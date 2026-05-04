Министерството на финансите ще предложи ДЦК за 210 млн. евро на аукцион

4 Май, 2026 13:11 777 17

Той ще се проведе в началото на следващата седмица

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро ще предложи Министерството на финансите на аукцион, насрочен за 11 май тази година, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка. Предложеното количество ще бъде от емисия № BG 20 400 26 218 с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто.

Това ще бъде деветият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година, сочи справка на БТА в данните на финансовото министерство. Общият размер на новия дълг, набран от началото на тази година, възлиза на 1,2 млрд. евро. Ако аукционът бъде успешен, то емитираният дълг през тази година ще достигне 1,41 млрд. евро.

През 2026 година Министерството на финансите пласира на два пъти количества от емисия № BG 20 400 26 218. През февруари бяха емитирани ДЦК за 150 млн. евро при средна годишна доходност от 3,84 на сто, а през април бе предложено същото количество при постигната средна годишна доходност от 4,18 на сто.

Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Каква полза от еврозоната като пак пускаме книжа на голяма лихва?

    Коментиран от #6

    13:15 04.05.2026

  • 2 Тома

    12 0 Отговор
    Винаги ми е чудно защо перачите на пари не купуват ДЦК.Дали тези ценни книжа не са ограбени предварително от тези юнаци.

    13:15 04.05.2026

  • 3 Сталин

    13 1 Отговор
    Хайде още заеми ,още 50% инфлация ,отгоре на 100% инфлация само от юрото

    13:16 04.05.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    6 3 Отговор
    Това правителство нали е до петък?

    13:17 04.05.2026

  • 5 Майор

    7 1 Отговор
    Браво, заплатите ни са огромни, трябват пари

    13:17 04.05.2026

  • 6 Сталин

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    Коментиран от #14

    13:20 04.05.2026

  • 7 внука му

    10 0 Отговор
    Когато острбрите дядовите Облигации от 1948 г. , тогава може да си купя !!

    13:20 04.05.2026

  • 8 мъкаааа

    10 1 Отговор
    До кога България ще взима заеми? Докато съвсем умре икономиката й,ли?!В един момент с държава и народ ще се свърши. И до там.

    Коментиран от #9

    13:24 04.05.2026

  • 9 Милиционер

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "мъкаааа":

    Стига рива бе, още може

    13:26 04.05.2026

  • 10 Ти да видиш

    5 1 Отговор
    Спомням си когато "умните и красивите" скачаха като маймуни по площадите защото Орешарски искал да изтегли 1 милиард кредит и свалиха правителството.
    То не бяха пърформанси, то не беше чудо.
    Сега същите тези дебили и педофили всяка седмица теглят по един милиард !

    13:34 04.05.2026

  • 11 Бат Венце Сикаджията

    4 0 Отговор
    Абе кой ги купува тези безполезни хартийки, обещания на държавата да ти плати с лихва? Докато държавата ти плати с лихва, инфлацията отдавна ти е изяла печалбата в кавички. Големи инвеститори и американци станахте всичките.

    13:38 04.05.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Продават не за жълти стотинки ,току виж сме станали като палестинците в Палестина

    13:40 04.05.2026

  • 13 Хихи

    5 0 Отговор
    Тази година ДКЦ, догодина само книжа ...

    13:42 04.05.2026

  • 14 Даа...

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Орешарски, който предложи пеевски за шев на ДАНС?
    То ще излезе, че Сорос е работил срещу мафията.

    Коментиран от #15

    13:44 04.05.2026

  • 15 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Даа...":

    Ами Пеевски щеше да бъде много добър началник на ДАНС,сега ония келемета от ПП щяха да бъдат в затвора и нямаше да има юро в България

    13:48 04.05.2026

  • 16 дядо дръмпир!

    0 0 Отговор
    това не е голяма лихва за риска на приобретателя!това е неизгодна сделка за банките,които ги изкупуват.вероятно банките са длъжни....това е период от 10г.......за нестабилна държава като бг...след 10г тук може да няма държава ,която да изплаща задълженията на тази!историята ви показва,но трябва и да мислите,а не само да пишете!

    13:53 04.05.2026

  • 17 000

    0 0 Отговор
    Чудусно, скоро дълга ще достигне 100 млрд, а годишните лихви по 5 млрд евро. Ето ви еврозона!

    14:10 04.05.2026

