Министерството на финансите ще предложи ДЦК за 210 млн. евро на аукцион

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро ще предложи Министерството на финансите на аукцион, насрочен за 11 май тази година, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка. Предложеното количество ще бъде от емисия № BG 20 400 26 218 с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто.
Това ще бъде деветият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година, сочи справка на БТА в данните на финансовото министерство. Общият размер на новия дълг, набран от началото на тази година, възлиза на 1,2 млрд. евро. Ако аукционът бъде успешен, то емитираният дълг през тази година ще достигне 1,41 млрд. евро.
През 2026 година Министерството на финансите пласира на два пъти количества от емисия № BG 20 400 26 218. През февруари бяха емитирани ДЦК за 150 млн. евро при средна годишна доходност от 3,84 на сто, а през април бе предложено същото количество при постигната средна годишна доходност от 4,18 на сто.
Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:15 04.05.2026
2 Тома
13:15 04.05.2026
3 Сталин
13:16 04.05.2026
4 Делю Хайдутин
13:17 04.05.2026
5 Майор
13:17 04.05.2026
6 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата
Коментиран от #14
13:20 04.05.2026
7 внука му
13:20 04.05.2026
8 мъкаааа
Коментиран от #9
13:24 04.05.2026
9 Милиционер
До коментар #8 от "мъкаааа":Стига рива бе, още може
13:26 04.05.2026
10 Ти да видиш
То не бяха пърформанси, то не беше чудо.
Сега същите тези дебили и педофили всяка седмица теглят по един милиард !
13:34 04.05.2026
11 Бат Венце Сикаджията
13:38 04.05.2026
12 Kaлпазанин
13:40 04.05.2026
13 Хихи
13:42 04.05.2026
14 Даа...
До коментар #6 от "Сталин":Орешарски, който предложи пеевски за шев на ДАНС?
То ще излезе, че Сорос е работил срещу мафията.
Коментиран от #15
13:44 04.05.2026
15 Сталин
До коментар #14 от "Даа...":Ами Пеевски щеше да бъде много добър началник на ДАНС,сега ония келемета от ПП щяха да бъдат в затвора и нямаше да има юро в България
13:48 04.05.2026
16 дядо дръмпир!
13:53 04.05.2026
17 000
14:10 04.05.2026