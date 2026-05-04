Областният управител на Смолян: В община Смолян има около 40 необезопасени свлачища

4 Май, 2026 21:26 438 7

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В Смолянския регион има няколко стотин свлачища, а в община Смолян са около 40, като те не са обезопасени. Това каза областният управител на Смолян Зарко Маринов в „Интервюто в Новините на NOVA”.
Той обясни, че след свлачището двата обходни маршрута удължават пътуването Пампорово – Смолян с 15-20 минути. Единият път, който е през Рожен, е в добро състояние, посочи Маринов. Но подчерта, че на този, който е през село Стойките, има пропадане на подпорна стена покрай реката в края на селото – под 10 м. "Тя е пропаднала вече повече от 4 години, не се укрепва и движението е в една лента", обясни областният управител..

Той посочи, че при втория маршрут подпорната стена трябва да бъде укрепена и движението да бъде пуснато в двете ленти. Също така допълни, че това може да се случи за един месец. „В момента спорът е чия е подпорната стена – държавна или общинска”, допълни още областният управител.
Маринов беше категоричен, че в настоящата ситуация туризмът се затруднява. Част от работещите в Пампорово са от Смолян и те трябва да пътуват повече време, допълни той. И подчерта, че липсата на директна връзка между Пампорово и Смолян е проблем и за туристите. „Смолян ще загуби туристи заради този път”, беше категоричен той.
Според него началото на ремонтните дейности по пътя на свлачището може да стартират догодина пролетта. И поясни, че първо трябва да започнат работа хидрогеолози, да бъдат изготвени проекти, те да бъдат одобрени, да бъде обявена обществена поръчка за изпълнител на ремонтите. Според областния управител свлачището е причинено от повечето дъждове и сняг. „Днес отпадна версията, че може язовирът, който се намира над свлачището, да е причинил преовлажняване и да го е предизвикал”, допълни още Маринов. Той подчерта, че при направените проверки от съответните институции няма забележки.


  • 1 веднага

    4 1 Отговор
    да се застроят с хотели и небостъргачи!!!

    21:35 04.05.2026

  • 2 Помак

    6 1 Отговор
    Ша простирам бельо ...тези са от онези дето 15 г възхваляваха Бойко мафиота и сега го предават !

    21:36 04.05.2026

  • 3 Луд

    6 0 Отговор
    Сега ще гледаме мързелив народ как вика ,,НЕВОЛЯТА,,

    21:41 04.05.2026

  • 4 Зарко, син

    1 0 Отговор
    маданския и търънския ходжа да им пишат муска.

    21:46 04.05.2026

  • 5 Нямат експертиза

    2 2 Отговор
    Какви са тези области с по 60-70 Хил. Души население като Видин Смолян Ловеч Силистра.Това е неефективност. Същото е и с кметове на палянки и махали с по шепа хора.

    22:06 04.05.2026

  • 6 Майк

    2 1 Отговор
    Извикайте Дънката,той строи само върху свлачища.

    22:09 04.05.2026

  • 7 Я у лево

    1 0 Отговор
    Да дуат тараторо.Да изстине! Кофти е за обикновените бачкатори.За другите не ми пука.Отдеве един мехур, собственик на хотели(?), щял да вдига протести.Когато държавата смогне,тогава.Всички там само лапат,с големия черпак.Пътища, инфраструктура,е приеха за даденост.Наготово! Нали искат пазарна икономика? Е,сега ще почакат,: обществени поръчки,кой кум,кой сват,и заминаха поне две години.Защо хотелирите не протестираха за свлачището Смолян- Рудозем,което си стои така от години.Защото не им блокира големия черпак.

    22:18 04.05.2026

