 01.05.2026
15:28 01.05.2026
До коментар #20 от "Хмм":5 души бащи , средно 25 , 30 деца сираци ...
Тъкмо ще си ги отглеждаме като" свой " , аз ,ти и останалите дето бачкаме и осигуряваме етноса плюс ТЕЛК и още "благини " на социалната ни система ....
Коментиран от #26, #28
15:32 01.05.2026
Коментиран от #24
15:32 01.05.2026
До коментар #23 от "мда":Я пак ...какво ???!
15:35 01.05.2026
15:36 01.05.2026
До коментар #22 от "Сила":правителството на борисов вече започна внос на пакистанци, поо 2000 на месец и щастливи гледам в нашия зеленчуков магазин, намерили си роби
15:37 01.05.2026
15:43 01.05.2026
До коментар #22 от "Сила":отивали са на работа и са убити, точно те са издържали семействата си, в строителството добре плащат, в София жълтите павета бяха пренареждани точно от циггани, сега вече децата им ще ги издържа държавата
Коментиран от #30
15:48 01.05.2026
15:49 01.05.2026
До коментар #28 от "Хмм":Да ти напомня само , че ДЪРЖАВАТА ТОВА СМЕ НИЕ !!!
15:52 01.05.2026